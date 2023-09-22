Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 71

Плакаты. Немного новостей.

В посёлке Поныри торжественно открыли мемориальный комплекс «Курская битва».

Участие в мероприятии приняли президент РФ Владимир Путин, руководители федеральных органов власти, губернатор Курской области Роман Старовойт, глава Курска Игорь Куцак, делегации из 39 регионов страны, гости из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и другие.

Центральная архитектурная композиция мемориала посвящена 80-й годовщине победы в Курской битве. В феврале 2022 года в Поныровском районе, в месте, где происходили кровопролитные бои летом 1943-го, состоялась закладка камня в основание будущего историко-культурного мемориального комплекса «Курская битва».

Сразу после вручения Путиным звезд Героев России участникам СВО на сцене концерта в Курске, была объявлена минута молчания https://t.me/izvestia/140634



В Приморско-Ахтарске открыли памятник героям специальной военной операции. Образ русского солдата – участника СВО запечатлел в бронзе кубанский скульптор Георгий Ткемаладзе. Воин в полный рост и в экипировке держит оружие, при этом у него открытый и пронзительный взгляд.

https://t.me/rabotaembrat/6645

Художники канала Рыбарь не перестают удивлять. Ноавые арты от них.

СилаТыла: Строители, инженеры и швеи — наш арт в поддержку работников тыла Арт «Создатели фортификационных сооружений»

Старое выражение «победа куется в тылу» стало особенно актуальным в ходе специальной военной операции. И оно относится не только к работникам крупных оборонных заводов, но и представителям множества других гражданских специальностей. Арт «Строители в новых регионах»

Например, с ростом численности вооруженных сил после мобилизации еще более остро встал вопрос обеспечения военнослужащих формой и другими элементами снаряжения. Для этого тысячи швей днем и ночью выпускали комплекты одежды. Арт «Швеи»

На освобожденных территориях гражданские строители из разных российских регионов восстанавливают разрушенные боями населенные пункты. В Мариуполе, Волновахе и других городах возводятся новые дома, школы, больницы и другие учреждения.

А те самые линии обороны с траншеями и «зубами дракона» тоже возводили специалисты строительного комплекса Москвы и других областей. Как показала практика, само по себе наличие эшелонированной обороны уже сковывает возможный маневр противника и заставляет его корректировать планы.

https://t.me/rybar/50977

Сила_в_единстве: абхазы, балкарцы и кабардинцы в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов

За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России.

Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль.

Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В 11-й серии артов мы изобразили героев-добровольцев из Абхазии и Кабардино-Балкарии, воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/51027

События дня на фронтах СВО из-под кисти наших художников

Мы решили ежедневно публиковать арты из-под пера наших художников о событиях на фронтах СВО за минувшие сутки.

В сегодняшнюю подборку вошли сюжеты, связанные с работой расчетов ПВО и РЭБ в Крыму, военнопленные ВСУ на Ореховском участке, а также последствия артиллерийских ударов украинских вооруженных формирований по Донецку. Выбравшие жизнь. Чистое небо. Донецк в огне

https://t.me/rybar/51160

Елена Бегма. Позывной "Маяк".

Алексей Николаевич Гоцюк, 15.08.1986 г.р.

«Елена доброго здравия! Мы хотели выразить Вам свою признательность за Ваш труд, талант, гражданскую позицию, за Ваше удивительное, так необходимое сейчас творчество.

Сам работаю машинистом электропоезда в московской подземке. У нас сейчас воюет 20 наших ребят из Калужского депо. Один наш машинист Геройски погиб, 20 человек тяжелораненых спас, он был санинструктором, выносил также убитых с поле брани.

Прошли Вагнера, потом другие наши воины за ними, и он вызвался провести их по незнакомой местности, возвращаясь назад попал под миномётный обстрел. Был тяжело ранен, после чего доставлен в медицинскую роту 1008 полка.

В 8 утра 05.06.2023 его сердце остановилось...

Мы очень просим Вас, нарисовать портрет нашего Героя Алексея Гоцюка. Это будет доброй памятью о нашем доблестном защитнике! Спасибо за то что Вы есть, крепости, сил, терпения, вдохновения, Божьей милости и помощи. Храни Вас Бог.»

Другие рисунки и картины: Автор @alekperovaGRAFIKA Автор: nikdme Автор: А. Ченчик Автор: Д. Альшаев Автор: Дмитрий Слизовский На Запорожье ни одна мышь не проскочит, канал "Я вижу" Наш Рекс! Канал "Я вижу" В свой последний день режиссёр и заслуженный артист России Сергей Пускепалис помогал людям, он вёз гуманитарную помощь для Русской армии. Автор: mydrawingdiary Роман Колосов, боец батальона «Русь» и автор тг-канала «Военкор резервист», 15.03 подорвавшийся на противопехотной мине под Водяным.Автор: mydrawingdiary

Некоторые шевроны Ну и закончу как всегда юмором.



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