Производство вертолётов на Улан-Удэнском авиационном заводе



В Бурятии расположено уникальное для России предприятие, способное выпускать как самолёты, так и вертолёты. Это Улан-Удэнский авиационный завод, который сегодня производит известные машины типа Ми-8/171.

АО «У-УАЗ» — градообразующее предприятие для двух посёлков с населением более 60 тысяч человек и один из ведущих заводов в российском оборонно-промышленном комплексе. Его продукция успешно эксплуатируется не только в нашей стране, но и более чем в 40 государствах Европы, Азии, Африки, Южной Америки, Австралии и Океании.

1. Улан-Удэнский авиационный завод основан в 1939 году. Начинал как авиаремонтный и филиал Иркутского авиационного завода, в годы войны стал самостоятельным заводом №99 и освоил производство истребителей Ла-5 и Ла-7 — они стали главной ударной силой ВС СССР. С 1956 года одновременно с самолётами на заводе стали выпускать вертолёты.

2. За 80 лет работы завод сотрудничал практически со всеми отечественными авиационными ОКБ — Петлякова, Лавочкина, Микояна и Гуревича, Антонова, Яковлева, Бериева, Сухого, Миля, Камова. Всего на предприятии произвели более 8,5 тысяч самолётов и вертолётов военного и гражданского назначения. 3. Сегодня предприятие активно модернизирует производство и предлагает рынку новые модификации своего знаменитого вертолета. Так появилась военная модель Ми-8АМТШ-В, которую неофициально называют «Терминатор», «арктический» вертолёт Ми-8АМТШ-ВА и сертифицированный вертолёт среднего класса Ми-171А2. 4. Вертолёты производства АО «У-УАЗ» много раз становились лауреатами и победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». В 2014 году Ми-171 получил высшую награду конкурса — приз «Гордость Отечества». Сам завод награждён почётными знаками «За достижения в области качества» и «Отличник качества». 5. Механосборочный завод (МСЗ-146). Здесь на станках высокопроизводительной обработки изготавливают детали к летательным аппаратам: от болтов и гаек до крупногабаритных элементов, таких как шпангоуты (ребра жёсткости фюзеляжа) или ступицы виброгасителя. 6. С помощью станков с цифровым программным управлением можно максимально сократить ручной труд. 7. Точность изготовленных деталей контролируется современными измерительными средствами. Портальная координатно-измерительная машина Hera NT 15-9-7 относится к их числу. 8. В заводе агрегатной сборки отдельные части будущего фюзеляжа вертолёта собирают в единое целое. 9. 10. Стапельная сборка средней части вертолёта. Основной специалист ЗАСа — сборщик-клёпальщик. Он получает детали и по чертежу собирает весь агрегат или отдельные узлы, а также монтажно-трассовые схемы. Это очень ответственная профессия, ведь даже небольшой недочёт в работе может спровоцировать аварию. 11. Вертолёт, в зависимости от конфигурации, состоит примерно из 40 тысяч деталей. Только заклёпок и болтов на один летательный аппарат уходит около 2,5 тысяч.

12. 13. Работы внутри хвостовой балки вертолёта.

14. Сборка грузового пола фюзеляжа. 15. Работа в кабине Ми-171. 16. На предприятии работают около 5 500 человек. Средняя зарплата заводчан с начала 2019 года составляет 49 244 рублей. Это выше, чем в целом по региону, где средний размер оплаты труда — 35 585 рублей в месяц. 17. Подготовка средней части фюзеляжа к внутренней отделке. 18. Транспортировка фюзеляжа вертолёта на следующий этап сборки. 19. Во время сборки все вертолёты окрашены в одинаковый фисташково-жёлтый цвет. Такой оттенок им придаёт грунтовка. Ей покрывают листы обшивки после обработки специальным раствором, предотвращающим коррозию. 20. На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества: вертолёты проходят многоступенчатый контроль на каждом этапе изготовления. 21. Чтобы протестировать вертолёт на герметичность, его несколько раз помещают под дождевальную установку. 22. Во время дождевания кабина проверяется на течи под давлением 4 атмосферы. 23. Вертолёт, прошедший такое испытание, может успешно использовать в тропическом климате под сильнейшими ливнями. 24. 25. Чтобы собрать систему электроснабжения вертолёта, требуется около 100 километров проводов. Они объединяются в жгуты, которых может быть от 200 до 250 — в зависимости от конфигурации винтокрылой машины. 26. Электромонтаж распределительной коробки самолётного переговорного устройства (РК СПУ). 27. Сборка одной из панелей управления в кабине пилотов. 28. Цех окончательной сборки, где металлическая махина превращается в жизнеспособный летательный аппарат. Именно здесь вертолёт получает своё «сердце» — мотор. Здесь же происходят монтаж трансмиссии и электрооборудования, установка топливной и гидравлической систем, настройка бортовой электроники. 29. На вертолёт устанавливают двигатель. 30. Машина перемещается по цеху с помощью автономного радиоуправляемого тягача. 31. Здесь на вертолёт устанавливают жгуты, приборные доски, пульты, редукторы, двигатели, агрегаты силовой системы и радионавигационное оборудование. 32. Конструкторы авиационного завода дорабатывают каждый вертолёт под требования конкретного покупателя. В прошлом году на предприятии выпустили более 60 машин в 17 различных вариантах. 33. Задача конструктора — определить, что именно нужно улучшить и как это сделать. Этот отдел отвечает за проектирование, изготовление и постоянную модернизацию всей авиатехники завода. 34. Так выглядит лётно-испытательная станция (ЛИС). По сути, это самое последнее звено в производственной цепи. Здесь на вертолёт навешивают лопасти, а затем «прогоняют» все его системы и производят наземную отработку двигателя. Именно на ЛИСе машина совершает первые движения в пространстве, получает бортовой номер и формуляр.

Методику испытаний разрабатывает лётно-экспериментальная группа. Она состоит из инженеров, которые составляют программу полётов (например, на дальность или расход топлива). 35. Готовый вертолёт. 36. Вертолёт Ми-171 — это модификация знаменитого Ми-8. Его экспортный вариант Ми-171 используется в более чем в 40 странах мира. 37. Внешне Ми-171 похож на Ми-8, однако по техническим характеристикам он ощутимо превосходит своего предшественника. Этот вертолёт имеет более мощную силовую установку и удлиненный фюзеляж. Он быстрее набирает высоту и может перевозить гораздо больше грузов. Ещё Ми-171 способен выполнять полёты при сложных метеоусловиях, к примеру одна из его модификаций Ми-8АМТШ-ВА создана специально для работы в Арктике. 38. Авиационный учебный центр У-УАЗ, где проходит подготовку и повышает квалификацию лётный и инженерно-технический персонал. Здесь установлен тренажёр вертолёта Ми-171.

Кроме теории и непосредственной лётной практики, программа учебного центра по требованиям Росавиации включает обязательные занятия на этом устройстве. 39. Полёт на тренажёре максимально приближен к реальному. Упражнения на нём помогают членам экипажа отработать действия в чрезвычайных ситуациях — например, при отказе двигателей. 40. Своё будущее предприятие связывает с лёгким однодвигательным вертолётом VRT500, производство которого начнётся в 2022 году. Ещё на заводе планируют выпускать многоцелевые самолёты ТВС-2ДТС («Байкал»), которые будут использоваться в малой авиации. Эта модель зародилась в новосибирском СибНИА им. Чаплыгина. 41. Леонид Яковлевич Белых - директор Улан-Удэнского авиационного завода с 1998 года. 42. Скоро на базе вертолёта Ми-171А2 начнут производить его оффшорную версию, предназначенную для работы на шельфе. А в рамках межправительственного договора между Россией и Индией на У-УАЗ начали производство лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т для ВВС этой страны. Согласно документу, Индия должна получить 200 вертолётов, из них не менее 140 будут выпущены на совместном предприятии. https://gelio.livejournal.com/243362.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewEntry