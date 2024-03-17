Дмитрий Анатольевич, я вам текст написал!

Йоу, я держу этот нейбрхуд, бро! Ширнуться надо?

Послушал я заседание ООН, посвящённое, внимание, «ситуации на украине и российским выборам».

То есть всё это посылание на смерть рабского мяса в Белгородскую область - это для безуспешных попыток испортить нам выборы.

Что характерно, в качестве докладчиков собрали всех марионеток: Япония (оккупированная США территория, лишённая суверенитета), Словения (незаконное сепаратистское образование, призванное оторвать от Сербии часть её законной территории), Южная Корея (оккупированная США территория, лишённая суверенитета), Эстония (незаконное сепаратистское образование, призванное оторвать от России часть её законной территории) и какое-то колониальное Сьерра-Леоне (нам очень важно мнение Берега Слоновьей Кости по внутрироссийской повестке).

Вице-марионетка из ООН что-то там блеяла про "удар по Одессе убил двух гуманитарных работников". Один из этих двоих "гуманитарных работников" - командир полка штурмовиков "Цунами" Олэксандр Гостищев, идейный нацист, по уши в крови невинных людей. Второй тоже военный.

Лживые уроды.

Бабка из гетто в засаленном халате, барыжащая крэком представитель США заявила, что они решительно осуждают выборы на «незаконно аннексированных территориях» и «никогда их не признают». И что «это цинизм, пытаться через выборы легитимизировать свои территориальные приобретения». И что они никогда, НИКОГДА не признают! Ну мам!

Ну ок. Мы решительно осуждаем фарс вместо выборов на незаконно аннексированной у Мексики территории Техаса, с помощью которого вашингтонские тираны цинично пытаются через выборы легитимизировать свои территориальные захваты. И никогда, НИКОГДА их не признаем, поэтому все президенты США с 1845 года – нелегитимны.

Они что-то там пытались ещё блеять про «попытку вернуть эру колониализма со стороны России». Совсем поехавшие. Кто им только безумные методички пишет?

Россия возвращает свои территории, давая людям на местах полные права граждан. Не «гонконгер, у которого нет британского паспорта, и он гражданин второго сорта», а равноправное гражданство.

А неоколониализм – это наплодить всяких лишённых суверенитета карликовых образований типа «эстонии» или «словении», посадить там марионеточную оккупационную администрацию и управлять этими марионетками, игнорируя интересы местного населения (как Какая Какаллас, которая заявила, что ей плевать, что население нищает – «сами виноваты»).

Это именно США и их сателлиты насаждают неоколониализм и понаставили свыше 800 своих военных баз на территории других стран, игнорируя их суверенитет.

Из-за вас в дикой нищете живут жители Пуэрто-Рико и Гаити. Вы воруете сирийские нефть и пшеницу. Вы разрушили и ввергли в многолетнюю войну процветающую Ливию (и украли 150 миллиардов ливийских денег).

И что-то хрюкать со стороны США после этого про «колониализм» – это запредельное лицемерие.

Хотите "украину по состоянию на 1991 год"? Прекрасно, по состоянию на 23 августа 1991 года никакой "украины" не было.

Что? Вы заговорили про «международно признанные границы»?

Отлично! Согласен, нужно вернуться к Ялтинскому миру.

Тогда выводим из зала представителя «словении», возвращаем территорию в состав Югославии.

Тогда выводим из зала представителя «эстонии» и возвращаем территорию в состав СССР.

Тогда выводим из зала представителя «украины» и возвращаем территорию в состав СССР.

Тогда выводим из «южной Кореи» американские базы и возвращаем территорию в состав Кореи.

Тогда вводим в зал представителя ГДР, а также возвращаем ГСВГ в Восточный Берлин, чтобы защищать мирное население от незаконной аннексии со стороны нацистской ФРГ.

Вы же этого хотели, правильно? Международно признанные границы.

И да, Техас, Аляску и Калифорнию тоже нужно вернуть законным владельцам.

Начинайте.

P.S. И что-то я не слышал от бабки в грязном халате представителя США осуждения геноцида палестинцев в Газе и заявлений о нелегитимности преступного режима Нетаньяху. И где 18 тысяч санкций против Израиля?

Горите в аду, нацистские твари.

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1749439.html