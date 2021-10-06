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Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"

Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"

Александр Бурак (1921-1997). Картина "К сыну за помощью" (1951)…

Эта картина о сыновьем долге принесла художнику всесоюзную известность. Мы видим комнату, сплошь заставленную мебелью. У зеркала, завершая туалет, сидит молодая женщина. Эта холодная, равнодушная красивая женщина не вызывает симпатии. Ее платье сшито по последней моде, на ногах тонкие чулки, лакированные туфли.

Посреди комнаты – муж, он в полосатой пижамной блузе. Поставив его в центр картины, художник сосредоточил на нем внимание зрителя: красная пижама в полоску четко вырисовывается на фоне светлой стены. Неподалеку от мужчины, с другой стороны стола, сидит его мать. Чувствуется, что она редкая и не очень желанная гостья в доме сына.

Пожилой женщине неловко в этой среде. Ее скромная одежда не вяжется с окружающей обстановкой. Мать склонила седую голову. Сын даже не смотрит в ее сторону. Может быть, он хорошо обеспеченный специалист, но черствый и холодный эгоист. Человек несильной воли, он всецело подчиняется вкусам и желаниям жены – пустой мещанки. И постепенно мать стала для него чужой, далекой и ненужной…

Картина была впервые выставлена на выставке произведений художников РСФСР в Москве, где пользовалась большим успехом.

Репродукцию тиражом 200 000 экземпляров издал "Советский художник".

Как гласит предание, в гости к Александру Бураку пришла мать известного и успешного скульптора, с которым тот был дружен. Женщина приехала из деревни, чтобы попросить у сына вспомоществования - дом там обветшал или единственная корова околела - неважно. Сын отказался помочь, ссылаясь на тяжелые времена, отсутствие заказов и проч.

На художника эта история произвела настолько сильное впечатление, что он немедленно набросал этюд, на основе которого и создал картину.

Узнав на картине свою мать, скульптор разорвал все отношения с художником до конца дней

https://sandinist.livejournal.com/847435.html

Уральский художник Бурак Александр Филиппович (1921-1997)
Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"

Всю красоту Урала, его величие Александр Бурак увидел и прочувствовал, будучи уже достаточно взрослым человеком. Можно сказать, что его взгляд, в отличие от восприятия коренных уральцев, был свежим, непресыщенным. Родом Александр Филиппович из небольшой деревушки Ефремовки, что раскинулась вдоль извилистой речушки. Здесь, на белой, неплодородной сибирской земле - той, что называют солончаками, хлеба почти не родились, зато на лугах у болот, да на лесных опушках росли пышные травы. Во время покоса, в тесном балагане из сухого ароматного сена 10 июля 1921 года и появился на свет будущий художник.

Одному Господу известно, почему в этакой глухомани (до районного центра шестьдесят километров, а до железной дороги и до города Барабинска - больше восьмидесяти!) мальчишка с тех пор, как помнил себя, рисовал - на обрывках бумаг чем придется, углем на стенах.

Раннее осознание своего призвания, как это и случается, обернулось испытанием на прочность: случайно мальчик повредил левый глаз, и хоть удалось его спасти, он впоследствии сильно уступал здоровому.

В 1930 году из занесенной чистым снегом родной Ефремовки вся семья переезжает в закопченный, дымный город Кемерово.

Здесь, в заводском клубе, юный Александр подружился с местным художником - помогал ему грунтовать щиты, делал подмалевки, писал объявления и целыми часами стоял за его спиной, наблюдая, как из-под кисти на полотне возникает целый мир.

Затем учеба в Новосибирске, на архитектурном факультете Сибирского строительного института им. В. В. Куйбышева, и параллельно работа художником-мультипликатором на Новосибирской студии научно-популярных фильмов, где ему предложили остаться после окончания института.

Переехав в 1946 году в Свердловск, он работает в проектном институте, но все свободное время посвящает живописи, этюдам.

Бурак не боялся критики, не стеснялся показывать мастерам свои еще незрелые работы. «Другой бы собрал этюды и ушел, - вспоминал Александр Филиппович, - а я вновь на натуру, опять пишу, пишу, пишу и снова несу кучу этюдов на суд художников. Меня опять раскритикуют, а я еще злей - опять за работу!..»

Уже через год, в 1947 году, он участвует в областной выставке свердловских художников, командируется в Дом творчества «Сенеж» в Подмосковье, где общается не только с молодыми художниками со всей страны, но и признанными столичными мастерами.

Первый большой пейзаж А. Бурака «На Южном Урале» тепло встретили и на Урале, и в Москве. В рамках Всесоюзной выставки 1951 года работа экспонировалась в Государственной Третьяковской галерее. В том же году Александр Филиппович стал членом Союза художников, расстался с архитектурой, решив посвятить все свое время и все свои силы живописи. Но точная проработка, предельное внимание к каждой мелочи и при этом умение увидеть общую картину - разве эти особенности художника не унаследованы от Бурака-архитектора?
Художник был необычайно пытлив во всем: создавая серию «Индустриальный Урал», он вникал в производственные процессы, изучал технологию. Работая над уральскими пейзажами, он словно растворялся в величественной природе, сливался с ней воедино и она доверительно открывала ему тайны неповторимого сочетания красок.

В 50-е годы Бурак стал широко известен и как мастер жанровой живописи. Особое признание получила его картина «К сыну за помощью». Написанная в лучших традициях русской реалистической живописи, она подняла значимость бытового жанра в тот период, когда, по словам искусствоведов, в нем намечался определенный упадок. Кроме того, Александр Филиппович проявил себя не только как мастер, остро чувствующий природу, но и как тонкий психолог.

По мнению итальянского критика Паоло Леви, творчество А. Ф. Бурака отмечено редким художественным мастерством и прирожденным реалистическим даром. Он сумел уловить нерв своего времени, найти те основные темы, которые давали художнику общественное признание и делали его творческую судьбу успешной.

Но в успехах, внешнем благополучии мастера было бы грешно усматривать плоды расчетливого служения политике государства и тому времени, в котором жил художник. Он был искренен во всем - и тогда, когда отражал в своих картинах уральскую природу, и тогда, когда погружался в производственную тему, и когда делал быстрые репортажные зарисовки за рубежом. Эта искренность позволила Бураку и в новом веке, в новом тысячелетии оставаться современным, быть востребованным. Художник продолжает жить в своих полотнах, быть нашим современником, хорошо знающим прошлое и настоящее. Он словно призывает нас сегодня остановиться, оглянуться вокруг, увидеть ту красоту, что еще сохраняет земля для того, чтобы мы черпали в ней жизненную силу.

Сергей Гамов

http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?o1=16466&q=true&f=p&project=1

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Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"У больной подружки
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Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"На озере Таватуй
Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Конжаковский Камень. 1974Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"

Качканар. 1959Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Свердловск. Площадь 1905 года. 1950-еАлександр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Река Исеть. 1985Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Река Сысерть. 1995 Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Река Каменка. 1981 Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Двуреченский пруд. 1991 Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Таватуй. 1955 Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Верхотурье. 1971 Александр Бурак. Картина "К сыну за помощью"Вознесенский собор (Вознесенская горка). 1981

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