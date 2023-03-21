Самые красивые храмы России

СВЯТО-ТРОИЦКАЯ СЕРГИЕВА ЛАВРА, СЕРГИЕВ ПОСАД Свято-Троицкая Сергиева Лавра - это уникальный архитектурный комплекс, состоящий из более чем полусотни зданий, строительство которых велось в период с XIV по XIX век. Это крупнейший мужской монастырь России, первым игуменом которого был Сергий Радонежский. Лавра пережила татаро-монгольское нашествие, выдержала осаду польско-литовских интервентов, в советские времена была преобразована в историко-архитектурный музей, но после распада СССР вернула былой статус.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ВО ИМЯ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ.

Храм построен по типовому проекту архитектора К. А. Тона и внешне очень схож с другими его храмами, построенными по его проектам: храмом Христа Спасителя в Москве и несохранившимися до наших дней Введенским храмом Семеновского полка в Санкт-Петербурге и Святодуховским кафедральным собором в Петрозаводске. Но говорить о том, что один является копией другого - неправильно. Кроме того, в 1887 г. по проекту войскового архитектора-инженера А. А. Кампиони и художника-архитектора Д. В. Лебедева с его западной стороны, была воздвигнута четырехъярусная колокольня с церковью Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских и звонницей, высотой 75 метров. Благовест ее 10-тонного колокола слышен на 42 версты по Задонью.

БОГОЯВЛЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В ЕЛОХОВЕ (МОСКВА) Собор был построен в 1837 году по проекту архитектора Е.Д.Тюрина. Здание выстроено в стиле классицизма и увенчано пятью куполами на световых барабанах, составляющими главное украшение храма. На большой центральной ротонде высокие полукруглые окна с изящными росписи поверху, которые разделены парными колоннами. Венчает храм огромный золотой купол с маленькой главкой наверху. Боковые входы в храм – очень большие, разделенные колоннами на три части; сверху расположены полукруглые окна. Всходы обрамлены широкими парными пилястрами. В 1930 году храм стал патриаршим собором. Богоявленский кафедральный собор является сердцем духовной жизни православной России последних 60-ти лет. Он никогда не закрывался.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ

Воскресенский собор Новоиерусалимского монастыря (Истра) – уникальное храмовое сооружение, как по сложности, так и по красоте, построенное в 1658-1685 гг.. Собор был задуман как копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, но при постройке получилось не точное повторение первообраза, а скорее его художественное преображение. Собор состоит из нескольких частей: в центре – четырехстолпный храм Воскресения, с запада от него – перекрытая высоким шатром ротонда с часовней Гроба Господня, с востока – подземная церковь св. Константина и Елены, а также сохранившиеся фрагменты колокольни.



УСПЕНСКИЙ СОБОР ВЛАДИМИРА Успенский собор во Владимире — кафедральный православный храм Владимирской епархии на Соборной площади города Владимира. Успенский собор – прекраснейшее архитектурное сооружение Древней Руси, уникальный памятник Владимиро-Суздальского белокаменного зодчества домонгольского времени. По его образцу итальянский зодчий Аристотель Фиораванти строил Успенский собор Московского кремля. В Успенском соборе хранятся образцы искусства лучших художников разных времен от безымянных изографов середины 12 столетия и до гениального Андрея Рублева и мастеров 17-18 веков.



БЛАГОВЕЩЕНИСКИЙ СОБОР КАЗАНИ Благовещенский собор Казанского кремля (Казань) входит в число древнейших и интереснейших памятников русского церковного зодчества. Закладку деревянной церкви на месте будущего собора возводят к деяниям царя Ивана Грозного. Собор относят к псковской школе русского зодчества. В этот период мастерам Постнику Яковлеву и Ивану Ширяю было поручено отправиться в Казань для построения нового каменного города (кремля). Главы собора имели первоначально полукруглую форму, но в 1736 году были переделаны. Четыре главы стали луковичными, средняя глава собора была устроена в стиле украинского барокко, покрыта медью и вызолочена. Благовещенский собор в Казанском Кремле Он остается самым древним сооружением в ансамбле Кремля.

СОФИЙСКИЙ СОБОР ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

Софийский собор в Великом Новгороде – замечательный памятник архитектуры, который вобрал в себя не только черты русского, но и зарубежного зодчества. Так, западный вход Софийского собора украшают знаменитые Маглебурские врата XII века. Предание говорит, что это военный трофей, добытый новгородцами при взятии шведской столицы Сигтуны в 1187 году. Есть и Корсунские врата XI века византийской работы, ведущие в Рождественский предел. В годы Великой Отечественной войны собор был разрушен, но формы свои сохранил. В настоящее время он почти такой же, каким был в XI веке. Это пятинефный крестово-купольный храм с тремя апсидами.



СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря - величественный двухстолпный храм, высотою более 40 метров, который не имеет аналогов в средневековой Руси. Его венчают пять глав. Барабан под центральной главой смещен к востоку и воспринимается как шатер. Высокие своды храма опираются на два массивных столпа, свет падает сверху от шатра-барабана, который как бы парит над иконостасом. История главного храма Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря насчитывает без малого шесть столетий. Здесь хранятся святые мощи первооснователей Соловецких – преподобных Зосимы и Савватия.

УСПЕНСКИЙ СОБОВ АСТРАХАНИ Собор Успения Пресвятой Богородицы — крупнейший православный храм Астрахани. Расположен на территории Астраханского кремля. Построен в 1699—1710 годы, считается одним из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века, и является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.



ВОРОНЕЖСКИЙ СОБОР БЛАГОВЕЩЕНИЯ Благовещенский кафедральный собор, расположенный в центре города Воронежа. Возведён по проекту архитектора В. П. Шевелёва в Русско-Византийском стиле. Собор находится на Проспекте Революции на территории Первомайского сада. Высота самого храма составляет 85 метров, а его высшей точки — 97 метров. Является третьим по величине в России православным храмом и одним из самых высоких православных храмов мира. Строительство осуществлялось с 1998 по 2009 годы.



МУРОМСКИЙ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР Свято-Троицкий собор в городе Муроме, на левом берегу реки Оки. Возведен в 1643 году. Главным украшением Свято-Троицкого собора являются кованные золоченые кресты — шедевры кузнечной работы муромских умельцев XVII века, — и поливные изразцы того же столетия с разнообразными орнаментами. Изразцы придают Троицкому собору особое изящество и неповторимое своеобразие, отлицающее его от других муромских храмов.

ТРОИЦКО-ИЗМАЙЛОВСКИЙ СОБОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Троице-Измайловский собор на Троицкой площади в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Полное наименование — Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка. Крестообразный в плане каменный собор увенчан мощным пятиглавием. Храм построен в стиле ампир. На время освящения собор являлся крупнейшим в России. Купола расписаны золотыми звездами по голубому фону по личному указанию Николая I, данному в 1826 году: купола должны быть выкрашены наподобие куполов Архангельского собора в Москве и Тверского в Твери. Фасады собора оформлены шестиколонными портиками коринфского ордера со скульптурным фризом. В нишах портиков находятся бронзовые фигуры ангелов.



СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА, СПАС-НА-КРОВИ Собор Воскресения Христова на Крови, Храм Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге — православный мемориальный однопрестольный храм во имя Воскресения Христова, сооружён в память того, что на этом месте 1 марта 1881 года в результате покушения был смертельно ранен император Александр II (выражение на крови указывает на кровь царя). Храм был сооружен как памятник Царю-Мученику на средства, собранные по всей России, проект выполнен в «русском стиле», несколько напоминает московский собор Василия Блаженного.



ВОЗНЕСЕНСКИЙ ВОЙСКОВОЙ КАФЕДРАВЛЬНЫ СОБОР Вознесенский Войсковой Кафедральный Собор город Новочеркасск Заложен в 1805г. Возведение его началось в 1811 году, при этом отметим, что более крупный Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге начнут строить в 1818 году, а храм Христа Спасителя в Москве еще позже в 1832 году. Седьмое по высоте купола соборное здание в России после Храма Христа-Спасителя, Исаакиевского собора, Смольного Воскресенского собора в Петербурге, Троице-Измайловского собора в Петербурге, Храма Спаса на Крови в Петербурге, Троицкого собора в Пскове. Но все это весьма малая часть соборов России.

https://fishki.net/1492417-samye-krasivye-hramy-rossii.html

https://www.elle.ru/stil-zhizni/puteshestviya/samyie-krasivy...