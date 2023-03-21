Самые красивые храмы России

К возведению храмов и церквей в нашей стране издавна привлекались лучшие мастера своего дела - зодчие, архитекторы, строители. С размахом и величием религиозных памятников мало что может сравниться. И именно в России можно найти больше всего самых впечатляющих и поражающих воображение церквей и храмов. Всех их просто невозможно упомянуть. Предлагаю вспомнить хотя бы несколько из них.
СОБОР ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО, МОСКВАСобор Василия Блаженного, расположенный в самом сердце столицы - на Красной площади, признан не только самым красивым храмом России, но и одним из самых впечатляющих религиозных памятников мира, внесенных в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный в середине XVI века по приказу Ивана Грозного, этот собор с одиннадцатью цветными куполами стал самым узнаваемым символом Москвы. Как мы все знаем из школьной программы, возводивший его неизвестный мастер был ослеплен по приказу царя, чтобы больше никогда не иметь возможности создать подобное чудо.
СМОЛЬНЫЙ СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГОдин из самых изысканных архитектурных шедевров Санкт-Петербурга Смольный собор Воскресения Христова начал строиться по велению императрицы Елизаветы Петровны. В монастыре при храме она планировала встретить старость, однако строительство собора, первоначальный проект которого принадлежал Растрелли, растянулось почти на сто лет. За это время экстерьер вобрал в себя черты не только узнаваемого елизаветинского барокко, но и классицизма, и, таким образом, превратился в уникальное и ни на что не похожее творение русской архитектуры.
УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, СМОЛЕНСКВ центре Смоленска на холме над городом возвышается величественный Успенский кафедральный собор в стиле барокко, возведенный в честь победы над Речью Посполитой. Его размеры по-настоящему впечатляют: высота - 70 метров, длина - 56,2 метра и ширина - 40,5 метров. Храм построен на месте другого, разрушенного в ходе обороны города собора. Его возведение длилось более ста лет и в ходе работы проект неоднократно изменялся и совершенствовался - результат превзошел все ожидания!
УСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР, ОМСКОдна из главных достопримечательностей Омска появилась относительно недавно - в конце XIX века: тогда Успенский кафедральный собор был построен на средства горожан. В 30-е годы XX века по приказу советских властей храм был разобран. Восстановить его удалось лишь 70 лет спустя. И снова деньги на строительство собирали всем миром - за два года жители Омска пожертвовали на восстановление православной святыни в общей сложности несколько десятков миллионов рублей.
ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, ДУБРОВИЦЫЗнаменская церковь в подмосковном поселке Дубровицы сильно выделяется на фоне других религиозных построек в нашей стране – она создана в стиле голицинское барокко, не получившем большого распространения. Имена мастеров, создавших удивительную церковь, так и остались загадкой. Если верить легенде, князь Голицын пригласил из Италии мастеров, которые выполнили заказ, сохранив инкогнито. Церковь из белого камня, представляющая в основании равноконечный крест, увенчана куполом с золоченным венцом.
КАЗАНСКИЙ СОБОР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГКазанский собор в Северной столице построен по аналогии с собором Святого Петра в Риме - северный фасад здания в стиле ампир дополняет впечатляющая полукруглая колоннада из 96 колонн высотой 13 метров. Храм стал не только почитаемой верующими религиозной святыней, но и памятником русской воинской славы. Кроме того, площадь перед собором часто выбиралась местом для проведения политических и общественных демонстраций.
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, МОСКВАХрам Христа Спасителя на Волхонке построен в 1990-е годы, но является точной копией собора, стоявшего на этом месте в XIX веке и разрушенного при советской власти. Кстати, изначально храм Христа Спасителя должен был находиться на Воробьевых горах, но из-за неумелого руководства его возведение прекратилось на несколько лет. Вторую жизнь ему дал император Николай I, который лично выбрал место строительства и архитектурный стиль (византийский) нового храма.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА (ФОРОССКИЙ ХРАМ), КРЫМУдивительная церковь на Красной скале на высоте 412 метров над уровнем моря посвящена спасению царской семьи - в 1888 году Александр II с супругой и детьми чудом уцелел во время крушения поезда. Узнав об этом, местный купец Александр Кузнецов попросил дозволения построить в честь этого события церковь. Храм, хорошо заметный с моря, на протяжении всех лет всего своего существования служит морякам в качестве маяка, указывая путь во время штормов или туманов.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ, КИЖИНебольшой остров Кижи в Онежском озере известен на весь мир благодаря церкви Преображения Господня. Глядя на это сооружение, невозможно поверить, что оно полностью создано из дерева без единого гвоздя. Согласно легенде, построил храм в начале XVIII века местный плотник Нестор, используя один единственный топор, который он после завершения работы выбросил в озеро, чтобы никто не смог повторить его успех.
НИКОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ СОБОР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕЕще один шедевр стиля "елизаветинское барокко" - Никольский морской собор в Санкт-Петербурге. Он был построен во второй половине XVII века по прошению князя Михаила Галицина. Средства на его возведение были предоставлены морским ведомством, ведь храм был призван олицетворять славные дела российского флота. Неподалеку от собора расположена четырехъярусная колокольня, образующая с ним единый архитектурный ансамбль.
СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА, СЕРГИЕВ ПОСАДСвято-Троицкая Сергиева Лавра - это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из более чем полусотни зданий, строительство которых велось в период с XIV по XIX век. Это крупнейший мужской монастырь России, первым игуменом которого был Сергий Радонежский. Лавра пережила татаро-монгольское нашествие, выдержала осаду польско-литовских интервентов, в советские времена была преобразована в историко-архитектурный музей, но после распада СССР вернула былой статус.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВО ИМЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ.
Храм построен по типовому проекту архитектора К. А. Тона и внешне очень схож с другими его храмами, построенными по его проектам: храмом Христа Спасителя в Москве и несохранившимися до наших дней Введенским храмом Семеновского полка в Санкт-Петербурге и Святодуховским кафедральным собором в Петрозаводске. Но говорить о том, что один является копией другого - неправильно. Кроме того, в 1887 г. по проекту войскового архитектора-инженера А. А. Кампиони и художника-архитектора Д. В. Лебедева с его западной стороны, была воздвигнута четырехъярусная колокольня с церковью Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских и звонницей, высотой 75 метров. Благовест ее 10-тонного колокола слышен на 42 версты по Задонью.
БОГОЯВЛЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЕЛОХОВЕ (МОСКВА)Собор был построен в 1837 году по проекту архитектора Е.Д.Тюрина. Здание выстроено в стиле классицизма и увенчано пятью куполами на световых барабанах, составляющими главное украшение храма. На большой центральной ротонде высокие полукруглые окна с изящными росписи поверху, которые разделены парными колоннами. Венчает храм огромный золотой купол с маленькой главкой наверху. Боковые входы в храм – очень большие, разделенные колоннами на три части; сверху расположены полукруглые окна. Всходы обрамлены широкими парными пилястрами. В 1930 году храм стал патриаршим собором. Богоявленский кафедральный собор является сердцем духовной жизни православной России последних 60-ти лет. Он никогда не закрывался.
ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ
Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря (Истра) – уникальное храмовое сооружение, как по сложности, так и по красоте, построенное в 1658-1685 гг.. Собор был задуман как копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, но при постройке получилось не точное повторение первообраза, а скорее его художественное преображение. Собор состоит из нескольких частей: в центре – четырехстолпный храм Воскресения, с запада от него – перекрытая высоким шатром ротонда с часовней Гроба Господня, с востока – подземная церковь св. Константина и Елены, а также сохранившиеся фрагменты колокольни.
УСПЕНСКИЙ СОБОР ВЛАДИМИРАУспенский собор во Владимире — кафедральный православный храм Владимирской епархии на Соборной площади города Владимира. Успенский собор – прекраснейшее архитектурное сооружение Древней Руси, уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества домонгольского времени. По его образцу итальянский зодчий Аристотель Фиораванти строил Успенский собор Московского кремля. В Успенском соборе хранятся образцы искусства лучших художников разных времен от безымянных изографов середины 12 столетия и до гениального Андрея Рублева и мастеров 17-18 веков.
БЛАГОВЕЩЕНИСКИЙ СОБОР КАЗАНИБлаговещенский собор Казанского кремля (Казань) входит в число древнейших и интереснейших памятников русского церковного зодчества. Закладку деревянной церкви на месте будущего собора возводят к деяниям царя Ивана Грозного. Собор относят к псковской школе русского зодчества. В этот период мастерам Постнику Яковлеву и Ивану Ширяю было поручено отправиться в Казань для построения нового каменного города (кремля). Главы собора имели первоначально полукруглую форму, но в 1736 году были переделаны. Четыре главы стали луковичными, средняя глава собора была устроена в стиле украинского барокко, покрыта медью и вызолочена. Благовещенский собор в Казанском Кремле Он остается самым древним сооружением в ансамбле Кремля.
СОФИЙСКИЙ СОБОР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
Софийский собор в Великом Новгороде – замечательный памятник архитектуры, который вобрал в себя не только черты русского, но и зарубежного зодчества. Так, западный вход Софийского собора украшают знаменитые Маглебурские врата XII века. Предание говорит, что это военный трофей, добытый новгородцами при взятии шведской столицы Сигтуны в 1187 году. Есть и Корсунские врата XI века византийской работы, ведущие в Рождественский предел. В годы Великой Отечественной войны собор был разрушен, но формы свои сохранил. В настоящее время он почти такой же, каким был в XI веке. Это пятинефный крестово-купольный храм с тремя апсидами.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯСпасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря - величественный двухстолпный храм, высотою более 40 метров, который не имеет аналогов в средневековой Руси. Его венчают пять глав. Барабан под центральной главой смещен к востоку и воспринимается как шатер. Высокие своды храма опираются на два массивных столпа, свет падает сверху от шатра-барабана, который как бы парит над иконостасом. История главного храма Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря насчитывает без малого шесть столетий. Здесь хранятся святые мощи первооснователей Соловецких – преподобных Зосимы и Савватия.
УСПЕНСКИЙ СОБОВ АСТРАХАНИСобор Успения Пресвятой Богородицы — крупнейший православный храм Астрахани. Расположен на территории Астраханского кремля. Построен в 1699—1710 годы, считается одним из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века, и является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.
ВОРОНЕЖСКИЙ СОБОР БЛАГОВЕЩЕНИЯБлаговещенский кафедральный собор, расположенный в центре города Воронежа. Возведён по проекту архитектора В. П. Шевелёва в Русско-Византийском стиле. Собор находится на Проспекте Революции на территории Первомайского сада. Высота самого храма составляет 85 метров, а его высшей точки — 97 метров. Является третьим по величине в России православным храмом и одним из самых высоких православных храмов мира. Строительство осуществлялось с 1998 по 2009 годы.
МУРОМСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОРСвято-Троицкий собор в городе Муроме, на левом берегу реки Оки. Возведен в 1643 году. Главным украшением Свято-Троицкого собора являются кованные золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев XVII века, — и поливные изразцы того же столетия с разнообразными орнаментами. Изразцы придают Троицкому собору особое изящество и неповторимое своеобразие, отлицающее его от других муромских храмов.
ТРОИЦКО-ИЗМАЙЛОВСКИЙ СОБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГАТроице-Измайловский собор на Троицкой площади в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Полное наименование — Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Крестообразный в плане каменный собор увенчан мощным пятиглавием. Храм построен в стиле ампир. На время освящения собор являлся крупнейшим в России. Купола расписаны золотыми звездами по голубому фону по личному указанию Николая I, данному в 1826 году: купола должны быть выкрашены наподобие куполов Архангельского собора в Москве и Тверского в Твери. Фасады собора оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом. В нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов.
СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, СПАС-НА-КРОВИСобор Воскресения Христова на Крови, Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова, сооружён в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружен как памятник Царю-Мученику на средства, собранные по всей России, проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ВОЙСКОВОЙ КАФЕДРАВЛЬНЫ СОБОРВознесенский Войсковой Кафедральный Собор город Новочеркасск Заложен в 1805г. Возведение его началось в 1811 году, при этом отметим, что более крупный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге начнут строить в 1818 году, а храм Христа Спасителя в Москве еще позже в 1832 году. Седьмое по высоте купола соборное здание в России после Храма Христа-Спасителя, Исаакиевского собора, Смольного Воскресенского собора в Петербурге, Троице-Измайловского собора в Петербурге, Храма Спаса на Крови в Петербурге, Троицкого собора в Пскове. Но все это весьма малая часть соборов России.
https://fishki.net/1492417-samye-krasivye-hramy-rossii.html
https://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/samyie-krasivy...
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