Борьба с военными преступлениями в Великую Отечественную

В 1941 году уже существовало проработанное международное право по отношению к пленным и раненным, создание которого началось аж в 1864 году.

В СССР Уголовном кодексе 1926 года, где были хорошо прописаны наказания гражданам СССР, была и статья 193 о воинских преступлениях, но все это касалось граждан СССР. А в годы войны, столкнувшись с целенаправленной политикой уничтожения, пришлось принимать меры, в том числе и юридического характера.

Проблема особо остро встала в 1942–1943 годах, когда началось освобождение территории СССР и появились массовые доказательства целенаправленного геноцида пленных и мирного населения. Все это требовало реагирования, и 19 апреля 1943 года принят Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Текст указа достоин анализа:

"В освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков городах и селах обнаружено множество фактов неслыханных зверств и чудовищных насилий, учиненных немецкими, итальянскими, румынскими, венгерскими, финскими фашистскими извергами, гитлеровскими агентами, а также шпионами и изменниками Родины из числа советских граждан над мирным советским населением и пленными красноармейцами.

Многие десятки тысяч ни в чем неповинных женщин, детей и стариков, а также пленных красноармейцев зверски замучены, повешены, расстреляны, заживо сожжены по приказам командиров воинских частей и частей жандармского корпуса гитлеровской армии, начальников гестапо, бургомистров и военных комендантов городов и сел, начальников лагерей для военнопленных и других представителей фашистских властей.

Между тем, ко всем этим преступникам, виновным в совершении кровавых расправ над мирным советским населением и пленными красноармейцами, и к их пособникам из местного населения применяется в настоящее время мера возмездия, явно не соответствующая содеянным ими злодеяниям."

Любопытна сама преамбула, которая юридически уравняла иностранных и советских граждан, подведя их под одну и ту же меру наказания и единую юрисдикцию. Предки отлично понимали, что борются пусть с людоедской, но идеей, а борьба с ней требует предельных мер и предельного же внимания, не разделяя убийц и палачей на категории. Плюс четко показано – советское уголовное право недееспособно и не приспособлено к такой ситуации, когда преступления совершаются массово, на почве геноцида.

Для пресечения были предложены крайние меры:

"Установить, что немецкие, итальянские, румынские, венгерские, финские фашистские злодеи, уличенные в совершении убийств и истязаний гражданского населения и пленных красноармейцев, а также шпионы и изменники Родины из числа советских граждан караются смертной казнью через повешение."

В СССР до этого высшая мера наказания была, но она была, как и в любой нормальной стране, тайной. Приговор приводили в исполнение без свидетелей, тела семьям не выдавались, захоранивались на кладбищах в номерных могилах. Теперь же введено повешение, и мало того – публичное, с указанием за что и с оставлением тел:

"...производить публично, при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, как караются и какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и кто предает свою Родину."

Мера может показаться жестокой, но столкнувшись, например, с газовыми камерами, массовыми убийствами, сожжениями людей живьем, на это смотришь совсем по-другому. Тем более, помимо виселицы, введено еще одно наказание:

"Пособники из местного населения, уличенные в оказании содействия злодеям в совершении расправ и насилий над гражданским населением и пленными красноармейцами, караются ссылкой в каторжные работы на срок от 15 до 20 лет."

Причем каторгу проработали тщательно.

"Организовать отделения каторжных работ при следующих лагерях:

Воркутинский лагерь – на 10 000 чел. для использования на работах по строительству новых угольных шахт и на подземных работах в действующих шахтах.

Норильский лагерь – на 10 000 чел. для работы на рудниках, шахтах, карьерах и кирпичных заводах.

Севвостлаг (Дальстрой) – на 10 000 чел. на добыче золота и олова...

Начальнику Конвойных войск генерал-майору тов. Кривенко обеспечить отправку осужденных на каторжные работы вагонзаками и соответствующей охраной, установив при сопровождении в пути особо строгий режим."

С расчетом на самые тяжелые из имеющихся работ.

Второй проблемой была юстиция, стандартные процедуры следствия и суда могли тянуться годами, и не факт, что справились бы, просто исходя из многочисленности эпизодов (а каждый надо отдельно рассматривать) и тяжести преступлений. Указ дал ответ и на это:

"Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах, изменниках Родины из числа советских граждан и о их пособниках из местного населения

возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии."

А утверждал приговор комдив, которых в РККА было более 300 человек. И знаете, сработало.

В СССР прошло более двадцати процессов, от Краснодарского в июле 1943 года и до Хабаровского в декабре 1949 года. К высшей мере приговорены 69 человек, которых повесили в людных местах. Помимо того, были казни в условиях тюрьмы, например, коллаборанта Власова и его окружения.

Уже в 1943 году количество преступлений против мирного населения начинает медленно уменьшаться. При этом количество осужденных огромным не было, на ту же каторгу попали:

На 1 апреля 1945 г. в ИТЛ НКВД СССР отбывали наказание 15 586 осужденных к каторжным работам, в том числе 1 113 женщин.

А всего по указу за 10 лет осудили 82 000 человек, из которых 24 000 были иностранцами, причем в 1955 году по указу Хрущева большинство из них амнистировали. Таким образом, отбытый срок составил от 2 и до 12 лет.

Жестко ли это? А как смотреть. Один из установленных фактов Краснодарского процесса, например:

9 октября 1942 года фашисты погрузили в машины 214 детей, эвакуированных в город Ейск из Симферопольского детского дома, вывезли их за город, побросали в ямы и закопали живыми. Дети были в возрасте от 4 до 7 лет.

Таких было много, и фактов, и случаев. Как реагировать на преступления такого рода? Есть иные варианты?

Страна уничтожала даже не людей, а безумную идею, что можно убивать просто так и без последствий, саму возможность расчеловечивать. И справилась с этим успешно. Причем задача была едва ли не важнее, чем победы военные.

И опыт предков, справившихся тогда, должен быть примером и сейчас. Иначе все это может вернуться.