Сохраненное и восстановленное, ч.11

Памятник Н. М. Карамзину в Симбирске Идея установки памятника знаменитому русскому историку и писателю Николаю Михайловичу Карамзину в Симбирске зародилась в середине XIX века. Инициатором выступила местная общественность, желавшая увековечить память великого земляка.

Проект памятника был разработан известным русским скульптором Александром Михайловичем Опекушиным, который также известен своими работами, такими как памятник Пушкину в Москве.



Финансирование памятника осуществлялось за счет средств, собранных по подписке среди жителей города и через пожертвования меценатов. Это был общенародный проект, который объединил многие слои общества.

Торжественное открытие памятника состоялось 22 августа 1845 года. На церемонии присутствовали видные деятели культуры и науки, представители местной власти и многочисленные горожане. Памятник сразу же стал важной частью культурного ландшафта города.

В разное время памятник подвергался актам вандализма, но каждый раз восстанавливался и реставрировался.

Обновлённый парк в Новом Свете Параллельно идёт восстановление аварийного участка тропы Голицына и подготовка к благоустройству парка на территории завода шампанских вин.

В Санкт-Петербурге после реставрации открыли водонапорную башню и канатный цех бывшего завода «Красный гвоздильщик» на 25-й линии Васильевского острова. Яркий образец конструктивизма и советского авангарда 1930 года превратили в бизнес-центр.

Следующий пример объекта не сохраненного, а скорее приобретенного. В Севастополе открылся музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Все желающие смогут увидеть археологические экспозиции под открытым небом. На территории расположены первый в России Музей христианства, Музей Античности и Византии, Музей Крыма и Новороссии, а также реконструированный Византийский квартал, амфитеатр и ландшафтный парк. Древнейшие памятники музея-заповедника «Херсонес Таврический» стали полноценной частью нового комплекса.

«Новый Херсонес» был создан по поручению Президента РФ Владимира Путина и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. После рабочей поездки в Севастополь в августе 2017 года Президент подписал ряд поручений, итогом реализации которых и стал проект «Новый Херсонес».

Глава государства считает это место сакральным и очень важным для России, он называет его одним из ключевых истоков нашей духовности. Общая площадь парковых зон нового музейного комплекса составляет более 24 га, площадь зданий и сооружений – свыше 86 тысяч кв. м, из которых 34 тыс. кв. м занимают помещения и пространства музеев.

Помимо этого, переезд «Херсонеса Таврического» в новые помещения комплекса даст возможность возродить исторический Свято-Владимирский мужской монастырь. Уже сейчас ведутся работы по реставрации Владимирского собора, после чего в порядок будут приведены все бывшие монастырские здания. Всего на территории «Нового Херсонеса» возвели порядка 30 объектов, в том числе туристический и паломнический центры, кварталы с реконструкцией древнего Херсонеса.

Также, построены школа искусств, филиал МДЦ «Артек» – Корсунь и храм-парк под открытым небом, который станет местом богослужений и отправной точкой массовых шествий и крестных ходов. Напротив музея Крыма и Новороссии располагается амфитеатр на 1,2 тыс. зрителей. Новый византийский квартал украшен скульптурами жителей древнего Херсонеса. Здесь разместятся кафе, магазины, сувениры, мастерские и античные бани, доступные для посещения. Символичным местом нового комплекса также станет ЗАГС, функционирующий по договоренности между Севастополем и Новым Херсонесом в одном из помещений музеев. Именно в Херсонесе прошел обряд венчания русского князя и византийской принцессы. В экспозициях установлено более 2500 единиц современного мультимедийного оборудования.

Проход на территорию комплекса бесплатный. Но по требованиям безопасности необходимо пройти предварительную регистрацию перед посещением. В противовес той вакханалии, которая творилась на открытии олимпиады в Париже, сегодня мы увидели по-настоящему красивое открытие пространства с имперским размахом. Триумф русско-византийского стиля: три музея — Музей Христианства, Музей Античности и Византии (куда переходят коллекции из старого музея) и Музей Новороссии, византийская деревня, роскошная Грифон Арена, наконец - храм-парк под открытым небом, и всё это в едином комплексе с археологическим комплексом Херсонес. Новый Херсонес — это, пожалуй, самый впечатляющий комплекс сооружений из тех, что были открыты за последнее время. Диорама Павла Рыженко "Крещение войска князя Владимира на Херсонесе" Она теперь одно из украшений византийского музея.

В Томске продолжается восстановление домов по программе «‎Дом за рубль»‎. В доме №7 на Московском тракте сохранено от 45 до 50% старых брёвен (на интерьерных фото видно, что первый этаж целиком сложен из старых брёвен, на втором этаже из старых брёвен собрано 1-2 ряда). Цветовое решение воспроизводит историческую колористику — необшитые срубы иногда обмазывались смесью глины и конопляного масла, что придавало им жёлтый цвет. Завершение работ планируется до конца года.

Рыбинск - небольшой город в Ярославской области, который славится своими уникальными ретро вывесками в дореволюционном стиле. Вывесок в городе еще не было в 2018 году. Идея таким способом облагородить весь центр пришла в голову Мите Кузнецову основателю "Этно-Кузне": "Было бы здорово сделать так, чтобы вся улица, благодаря наружному оформлению, вернулась в те времена, а?" Задумка понравилась властям города, которые обязали бизнес изменить вывески на ретро. Власти помогли найти художников и выделили под замену субсидии. И вот спустя несколько лет сюда стали приезжать туристы с целью переместиться во времени в дореволюционную Россию.

И последнее на сегодня. Преображенский храм в Тверской области Преображенская церковь в Тверской области, также известная как Преображенская церковь на Горках, представляет собой уникальный архитектурный памятник. Она была построена в 1776 году на средства графа Николая Петровича Шереметева, известного русского мецената и крупного землевладельца. Архитектором церкви считается выдающийся русский архитектор Карл Бланк. Преображенская церковь в Красном — нетипичный для Тверской области храм в псевдоготическом стиле. Представляет собой «четырёхлистник». Является авторским повторением церкви Чесменского дворца в Санкт-Петербурге. В 1931 году советские власти закрыли храм. Колокола были отправлены на переплавку, каменная ограда разобрана, перевезена в Старицу, в городской сад. Внутреннее помещение церкви использовалось для нужд местного колхоза, разрушалось и ветшало. В 1997 году началось восстановление храма.