Роскошь Питера, ч.12

Мраморный дворец в Петербурге Мраморный дворец - одно из самых необычных зданий Петербурга и, к сожалению, одно из самых недооцененных. Посмотрите как он хорош ждаже в ненастье. Это был подарок Екатерины II фавориту Григорию Орлову. Так она решила его отблагодарить за верную службу. Григорий Орлов так и не переехал в эту резиденцию, потому что строительство затянулось, да и дворец вызывал у графа неприятные эмоции.

Уж очень сильно он переживал из-за разрыва с Екатериной II. Позднее хозяином стал Константин Павлович, дворец ему достался в качестве свадебного подарка от Екатерины II. В 1992 году здание было передано Русскому музею. Сегодня при входе посетителей, как ни странно встречает памятник Александру III.

Исторические залы отеля «Талион» ⠀

Отель находится в историческом дворце и на сегодняшний день — это музей Елисеевых. История дворца начинается в середине XVIII века, когда в 1755 г. по требованию императрицы Елизаветы Петровны здесь возвели временный деревянный Зимний дворец.

В 1858 г. домом начали владеть Елисеевы. Хозяин дома С.П. Елисеев был крупным меценатом и коллекционером. В том же 1858 г. по чертежам архитектора Н.П. Гребенки была проведена переделка здания. Последняя реставрация здания была окончена в 2009 году. На сегодняшний день здесь сбережен целый комплекс интерьеров и отделки начала 1900-х годов. Внутреннее убранство «Талион Империал Отеля» можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских интерьеров рубежа XIX-XX веков. Невский пр., 15

Подборка чугунных перил, украшающих лестницы старых домов

Большая Морская, 48

10-я линия В.О., 15

2-я линия В.О., 9

Невский пр., 5

Галерная, 35

Итальянская, 21

Моховая, 20

Наб. Фонтанки, 64

Невский пр., 3

Вестибюль Дома компании Зингер (Дом Книги), Санкт-Петербург Дом компании Зингер построен в 1902-1904 годах в стиле модерн по проекту архитектора Павла Юльевича Сюзора.

Дом Первого общества взаимного кредита, Санкт-Петербург

Некоторые детали Дом Первого общества взаимного кредита, Санкт-Петербург

Роскошный доходный дом С.В. Муяки Хотя до революции женщин в архитектурной сфере работало очень мало, в Петербурге существовали Женские чертежные курсы (они располагались в роскошном доходном доме С.В. Муяки на углу Ковенского и Восстания).

Особняк Кельха или Дом юриста Много раз его упоминала, но такие фото упустить нельзя. Особняк барона А.Ф. Кельха считается выдающимся образцом архитектуры поздней эклектики. Одновременно он сочетает в себя несколько стилей — готику, барокко, рококо, модерн и стиль Ренессанса. В отделке интерьеров особняка использовали только дорогие натуральные материалы: от мрамора разных оттенков до дуба и позолоты. Все залы обильно декорированы лепниной, а многие предметы интерьера были заказаны в мастерской Фаберже. По роскоши этот особняк опережал многие дворцы аристократов, каждое помещение словно стремилось поразить входящего богатством и изяществом отделки.

Винтовая лестница Агатовых комнат Лестница соединяет комнаты с "Холодными банями" и выходом под "Висячий сад". У Екатерины Алексеевны очень сильно болели ноги. Чтобы ей было легко спускаться в "Холодные бани", архитектор придумал овальное помещение для винтовой лестницы без площадки, рассчитанной специально под шаг великодержавной. Садовая ул., 7

Невероятная лестница в здании Ордонансгауза В стенах здания содержался М. Лермонтов, которого здесь же посещал Белинский. С 2010 года в здании располагается военная комендатура города и поликлиника Санкт-Петербургского гарнизона.

Восхитительный особняк с уникальным залом - гротом

Первым владельцем особняка был кабинет-министр Волынский, казненный в 1740 г. за участие в заговоре против герцога Бирона. Затем дом приобрёл действительный тайный советник фон Дервиз. Он решил перестроить обычный доходный дом в сказочный дворец эпохи модерна. В 1909 году Дервиз распродал всю недвижимость в Петербурге и навсегда уехал с семьей в Париж, где его след потерялся. Сейчас в особняке находится камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Английская наб., 34

Интерьеры особняка Спиридонова (Дворец "Малютка") С 1965 года в этом доме размещается особый отдел ЗАГСа, в котором регистрируют новорожденных. С этим и связано название «Малютка», но что забавно — подходит оно и к особняку в целом. Это маленький изящный дворец с анфиладой парадных помещений, решенных в разных исторических стилях: классицизм, рококо, ренессанс, мавританские мотивы.

Фурштатская улица, 58

Особняк Сан-Галли Построен в1872 г. Архитектор: К. К. Рахау Дом был выстроен для Сан-Галли и его семьи. Весь металлический декор здания: балконы и крыша; лестницы и металлическая конструкция зимнего сада и др. сделал хозяин особняка на собственном заводе. Украшения внутреннего оформления — предметы роскоши и вся мебель были изготовлены в Санкт-Петербурге. Исключениями стали картины на стекле в столовой, написанные художником Сверчковым в Мюнхене. В издании "Зодчий" в 1877г. писали:

«Нельзя не заметить, что в доме г. Сан-Галли всё, даже последние безделушки, исполнены по особым рисункам г. Рахау. Во всем видно неутомимое терпение художника и величайшая любовь к делу. Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он не искал никакого стиля.» Сейчас особняк находится в частной собственности, экскурсии принимает нечасто. Лиговский пр., 62

Дубовая столовая в Юсуповском дворце Столовая была создана в 1890 году по проекту архитектора Александра Степанова на месте зимнего сада Своим названием она обязана тому, что в её отделке использован только натуральный дуб, тонированный под мореное дерево Владельцы дворца, несмотря на то, что столовых было много, ужинали именно здесь довольно часто, каждый раз во время трапезы словно прикасаясь к славной и долгой семейной истории Дубовая люстра стала первым электрическим осветительным прибором в Юсуповском дворце, и одной из первых во всём городе После революции и во время войны, этот интерьер пострадал меньше всех, хотя, черный след оставил на нем пожар 1986 года

Особняк Спиридонова Пышный каменный особняк появился здесь вместо деревянных строений в 1895—1896 годах. В возведении здания принимали участие сразу три видных архитектора — Александр Померанцев, Василий Свиньин и Иероним Китнер. Первоначальный проект дома был заказан у Померанцева. Архитектор Свиньин занимался отделкой интерьеров особняка на Фурштатской. Что касается первого владельца особняка, действительного статского советника Н. В. Спиридонова, то одним из главных источников его дохода, который в том числе помог заработать на такой роскошный особняк, был золотой прииск. После того как Спиридонов скончался, здание обрело нового владельца. В советское время здесь располагался детский дом, затем зубоврачебный институт. С 60-х годов XX века в здании действует Дворец торжественной регистрации рождения «Малютка». Фурштатская улица, 58

И на сегодня все.