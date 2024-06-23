Месть из прошлого, или почему Путин начал чистку МО РФ

Всегда надо помнить, что правильное понимание истории - это самый надежный способ избежать ошибок в будущем. Даже можно сказать, что история и есть указание на допущенные ошибки. По этой причине никогда не надо пренебрегать теми уроками, которые нам дают исторические события. И здесь не важна их давность. Новости СМИ2

Почти год назад в России произошло событие, которое по своему статусу вполне тянет на историческое. Речь о попытке коллектива одного музыкального оркестра пойти маршем на Москву. Мы все помним, какой резонанс это событие вызвало в России и по всему миру. Кто-то посчитал, что, учитывая быструю ликвидацию угрозы от таких действий, никакой ценности для истории оно не имеет. Но это явно ошибочная позиция. Как раз именно быстрое разрешение конфликта и является важнейшим достижением, которое дало нам это событие.

Тут всё просто. Надо понять саму цель события, чтобы правильно оценить его результаты. А цель была как раз в демонстрации. Никто не ставил задачу кого-то свергнуть. Главным было заставить обратить внимание на некие процессы и показать ту опасность, к которой они могут привести. И эта цель была полностью достигнута. То, что сейчас происходит в стране, а я имею в виду чистку МО РФ, является прямым следствием тех событий. Я вообще не уверен, что без них Путин решился бы на такие шаги.

Поэтому те, кто в МО РФ решил, что они одержали победу и усилили свои позиции перед президентом, оказались обманутыми в своих надеждах. На самом деле всё наоборот. То, что сделали музыканты заставило Путина иначе посмотреть на вопросы национальной безопасности. А заодно понять дорожную карту действий по окончательной зачистке либеральной элиты.

Когда мы говорим про генеральную уборку, то забываем про один важный момент. Её нельзя начать сразу везде. Такой подход, наоборот, лишь увеличит бардак и не приведет к желаемому результату. По этой причине любая генеральная уборка начинается с конкретного места. А дальше уже проходит по отдельному алгоритму. И именно правильность алгоритма уборки и является тем фактором, который обеспечивает её конечный результат. Вы, конечно, можете дома сначала вымыть пол, а затем начать вытирать пыль. К хорошему результату в плане чистоты это точно не приведет.

Заслуга музыкантов как раз в том, что они показали президенту место, откуда надо начинать уборку страны. И самое главное, Путин этот намек прекрасно понял. Это в этот раз к нему шли ребята, которые считали его своим президентом и не имели намерения его свергнуть. Но в следующий раз это могут быть силы, задача которых как раз и будет в свержении законной власти.

Перед президентом стоят такие задачи по расчистки всей той накипи в структурах государственной власти, которая накопилась за многие десятилетия. При этом не надо думать, что процесс начался лишь после распада СССР. Это ошибочное мнение. Он начался еще при СССР и именно он и привел к распаду могучей страны. Разница лишь в том, что тогда первое лицо страны сам был инициатором этого процесса.

Только чистить надо правильно, и начало чистки с МО РФ - абсолютно верный ход. Так как это фактически единственная сила, которая способна реально совершить противоправные действия и рассчитывать при этом на успех.

Марш музыкантов наглядно показал, что даже относительно небольшая (по меркам всей нашей армии) но хорошо организованная и оснащенная группа может вполне совершить действия, способные привести к смене власти. Более того, бездействие местных властей показало, что они вряд ли грудью встанут на её защиту, скорее даже наоборот.

Наличие целой сети коррупционеров в МО РФ вполне могло привести к тому, что следующий марш недовольных организовали бы уже они сами. Ведь опасность коррупционера в том, что, если он один раз посчитал, что это государство служит ему, а не наоборот, то уже от этого заблуждения не уйдет. Он будет стараться защищать своё богатство всеми способами.

На фоне предстоящего конфликта с НАТО, который по уровню противодействия обещает быть на несколько порядков более сложным, чем нынешний, оставлять рядом с властью подобных персонажей было бы абсолютно глупо. Путин это понял. Тот факт, что для самих музыкантов их действия обошлись практически без последствий, говорит многое. Президент прекрасно разобрался в истинных мотивах и желаниях музыкантов. Естественно, сказать спасибо на всю страну он не мог, но оценил тот урок, который ему преподали. Более того, он еще смог переиграть те силы, против которых и выступали музыканты. Расформирование оркестра и перевод его на службу в МО на самом деле привел лишь к усилению позиций президента в армии. При этом сам оркестр фактически сохранился, причем не только в России, но и за её пределами. Он является сейчас вполне надежной базой для президента.

И когда смысл происходящего дошёл до тех, против кого играли музыканты, было поздно. Они, правда, смогли отомстить руководству оркестра, но глобально повлиять на ситуацию у них уже нет возможности. Теперь идет их зачистка, но в ней уже главные не они. Обезопасив себя с самой уязвимой стороны, президент теперь сможет спокойно продолжать уборку и по другим направлениям, и назначение Дюмина - это предвестник будущих событий. Те, кто думал, хватит ли у Путина Белоусовых на все направления, уже получили ответ, что для этих целей у Путина вполне достаточный резерв соратников и реально преданных ему и России людей. Так что ждем продолжения уборки, и еще раз спасибо музыкантам.

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