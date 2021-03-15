Миссия выполнена: Европу снова поделили без неё!

Давно ли Россия стала ТАК разговаривать с Европой? Путин отказывается принимать Борреля, потому что «общественные организации» , не имеющие суверенного статуса — это слишком мелко для главы государства, тем более такого, как Россия.

Евросоюз — это ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, понимаете? Сущностные вещи часто бывают до поры незаметный на фоне шумных и ярких мелочей вроде высылки европейских дипломатов…

Наш представитель в ООН, Василий Небензя, всё тем же европейцам сказал прямо: а какие вы посредники? Вы — явные сторонники Украины, а ещё — вы её ПОСОБНИКИ в террористических преступлениях, которые совершает Киев.

Забавно, насколько в своём отдельном чудесном мирочке живут европейцы: после отъезда из России главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, было выступление официального представителя этого ведомства, Петера Стано, где он сказал, цитируем:

«Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, и на наших интересах», конец цитаты.

02-15-10 Чародеи

Вы вообще — кто? Они ведь даже думают всерьёз, дурашки, что санкции против нас ввели. Они. Против нас.

То есть когда ОНИ запретили НАМ платить НАШИ деньги за покупку их товаров, узлов, агрегатов, турбин — и мы производство всего этого наладили у себя — это были санкции?

Деточки, вы потеряли рынок сбыта — это раз, а в наше время весь мир воюет за рынки сбыта, крупнейшие страны дерутся за право ПРОДАВАТЬ свои товары, потому что ПРОИЗВОДИТЬ в наш век — не такой сложный фокус.

Вы потеряли наш рынок сбыта, вы потеряли НАШИ деньги — и это вы НАС что ли так наказали? У нас целые отрасли поднялись, которых раньше не было!

Более того: это МЫ на самом деле ввели санкции. Это МЫ отказались покупать у вас сельхозпродукцию.

Вы не задумывались, как это забавно? Столько криков было, какой Запад высокотехнологичный, у них там хайтек и айти, электроника и робототехника… А что же вы тогда яблоками да помидорами да пармезанами торгуете? Или их, стесняюсь спросить, на компьютере у вас программируют? И на серверах выращивают?..

Высокотехнологичные вы наши, как легко оказалось причинить вам страшную боль — всего-то банальные яблоки перестать у вас покупать! Ну и ещё кое-что из колхозной мелочи… И оказалось в реальности, что ваши знаменитые экономики, якобы цифровые да технологичные — страдают от этого очень сильно!

Забавно, что европейские т. н. «санкции» ничем не отличались от наших контрсанкций: сперва ОНИ отказались нам продавать, потом МЫ отказались у них ПОКУПАТЬ. То есть они ДВАЖДЫ потеряли НАШИ деньги — и всерьёз рассчитывали нас этим наказать? У них очень интересное представление об экономике в таком случае, такому только у нас во ВШЭ, ВШЭ одни бездари постарше учат других бездарей помоложе…

А потом случилась вторая сущностная вещь, гораздо более важная чем этот повседневный пиар — Путин выступил на Давосе. Что такое Давос?

Это форум крупнейших бизнесменов планеты. Там собираются все деньги мира. Мы сейчас разберём, ЧТО ЖЕ им сказал Путин, но сперва — сразу скажем, к чему это привело.

После того, как Путин изложил своё виденье ситуации, а главное — сказал, что у него есть ПЛАН, он знает, как и ЧТО делать, и готов к сотрудничеству со всеми, кому это интересно — 80 человек из высшей бизнесовой элиты мира записалось на уже ЗАКРЫТУЮ конференцию с ним. Потому что, разумеется, публично наш лидер озвучил лишь то, что было можно, но и этого, как видите, хватило.

Между прочим, именно после Давоса РЕЗКО изменился стиль общения России с окружающим миром. По сути — так говорит сторона, которая ПОБЕДИЛА в войне и диктует окружающим свою волю на правах сильного. Мы сегодня обсуждаем действительно важные вещи, а не информационную мишуру.

Что же там сказал Путин? Его выступление состояло из простых блоков, которые предельно понятны всем:

Первое. Сорок лет, господа, мы процветали и всё было хорошо. Бизнесы получали прибыль, у людей рос уровень доходов и потребления, обеспечивавшего бизнесменам всё ту же прибыль. Общества были стабильны, нас не трясло революциями и бунтами, миграционными кризисами — хорошо было всем.

Второе. А потом начались проблемы, и вот вам цифры, которые умным людям скажут сразу ВСЁ. Итак:

За последние 20 лет, по стандартному критерию бедности, то есть — количеству людей, живущих на 5 долларов в день и меньше — в США таких людей стало в 1,5 раза БОЛЬШЕ.

В Китае — в 4 раза МЕНЬШЕ, а в России — в 12 раз меньше!!!

И… всё. Бизнесменам дальше объяснять не надо. Когда ты ищешь рынок сбыта, платёжеспособный спрос, думаешь, где открывать производства, и главное — куда ИНВЕСТИРОВАТЬ свои капиталы, где строить заводы, куда расширяться — тебе из этих цифр будет понятно сразу всё.

Отсюда — и 80 человек, которые записались на уже ПРИВАТНЫЙ разговор с Путиным. Что же они там обсуждали? На самом деле — Путин дал понять примерные темы! Он не озвучил для всех СОДЕРЖАНИЕ, но сами темы — назвал. Они следуют из дальнейшей публичной части выступления, итак:

Третий блок: Россия знает, что делать! Более того — Россия ищет единомышленников, готовых объединять усилия.

Например: мы не собираемся сносить транснациональные корпорации, пускай работают и процветают, как это было раньше, 20, 30 и 40 лет назад — но они должны вернуть государствам ту роль РЕГУЛЯТОРА, которая была у них 20, 30 и 40 лет назад. Потому что когда миром стали рулить глобалисты — плохо стало всем, включая, кстати, самих глобалистов. А мы — знаем, как всё наладить снова.

И это — не теории! Мы — это не только Россия и не лично Путин, есть коллективный опыт стран Азии, которые растут как на дрожжах. Где общества стабильны, бизнесы — расширяются, где нет войн, и есть закон.

Кто лучше умеет управлять — видно даже по бывшим советским республикам! Казахстан, Азербайджан, и прочие республики — развиваются. А вот в Прибалтику — уже продают НАШИ шпроты из Калининграда. В Молдавии — ликвидировали пассажирское железнодорожное сообщение. Грузия — всем известно, как она в кавычках «процветает». Они успешно оторвали Армению — и пары лет не прошло, как всем видно, что они там наруководили. А вернулась Россия — вернулся мир, разблокировались пути сообщения, пошла торговля, все в прибыли.

Путин знает, что слышит бизнес, что ему интересно, и где он увидит перспективы. И ему есть, что предъявить — см. приведённые выше цифры.

В четвёртом блоке — реформирование международных организаций, возврат договоров и действенного регулирования, где есть цивилизованные правила, а не дикие условия войны, которая, впрочем, кое-кому выгодна, причём выгодна СТРАШНО, но большинству сулит только проблемы и убытки.

В общем, кому интересно — вэлкам на приватный разговор без лишних ушей. У нас УЖЕ есть группа стран и бизнесменов, которым это интересно, мы точно знаем ЧТО и КАК надо делать, нам есть, что предъявить, как примеры своего успеха. А что может показать этот ваш «коллективный Запад» под священным т. н. «лидерством США»? Путин сказал на этот счёт просто и прямо, цитируем:

«Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, эта эпоха завершилась. Собственно, она и не начиналась. Была предпринята только попытка в этом направлении. Но и это уже прошло. Подобная монополия просто по своей природе противоречила культурной, исторической многоликости нашей цивилизации»

И после этого к нам приезжает Боррель… Начинает говорить, что из России не получилось «современной демократии»… Какой ещё демократии, вы кто такие? Вы своё население не можете провакцинировать — хотя вакцины давно есть! Масками их нормально снабдить не могли — в 21-ом-то веке!.. А когда люди устали от вашей некомпетентности — разгоняли их резиновыми пулями, слезоточивым газом и водомётами! Демократия у них… На себя посмотрите!..

// какое житие твое! //

Это, дорогие друзья — была новая Ялта. Новая Ялтинско-Потсдамская конференция, где делили будущий мир. И там никому не было дела до, как справедливо сказали в Москве, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ вроде ЕС. Там, в Давосе, собрались серьёзные люди, которые договорились о будущем — Брюссель туда не звали и слова ему там никто не давал. Собственно, никого и не волнует его мнение: как и в 1945 году, Европа примет то, что решат за неё!

А потом ещё удивляются: почему Россия так резко сменила тон с Брюсселем — а потому что! Пока битва шла, мы звали присоединиться всех, кто хотел. Кстати, многие присоединились!

В Кремле долго ждали Европу, чтобы она оказалась на действительно ПРАВИЛЬНОЙ стороне истории, когда союз с ней ещё имел ценность для нашей победы. А теперь, когда мы сами всё сделали — что же, будет другой разговор, пусть привыкают.

И напоследок: история впоне символична! B сторическая Ялтинская конференция проходила почти в эти же дни — с 4 по 11 февраля, но при этом — ещё задолго до окончательной победы Советского Союза. Просто умным людям уже тогда был ясен исход той войны. Он и сегодня ясен, хотя до капитуляции одного сияющего на холме гегемона пока далеко. Но постамериканский мир уже делят, и Европа там — не среди тех, кто ДЕЛИТ, а среди тех — КОГО делят.

Кстати — опять. А Россия — среди победителей. Тоже, кстати, опять.

А многие ждут Четвёртой мировой войны… Господа, вы опоздали: она прошла у вас на глазах, наше дело было правое, мы победили. Можно выдыхать, спасибо, наш народ сделал всё, что для этого было нужно — проголосовал за Путина в 12-ом и 18-ом году, и не поддался на искушения после этого. И теперь мы все будем пожинать то, что мы заслужили. А остальные Цэевропы — пожнут то, что заслужили они. Собственно, уже пожинают.

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