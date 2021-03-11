Женщины на фронте - 5. Снайперы, связисты, артиллеристы...

Герой Советского Союза.

В 21 год ушла на фронт добровольцем (октябрь 1941 года). Участвовала в обороне Москвы. С января 1942 года на Северо-Западном фронте. Уничтожила 167 врагов. Вместе с подругой-снайпером 19-летней Марией Поливановой - организатор обучения снайперскому мастерству (подготовлено 26 снайперов полка, истребивших до 300 фашистов).

Последнее письмо матери (13 августа 1942)

Милая моя мамусенька!

Сегодня получила твое письмо с фотографией. Ты права — мне очень приятно смотреть на нее. Я то и дело ее достаю из кармана гимнастерки. У меня уже нет ни одной своей фотографии — все куда-то исчезли. Да! А ты получила мое фото, где мы с Машенькой (подруга Н.Ковшовой — М. Поливанова. - Н.М.) сняты?

Мы совершили большой переход, примерно 115 км, и теперь наступаем в другом месте и с другой армией.

Место здесь очень болотистое, грязь везде по колено. Ну ничего, мы и здесь повоюем. Побьем проклятых гадов, чтобы им тошно стало. Ты Машеньке напиши, чтобы она зря не надрывалась, а то с нею никакого сладу нет. Я после ранения стала много осторожнее.

А насчет денег ты мне не говори. Раз у вас есть чего покупать, да еще такие вкусные вещи, то пусть лучше будут у тебя деньги, а не у меня. Мне они понадобятся только после войны. Платьице хорошее купить. А пока целую и обнимаю крепко.

Твоя Натуся.

Жила в Уфе и Москве. Именем Наташи Ковшовой в этих городах названы улицы.



Мария Семёновна ПОЛИВАНОВА (1922-1942)

Герой Советского Союза.

На фронт ушла добровольцем в октябре 1941 года.

О последнем бое ...



... 14 августа 1942 года полк вел наступательный бой севернее р. Робья. На один из ответственных участков, где противник особенно мешал продвижению нашего подразделения, была выдвинута лучшая снайперская пара — Ковшова и Поливанова. Они метко разили фрицев, уложив их в этот день до 40 штук.

В процессе боя вышел из строя командир снайперской группы. Командование группой снайперов приняла на себя Наташа Ковшова. В это время немцы пошли в контратаку. Хладнокровно, не открывая себя, снайперы подпустили фашистов на близкое расстояние и по команде Наташи открыли меткий губительный огонь. Десятки трупов фашистов остались в 30 метрах от группы снайперов. Контратака немцев захлебнулась, и они отступили. По месту расположения снайперов противник открыл бешеный минометный огонь. Мины ложились кучно, не оставляя живого места. Одновременно немцы, собрав силы, снова пошли в контратаку.

Снайперы, воодушевленные мужеством девушек, не отступили ни на шаг. Группа их редела, но они всё время вели меткий огонь по врагу. Маша и Наташа были ранены.

Вскоре из группы снайперов в живых осталось только трое: Маша, Наташа и снайпер Новиков, но стрелять могли уже только Маша и Наташа. Немцы упорно лезли вперёд, и Новиков решил притвориться мертвым.

Девушки условились бить врага до последнего. Несмотря на страшную боль еще не перевязанных ран они продолжали вести меткий снайперский огонь. Патроны были на исходе. Ковшова была вторично ранена. Немцы кричали «Рус, сдавайс!» Наташа ответила: «Проклятущие, русские девушки живыми не сдаются!» — и выпустила последнюю пулю в офицера, свалившегося замертво. Вторично ранена была Поливанова. У девушек остались 4 гранаты. Немцы были совсем близко. Наташа и Маша бросили гранаты. Ещё несколько фрицев взвыло.

Ведя ураганный огонь из автоматов, фрицы подползали всё ближе. У Ковшовой и Поливановой появились новые раны. Девушки молча поцеловались и приготовили гранаты. Они теряли последние силы, и немцы прекратили стрельбу, решив захватить их живыми. Когда обнаглевшие фрицы подползли совсем близко и наклонились над девушками, те неожиданно приподнялись. Раздалось два взрыва. Около десятка фрицев было уничтожено.

Уже в 1944 году была выпущена почтовая марка, посвящённая подвигу боевых подруг.



Подруги Маша и Наташа вместе стали снайперами, вместе призвались добровольцами, вместе обороняли Москву в составе 3-й коммунистической дивизии, с января 1942 вместе переведены в 528-й сп 130-й сд 1-й ударной армии. Вместе, одним приказом награждены орденом Красной Звезды; поносить награду им, правда, не довелось — приказ по фронту был подписан только 13 августа 1942 года. А на следующий день они вместе приняли свой смертный бой. Звание Героев Советского Союза им тоже было присвоено вместе, одним Указом. И лежат они тоже вместе, в деревне Коровитчино Старорусского района Новгородской области.



Роза Егоровна ШАНИНА (в центре) (1924-1945)

Кавалер орденов Славы 2 и 3 степени.

В 1941 году в отправке добровольцем на фронт отказали из-за возраста.

3 брата Шаниной погибли на фронте.

В действующих войсках с апреля 1944 года. 59 подтверждённых уничтоженных солдат и офицеров противника, включая 12 снайперов. Газеты союзников называли Шанину «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Погибла в бою 28 января 1945 года во время Восточно-Прусской операции, защищая тяжелораненого командира артиллерийского подразделения.

Из дневника Р.Шаниной:

Вчера вечером пошла погулять. Пристал какой-то паренек. «Дай, говорит, я тебя поцелую. Четыре года девушек не целовал». И так посмотрел, что я расчувствовалась. «Черт с тобой, говорю, целуй, только один раз». А сама почти плачу от непонятной жалости...

Содержание моего счастья — борьба за счастье других. Странно, почему в грамматике слово «счастье» — имеет единственное число? Ведь это противопоказано его смыслу. …

Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому.

Последнее письмо Розы Шаниной:

Извините за долгое молчание. Писать было совсем некогда. Шла моя боевая жизнь на настоящем фронте. Бои были суровые, но я каким-то чудом осталась жива и невредима. Шла в атаку в первых рядах. Вы уж извините меня за то, что Вас не послушалась. Сама не знаю, но какая-то сила влечет меня сюда, в огонь.

Только что пришла в свою землянку и сразу села за письмо к Вам. Устала, все-таки три атаки в день. Немцы сопротивлялись ужасно. Особенно возле старинного имения. Кажется, от бомб и снарядов все поднято на воздух, у них еще хватает огня, чтобы не подпускать нас близко. Ну, ничего, к утру все равно одолеем их. Стреляю по фашистам, которые высовываются из-за домов, из люков танков и самоходок.

Быть может, меня скоро убьют. Пошлите, пожалуйста, моей маме письмо. Вы спросите, почему это я собралась умирать. В батальоне, где я сейчас, из 78 человек осталась только 6. А я тоже не святая.

Ну, дорогой товарищ, будьте здоровы, извините за все.

Роза

17 января 1945 года



Настоящая героиня и очень красивая девушка!



Елизавета Федоровна МИРОНОВА (1924-1943)

Добровольцем на фронте с первых дней войны, сразу же после окончания средней школы в Москве.

Сражалась в рядах 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота.

Участница боёв за Малую землю, Севастополь и Одессу.

Уничтожила порядка ста солдат и офицеров противника. Погибла в 1943 году в бою за Новороссийск.



Ольга ВАСИЛЬЕВА

Уничтожила 185 врагов.

Ольга Васильева открыла боевой снайперский счёт 15 августа 1943 года.

После окончания войны вернулась в родной Воронеж.

Награждена орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Кавказа" и "За победу над Германией".

.

Мария КОШКИНА

Родилась в 1921 году

Уничтожила 85 врагов.

Чувашка Мария Кошкина начинала войну санинструктором разведроты. Только из одного боя она вынесла 15 раненых. В дальнейшем Мария стала одним из первых снайперов среди девушек Ленинградского фронта.

Она выходила на передовую почти ежедневно, и каждый раз возвращалась с удачей. Счет уничтоженных ею фашистов быстро рос. За мужество, проявленное в борьбе с немецкими захватчиками, советская патриотка была награждена орденом Красной Звезды.

Имя меткого стрелка Марии Кошкиной узнали и фашисты. Их снайперы начали охотиться за ней. Узнав о награждении Кошкиной орденом, фашисты кричали в сторону советских окопов: «Машку-Кошку поймаем, звезду вырежем на ее теле».

15 марта 1943 года Мария убила 85-го фашиста. Это был ее последний снайперский выстрел: в этот же день ее тяжело ранило в правый глаз. Стрелять по-снайперски она уже больше не могла, но воевать продолжала: ходила в разведку, спасала раненых.

В ночь с 5 на 6 марта 1944 года Мария Кошкина была тяжело ранена в руку. Война для нее закончилась. Когда в послевоенные годы Мария приезжала из Ленинграда в родную деревню, она никогда не надевала орденов и медалей. На вопрос "почему", она отвечала, что получила их за то, что убивала людей.





Алия МОЛДАГУЛОВА (1925-1943)

Герой Советского Союза

Уничтожила 91 врага.

В действующей армии с октября 1943 года. Была смертельно ранена и погибла в бою 14 января 1944 года севернее города Новосокольники; будучи раненной в руку осколком мины, участвовала в рукопашном бою с немецкими солдатами, была вторично ранена немецким офицером, которого также уничтожила, вторая рана оказалась смертельной.

Её именем улица названа недалеко от метро Выхино.





Нина КОВАЛЕНКО (справа)

Уничтожила около 100 врагов

Екатерина ГОЛОВАХА (слева)

Уничтожила 67 врагов



Наталья САПЬЯН (справа)

Уничтожила 102 врага.

Ленинградка Наталья Сапьян ушла на фронт добровольцем. Кроме снайперской работы эта маленькая и хрупкая на вид девушка успешно справлялась с обязанностями санинструктора. Кроме 102 убитых гитлеровцев был у Натальи и другой не менее важный счёт: за годы войны она спасла жизнь 109 раненым бойцам и командирам. Грудь отважной девушки украсили 11 боевых наград. После войны Наталья Сапьян закончила университет и стала историком.

Валентина ХОХЛОВА (слева)

Уничтожила 94 врага.

Валентина Хохлова была санинструктором и снайпером (как и Наталья Сапьян, с которой она вместе служила и дружила).

С апреля 1942 года по декабрь 1943 года уничтожила 94 фашиста, провела на передовой 156 суток. За то же время она перевязала и вынесла с поля боя 101 раненого.

В январе 1944 года уволилась в запас, вернулась в Ленинград.





Маншук Жиенгаливна МАМЕТОВА (1922-1943)

Герой Советского Союза

В Красной Армии с сентября 1942, писарь штаба стрелковой бригады, затем медсестра. На фронте окончила курсы пулемётчиков и была назначена первым номером пулемётного расчёта в строевую часть.

16 октября 1943 года батальон, в котором служила Маншук, получил приказ отбить контратаку врага. На позиции батальона был обрушен шквальный огонь артиллерии и минометов. Когда зачистка огнем была закончена, фашисты попытались подняться в атаку. И тут снова заработал пулемет старшего сержанта Маметовой. Его поддержали другие огневые точки. Атака захлебнулась, противник откатился назад, оставив сотни трупов.

Вскоре два соседних с Маншук пулемета замолчали — пулеметчики были убиты. Тогда Маншук, быстро переползая от одной огневой точки к другой, начала обстреливать наседающих врагов из трех пулеметов. Еще одна атака отбита.

Враг перенес огонь минометов на позиции находчивой девушки. Близкий разрыв тяжелой мины опрокинул пулемет Маншук, девушка получила ранение в голову. Очнувшись, Маншук переползла к соседнему пулемету и снова остановила атаку. Это обеспечило успешное продвижение наших подразделений.

От полученных ранений Маншук скончалась.

В Невеле ей стоит памятник.

23 октября 1922 года в казахском ауле Жаскус в семье Жиенгали Маметова родился пятый ребёнок — девочка Мансия. Но Мансия — это по-взрослому; родные и близкие звали её ласково-уменьшительно — Маншук. Под этим именем она и вошла в историю.

Маншук рано отправили на воспитание к тётке в Алма-Ату. Родственники растили девочку, как родную. Она отучилась в средней школе, потом на медицинском рабфаке, после которого в 1940 году поступила в Алма-Атинский мединститут.

Студентам всегда нужны деньги — и Маншук подрабатывала. В секретариате Совнаркома КазССР. Стала даже секретаршей зампредсовнаркома. Похоже, что наравне с медицинской перед ней открывалась и прекрасная карьера во власти.

Но началась война.



Окончив второй курс меда, в 1942 году Маншук добилась призыва в РККА (вполне допускаю, что по блату — трудно представить, что секретаршу заместителя премьер-министра какого бы то ни было территориального или национального образования призовут в армию просто так). Разумеется, симпатичную маленькую казашку сначала попытались пристроить в штаб писарем. Однако она была слишком хорошо подготовлена по медицинской части — и добилась перевода медсестрой в полевой госпиталь.

Но лечить своих ей было мало. Она хотела убивать врагов.

Ворошиловским стрелком Маншук стала ещё в институте; на фронте медсестра Маметова изучила пулемёт Максима и добилась перевода в стрелковую часть наводчиком.

15 октября 1943 года войска Калининского фронта вели тяжелейшие бои, пытаясь освободить город Невель Псковской области. Атаки переходили в контратаки, обороняющиеся вдруг становились атакующими, чтобы через полчаса снова стать обороняющимися.

Тягать в таких условиях туда-сюда четырёхпудового «Максима» (требующего в дополнение к своим четырём пудам не только изобилия патронных лент, но и изрядного запаса воды) — уже подвиг.

«Максимов» у подразделения, захватившего господствующую над окрестностями высотку, было три. Вот только настал момент, когда из трёх расчётов (а по штату это минимум двенадцать человек, если без ездовых) боеспособным остался только один наводчик — Маншук Маметова. И пулемёт остался тоже только один.

В этом бою Маншук Маметова расстреляла как минимум 70 немцев. После боя её нашли — истёкшей кровью после тяжёлого ранения осколком в голову, мёртвой хваткой сжимавшей рукоятки своего «Максима». До 21-го дня рождения она не дожила всего восьми дней. Звание Героя Советского Союза (на её родном языке — Кеңес Одағының Батыры) ей было присвоено посмертно.



Людмила ПАВЛИЧЕНКО

Лучшая женщина-снайпер Второй Мировой Войны .

С 1941 по 1942 г. 309 уничтоженных из них 36 снайперов.

Место рождения - город Белая Церковь,Украина.

До 14 лет училась в школе № 3, затем семья переехала в Киев. После окончания девятого класса Людмила работала шлифовальщицей на заводе «Арсенал» и одновременно училась в десятом классе, завершая среднее образование.

В 1937 году поступила на исторический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Студенткой занималась планерным и стрелковым видами спорта. Великая Отечественная война застала Людмилу в Одессе на дипломной практике. С первых же дней войны Людмила Павличенко добровольцем уходит на фронт.

Лейтенант Павличенко сражалась в стрелковой Чапаевской дивизии. Участвовала в боях в Молдавии, в обороне Одессы и Севастополя. К июлю 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 309 уничтоженных германских солдат и офицеров (в том числе 36 снайперов противника). Кроме того за период оборонительных боев она смогла обучить множество снайперов.



В июне 1942 года Людмила была ранена. Вскоре её отозвали с передовой и направили с делегацией в Канаду и Соединённые Штаты. В ходе поездки она была на приёме у Президента Соединённых Штатов Франклина Рузвельта. Позже Элеонора Рузвельт пригласила Людмилу Павличенко в поездку по стране. Людмила выступала перед Международной Студенческой Ассамблей в Вашингтоне, перед Конгрессом Промышленных Организаций (CIO), а также в Нью-Йорк, но многим запомнилось её выступление в Чикаго.



Людмила Павличенко и Джозеф Дэвис (посол в СССР)

«Джентльмены, — разнёсся над многотысячной толпой собравшихся звонкий голос. — Мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?!»

Толпа замерла на минуту, а затем взорвалась неистовым шумом одобрения… В Америке ей подарили кольт, а в Канаде — винчестер (последний выставлен в Центральном музее Вооружённых Сил). Американский певец в стиле кантри Вуди Гатри написал про неё песню «Miss Pavlichenko». В Канаде делегацию советских военных приветствовали несколько тысяч канадцев, собравшихся на Объединённом вокзале Торонто.



Мстила Людмила и за своего боевого товарища Леню Куценко, который вместе с ней пришел в прославленную 25-ю стрелковую дивизию имени Чапаева. Охотившиеся за нашими снайперами фашисты однажды обстреляли место, где находились в засаде Людмила и Леонид. После минометного обстрела Куценко был тяжело ранен — осколком ему оторвало руку. Людмила вытащила своего друга из-под обстрела, но в госпитале Леонид Куценко скончался.

Снайперы охотились за снайперами — часто становилось непонятно, кто из них охотник, а кто добыча. Весной 1942 года нашим очень сильно досаждал немецкий снайпер, уже уложивший двух Людмилиных однополчан. И тогда на задание пошла Павличенко. Переждав сырую и туманную ночь, она была вознаграждена тем, что на мгновение опередила своего соперника — и уложила его. Люда подползла к телу и вынула из его кармана снайперскую книжку. Рядом с названиями французских городов стояли цифры. Более 400 французов и англичан пали от руки убитого Павличенко гитлеровца. Его боевой счет был открыт в Европе еще в 1940 году. В Севастополь немецкого снайпера перебросили в начале 42-го, и прочерченная тушью цифра "100" относилась уже к уничтоженным бойцам Красной армии.



Нина Андреевна ОНИЛОВА (1921-1942)

Герой Советского Союза

В августе 1941 сразу попала на фронт.

В 1941 году под Одессой вместе со своим расчётом нанесла противнику значительные потери, была тяжело ранена, но после лечения вернулась в свою дивизию. За оборону Одессы пулемётчица Онилова была награждена орденом Красного Знамени.

В 1942 году при обороне Севастополя уничтожила две пулемётные точки противника, а 1 марта в одиночку отбивала атаки врага. Получила тяжелые ранения, от которых скончалась





Мария БАРСУКОВА (1920-1943)

40 лет считалась без вести пропавшей.

Когда началась война, поступила в госпиталь санитаркой.

В апреле 1942 добилась призыва на фронт.

Машу направили в Ростов-на-Дону в 791-ю отдельную зенитную пулеметную роту. «Среди подруг она выделялась особым упорством и самоотверженностью. Однажды под бомбежкой Маша по пояс в ледяной воде восстановила связь взвода с ротой. Таких, как Барсукова, никто не имеет права забывать», - написал о ней комвзвода Ян Якубовский. Жестокие бои за Ростов, гибель подруг, изнурительный переход через калмыцкие степи к Сталинграду. Дошли - и сразу в бой. Бесконечный бой. Старший сержант Никифор Андриенко написал о Барсуковой: «Очень строгая девушка. Не допускала никаких вольностей к себе. Фанатично верила в победу. Смелая, не боялась трудностей. А какая была ненависть к фашистам!»

На исходе патроны, нет еды, воды, медикаментов. Враг напирает, очередная атака – танки. У воронки – два бойца. Барсукова и Андриенко. И две связки гранат. Маша поползла вслед за сержантом. «Но приказа ей такого не было. Она так поступила по велению сердца. Она была истощена от недоедания, изморенная повседневными боями. Но в душе очень сильной была», - вспоминал ветеран. Он очнулся в госпитале – сколько провалялся с контузией? Уверен – спасла его Маша Барсукова тогда выжила и продолжала воевать. Своей смелостью и отвагой она поражала мужчин, однополчане называли её Чайкой…

В её письме с фронта была такая фраза «Отступать – ни-ни!» - говорит Галина Быстрицкая, она и помогла проследить фронтовой путь Марии. – Её сестра упорно и настойчиво вела поиски, не теряя надежды найти родного человека.

В письмах фронтовикам сестра Марии Анна пересказывала малейшие детали, искала зацепки, которые помогли бы пролить свет на судьбу Маши.

«Что меня поразило в письмах Анны Фёдоровны? Глубочайшая вера, что её сестра не могла бесследно исчезнуть, что обязательно должны остаться её следы в памяти тех, с кем сводила военная судьба», - написал в своём очерке «Последний бой Марии Барсуковой» генерал-лейтенант В. Годун.

Так случилось, что свои воспоминания о боях в Сталинграде ему прислала разведчица 748-го зенитного артиллерийского полка Мария Матвеева, описавшая неравный бой расчета зенитного пулемета с восемнадцатью бомбардировщиками Ю-87. В составе расчёта остались только они - девушка и шофер. За день до этой смертельной схватки он с гордостью рассказывал, что командир расчёта - упрямая, без приказа отступать – ни-ни!

…Девушка сбила «юнкерс». Остальные, плечом к плечу, молотили по расчёту. Шофёр убит, горит машина, на Чайке вспыхнула одежда. Но она продолжала стрелять. Она сражалась за Родину.



Тамара ПРОХОРОВА



Командир минометной батареи 147-м СП 49-й гвардейской стрелковой дивизии.



Клавдия Ефимовна ДАНИЛОВА

Стрелок-оружейник гвардии ефрейтор Клавдия Ефимовна (3-я эскадрилья 6-го гвардейского штурмового авиационного полка) загружает 20-мм боеприпасы к пушке ШВАК штурмовика Ил-2.

1920 года рождения, родилась в с. Голендухино Режевского р-на Свердловской области, в армии с мая 1942 г., была награждена медалью «За боевые заслуги».

Прошла войну, в 1985 г. награждена Орденом Отечественной войны II степени.



Зина КОЗЛОВА

Пулеметчица из кавалерийского корпуса генерала Белова. За короткий период боев уничтожила наблюдательный пункт противника, несколько огневых точек.



Татьяна Николаевна БАРАМЗИНА (19.12.1919 - 5.7.1944)

Герой Советского Союза 24.03.1945

Телефонистка батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, ефрейтор.

Родилась 19 декабря 1919 года в городе Глазов (Удмуртия) в семье рабочего. Русская. Окончила непол­ную среднюю школу, педагогическое училище. Работала учительницей. С 1940 года училась в Пермском педагогическом институте, работала воспитательницей в детском саду. Окончила школу медсестёр. В Крас­ной Армии с июня 1943.

Окончила Центральную женскую школу снайперов в 1944 году. В боях Великой Отечественной войны с апреля 1944 года.

Телефонистка батальона 252-го стрелкового полка (70-я стрелковая дивизия, 33-я армия, 3-й Белорус­ский фронт) ефрейтор Барамзина Т.Н. в бою 5 июля 1944 года у деревни Пекалин Смолевичского района Минской области Белоруссии уничтожила из снайперской винтовки 20 гитлеровцев, оказала помощь раненым.

Захвачена фашиста­ми в плен и 5 июля 1944 расстреляна.

Похоронена в белорусской деревне Калита Смолевичского района Минской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтору Барамзиной Татьяне Николаевне по­смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Награждена орденом Ленина.

На здании Пермского педагогического института в память о Т.Н. Барамзиной установлена мемориальная доска.

Её именем на­званы школа № 86 в Перми, улицы в Минске, Глазове, Ижевске, Подольске.

На месте гибели Героини и на её родине воздвигнуты памятники.

Навечно занесена в списки учащихся средней школы № 2 города Глазов.





Надежда Терентьевна ВОЛКОВА (1920-1942)

Участник подпольной и партизанской борьбы на Харьковщине, связная секретаря Харьковского подпольного обкома комсомола Украины.

Родилась в 1920, в городе Харькове.

В начале войны эвакуировалась в Мордовию, где окончила курсы медицинских сестёр. Работала в госпитале в городе Конотоп. В 1942 окончила Московскую специальную партизанскую школу.

С 1942 года Надежда Волкова, являлась связной секретаря Харьковского подпольного обкома комсомола Украины.

Была прикомандирована к партизанскому отряду Волчанского района Харьковской области Украины. В тылу врага она выполняла поручения командования отряда и подполья.

Волкова Н. Т. прикрывала отход партизанского отряда, преследуемого карателями. В этом бою она погибла.



Елена Константиновна СТЕМПКОВСКАЯ (1921-1942)

Герой Советского Союза, радист.

На фронт ушла в июне 1941 года.

В июне 1942 года в Белгородской области батальон попал в окружение. Елена Стемпковская обеспечивала радиосвязь со штабом полка, а когда был убит корректировщик, вызвала огонь на себя.

При прорыве кольца в составе взвода обеспечивала отход батальона к своим. Погибла в этом бою.



Анна МОРОЗОВА (1921-1944)

Герой Советского Союза

Легендарная радистка разведчица.

В годы войны с мая 42 по сентябрь 43 Морозова руководила подпольной интернациональной советско-польско-чехословацкой организацией в посёлке Сеща в составе 1-й Клетнянской партизанской бригады. Добывала ценные сведения о противнике, организовывала диверсии по взрыву самолетов и выводу из строя другой военной техники. Получив из партизанской бригады магнитные мины, они заминировали и взорвали двадцать самолётов, шесть железнодорожных эшелонов, два склада с боеприпасами.

На основании её разведывательных данных партизаны разгромили гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка, уничтожив 200 человек лётного состава, 38 автомашин.

В сентябре 1943 года, выйдя из подполья, вступила в Советскую Армию. В июне 44 окончила курсы радистов. Как боец разведывательной группы «Джек» разведывательного отдела штаба 10 армии заброшена на территорию Восточной Пруссии.

Налаженная система оповещения и невозможность долго скрываться в окультуренных лесопосадках вели к гибели многочисленных разведгрупп, забрасываемых для разведки системы укреплений.

Неся потери, группа «Джек» перешла на оккупированную немцами польскую территорию, с конца 1944 года А. Морозова находилась в объединённом советско-польском партизанском отряде.

31 декабря 1944 года в бою на хуторе Нова Весь. была ранена и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя гранатой.

В октябре-ноябре 1942 года по инициативе ЦК ВЛКСМ при Московском военно-инженерном училище была сформирована 12-я женская рота 3-го инженерного батальона.

60 молодых девушек составили это необычное подразделение. Женщины-сапёры. Такого в мировой истории ещё не было. Высокий патриотизм, ненависть к врагу и беззаветная любовь к Родине привели девушек в это училище. И они не уступали ни в чём сильному полу, несмотря на то что обмундирование сапёра с полной выкладкой весит тридцать три килограмма. Не испугали их ни большие пешие походы, полосы препятствий, работа в ледяной воде и болотной жиже. Они безропотно преодолевали все трудности. Быстро схватывали теоретические основы военной премудрости, кропотливо и тщательно приобретали практические навыки на полевых занятиях. И твёрдо усвоили формулу: "сапёр ошибается только раз", потому должен быть всегда в форме - крепкие нервы, твёрдые руки, светлая голова.

Настоящим экзаменом их боевой выучки оказался фронт. И они с честью его выдержали, пройдя тяжёлыми дорогами войны. Обманув таившуюся в земле смерть, многие из них вернулись к мирному труду, окончили институты, стали инженерами, врачами, архитекторами, учителями...

Встречаться в День Победы, делиться воспоминаниями, рассказывать друг другу о жизненных перекрёстках, радостях и проблемах стало доброй традицией бывших воинов.

Женщины-сапёры из 12-й роты курсантов МВИУ впервые встретились через 30 лет после Победы, в Москве, у монумента покорителям космоса возле ВДНХ.

И просто фото, без историй. Они сами - история







Вечная им слава и память - героям известным и неизвестным!