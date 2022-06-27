100 самых красивых мест России, ч.2

Итак, продолжим начатую вчера тему.

51. Китовая аллея, остров Итыгран Global Look Press

Аллея из костей и челюстей гренландских китов на острове в Беринговом море – это древние эскимосские сооружения. Они датируются 14 веком.

52. Саяно-Шушенская ГЭС, Хакасия Сергей Фомин/Global Look Press

Плотина на реке Енисей уникальна по своим размерам – самая большая в России и девятая по размерам в мире. Она поднимается над лесом как мираж или как космический корабль.

53. Крыша «Красного октября», Москва Smokin’ Heroes: Sergey Voogie Valyaev, Igor Klepnev

Каллиграфическое творение Покраса Лампаса на крыше бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь» стало самой большой каллиграфией в мире – высотой с 22-этажное здание.

54. Тринадцать столбов Сэргэ, Иркутская область Алексей Трофимов

Бурятское место силы в деревне Хужир (остров Ольхон на Байкале) – «столице» шаманской силы. Эти столбы нельзя сносить, сжигать или перемещать. Единственное, что может их уничтожить, это время.

55. Ореховский водопад, Сочи Нина Зотина/Sputnik

Вода горной реки зезуменки падает вниз с высоты 27,5 метров, но ее глубина здесь всего два метра.

56. Озеро Сасык-Сиваш, Крым Стоян Васин/TASS

В мире всего несколько розовых озер, и Сасык-Сиваш в Крыму – одно из них.

Оно приобретает розовый цвет только в июле-августе благодаря микроводорослям в его водах.

57. Авачинская бухта, Камчатка F. Vnoucek/Global Look Press

Нет, это не где-то в Гринландии. Это бухта Тихого океана у побережья Камчатки, символом которой является скалы «Три брата».

58. Исторический музей, Москва Legion Media

Вы не сможете пропустить это красное кирпичное здание в нео-русском стиле (или псевдо-русском), если зашли на Красную площадь.

59. Остров Ратманова, Чукотка Рамиль Гумеров

Один из островов Диомида, принадлежащий России. До другого острова, принадлежащего США, всего 3,8 км по воде, но между островами 23 часа разницы. Умиротворенное место, где жизнь, тем не менее, немного похожа на ад.

60. Усадьба Царицыно, Москва Global Look Press

Усадьба на юге Москвы, где императрица Екатерина ӀӀ проводила время со своими любовниками и тайным супругом. Первоначально построенная, чтобы продемонстрировать величие русской империи (не очень оригинальная в то время идея).

61. Бизнес-школа Сколково, Московская область Сколково

Технопарк под Москвой, задуманный как российская Силиконовая долина. Британский архитектор David Adjaye вдохновлялся супрематизмом Казимира Малевича, когда проектировал кампус частной школы.

62. Сочинский дендрарий Нина Зотина/Sputnik

Дендрарий в российских субтропиках на склоне горы появился в 1892 году, где гулял Федор Шаляпин, Антон Чехов и других знаменитости прошлого.

63. Остров Сахалин, Дальний восток Сергей Первухин

Самой большой остров России находится на краю России и Земли, и там по-прежнему почти нетронутая природа. Место с серыми китами и неестественного цвета бирюзовыми озерами.

64. Mriya Resort, Крым Mriya Resort & Spa

Отель и спа-центр британского архитектора Norman Forster, автора Миллениум-моста в Лондоне, в 25 км от Ялты. Отель в виде цветка лотоса стал в 2016 году лучшим курортным комплексом в Европе.

65. Маяк на мысе Анива, Сахалин Kosmaj Project

Атомный маяк (работающий за счет радиоизотопного генератора) построил японский архитектор, но в 1990 году вместе с кризисом у России кончились деньги на его содержание.

66. Большой театр, Москва Getty Images

Самый знаменитый театр России не нуждается в представлении.

67. Васюганские болота, Сибирь Сергей Фомин /Global Look Press

Масштабы этих болот в юго-западной Сибири поражают воображение. Они занимают площадь Швейцарии и все еще продолжают увеличиваться в размерах год от года. И да, они тоже охраняются ЮНЕСКО.

68. Золотой мост, Владивосток Legion Media

323-метровый мост появился в 2012 году и стал вторым из самых высоких в мире (первый – Виадук Мийо во Франции). Он связывает Владивосток и остров Русский.

69. Куршская коса, Калининградская область Legion Media

Самые высокие в Европе песчаные дюны расположены в самом маленьком национальном парке, на Куршской косе. Море по одну сторону, залив – по другую. Вся коса поделена ровно пополам с Литвой.

70. Храм Христа Спасителя, Москва Kishjar/Flickr

Полная реплика того храма, что был взорван большевиками в 1931 году. После Великой Отечественной войны и вплоть до 1990-х годов на его месте был... открытый бассейн.

71. Московский Кремль Getty Images

Главный кремль страны, где работает президент. Кремль пережил не одно бедствие: был почти сожжен, был захвачен, в его соборах устраивали конюшни. Красным он тоже был не всегда. Было время, когда Кремль стоял белым.

72. Ущелье Wallagkom, Северная Осетия – Алания Антон Агарков

Гора Ваза-Хох с почти вертикальными склонами видна с любой точки национального парка Алании. Многие за это сравнивают ее с клыком.

73. Лес Самур с лианами, Дагестан Антон Агарков

Самый северный субтропический лес на планете, заросший лианами. Дагестанские джунгли такие густые, что можно пробираться по ним и не касаться земли.

74. Здание МГУ, Москва Сергей Смирнов/Global Look Press

Одна из семи знаменитых сталинских высоток («Семи сестер») и самая узнаваемая из всех, благодаря Московскому государственному университету.

75. Мариинский театр, Санкт-Петербург Марк Олич

Один из императорских театров 18 века, где собирался пантеон светской элиты и члены семьи Романовых. Ныне – один из ведущих театров оперы и балета в мире.

76. Соловки, Архангельская область Legion Media

Архипелаг в Белом море на северо-западе России в 15 веке был самым большим монастырем России, затем – одним из первых и самым большим гулагом в стране. Теперь это туристический и духовный центр.

77. ВДНХ, Москва Константин Кокошкин/Global Look Press

Когда-то главная выставка народного сельского хозяйства для всего Советского Союза. Теперь – один из главных парков города с отреставрированными павильонами, фонтанами и аллеями.

78. Кольский полуостров, Мурманская область Legion Media

Полуостров за северным полярным кругом, где люди живут без солнечного света по 40 дней. Но вместо этого у них есть одно из самых красивых шоу на земле – северное сияние.

79. Гора Биг Богдо, Астраханская область Антон Огарков

Биг Богдо считается священным местом у местных калмыков. Она красная из-за глиняных пород, и из-за хрупкости глины по горе нельзя ходить. Но монахи верят, что это просто священное место может похоронить в себе неверующих.

80. Эльбрус, Кабардино-Балкария Роман Кручинин/Sputnik

Самая высокая гора Европы (5,642 метра), которая на самом деле является композитным вулканом. А еще в предгорье Эльбруса находится один из самых захватывающих горнолыжных курортов России – Чегет.

81. Долина смерти, Камчатка Сергей Фомин/Global Look Press

Как можно догадаться из названия этого места, ее красота обманчива. Странный, инопланетный ландшафт находится под властью отравляющего газа (мофет). Жертвами чаще всего становятся птицы и животные, а людей сюда просто не пускают.

82. Рабочий и Колхозница, Москва Дмитрий Серебряков/TASS

Монумент, ставший одним самых узнаваемых символов советской эры, изначально создавался ради ярмарки в Париже. Фурор случился. Однако с ним было много проблем.

83. Мечеть Кул-Шариф, Казань Константин Кокошкин/Global Look Press

Главная мечеть Татарстана и одна из самых красивых, находится рядом с Казанским кремлем на месте старой мечети: ее разрушили в 1552 году войска Ивана Грозного во время штурма города.

84. Нарын-Кала, Дагестан Legion Media

Древнейшая крепость на территории нынешней России находится в Дербенте в 6 веке - еще задолго до того, как сюда пришли русские. К России крепость перешла от персов только в 1796 году.

85. Териберка, Мурманская область Лев Федосеев/TASS

Мир узнал о селе с меланхоличными арктическими пейзажами только после мирового успеха“Левиафана” Андрея Звягинцева. Теперь китовые кости и разбитые лодки - его визитная карточка.

86. Красная поляна, Сочи Пресс-фото

Горная деревня, под завязку упакованная ресторанами, отелями и спа-курортами. Но главное, конечно, не это, а вид из окна.

87. Чуйская степь, Алтай Legion Media

Космические виды и кочевая свобода на юге Алтай выглядит почти как Аризона. В летнюю жару эта желтая пустошь превращается в движущуюся импрессионистическую картину.

88. Отель Метрополь, Москва Пресс-фото

Знаковое место на карте Москвы с видом на Большой театр и длинной историей – от королевы Испании Софии, Ким ЧЕн Иры и Шерон Стоун до Дэвида Боуи и Майкла Джексона. По воскресеньям здесь проходят экскурсионные туры.

89. Суздаль, Владимирская область Legion Media

Древний русский город (основан в 11 веке) олицетворяет в себе все, что можно ожидать от “идеальной русской провинции”: многовековое кремль, церкви, русская деревня, реки, луга. Суздаль будто бы остался в прошлом.

90. Кутхины Баты, Камчатка Игорь Шпиленок/Википедия

Причудливое обнажение пемз (вулканическое стекло) в 4 км от Курильского озера называют Кутхины Баты. И эти скалистые образования - около 110 м в высоту.

91. Ординская пещера, Пермский край Getty Images

Самая длинная подводная пещера в России и во всей Евразии находится под западным Уралом – мекка пещерного дайвинга. Под водой ее длина 4,600 метров.

92. Стеклянный пляж, Владивосток Legion Media

Когда-то неподалеку отсюда находилась свалка с отходами, и побережье было непопулярным среди местных. Спустя годы приливы так отшлифовали стекло от бутылок, что превратили их в это.

93. Вулкан Тятя, Курильские острова Сергей Красноухов/TASS

Действующий “вулкан в вулкане” (имеет два конуса - древний и молодой) на острове Кунашир. Последний раз извергался в 1973. Из кратера возможен выход ядовитых паров, а у подножия часто появляются медведи.

94. Город мертвых, Северная Осетия-Алания Станислав Казанов/discoverynn.ru

Древнейший склеп в горах Северной Осетии. Однако это некрополь с примерно 10,000 останков притягивает сотни туристов в год.

95. Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери, Воронежская область Insider/Wikipedia

Не известно, кто именно решил выпилить часовню прямо в меловой горе: монахи-отшельники или христиане, бежавшие сюда от преследований из Византии. Сегодня необычная церковь охраняется государством.

96. Живописный мост, Москва Александр Новиков/Global Look Press

Ярко-красный мост над зеленой природной зоной “Серебряный бор” на северо-западе Москвы. Наверху есть подвесная комната-капсула, которой все никак не могут найти применения.

97. Футбольное поле в Московской области Юра Борщев

Снятое с квадрокоптера поле посреди леса в подмосковном Пушкино Мещерском парке могут полюбить даже те, кто не планирует играть здесь в футбол.

98. Белая скала Ак-Кая, Крым Айдар Даминов/Википедия

Отвесная 325-метровая скала в Белогорском районе неизменно привлекает кинематографистов: это идеальная локация, которая могла бы быть и где-то в Пуэрто-Рико.

99. Херсонес Таврический, Севастополь Legion Media

Античный полис, основанный греками на юго-западном побережье Крыма. Руины все еще красивы даже спустя 2000 лет.

100. Транс-сибирская магистраль, повсюду Legion Media

Восемь часовых зон, 87 разных городов, 5,700 миль через два континента – этот маршрут называют «приключением всей жизни». Цена этой красоты – жить неделю в поезде. Но оно того, кажется, стоит.

https://ru.rbth.com/zhizn/173-100-most-beautiful-places-russ...