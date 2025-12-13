Интервью с участником Первой Чеченской войны

31 год назад, 11 декабря 1994 года был дан приказ на восстановление конституционного порядка в Чечне. Начиналась первая кампания. Это день памяти солдат, погибших в той войне. Отмечается неофициально.

Первая чеченская кампания завершилась 31 августа 1996 года Хасавюртовскими соглашениями. Но не стала окончанием боевых действий в регионе.

Несмотря на предательство со стороны властей РФ и работы на противника крупных общественно-политических деятелей того времени (таких как Березовский) - русский солдат проявил стойкость, упорство и героизм, выполняя поставленные задачи.Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всёнаселение. В республике начался межвоенный кризис и рост ваххабизма, в дальнейшем приведший ко вторжению в Дагестан, а затем и к началу Второй Чеченской войны.Невзирая на то, что Первая Чеченская быстро обросла своими мифами и легендами - тем не менее, в реальности она не несла в себе той трагичностью, с которой о ней принято вспоминать в народе.11 декабря пришли в движение и начали свой путь части группировки войск, которые включали в себя спецназа ГРУ, сухопутные войска, ВДВ, морскую пехоту, Внутренние войска, спецназ ФСК. При поддержке штурмовой и армейской авиации они заходили в Чечню с разных направлений.Войска заходили с целым набором проблем в виде зачастую слабой подготовки, слабой координации между частями, проблемами со связью, матбазой и обеспечением. Армии предстояло набить свои первые шишки, учиться и бить врага ценой своих потерь.Где-то там части ждал новогодний Грозный, бои за улицы и дома, ад ж/д-вокзала, гибель друзей.В те дни нашлись люди, которые не утратили знания, честь и совесть и повели за собой 18-20 летних пацанов, которым в первую очередь и стоит сказать спасибо. Спасибо и тем офицерам, прапорщикам, немногочисленным контрактникам, которые с честью выполняли в те недели, месяцы боевые задачи в Грозном, под Шатоем или Бамутом, кто ходил по горным тропам Чечни.Что же касается армейского спецназа, то представители бригад одними из первых прибыли на новую войну, одними из первых заходили в Грозный и первыми ушли в заснеженные горы. Начиная с мая-июня 1995 года в Чечне оставились лишь сводные отряды от 22-й и 67-й ОБрСпН ГРУ, на долю которых в последующие 2 года выпадут новые бои за Грозный, операция в Первомайском. Они уйдут с первой войны последними.Вечная память тем, кто так и не вышел из своего последнего боя в то время!Интервью с участником Первой Чеченской войны— Здравствуйте, давайте для начала кратко расскажите о себе, не выдавая ничего личного. Кратко о своëм боевом пути, потом сосредоточимся на интересующей нас сегодня теме - участию в Первой чеченской войне.Приветствую Вас! В Армию пошёл добровольно, не косил и даже не пытался, я сам из семьи военных все мои предки так или иначе участвовали в тех или иных войнах России. Помню, когда наших выводили с Афгана, я расстроился, что закончилась война, а я там не поучаствовал! Наивный юнец. И тогда мой дядя, который два срока там офицером был, сказал - не дай Бог, но тебе тоже хватит с головой, я тогда скептически к этому отнёсся, он оказался прав!— Вполне стандартная история, для тех парней, кто рождëн Воином, как бы пафосно это не звучало.Была возможность через отца срочку отслужить в нашем гарнизоне, где я тогда жил, но, так как я чуть ли не каждый день видел своих знакомых, которые служили в нашем гарнизоне, которые белили бордюры, вскапывали клумбы и занимались всем, кроме службы, то я наоборот, попросил батю договориться с военкомом, чтобы попасть в боевую часть.— И так вы попали в свою часть, понял. Это накануне начала Первой чеченской было, примерно 1994-й год?Военком, наверное, обалдел, когда старший офицер просит за своего сына не по месту пристроить, а отправить в ебеня, да ещё и проставу за это делает. Да, я призывался в июне 94 года. С частью мне повезло, офицеры в большинстве своём были афганцы, а деды, прошедшие Таджикистан, нас в принципе и готовили для работы на Таджикистане. Но осень внесла коррективы, и всё: мы после учебки получили распределение на Кавказ.— Я бы тоже офигел, учитывая стереотипы, что сыновья высших армейских чинов ни то что не служат, а даже не воюют. Но, насколько я помню, во время чеченских войн погибло несколько сыновей генералов, поэтому не всё так плохо.Да у того же Шаманова сын в Грозном погиб, и он его не мазал, чтоб в штабе ВДВ служил. Вечная память!— Вот, и я о том же. Достойный офицер и сына воспитал правильно. Вечная память погибшему Воину!Это большая удача, что после Афгана ещё остались офицеры в армии, которые могли передать бесценный опыт своим подчинённым.То есть, вы участник ввода войск?На первом этапе ввода войск наши парни занимались проводкой колонн и охраной командования. Нас, "слонов", не отправляли в зону боевых действий.Конкретно нас начали готовить к заходу с января: стрельбы, разведка, учебные выходы и тому подобное. И в конце февраля 1995-го года я в первый раз попал в зону боевых действий.— Это вы, примерно, полгода уже отслужили? В принципе, если толково готовить, в том числе морально, это уже будет не зелёный юнец, а человек, понимающий, куда он едет и что его ждёт.Это вы в Грозный попали или с другой стороны заходили?На тот момент мы уже отслужили по 8–9 месяцев. У нас в части у командиров был свой, какой-то особый подход. Парни на полгода старше, которые работали на заходе, уже с нами не отправлялись, так как у них был дембель весной. Наша группа в целом состояла из призыва мая 94-го и контрактников.Нет, в Грозный не попали. Нас под Бамут отправили, там и работали: Самашкинский лес, граница с Ингушетией. Как раз первый штурм Бамута в начале марта.— Ох, наслышан про Бамут... В юности очень много читал о нём, причём взгляд с обеих сторон. Очень много мифов о нём ходит.Расскажите, пожалуйста, подробнее о штурме Бамута. Так скажем, взгляд простого солдата-срочника. Он сильно отличается от взгляда генерала и даже командира взвода.Вышли на засаду в «зелëнке» возле Бамута, заняли позиции. И под утро на нас вышла группа «духов». Оператор ПК сразу метров с десяти — бля, выдержка у парня была! — подпустил. У меня хз, как вспоминаю, так волосы, где есть, дыбом становятся. Так он их подпустил и сразу троих — головняк причесал. И тут понеслось: по нам лупили сразу и со всех сторон. Как раз там у меня и случился первый — да и вообще для меня самый первый — бой с арабами. Тогда я даже не подозревал, что не крайний)— Стереотип ходил, что наёмники-арабы были прям чуть ли не Рэмбо, хотя, подозреваю, на фоне местных в плане «духовитости» они сильно уступали.Нет, там как раз арабы или афганцы были, духовитые (извиняюсь за тавтологию). Скорее всего, прошедшие Афган, Таджикистан, возможно, и с евреями в Палестине зарубались.— Понял. Ну, если афганцы, то вообще вопросов нет — откуда у них боевой опыт был. И да, логично, что арабы могли быть палестинскими.Тот же Хаттаб — иорданец, если память не изменяет, — в Афгане воевал.Интересная тактика у них была: стоило одному нашему выстрелить, как по нему сразу от четырёх до шести «духов» начинали «петушить». По радейке передали, что контакт. А хули, толку? Ночью никто не придёт к тебе на помощь.У меня ПК заклинил — не пойму, что за хрень: лента вроде есть. Перекинул короб — заработал. Утром уже только увидел: в четырёх местах прострелен, лента перебита, и в сошках две дыры.Кстати, эту тактику я впоследствии взял на вооружение — и по контракту, и в «Лучшем в мире музыкальном коллективе».На рассвете к нам подошли парни из «Росича». «Духи» уже отошли. Они и сказали, что это арабы, и рубились они, чтоб своих вытащить.— Толковая тактика, которая призвана деморализовать противника: мало кто захочет светиться, зная, что привлечёт столько незаслуженного внимания к своей скромной особе.И да, то, что вы эту тактику применяли в будущем, говорит о вас как о мудром воине, который не считает зазорным учиться у противника.Всё-таки потери от столкновения с вами они понесли. Уважение вам. И да, то, что они забирали своих, тоже говорит о них как о серьёзном противнике: помимо моральной стороны (то, что своих не бросают), так ещё и потому, что, не дав вам по окончании боя увидеть свои потери, они заставили сомневаться, убили вы кого-то или нет.Серьёзный противник. Тем больше уважения вам, что победили его.Конечно, что зазорного в том, чтобы взять на вооружение тактику, которая работает?— После этого ночного боя вы продолжили продвижение или вас поменяли?Да, нас сразу вывели на ПВД. Практически для всех из нас, кроме контрактников, это был первый бой.И в ПВД наш группер – старший прапорщик Л., прошедший Афган, Таджикистан и Карабах, – налил всем спирта и сказал фразу, которая, по крайней мере для меня, стала жизнеутверждающей:– Парни, вы только что приняли крещение огнём и из мальчиков стали мужчинами. Это ваш пограничный переход, это наркотик, который действует так: кто-то, вернувшись домой, облюётся и никогда в жизни не будет не то что рассказывать, а даже вспоминать; другой придёт на гражданку, устроится на работу, возможно, заведёт семью и будет жить нормальной человеческой жизнью. Но стоит где-то прозвучать автоматной очереди – и всё, человек потерян: он всеми силами будет стремиться туда, где адреналин боя, пахнет порохом, немытыми телами и говорят матом.— И эти слова конкретно для вас стали пророческими, учитывая, сколько войн в вашей биографии было впереди.Я так понимаю, после этого последовал короткий отдых, и вы снова вернулись под Бамут?Насколько знаю, бои там продолжались всю первую кампанию, и село взяли только в 1996-м. Могу путать даты.Да, в основном мы там и работали. В 96-м перекинули в горы — под Ведено, Шарой, Шатой, в районе Итум-Кале, возле грузинской границы.— Ведено, это ж вотчина Басаева? Читал, там тоже серьёзная работа была.В основном в горах работали, не штурмовали. А так, да, там заруба была, особенно на подходах в предгорьях после Шали. Морпехи, десант, пехота — да, в принципе, все работали.На границе — спецы из ПВ, их мотали манёвренные и десантно-штурмовые группы. В самом Ведено я во вторую уже побывал. Дом Басаева — наши, как проезжали его, или очередь, или гранату в развалины кидали.— Ну, про вторую кампанию можно будет сделать отдельное интервью . Это приурочено к 31-й годовщине начала Первой кампании — поговорим о ней.Вы до конца срока службы находились в Чечне?Да, практически до дембеля. У меня, как в хреновой пословице, — ДМБ через ПМП.За две недели до конца службы затрехсотило: пулевое в голень и множественные осколочные — АГС накрыл уже лежачего.— Это там же, под Бамутом?Расскажите про этот бой пожалуйстаНас высадили с вертушек, должны были перевалы в Грузию перекрыть, войска снизу духов щемили, только вертушки ушли, нас плотно накрыли, с двух сторон, стали причесывать, заняли круговую и при перебежке кувалдой ушатало по ноге, даже не понял на бегу, а вот аж чуть не сальто сделал, нога онемела, смотрю выше берца лохмотья горки с каким-то мясом, боли и что странно крови сначала не было. Потом писец приход, как сознание не потерял хз, кричу ,,Я триста - снайпер работает!", хотя честно хз, может шальняком зацепило, но тогда я был уверен что одноглазый пидор отработал. Парни кошку кинули, я за разгрузку зацепил и когда тащили, по мне видать с огорчения АГС-ом отработали, ну и как сука в фильмах - вспышка, потом яркий свет в лицо в операционной.Ну а дальше лечение, восстановление и дембель.— Спасибо Вам огромное за интересную беседу, о Вашем участии во второй Кампании поговорим в следующем интервью.Вам спасибо, буду рад пообщаться и поделиться историями и опытом.