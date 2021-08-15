Климатическое оружие? Нет. Не знаем ….

Несмотря на достаточно большое количество публикаций на тему HAARP и технологий изменения климата, все эти материалы моментально выводятся на окраины информационного пространства, а людям, которые пытаются выйти в публичную полемику с темой климатического оружия, закрывают рот, обвиняя в конспирологии.

Все было прекрасно с этим до последнего момента, пока одну из технологий климатического оружия не испробовали власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где осадков выпадает очень мало и только зимой. В летний сезон осадков не бывает. Слегка поколдовав с климатооружными технологиями, власти ОАЭ достигли впечатляющего результата.

Это не проделки конспирологов, которые заявляют о применении климатического оружия, это официальное признание властей государства ОАЭ. С помощью технологий они вызвали катастрофические изменения погоды в своей стране.

Если такая микроскопическая держава, как ОАЭ это может сделать, то что говорить о системе HAARP с огромными радиорелейными полями, занимающими тысячи гектаров.

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