100 самых красивых мест России, ч.2

Итак, продолжим начатую вчера тему.
51. Китовая аллея, остров ИтыгранGlobal Look Press
Аллея из костей и челюстей гренландских китов на острове в Беринговом море – это древние эскимосские сооружения. Они датируются 14 веком.
52. Саяно-Шушенская ГЭС, ХакасияСергей Фомин/Global Look Press
Плотина на реке Енисей уникальна по своим размерам – самая большая в России и девятая по размерам в мире. Она поднимается над лесом как мираж или как космический корабль.
53. Крыша «Красного октября», МоскваSmokin’ Heroes: Sergey Voogie Valyaev, Igor Klepnev
Каллиграфическое творение Покраса Лампаса на крыше бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» стало самой большой каллиграфией в мире – высотой с 22-этажное здание.
54. Тринадцать столбов Сэргэ, Иркутская областьАлексей Трофимов
Бурятское место силы в деревне Хужир (остров Ольхон на Байкале) – «столице» шаманской силы. Эти столбы нельзя сносить, сжигать или перемещать. Единственное, что может их уничтожить, это время.
55. Ореховский водопад, СочиНина Зотина/Sputnik
Вода горной реки зезуменки падает вниз с высоты 27,5 метров, но ее глубина здесь всего два метра.
56. Озеро Сасык-Сиваш, КрымСтоян Васин/TASS
В мире всего несколько розовых озер, и Сасык-Сиваш в Крыму – одно из них.
Оно приобретает розовый цвет только в июле-августе благодаря микроводорослям в его водах.
57. Авачинская бухта, КамчаткаF. Vnoucek/Global Look Press
Нет, это не где-то в Гринландии. Это бухта Тихого океана у побережья Камчатки, символом которой является скалы «Три брата».
58. Исторический музей, МоскваLegion Media
Вы не сможете пропустить это красное кирпичное здание в нео-русском стиле (или псевдо-русском), если зашли на Красную площадь.
59. Остров Ратманова, ЧукоткаРамиль Гумеров
Один из островов Диомида, принадлежащий России. До другого острова, принадлежащего США, всего 3,8 км по воде, но между островами 23 часа разницы. Умиротворенное место, где жизнь, тем не менее, немного похожа на ад.
60. Усадьба Царицыно, МоскваGlobal Look Press
Усадьба на юге Москвы, где императрица Екатерина ӀӀ проводила время со своими любовниками и тайным супругом. Первоначально построенная, чтобы продемонстрировать величие русской империи (не очень оригинальная в то время идея).
61. Бизнес-школа Сколково, Московская областьСколково
Технопарк под Москвой, задуманный как российская Силиконовая долина. Британский архитектор David Adjaye вдохновлялся супрематизмом Казимира Малевича, когда проектировал кампус частной школы.
62. Сочинский дендрарийНина Зотина/Sputnik
Дендрарий в российских субтропиках на склоне горы появился в 1892 году, где гулял Федор Шаляпин, Антон Чехов и других знаменитости прошлого.
63. Остров Сахалин, Дальний востокСергей Первухин
Самой большой остров России находится на краю России и Земли, и там по-прежнему почти нетронутая природа. Место с серыми китами и неестественного цвета бирюзовыми озерами.
64. Mriya Resort, КрымMriya Resort & Spa
Отель и спа-центр британского архитектора Norman Forster, автора Миллениум-моста в Лондоне, в 25 км от Ялты. Отель в виде цветка лотоса стал в 2016 году лучшим курортным комплексом в Европе.
65. Маяк на мысе Анива, СахалинKosmaj Project
Атомный маяк (работающий за счет радиоизотопного генератора) построил японский архитектор, но в 1990 году вместе с кризисом у России кончились деньги на его содержание.
66. Большой театр, МоскваGetty Images
Самый знаменитый театр России не нуждается в представлении.
67. Васюганские болота, СибирьСергей Фомин /Global Look Press
Масштабы этих болот в юго-западной Сибири поражают воображение. Они занимают площадь Швейцарии и все еще продолжают увеличиваться в размерах год от года. И да, они тоже охраняются ЮНЕСКО.
68. Золотой мост, ВладивостокLegion Media
323-метровый мост появился в 2012 году и стал вторым из самых высоких в мире (первый – Виадук Мийо во Франции). Он связывает Владивосток и остров Русский.
69. Куршская коса, Калининградская областьLegion Media
Самые высокие в Европе песчаные дюны расположены в самом маленьком национальном парке, на Куршской косе. Море по одну сторону, залив – по другую. Вся коса поделена ровно пополам с Литвой.
70. Храм Христа Спасителя, МоскваKishjar/Flickr
Полная реплика того храма, что был взорван большевиками в 1931 году. После Великой Отечественной войны и вплоть до 1990-х годов на его месте был... открытый бассейн.
71. Московский КремльGetty Images
Главный кремль страны, где работает президент. Кремль пережил не одно бедствие: был почти сожжен, был захвачен, в его соборах устраивали конюшни. Красным он тоже был не всегда. Было время, когда Кремль стоял белым.
72. Ущелье Wallagkom, Северная Осетия – АланияАнтон Агарков
Гора Ваза-Хох с почти вертикальными склонами видна с любой точки национального парка Алании. Многие за это сравнивают ее с клыком.
73. Лес Самур с лианами, ДагестанАнтон Агарков
Самый северный субтропический лес на планете, заросший лианами. Дагестанские джунгли такие густые, что можно пробираться по ним и не касаться земли.
74. Здание МГУ, МоскваСергей Смирнов/Global Look Press
Одна из семи знаменитых сталинских высоток («Семи сестер») и самая узнаваемая из всех, благодаря Московскому государственному университету.
75. Мариинский театр, Санкт-ПетербургМарк Олич
Один из императорских театров 18 века, где собирался пантеон светской элиты и члены семьи Романовых. Ныне – один из ведущих театров оперы и балета в мире.
76. Соловки, Архангельская областьLegion Media
Архипелаг в Белом море на северо-западе России в 15 веке был самым большим монастырем России, затем – одним из первых и самым большим гулагом в стране. Теперь это туристический и духовный центр.
77. ВДНХ, МоскваКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Когда-то главная выставка народного сельского хозяйства для всего Советского Союза. Теперь – один из главных парков города с отреставрированными павильонами, фонтанами и аллеями.
78. Кольский полуостров, Мурманская областьLegion Media
Полуостров за северным полярным кругом, где люди живут без солнечного света по 40 дней. Но вместо этого у них есть одно из самых красивых шоу на земле – северное сияние.
79. Гора Биг Богдо, Астраханская областьАнтон Огарков
Биг Богдо считается священным местом у местных калмыков. Она красная из-за глиняных пород, и из-за хрупкости глины по горе нельзя ходить. Но монахи верят, что это просто священное место может похоронить в себе неверующих.
80. Эльбрус, Кабардино-БалкарияРоман Кручинин/Sputnik
Самая высокая гора Европы (5,642 метра), которая на самом деле является композитным вулканом. А еще в предгорье Эльбруса находится один из самых захватывающих горнолыжных курортов России – Чегет.
81. Долина смерти, КамчаткаСергей Фомин/Global Look Press
Как можно догадаться из названия этого места, ее красота обманчива. Странный, инопланетный ландшафт находится под властью отравляющего газа (мофет). Жертвами чаще всего становятся птицы и животные, а людей сюда просто не пускают.
82. Рабочий и Колхозница, МоскваДмитрий Серебряков/TASS
Монумент, ставший одним самых узнаваемых символов советской эры, изначально создавался ради ярмарки в Париже. Фурор случился. Однако с ним было много проблем.
83. Мечеть Кул-Шариф, КазаньКонстантин Кокошкин/Global Look Press
Главная мечеть Татарстана и одна из самых красивых, находится рядом с Казанским кремлем на месте старой мечети: ее разрушили в 1552 году войска Ивана Грозного во время штурма города.
84. Нарын-Кала, ДагестанLegion Media
Древнейшая крепость на территории нынешней России находится в Дербенте в 6 веке - еще задолго до того, как сюда пришли русские. К России крепость перешла от персов только в 1796 году.
85. Териберка, Мурманская областьЛев Федосеев/TASS
Мир узнал о селе с меланхоличными арктическими пейзажами только после мирового успеха“Левиафана” Андрея Звягинцева. Теперь китовые кости и разбитые лодки - его визитная карточка.
86. Красная поляна, СочиПресс-фото
Горная деревня, под завязку упакованная ресторанами, отелями и спа-курортами. Но главное, конечно, не это, а вид из окна.
87. Чуйская степь, АлтайLegion Media
Космические виды и кочевая свобода на юге Алтай выглядит почти как Аризона. В летнюю жару эта желтая пустошь превращается в движущуюся импрессионистическую картину.
88. Отель Метрополь, МоскваПресс-фото
Знаковое место на карте Москвы с видом на Большой театр и длинной историей – от королевы Испании Софии, Ким ЧЕн Иры и Шерон Стоун до Дэвида Боуи и Майкла Джексона. По воскресеньям здесь проходят экскурсионные туры.
89. Суздаль, Владимирская областьLegion Media
Древний русский город (основан в 11 веке) олицетворяет в себе все, что можно ожидать от “идеальной русской провинции”: многовековое кремль, церкви, русская деревня, реки, луга. Суздаль будто бы остался в прошлом.
90. Кутхины Баты, КамчаткаИгорь Шпиленок/Википедия
Причудливое обнажение пемз (вулканическое стекло) в 4 км от Курильского озера называют Кутхины Баты. И эти скалистые образования - около 110 м в высоту.
91. Ординская пещера, Пермский крайGetty Images
Самая длинная подводная пещера в России и во всей Евразии находится под западным Уралом – мекка пещерного дайвинга. Под водой ее длина 4,600 метров.
92. Стеклянный пляж, ВладивостокLegion Media
Когда-то неподалеку отсюда находилась свалка с отходами, и побережье было непопулярным среди местных. Спустя годы приливы так отшлифовали стекло от бутылок, что превратили их в это.
93. Вулкан Тятя, Курильские островаСергей Красноухов/TASS
Действующий “вулкан в вулкане” (имеет два конуса - древний и молодой) на острове Кунашир. Последний раз извергался в 1973. Из кратера возможен выход ядовитых паров, а у подножия часто появляются медведи.
94. Город мертвых, Северная Осетия-АланияСтанислав Казанов/discoverynn.ru
Древнейший склеп в горах Северной Осетии. Однако это некрополь с примерно 10,000 останков притягивает сотни туристов в год.
95. Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери, Воронежская областьInsider/Wikipedia
Не известно, кто именно решил выпилить часовню прямо в меловой горе: монахи-отшельники или христиане, бежавшие сюда от преследований из Византии. Сегодня необычная церковь охраняется государством.
96. Живописный мост, МоскваАлександр Новиков/Global Look Press
Ярко-красный мост над зеленой природной зоной “Серебряный бор” на северо-западе Москвы. Наверху есть подвесная комната-капсула, которой все никак не могут найти применения.
97. Футбольное поле в Московской областиЮра Борщев
Снятое с квадрокоптера поле посреди леса в подмосковном Пушкино Мещерском парке могут полюбить даже те, кто не планирует играть здесь в футбол.
98. Белая скала Ак-Кая, КрымАйдар Даминов/Википедия
Отвесная 325-метровая скала в Белогорском районе неизменно привлекает кинематографистов: это идеальная локация, которая могла бы быть и где-то в Пуэрто-Рико.
99. Херсонес Таврический, СевастопольLegion Media
Античный полис, основанный греками на юго-западном побережье Крыма. Руины все еще красивы даже спустя 2000 лет.
100. Транс-сибирская магистраль, повсюдуLegion Media
Восемь часовых зон, 87 разных городов, 5,700 миль через два континента – этот маршрут называют «приключением всей жизни». Цена этой красоты – жить неделю в поезде. Но оно того, кажется, стоит.
https://ru.rbth.com/zhizn/173-100-most-beautiful-places-russ...
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