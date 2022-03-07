Кто больше пострадает от санкций. С примерами



Как известно, любой кризис – это не только новые проблемы, но и новые возможности. Давайте попробуем разобраться, какие компании будут нести наибольшие убытки от антироссийских санкций (а иногда и пытаться определить, кто от этого выиграет).

Начнём, пожалуй, с авиакомпаний. Финская «ФиннЭйр» отправляет в вынужденный неоплачиваемый отпуск до 200 пилотов и до 450 бортпроводников. Официально «из-за коронавирусных ограничений», но в реальности ровно столько было задействовано в рейсах в Россию и через её территорию.

А вот израильский Кнессет на фоне отказа западных страховых компаний страховать рейсы в Россию (Израиль к санкциям не присоединился) выделил 2 миллиарда долларов на страховой фонд для израильских авиалиний. И полёты оттуда в Россию и обратно продолжатся по графику. Ну и кому нужно в Россию по делам из Европы, сможет полететь с пересадкой в Тель-Авиве, так что евреи ещё и заработают, нарастив пассажиропоток.

Следующее направление, где Запад будет терять деньги – это кино. «Дисней» и «Уорнер Бразерс» заявили, что их новые фильмы не пойдут в прокат в российских кинотеатрах. Как же мы переживём, что больше не увидим трансвеститов и гомосексуалистов в «Золушке»?! Впрочем, все желающие смогут узреть это убожество на торрентах.

А «Нетфликс», который сначала тоже выступил с громкими осуждающими заявлениями, потом тихонечко восстановил оплату подписочных сервисов.

Дальше идёт программное обеспечение. Ряд западных компаний объявил, что не будут больше продавать своё ПО в Россию, а также прекратят обслуживание уже поставленных продуктов. Что, вообще-то, нарушение условий заключённых договоров и будет в дальнейшем караться в судах штрафными выплатами. Потому что истерия спадёт, а пеню за неисполнение договоров никто начислять не прекратит. Бизнес штука суровая.

Ну и тут у ряда российских IT-компаний тоже праздник. Например, антивирусное ПО Касперского сможет стать почти монополистом на отечественном рынке.

Кстати, под шумок могут и пиратство легализовать. Каперство во время войны – священное дело, практикуется тысячи лет. Теперь и в среде программного обеспечения. Более того, можно будет ещё и экспортировать отпираченное, чтобы и в «цивилизованных странах» могли им пользоваться.

С соцсетями аналогичная картина. Закроют «Фейсбук» и «Твиттер» – вырастет аудитория «Вконтакте». А Ютуб отменил показ рекламы в России, в результате чего мы больше не будем видеть плачущего Ходорковского (хотя смешное зрелище, надо признать) и автоматически получаем премиум-аккаунты. А можно ещё кого-нибудь денацифицировать, чтобы продлить?

Со своей стороны Российская Федерация на государственном уровне прекращает закупать и использовать продукцию ряда западных компаний, чьи страны вводят против нас санкции. Принципиальное решение об этом уже принято, сейчас это воплощается в нормативных документах и отраслевых приказах. В частности это касается продукции, у которой есть отечественные аналоги – начиная от строительной техники и заканчивая шуруповёртами и бензопилами.

Следующие на очереди – пресловутые «Айфоны». Креативная комиссия (есть и такое) по введению санкций предложила полностью лишить население России смартфонов. «Эппл», теряя одежду на бегу, заявила, что останавливает свои платёжные сервисы и прекращает продажу продукции в России.

После чего Южная Корея договорилась с Вашингтоном о том, что они свои смартфоны (и прочую технику) продолжат поставлять в Россию. Не говоря уже о том, что китайцы и не собирались присоединяться к санкциям и что-то там ограничивать. То есть и этот рынок будет основательно переделен. Хотя уже появились сообщения о том, что «Эппл» снова открывает свои магазины в России (не проверял, у меня всё равно «Самсунг»).

Кстати, о платёжных сервисах. «Виза» и «МастерКард» уже давно жаловались, что их фактически вытесняют с российского рынка. А теперь, когда они присоединились к санкциям, их просто заменят другие платёжные системы (конкуренция между ними очень ожесточённая).

Можно продолжать достаточно долго, но везде картина будет примерно такая же. Все компании, которые присоединяются к санкциям, теряют деньги, рынки и несут убытки. А те, кто всю эту русофобскую истерию игнорируют, наращивают продажи.

Я всегда говорил, что русофобия – это дорого и больно. А сегодня это очевидно, как никогда.



https://alexandr-rogers.livejournal.com/1559714.html?utm_ref...