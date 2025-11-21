Пугачёва о Сталине и хохоте над гимном

Виной всему температурка. Если бы не 38,5, ни за что не стал бы слушать новое интервью Пугачёвой иноагентше Гордеевой аж на три часа. Но тут оскоромился и поразился. Какие же антисоветчики всегда типичные. Как инкубаторские цыплята, прямо галочки ставь. Со времён нацистской газетки «Завтра» из 1941 года не изменилось ничего.

Хоть и сидят в Израиле, а замашки ровно оттуда.

Большим фанатам Пугачихи лучше статью закрыть сразу. Вскрылась дама там во всей красе. И про табуны случайных мужиков, и про ненависть к родной стране. Она там и на ридной мове высказалась даже. Хотя откуда она знает украинский?

Поклонником Пугачёвой не был никогда. На мой вкус хабалистая тётка с пропитым хриплым голосярой. Орала громко, это правда. Арлекины там всякие, айсберг в океане. Ну и шедевр «Эй, Вы там, наверху! Не топочите как слоны». Вот это её - роль скандальной тётки, стучащей шваброй по потолку. Подходит идеально.

На мой вкус, за всю карьеру спела она ровно одну приличную песню. Ту самую в Иронии судьбы за Барбару Брыльску. Спела хорошо, что уж там Рязанов с ней делал не знаю. И никогда больше повторить не смогла. Во всех остальных «шедеврах» явственно пробивается фирменное «Га!» продавщицы сельпо. Ну извините, такой я культурно неразвитый.

Интервью снято дорого и качественно. Несколько дней, разные наряды. Хотя бабушка 76 лет в коротком прозрачном балахончике выглядит странновато. Ну и образ Пугачихи подается ровно как у иноагента Макаревича. Она такая мудрая, такая прощающая, такая прям за совесть и мораль. Махатма Ганди не меньше.

Не очень понятно откуда у святой бабушки в 76 лет маленькие дети. И почему она так обижается, что Кирковров и Галкин хотели пробиться на эстраду и поняли что делать. А с Шаманом, вроде, началось «продюсирование», а потом оказалось, что Мизулина-то полезнее будет. Ганди, точно Вам говорю.

Ну что, расчехляем дряхлую методичку доктора Геббельса для советского диссидента и поехали галочки ставить. Не ожидал такого от примадонны, но факт налицо.

Что было когда Сталин умер? Правильно «такой праздник, такой праздник»! И не забыла упомянуть, что в давке на похоронах всех затоптали насмерть. Видимо, последняя воля вождя. Алле Борисовне тогда было три годика, что она может помнить об уходе Сталина? Это не память, это в методичке ей написали как отвечать правильно, чтобы дворец в Майами не отобрали.

Заодно узнаём, что дедушка очень любил Бухарина. То есть, ненавидел советскую власть и мечтал о возврате к капитализму. Но почему-то не сел за антисоветчину. Сел папа Пугачихи.

Был он крупным снабженцем на заводе. И опять сел не за политику. Сама певица говорит, была уверена, что нарвал цветов в чужом саду. И тут же оговаривается, что да, за хищения. Какие уж там цветы. Вышел через полтора года, в ГУЛАГе не уморили, что характерно.

Как и положено антисоветчице, Пугачёва даже в этом интервью постоянно врёт. Ну например, сообщает, что она простая русская девушка была так морально огорчена событиями 2022 года, что не могла выносить как Родина её предала. И бежала с детьми без денег, без жилья куда глаза глядят. Потому что «совесть важнее всего»!

Дальше из интервью мы выясняем, что бежала она в Израиль на роскошную виллу, записанную на её брата. Которого почему-то антисемитские пионеры дразнили нехорошими словами за еврейское происхождение. Ставим ещё галочку на дряхлой методичке, все ж советские люди такими и были. «Бей политрука известной национальности, он стреляет в спину».

И сразу получила гражданство Израиля. Есть у меня знакомый дяденька, еврей во всём, кроме мамы. С мамой неприятность - русская оказалась. При этом глубочайше погружён и в культуру и в народные сказки иудейского народа. Ну что сказать, двадцать лет гражданства добивался, не давали. А «русской бабе» Пугачёвой сразу дали, любопытно.

Следующая галочка - как там с Днем Победы? А не надо его праздновать. Горестный это день. Мол, в её годы никто не праздновал. Так, грустно рюмку поднимут, помянут и разойдутся. Я правильно понимаю, что в 1945 победили не те? Или какой повод горевать-то?

Дальше про совесть. Страшно бабушка осуждает нашу страну. Злые мы, вон чего устроили. Махатма, куда там. Ребят, которые людей живьём в Одессе жгли она не осуждает. Там всё нормально. Как не осуждает и «гуманитарные бомбёжки» её новой израильской Родиной мирных арабов. Что в Газе, что в окружающих мирных странах, вроде, Катара или Иордании. Это ж другое, надо понимать!

Кстати в интервью совершенно непостановочный момент. Пугачиха гуляет по пляжу и отдыхающие чуть не в пояс ей кланяются «дякуемо за пидтримку краины». А примадонно милостиво кивает «дякуемо, дякуемо».

Я не спрашиваю откуда случайные израильтяне знают мову. Даже не спрашиваю почему они сами поддерживают свою страну в купальниках с явно дорогого частного пляжа далёкого Израиля. Любопытно другое, даже две вещи.

Ну первая понятно - Пугачихе надо было очередную галочку поставить. Демонстративно плюнуть, дворец в Майами, мы с пониманием. Но вот вторая - что, правда поддерживала? Нарубила девушка денег в бывшей родной стране очень и очень много. Ни один талантливый певец мимо неё не прошёл. Там не один танк купить можно было. Таки да? Была пидтримка-то?

Дальше непременные рассказы как страшно зажимала её советская власть. Что не пускали за рубеж (хота обкатала она десятка три капстран). Что если бы не злодейский режим, была бы богаче Мадонны.

Что ж, это правда, пела Пугачиха не советские песни, а подражание западной попсе. Так всегда было. Но кому она за рубежом была бы нужна я не знаю. Эксперимент был - помните как её отправили на Евровидение?

Все посмеялись, предпоследнее, что ли, место. После этого пару лет нас на Евровидение не приглашали. Последние места не берут даже выступать, если память не обманывает. Уж такое дарование, куда там.

А вот продвигали Пугачиху со страшной силой, особенно с середины восьмидесятых попёрло. Кто продвигал тоже рассказала. Через слово благодарности партийному начальнику Александру Яковлеву.

Да-да, тот самый, с фондом антисоветских фальшивок. Какую ни возьми, сплошные репрессии и Сталинские преступления. Дяденька, который вполне сознательно уничтожал Советский Союз. Что уж его связывало с Пугачихой...

Достоверно известно как в гостинице в Ленинграде дива выступила на все деньги. Устроила истерику, что её любимый самый дорогой люкс занят иностранцем, а другой люкс она не хочет. Дошло чуть не до драки, по крайней мере, персонал был обложен в три этажа.

Время ещё было советское, поэтому люди возмутились. Ребята из гостиницы накатали в «Ленинградскую правду» письмо. Так и так, уймите эту сверхновую. Советский человек так себя вести не должен.

Прошло несколько публикаций и в других газетах. Поведение-то безобразное. Но именно Яковлев принялся пожар тушить. Выступил, что ничего страшного, ну пошутила певица. После чего организовал десяток публикаций в прессе в защиту Пугачёвой. Не слабо, правда, для члена ЦК?

Пересказывать про её фиктивные браки, про рассказы о романах «для здоровья» и прочем противно. Пугачёва и не скрывает свой моральный облик. Богема, тусовки, беспорядочные связи и алкоголь. И это на фоне глубокомысленных размышлений о выборе свободы, справедливости, истины. Махатма, итить.

Забавно другое, ещё одна галочка. Пугачёва сама практически соглашается. Что таки да, патриотических песен-то она не пела. Не было у нее в репертуаре советских песен. Чтобы про мир во всём мире или про рабочего-передовика. Противно ей это было.

Как она издевается, что в самой ранней карьере ей дали петь про какого-то рабочего наставника. Как же она противно хохочет. Да как же можно о таком петь! О рабочем человеке, да и правда, гадость какая! С таким же отвращением вспоминает как ей предложили поработать на часовом заводе и попеть в местной самодеятельности. Отвратительно, завод, как можно!

Зато цирковое училище прошло не зря. Пугачёва вспоминает, что сама придумала в песне про Арлекина болгарского товарища Димитрова дико хохотать. У Димитрова-то песня была грустная и лирическая, а Пугачиха из неё сделала какое-то беснование. Не без таланта, отрицать не буду. Но беснование.

И тут же сообщает, что их так учили. Песни петь хохотом, без слов. И даже показала как она умеет это делать до сих пор. Видимо, номер этот на корпоративах олигархов исполнялся не раз и не два. Потому что Пугачева хохочет песенку очень уверенно. Наверняка, у денежных мешков успех был неизменный. Чаевые кидали после такого щедро.

Угадаете песенку, которая поётся диким хохотом с укатайкой? Правильно, ещё одна галочка. Это гимн Советского Союза. Очень смешная песенка, правда?

И ещё одна деталь. Прежде чем бежать из страны в 2022 году Пугачёва ходила на приём к Кириенко. Это ещё её муженек Максим Алкин не был объявлен иноагентом тогда. Сейчас-то сомнений нет, иноагент.

Ходила спрашивать, что же ей делать, и что с ней будет. Кириенко, если верить интервью, заверил, что бояться ей нечего. И обманул, через два дня Алкину выкатили буковки ИА. Такая страна, пришлось бежать, роняя тапки, в Израиль.

У меня вопрос - чего и почему так боялась эта дама? Что аж в Администрацию Президента пошла выяснять. И почему точно так же бежали за рубеж табунами все эти деятели искусства и западные пропагандисты типа персонала «Эха Москвы»? Только грянуло и побежали, как им отмашку дали.

Или эти люди прекрасно понимали, на кого они работали все эти годы? Прекрасно знали, из чьих бюджетов «на развитие демократии» кормились. И в генетической памяти крепенько сидело, что могут и вернуть Сталинскую 58 статью изменникам Родины? Фантазирую, конечно, но как по другому объяснить рассказ Пугачёвой о визите к Кириенко?

А так да, в интервью много красивых слов. Про совесть, истину, свободу. Красивые съёмки на фоне моря, просветлённая бабушка в миниюбочке и кедиках. Ляпота.

А развернёшь фантик - там просроченная геббельсовская методичка. Праздник у них был когда Сталина не стало. И хохот над гимном родной страны. Какие же они одинаковые.

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/pugachyova-o-staline-i-khokhote-nad-gimnom.html