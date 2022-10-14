Что такое "Альянс учителей", и кто за ним стоит

Восьмой месяц СВО продолжает день за днём вскрывать всё новые и новые язвы, поразившие российское общество. Не так давно вскрылся ещё один гнойник под названием некий, якобы, профсоюз "Альянс учителей", являющийся по факту очередной ячейкой пресловутой пятой колонны. И финансируется эта ячейка ни кем иным, как самим Михаилом Ходорковским.

А засветился этот самоназванный профсоюз, в котором поначалу лидировал ярый сторонник "невинного" сидельца Алексея Навального, некто Семён Кочкин из Чебоксар, тем, что слил в СБУ списки на 250 российских педагогов, изъявивших желание ехать на освобождённые территории Донбасса и Луганщины преподавать в школах, которые начнут действовать по российскому формату среднего образования!

Ничего себе "профработники" собрались там под патронажем другого сидельца, правда уже бывшего. И ведь ничего не боятся, курилки, действуя в интересах спецслужбы враждебного по отношении к России неонацистского псевдогосударственного образования.

А до этого этот так называемый "Альянс учителей" пытался блокировать распространение в российской средней школе правдивой информации о целях и задачах СВО на уроках патриотического воспитания. Мол, рано ещё деткам приобщаться к такой информации.

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Но затем лидерство у Кочкина в этом суррогатном профсоюзе перехватил было глава питерской его ячейки, Даниил Олегович Кен (бывший председатель "Альянса врачей" - названия, как под копирку с названия "Альянс учителей"!), которого осенью 2020 года уволили "за аморальный проступок" из петербургского лицея №344, где он почти восемь лет проработал в должности штатного педагога-психолога.

Этот также сторонник Навального неоднократно был замечен в компании с активистом либерального движения "Весна" (цель движения - смена действующей в России власти), Владимиром Казаченко, впоследствии привлечённого к уголовной ответственности за распространение видеороликов категории 18+, с участием несовершеннолетних девочек, и педофилию. После всего этого Даниил Кен начал яростно открещиваться от знакомства с Казаченко, мол, он не может отвечать за какие-то его противоправные деяния.

Да и самого Кена не раз и не два замечали в компании девушек с пониженной социальной ответственностью, коим едва минуло 18 лет. Вот такие они эти активисты суррогатных профсоюзов, названия которых наштампованы, словно под копирку. И самое страшное в том, что такие, как этот Кен, крутятся так или иначе в системе среднего образования. А что вливают в неокрепшие детские мозги такие вот штатные "педагоги-психологи", и так понятно. Достаточно познакомиться, даже поверхностно, с так называемой "идеологией" того же Алексея Навального.

А суть её проста и незатейлива - до основания разрушить действующую сегодня в России систему и вертикаль государственной власти, а там... А там никто и ничего создавать не собирается, так как главная задача - территориальный развал страны, с формированием местечковых анклавов, под управлением анонсированных коллективным Западом гауляйтеров...

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