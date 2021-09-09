"Так чей флаг?" Мария Захарова "блеснула" историческими познаниями

Что нужно сказать такого, чтобы власти отправили на информационную зачистку не просто заштатного эксперта, а сразу пустили в ход тяжелую артиллерию – представителя МИД Марию Захарову и ведущего Владимира Соловьева? Оказывается, нарушить стерильность в медиаполе не так уж и сложно – достаточно просто во время предвыборной кампании задаться вопросом о том, кому принадлежит флаг страны. Так, по крайней мере, сделал журналист Константин Семин – и обрушил на себя гнев всей провластной пропагандистской машины.

"Интересные кадры на глаза попались. Собчаки-Нарусовы целуются взасос с Владимиром Кирилловичем, в июне 1941-го призывавшим к "крестовому походу вместе с Гитлером против большевизма". Так чей, говорите, флаг над Кремлем?" – написал Константин Семин в соцсетях под кадрами видео.

Фото: Первый канал

На это ему в комментариях тут же ответила Мария Захарова:

"Только не забывай, Константин Семин, что и большевиков финансировала Германия. Пока революция не победила. А потом началась гражданская война в России … Сколько миллионов погибло в результате помощи заграницы?"

Дальше-больше, следом официальный представитель МИДа появилась еще и на YouTube-канале Владимира Соловьева с комментариями о том, что под триколором сегодня парад Победы встречают ветераны, и вообще нужно нести ответственность за сказанное.

Впрочем, Константин Семин ничего особенного и не сказал, скорее, перечислил факты, которые может найти и сложить вместе любой желающий.

" Ох, Маша... Не Андрей ли Борисович Зубов принимал у тебя экзамен по истории? Удалила б, не позорилась... А то ведь народ нынче злой. Заскринят, растащат на цитаты и выйдет, как со "Сталиным и Гитлером на одной сковородке", – написал в ответ Константин Семин.

Журналист напомнил всем гневающимся охранителям, что он лишь задал вопрос, но то, как яростно начали на него набрасываться, как начали оправдываться и требовать чуть ли не уголовный срок для возмутителя спокойствия, означает, что вопрос, с одной стороны, задел за самое больное, а с другой – таким образом и был дан ответ.

"И вот, памятуя о том, что государственный музей, Исаакиевский собор в Петербурге, всего через полмесяца будет превращен в декорации для монархической свадьбы, я уж, простите, не могу удержаться от вопроса – чей флаг развевается над Кремлем?.. В ответ вся охранительская обслуга разом автоматически прокричала: "Власовский!". Хотя слово "Власов" никто, кроме них самих, не произносил, за язык никто никого не тянул. Сами выболтали! Речь-то шла о Романовых и монархизме головного мозга, поразившем многих представителей власти у нас. Это вы сказали: "Власов", – заявил Константин Семин.

И ситуация действительно показывает, как для власти предержащих неприятен этот вопрос. Неприятен настолько, что они готовы чуть ли не целое министерство бросить на опровержение одного поста. Своим экспертным мнением об этом споре и о том, "чей все-таки флаг", с Накануне.RU поделился автор книг об истории СССР Игорь Пыхалов:

– Во-первых, начнем с флага. Конечно, защитники триколора любят утверждать, что якобы этот флаг не власовский, что власовцы были под Андреевским флагом. Но дело в том, что этот триколор совершенно точно ими использовался, и даже есть кадры документальной съемки, когда происходит парад власовцев, и перед этой шеренгой коллаборационистов и предателей несут именно этот триколор.

Я вообще замечаю, что разговоры о власовском знамени – это довольно больное место для власти. Дело еще в том, что у нас по этому поводу существует обширная мифология, что якобы это пошло аж от Петра Первого, но именно общегосударственный флаг в качестве военного флага появился довольно поздно – примерно к концу 19 века. А до этого сражались обычно под полковыми знаменами, в более раннее время были хоругви и так далее.

Также интересно, что чаще всего в русских войсках встречается именно красный флаг – его мы можем видеть чуть ли не со времен Александра Невского. Но это не от того, что они разделяли идеи коммунизма, просто этот цвет считается благородным. А так называемый "триколор" в разных сочетаниях встречался и использовался как флаг торговли, как ведомственный флаг, говоря современным языком. Кстати, на известной картине "Бурлаки на Волге" на корабле есть этот триколор, правда, перевернутый. Это довольно символично: как на человеческой тяге тащат судно – вот это и есть та "процветающая Российская империя", о которой нам сейчас много рассказывают.

Фото: Илья Репин

А на поле сражений триколор никоим образом не прославился до времен Гражданской войны – тогда прошло его "боевое крещение", потому что белые сражались именно под ним. То есть это был флаг антисоветчины и антикоммунизма.

Что касается якобы финансирования большевиков немцами, то это миф, который давно опровергнут. И это было опровергнуто еще во времена Временного правительства, ведь тогда была создана специальная комиссия для расследования связи большевиков с немцами. В результате эта комиссия еще до Октябрьской революции успела завершить свою работу и пришла к выводу, что никаких доказательств этому не имеется. После чего большая часть арестованных большевистских деятелей была отпущена.

А уже позже были придуманы документы о якобы сотрудничестве большевиков и немцев, но это были грубо состряпанные фальшивки. Это мнение общепринятое, и наиболее строгое доказательство того, что эти документы фальшивые, было сделано в 1950-е годы Джорджем Кеннаном – известным американским антисоветчиком, более того, его называют "отцом Холодной войны".

То есть человек, который был убежденным антикоммунистом, доказал фальшивость тех документов. Поэтому то, что Захарова говорит об этом, означает, что она либо не в теме, либо сознательно лжет.

Опять же нельзя говорить о "миллионах погибших из-за большевиков", потому что Гражданскую войну развязали белые, причем при помощи иностранных штыков. Большевикам из иностранных армий не помогал никто, а вот почти все массовые белые армии были созданы под прикрытием интервентов.

Кстати, интересно, что, несмотря на то, что наши "обличители" коммунизма до сих пор рвут на груди рубахи с воплями, мол, большевики нас предали и заключили Брестский мир с немцами, но даже после заключения мира большевики еще около двух месяцев сражались против немецких, австрийских интервентов на территории Украины, Белоруссии.

Так что все эти высказывания Марии Захаровой – попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую.