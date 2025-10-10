Роскошь Питера, ч.12

Мраморный дворец в ПетербургеМраморный дворец - одно из самых необычных зданий Петербурга и, к сожалению, одно из самых недооцененных.Посмотрите как он хорош ждаже в ненастье. Это был подарок Екатерины II фавориту Григорию Орлову. Так она решила его отблагодарить за верную службу.Григорий Орлов так и не переехал в эту резиденцию, потому что строительство затянулось, да и дворец вызывал у графа неприятные эмоции.
Уж очень сильно он переживал из-за разрыва с Екатериной II. Позднее хозяином стал Константин Павлович, дворец ему достался в качестве свадебного подарка от Екатерины II.В 1992 году здание было передано Русскому музею. Сегодня при входе посетителей, как ни странно встречает памятник Александру III.
Исторические залы отеля «Талион» ⠀
Отель находится в историческом дворце и на сегодняшний день — это музей Елисеевых. История дворца начинается в середине XVIII века, когда в 1755 г. по требованию императрицы Елизаветы Петровны здесь возвели временный деревянный Зимний дворец.
В 1858 г. домом начали владеть Елисеевы. Хозяин дома С.П. Елисеев был крупным меценатом и коллекционером. В том же 1858 г. по чертежам архитектора Н.П. Гребенки была проведена переделка здания.Последняя реставрация здания была окончена в 2009 году. На сегодняшний день здесь сбережен целый комплекс интерьеров и отделки начала 1900-х годов. Внутреннее убранство «Талион Империал Отеля» можно назвать энциклопедией модной отделки петербургских интерьеров рубежа XIX-XX веков.Невский пр., 15
Подборка чугунных перил, украшающих лестницы старых домов
Большая Морская, 48
10-я линия В.О., 15
2-я линия В.О., 9
Невский пр., 5
Галерная, 35
Итальянская, 21
Моховая, 20
Наб. Фонтанки, 64
Невский пр., 3
Вестибюль Дома компании Зингер (Дом Книги), Санкт-Петербург Дом компании Зингер построен в 1902-1904 годах в стиле модерн по проекту архитектора Павла Юльевича Сюзора.
Дом Первого общества взаимного кредита, Санкт-Петербург
Некоторые деталиДом Первого общества взаимного кредита, Санкт-Петербург
Роскошный доходный дом С.В. МуякиХотя до революции женщин в архитектурной сфере работало очень мало, в Петербурге существовали Женские чертежные курсы (они располагались в роскошном доходном доме С.В. Муяки на углу Ковенского и Восстания).
Особняк Кельха или Дом юристаМного раз его упоминала, но такие фото упустить нельзя.Особняк барона А.Ф. Кельха считается выдающимся образцом архитектуры поздней эклектики. Одновременно он сочетает в себя несколько стилей — готику, барокко, рококо, модерн и стиль Ренессанса.В отделке интерьеров особняка использовали только дорогие натуральные материалы: от мрамора разных оттенков до дуба и позолоты. Все залы обильно декорированы лепниной, а многие предметы интерьера были заказаны в мастерской Фаберже.По роскоши этот особняк опережал многие дворцы аристократов, каждое помещение словно стремилось поразить входящего богатством и изяществом отделки.
Винтовая лестница Агатовых комнатЛестница соединяет комнаты с "Холодными банями" и выходом под "Висячий сад".У Екатерины Алексеевны очень сильно болели ноги. Чтобы ей было легко спускаться в "Холодные бани", архитектор придумал овальное помещение для винтовой лестницы без площадки, рассчитанной специально под шаг великодержавной.Садовая ул., 7
Невероятная лестница в здании Ордонансгауза В стенах здания содержался М. Лермонтов, которого здесь же посещал Белинский.С 2010 года в здании располагается военная комендатура города и поликлиника Санкт-Петербургского гарнизона.
Восхитительный особняк с уникальным залом - гротом
Первым владельцем особняка был кабинет-министр Волынский, казненный в 1740 г. за участие в заговоре против герцога Бирона.Затем дом приобрёл действительный тайный советник фон Дервиз. Он решил перестроить обычный доходный дом в сказочный дворец эпохи модерна.В 1909 году Дервиз распродал всю недвижимость в Петербурге и навсегда уехал с семьей в Париж, где его след потерялся.Сейчас в особняке находится камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера».Английская наб., 34
Интерьеры особняка Спиридонова (Дворец "Малютка")С 1965 года в этом доме размещается особый отдел ЗАГСа, в котором регистрируют новорожденных. С этим и связано название «Малютка», но что забавно — подходит оно и к особняку в целом.Это маленький изящный дворец с анфиладой парадных помещений, решенных в разных исторических стилях: классицизм, рококо, ренессанс, мавританские мотивы.
Фурштатская улица, 58
Особняк Сан-ГаллиПостроен в1872 г.Архитектор: К. К. РахауДом был выстроен для Сан-Галли и его семьи. Весь металлический декор здания: балконы и крыша; лестницы и металлическая конструкция зимнего сада и др. сделал хозяин особняка на собственном заводе.Украшения внутреннего оформления — предметы роскоши и вся мебель были изготовлены в Санкт-Петербурге. Исключениями стали картины на стекле в столовой, написанные художником Сверчковым в Мюнхене.В издании "Зодчий" в 1877г. писали:
«Нельзя не заметить, что в доме г. Сан-Галли всё, даже последние безделушки, исполнены по особым рисункам г. Рахау. Во всем видно неутомимое терпение художника и величайшая любовь к делу. Фасады скомпонованы в формах итальянского ренессанса, трактованного, однако, свободно и своеобразно, так что можно согласиться с собственными словами автора, что он не искал никакого стиля.»Сейчас особняк находится в частной собственности, экскурсии принимает нечасто.Лиговский пр., 62
Дубовая столовая в Юсуповском дворцеСтоловая была создана в 1890 году по проекту архитектора Александра Степанова на месте зимнего садаСвоим названием она обязана тому, что в её отделке использован только натуральный дуб, тонированный под мореное деревоВладельцы дворца, несмотря на то, что столовых было много, ужинали именно здесь довольно часто, каждый раз во время трапезы словно прикасаясь к славной и долгой семейной историиДубовая люстра стала первым электрическим осветительным прибором в Юсуповском дворце, и одной из первых во всём городеПосле революции и во время войны, этот интерьер пострадал меньше всех, хотя, черный след оставил на нем пожар 1986 года
Особняк СпиридоноваПышный каменный особняк появился здесь вместо деревянных строений в 1895—1896 годах.В возведении здания принимали участие сразу три видных архитектора — Александр Померанцев, Василий Свиньин и Иероним Китнер.Первоначальный проект дома был заказан у Померанцева. Архитектор Свиньин занимался отделкой интерьеров особняка на Фурштатской.Что касается первого владельца особняка, действительного статского советника Н. В. Спиридонова, то одним из главных источников его дохода, который в том числе помог заработать на такой роскошный особняк, был золотой прииск. После того как Спиридонов скончался, здание обрело нового владельца.В советское время здесь располагался детский дом, затем зубоврачебный институт. С 60-х годов XX века в здании действует Дворец торжественной регистрации рождения «Малютка».Фурштатская улица, 58
И на сегодня все.
Свежие комментарии