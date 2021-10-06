Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"

Александр Бурак (1921-1997). Картина "К сыну за помощью" (1951)…

Эта картина о сыновьем долге принесла художнику всесоюзную известность. Мы видим комнату, сплошь заставленную мебелью. У зеркала, завершая туалет, сидит молодая женщина. Эта холодная, равнодушная красивая женщина не вызывает симпатии. Ее платье сшито по последней моде, на ногах тонкие чулки, лакированные туфли.

Посреди комнаты – муж, он в полосатой пижамной блузе. Поставив его в центр картины, художник сосредоточил на нем внимание зрителя: красная пижама в полоску четко вырисовывается на фоне светлой стены. Неподалеку от мужчины, с другой стороны стола, сидит его мать. Чувствуется, что она редкая и не очень желанная гостья в доме сына.

Пожилой женщине неловко в этой среде. Ее скромная одежда не вяжется с окружающей обстановкой. Мать склонила седую голову. Сын даже не смотрит в ее сторону. Может быть, он хорошо обеспеченный специалист, но черствый и холодный эгоист. Человек несильной воли, он всецело подчиняется вкусам и желаниям жены – пустой мещанки. И постепенно мать стала для него чужой, далекой и ненужной…

Картина была впервые выставлена на выставке произведений художников РСФСР в Москве, где пользовалась большим успехом.

Репродукцию тиражом 200 000 экземпляров издал "Советский художник".

Как гласит предание, в гости к Александру Бураку пришла мать известного и успешного скульптора, с которым тот был дружен. Женщина приехала из деревни, чтобы попросить у сына вспомоществования - дом там обветшал или единственная корова околела - неважно. Сын отказался помочь, ссылаясь на тяжелые времена, отсутствие заказов и проч.

На художника эта история произвела настолько сильное впечатление, что он немедленно набросал этюд, на основе которого и создал картину.

Узнав на картине свою мать, скульптор разорвал все отношения с художником до конца дней

https://sandinist.livejournal.com/847435.html

Уральский художник Бурак Александр Филиппович (1921-1997)



Всю красоту Урала, его величие Александр Бурак увидел и прочувствовал, будучи уже достаточно взрослым человеком. Можно сказать, что его взгляд, в отличие от восприятия коренных уральцев, был свежим, непресыщенным. Родом Александр Филиппович из небольшой деревушки Ефремовки, что раскинулась вдоль извилистой речушки. Здесь, на белой, неплодородной сибирской земле - той, что называют солончаками, хлеба почти не родились, зато на лугах у болот, да на лесных опушках росли пышные травы. Во время покоса, в тесном балагане из сухого ароматного сена 10 июля 1921 года и появился на свет будущий художник.

Одному Господу известно, почему в этакой глухомани (до районного центра шестьдесят километров, а до железной дороги и до города Барабинска - больше восьмидесяти!) мальчишка с тех пор, как помнил себя, рисовал - на обрывках бумаг чем придется, углем на стенах.

Раннее осознание своего призвания, как это и случается, обернулось испытанием на прочность: случайно мальчик повредил левый глаз, и хоть удалось его спасти, он впоследствии сильно уступал здоровому.

В 1930 году из занесенной чистым снегом родной Ефремовки вся семья переезжает в закопченный, дымный город Кемерово.

Здесь, в заводском клубе, юный Александр подружился с местным художником - помогал ему грунтовать щиты, делал подмалевки, писал объявления и целыми часами стоял за его спиной, наблюдая, как из-под кисти на полотне возникает целый мир.

Затем учеба в Новосибирске, на архитектурном факультете Сибирского строительного института им. В. В. Куйбышева, и параллельно работа художником-мультипликатором на Новосибирской студии научно-популярных фильмов, где ему предложили остаться после окончания института.

Переехав в 1946 году в Свердловск, он работает в проектном институте, но все свободное время посвящает живописи, этюдам.

Бурак не боялся критики, не стеснялся показывать мастерам свои еще незрелые работы. «Другой бы собрал этюды и ушел, - вспоминал Александр Филиппович, - а я вновь на натуру, опять пишу, пишу, пишу и снова несу кучу этюдов на суд художников. Меня опять раскритикуют, а я еще злей - опять за работу!..»

Уже через год, в 1947 году, он участвует в областной выставке свердловских художников, командируется в Дом творчества «Сенеж» в Подмосковье, где общается не только с молодыми художниками со всей страны, но и признанными столичными мастерами.

Первый большой пейзаж А. Бурака «На Южном Урале» тепло встретили и на Урале, и в Москве. В рамках Всесоюзной выставки 1951 года работа экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее. В том же году Александр Филиппович стал членом Союза художников, расстался с архитектурой, решив посвятить все свое время и все свои силы живописи. Но точная проработка, предельное внимание к каждой мелочи и при этом умение увидеть общую картину - разве эти особенности художника не унаследованы от Бурака-архитектора?

Художник был необычайно пытлив во всем: создавая серию «Индустриальный Урал», он вникал в производственные процессы, изучал технологию. Работая над уральскими пейзажами, он словно растворялся в величественной природе, сливался с ней воедино и она доверительно открывала ему тайны неповторимого сочетания красок.

В 50-е годы Бурак стал широко известен и как мастер жанровой живописи. Особое признание получила его картина «К сыну за помощью». Написанная в лучших традициях русской реалистической живописи, она подняла значимость бытового жанра в тот период, когда, по словам искусствоведов, в нем намечался определенный упадок. Кроме того, Александр Филиппович проявил себя не только как мастер, остро чувствующий природу, но и как тонкий психолог.

По мнению итальянского критика Паоло Леви, творчество А. Ф. Бурака отмечено редким художественным мастерством и прирожденным реалистическим даром. Он сумел уловить нерв своего времени, найти те основные темы, которые давали художнику общественное признание и делали его творческую судьбу успешной.

Но в успехах, внешнем благополучии мастера было бы грешно усматривать плоды расчетливого служения политике государства и тому времени, в котором жил художник. Он был искренен во всем - и тогда, когда отражал в своих картинах уральскую природу, и тогда, когда погружался в производственную тему, и когда делал быстрые репортажные зарисовки за рубежом. Эта искренность позволила Бураку и в новом веке, в новом тысячелетии оставаться современным, быть востребованным. Художник продолжает жить в своих полотнах, быть нашим современником, хорошо знающим прошлое и настоящее. Он словно призывает нас сегодня остановиться, оглянуться вокруг, увидеть ту красоту, что еще сохраняет земля для того, чтобы мы черпали в ней жизненную силу.

Сергей Гамов

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=16466&q=true&f=p&project=1

Другие произведения хужожника:

Свердловск. Вид на дом Севастьянова и городской пруд. 1947

Плавка выдана

У больной подружки

Первая руда Качканара

На озере Таватуй

Конжаковский Камень. 1974

Качканар. 1959 Свердловск. Площадь 1905 года. 1950-е Река Исеть. 1985 Река Сысерть. 1995 Река Каменка. 1981 Двуреченский пруд. 1991 Таватуй. 1955 Верхотурье. 1971 Вознесенский собор (Вознесенская горка). 1981