Интервью с участником Первой Чеченской войны

31 год назад, 11 декабря 1994 года был дан приказ на восстановление конституционного порядка в Чечне. Начиналась первая кампания.Это день памяти солдат, погибших в той войне. Отмечается неофициально.
Первая чеченская кампания завершилась 31 августа 1996 года Хасавюртовскими соглашениями. Но не стала окончанием боевых действий в регионе.
Из-за этнических чисток и боевых действий Чечню покинуло (или было убито) практически всё нечеченское население. В республике начался межвоенный кризис и рост ваххабизма, в дальнейшем приведший ко вторжению в Дагестан, а затем и к началу Второй Чеченской войны.
Невзирая на то, что Первая Чеченская быстро обросла своими мифами и легендами - тем не менее, в реальности она не несла в себе той трагичностью, с которой о ней принято вспоминать в народе.
11 декабря пришли в движение и начали свой путь части группировки войск, которые включали в себя спецназа ГРУ, сухопутные войска, ВДВ, морскую пехоту, Внутренние войска, спецназ ФСК. При поддержке штурмовой и армейской авиации они заходили в Чечню с разных направлений.
Войска заходили с целым набором проблем в виде зачастую слабой подготовки, слабой координации между частями, проблемами со связью, матбазой и обеспечением. Армии предстояло набить свои первые шишки, учиться и бить врага ценой своих потерь.
Где-то там части ждал новогодний Грозный, бои за улицы и дома, ад ж/д-вокзала, гибель друзей. В те дни нашлись люди, которые не утратили знания, честь и совесть и повели за собой 18-20 летних пацанов, которым в первую очередь и стоит сказать спасибо. Спасибо и тем офицерам, прапорщикам, немногочисленным контрактникам, которые с честью выполняли в те недели, месяцы боевые задачи в Грозном, под Шатоем или Бамутом, кто ходил по горным тропам Чечни.
Что же касается армейского спецназа, то представители бригад одними из первых прибыли на новую войну, одними из первых заходили в Грозный и первыми ушли в заснеженные горы. Начиная с мая-июня 1995 года в Чечне оставились лишь сводные отряды от 22-й и 67-й ОБрСпН ГРУ, на долю которых в последующие 2 года выпадут новые бои за Грозный, операция в Первомайском. Они уйдут с первой войны последними.
Вечная память тем, кто так и не вышел из своего последнего боя в то время!
Интервью с участником Первой Чеченской войны— Здравствуйте, давайте для начала кратко расскажите о себе, не выдавая ничего личного. Кратко о своëм боевом пути, потом сосредоточимся на интересующей нас сегодня теме - участию в Первой чеченской войне.
— Приветствую Вас! В Армию пошёл добровольно, не косил и даже не пытался, я сам из семьи военных все мои предки так или иначе участвовали в тех или иных войнах России. Помню, когда наших выводили с Афгана, я расстроился, что закончилась война, а я там не поучаствовал! Наивный юнец. И тогда мой дядя, который два срока там офицером был, сказал - не дай Бог, но тебе тоже хватит с головой, я тогда скептически к этому отнёсся, он оказался прав!
— Вполне стандартная история, для тех парней, кто рождëн Воином, как бы пафосно это не звучало.
— Была возможность через отца срочку отслужить в нашем гарнизоне, где я тогда жил, но, так как я чуть ли не каждый день видел своих знакомых, которые служили в нашем гарнизоне, которые белили бордюры, вскапывали клумбы и занимались всем, кроме службы, то я наоборот, попросил батю договориться с военкомом, чтобы попасть в боевую часть.
— И так вы попали в свою часть, понял. Это накануне начала Первой чеченской было, примерно 1994-й год?
— Военком, наверное, обалдел, когда старший офицер просит за своего сына не по месту пристроить, а отправить в ебеня, да ещё и проставу за это делает. Да, я призывался в июне 94 года. С частью мне повезло, офицеры в большинстве своём были афганцы, а деды, прошедшие Таджикистан, нас в принципе и готовили для работы на Таджикистане. Но осень внесла коррективы, и всё: мы после учебки получили распределение на Кавказ.
— Я бы тоже офигел, учитывая стереотипы, что сыновья высших армейских чинов ни то что не служат, а даже не воюют. Но, насколько я помню, во время чеченских войн погибло несколько сыновей генералов, поэтому не всё так плохо.
— Да у того же Шаманова сын в Грозном погиб, и он его не мазал, чтоб в штабе ВДВ служил. Вечная память!
— Вот, и я о том же. Достойный офицер и сына воспитал правильно. Вечная память погибшему Воину!
Это большая удача, что после Афгана ещё остались офицеры в армии, которые могли передать бесценный опыт своим подчинённым.
То есть, вы участник ввода войск?— На первом этапе ввода войск наши парни занимались проводкой колонн и охраной командования. Нас, "слонов", не отправляли в зону боевых действий.
Конкретно нас начали готовить к заходу с января: стрельбы, разведка, учебные выходы и тому подобное. И в конце февраля 1995-го года я в первый раз попал в зону боевых действий.
— Это вы, примерно, полгода уже отслужили? В принципе, если толково готовить, в том числе морально, это уже будет не зелёный юнец, а человек, понимающий, куда он едет и что его ждёт.
Это вы в Грозный попали или с другой стороны заходили?
— На тот момент мы уже отслужили по 8–9 месяцев. У нас в части у командиров был свой, какой-то особый подход. Парни на полгода старше, которые работали на заходе, уже с нами не отправлялись, так как у них был дембель весной. Наша группа в целом состояла из призыва мая 94-го и контрактников.
Нет, в Грозный не попали. Нас под Бамут отправили, там и работали: Самашкинский лес, граница с Ингушетией. Как раз первый штурм Бамута в начале марта.
— Ох, наслышан про Бамут... В юности очень много читал о нём, причём взгляд с обеих сторон. Очень много мифов о нём ходит.
Расскажите, пожалуйста, подробнее о штурме Бамута. Так скажем, взгляд простого солдата-срочника. Он сильно отличается от взгляда генерала и даже командира взвода.
— Вышли на засаду в «зелëнке» возле Бамута, заняли позиции. И под утро на нас вышла группа «духов». Оператор ПК сразу метров с десяти — бля, выдержка у парня была! — подпустил. У меня хз, как вспоминаю, так волосы, где есть, дыбом становятся. Так он их подпустил и сразу троих — головняк причесал. И тут понеслось: по нам лупили сразу и со всех сторон. Как раз там у меня и случился первый — да и вообще для меня самый первый — бой с арабами. Тогда я даже не подозревал, что не крайний)
— Стереотип ходил, что наёмники-арабы были прям чуть ли не Рэмбо, хотя, подозреваю, на фоне местных в плане «духовитости» они сильно уступали.
— Нет, там как раз арабы или афганцы были, духовитые (извиняюсь за тавтологию). Скорее всего, прошедшие Афган, Таджикистан, возможно, и с евреями в Палестине зарубались.
— Понял. Ну, если афганцы, то вообще вопросов нет — откуда у них боевой опыт был. И да, логично, что арабы могли быть палестинскими.
Тот же Хаттаб — иорданец, если память не изменяет, — в Афгане воевал.
— Интересная тактика у них была: стоило одному нашему выстрелить, как по нему сразу от четырёх до шести «духов» начинали «петушить». По радейке передали, что контакт. А хули, толку? Ночью никто не придёт к тебе на помощь.
У меня ПК заклинил — не пойму, что за хрень: лента вроде есть. Перекинул короб — заработал. Утром уже только увидел: в четырёх местах прострелен, лента перебита, и в сошках две дыры.
Кстати, эту тактику я впоследствии взял на вооружение — и по контракту, и в «Лучшем в мире музыкальном коллективе».
На рассвете к нам подошли парни из «Росича». «Духи» уже отошли. Они и сказали, что это арабы, и рубились они, чтоб своих вытащить.
— Толковая тактика, которая призвана деморализовать противника: мало кто захочет светиться, зная, что привлечёт столько незаслуженного внимания к своей скромной особе.
И да, то, что вы эту тактику применяли в будущем, говорит о вас как о мудром воине, который не считает зазорным учиться у противника.
Всё-таки потери от столкновения с вами они понесли. Уважение вам. И да, то, что они забирали своих, тоже говорит о них как о серьёзном противнике: помимо моральной стороны (то, что своих не бросают), так ещё и потому, что, не дав вам по окончании боя увидеть свои потери, они заставили сомневаться, убили вы кого-то или нет.
Серьёзный противник. Тем больше уважения вам, что победили его.
— Конечно, что зазорного в том, чтобы взять на вооружение тактику, которая работает?
— После этого ночного боя вы продолжили продвижение или вас поменяли?
— Да, нас сразу вывели на ПВД. Практически для всех из нас, кроме контрактников, это был первый бой.
И в ПВД наш группер – старший прапорщик Л., прошедший Афган, Таджикистан и Карабах, – налил всем спирта и сказал фразу, которая, по крайней мере для меня, стала жизнеутверждающей:
– Парни, вы только что приняли крещение огнём и из мальчиков стали мужчинами. Это ваш пограничный переход, это наркотик, который действует так: кто-то, вернувшись домой, облюётся и никогда в жизни не будет не то что рассказывать, а даже вспоминать; другой придёт на гражданку, устроится на работу, возможно, заведёт семью и будет жить нормальной человеческой жизнью. Но стоит где-то прозвучать автоматной очереди – и всё, человек потерян: он всеми силами будет стремиться туда, где адреналин боя, пахнет порохом, немытыми телами и говорят матом.
— И эти слова конкретно для вас стали пророческими, учитывая, сколько войн в вашей биографии было впереди.
Я так понимаю, после этого последовал короткий отдых, и вы снова вернулись под Бамут?
Насколько знаю, бои там продолжались всю первую кампанию, и село взяли только в 1996-м. Могу путать даты.
— Да, в основном мы там и работали. В 96-м перекинули в горы — под Ведено, Шарой, Шатой, в районе Итум-Кале, возле грузинской границы.— Ведено, это ж вотчина Басаева? Читал, там тоже серьёзная работа была.
— В основном в горах работали, не штурмовали. А так, да, там заруба была, особенно на подходах в предгорьях после Шали. Морпехи, десант, пехота — да, в принципе, все работали.
На границе — спецы из ПВ, их мотали манёвренные и десантно-штурмовые группы. В самом Ведено я во вторую уже побывал. Дом Басаева — наши, как проезжали его, или очередь, или гранату в развалины кидали.
— Ну, про вторую кампанию можно будет сделать отдельное интервью . Это приурочено к 31-й годовщине начала Первой кампании — поговорим о ней.
Вы до конца срока службы находились в Чечне?
— Да, практически до дембеля. У меня, как в хреновой пословице, — ДМБ через ПМП.
За две недели до конца службы затрехсотило: пулевое в голень и множественные осколочные — АГС накрыл уже лежачего.
— Это там же, под Бамутом?
Расскажите про этот бой пожалуйста
— Нас высадили с вертушек, должны были перевалы в Грузию перекрыть, войска снизу духов щемили, только вертушки ушли, нас плотно накрыли, с двух сторон, стали причесывать, заняли круговую и при перебежке кувалдой ушатало по ноге, даже не понял на бегу, а вот аж чуть не сальто сделал, нога онемела, смотрю выше берца лохмотья горки с каким-то мясом, боли и что странно крови сначала не было. Потом писец приход, как сознание не потерял хз, кричу ,,Я триста - снайпер работает!", хотя честно хз, может шальняком зацепило, но тогда я был уверен что одноглазый пидор отработал. Парни кошку кинули, я за разгрузку зацепил и когда тащили, по мне видать с огорчения АГС-ом отработали, ну и как сука в фильмах - вспышка, потом яркий свет в лицо в операционной.
Ну а дальше лечение, восстановление и дембель.
— Спасибо Вам огромное за интересную беседу, о Вашем участии во второй Кампании поговорим в следующем интервью.
— Вам спасибо, буду рад пообщаться и поделиться историями и опытом.
Немного фото того времениСовсем молодой парень на фотографии 1996 года в Чечне. На обратной стороне фотокарточки была надпись: «Вернись домой живой, братишка!»
Все родные и близкие, друзья и знакомые хотели лишь одного - чтобы их сын, брат, муж, друг вернулся домой живым и здоровым. Только об этом можно было мечтать, об этом молились. Вечная память всем погибшим в той нелепой войне. И желаем здоровья и всего самого светлого тем, кто вернулся домой к семьям. Спасибо вам.
Бoйцы oтpядa OCH Pycь в Чeчнe. 1996 гБойцы 19 Мсд в Грозном, 1995 гБойцы Иркутского ОМОНа во время своей первой командировки в Чечню, 1995 гБойцы ОМОНа на улице Грозного. Чечня, 1996 годБойцы Свердловского ОМОНа Альберт Подкорытов (слева) и Сергей Савченков (справа) на блокпосту № 13 в Грозном в конце февраля 1996 года. 7 марта оба погибнутБОЙЦЫ СОБР (ВЛАДИВОСТОК). МИНУТЫ ОТДЫХА. Чечня. 1995 год. Фото Александра НемёноваБУДНИ ВОЙНЫ. Чечня. Фото Владимира ВяткинаВЗГЛЯД. БОЕЦ СПЕЦНАЗА. Чечня. Май 1995 годаВЗГЛЯД. Чечня. Фото Валерий Матыцин,ТАССВместе с Гомером. Перед выходом на боевое задание. Чечня. 31 марта 1995 годаВоенный фельдшер в.ч 6715, 634 полка ВВ МВД Ирина Петровна Журова из Тюмени. Грозный. Август 1996 гГенерал Шаманов в ЧечнеГрозный, 25 января 1995 года. Фото Александра НеменоваГрозный, Чечня, 1997 г. Мать российского солдата, захваченного в плен чеченскими боевиками, ждет информацию о сынеЗУ-23 в кузове грузового автомобиля. Грозный, зима 1995 гКолонна внутренних войск у молочного завода Грозного. Чечня. Февраль 1995 гМТ-ЛБ российской армии на чеченских дорогахМужчина прощается со своей собакой во время эвакуации мирного населения из охваченной войной Чечни. 1995 годНадпись: Пусть она не права - она Родина моя на БМП. Чечня, 1994 годОТДЫХ. ФОТО ФРАНЦУЗСКОГО ФОТОГРАФА ЭРИКА БУВЕ ИЗ СЕРИИ «РОССИЙСКИЙ СПЕЦНАЗ (И НЕ ТОЛЬКО) В ЧЕЧНЕ». Май 1995 годаПАХАРИ ВОЙНЫ. Первая «чеченская». Фото Александра НемёноваПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ. РУССКИЕ КОММАНДОС. 1995 годПЕРВАЯ ЧЕЧЕНСКАЯ. РУССКИЕ КОММАНДОС. 1995 годРазв 173-го ооСпН 22-й бриг спецназа ГРУ вместе со своим комбатом подполковником Юрием Мокровым в Грозном, январь 1995 годаРАНЕНЫЕ БРАТИШКИ. Первая «чеченская». Фото Александра НемёноваРоссийский блокпост у Совмина. Грозный. Чечня. 1995 гРоссийский солдат смотрит на разрушенный Президентский дворец. Грозный. Чеченская войнаСводная группа Московского ОМОНа(предположительно) и трофейный Град. Грозный, 1995 годТела российских солдат на пл Дружбы народов, перед памятником борцам революции Н. Гикало, А. Шерипову и Г. Ахриеву, символом братства русских, чеченских и ингушских народов. «Операция Джихад», Грозный, 6.08 96 г.Тела российских военнослужащих. Район аэропорта «Северный», Чечня, январь 1995 годаФотография периода чеченской войны, середина 90-хШТУРМ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА. Чири-Юрт, Чечня. 20-21 мая 1995 года. Фото Александра НеменоваПРОЩАНИЕ С ПОГИБШИМ РАЗВЕДЧИКОМ. Свеча, каска и букетик ромашек… На месте гибели. Чечня. Май 1995 годаПЕРЕКУР. ЧЕЧНЯ. Страна в неоплатном долгу перед героями Кавказских войн
А впереди была Вторая чеченская...
