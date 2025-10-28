День рождения ВЛКСМ - 107 лет

Е. Вертоградов. «ВЛКСМ. “Комсомольский прожектор”, ярче свети: выявляй резервы на нашем пути!». СССР, Ленинград. 1970 г.

Вы наверняка не раз слышали фразу «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!».

29 октября 1918 года считается днем рождения комсомола. В этот день начал работу I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, на котором было принято решение объединить разрозненные молодежные организации, начавшие возникать еще в период подготовки Революции 1917 года, в Российский коммунистический союз молодежи.

Школу комсомола прошло около 200 млн юношей и девушек. Для многих из них она стала одним из лучших воспоминаний юности, источником жизненного опыта. Среди комсомольцев было немало настоящих героев: Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, многие другие.

Комсомольцы защищали Родину, строили промышленные гиганты, осваивали целину. Первой комсомольской стройкой стала Волховская ГЭС, а в 1974 году на XVII съезде ВЛКСМ Всесоюзной комсомольской стройкой была объявлена Байкало-Амурская магистраль. Только в 1974–1975 гг. на стройку прибыло свыше 20 тысяч юношей и девушек, представлявших практически все союзные республики. Сейчас на выставке «Между прошлым и будущим. К 50-летию Байкало-Амурской магистрали» можно увидеть многочисленные фотографии, документы и предметы, рассказывающие о БАМе.

В 1991 году на ХХII съезде ВЛКСМ было объявление решение о самороспуске комсомола.

Если тебе комсомолец имя — имя крепи делами своими!

Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!».

Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде, учёбе и спорте!

А вы ещё какие-нибудь комсомольские лозунги помните?

Хочу предложить вам воспоминания о комсомольской юности Владимира Александровича Дергачёва, профессора, доктора георгафических наук, советского и украинского геополитика.

Зона коммунизма. Москва. Столичный комсомол. Верной дорогой идете товарищи

Во время учебы в Московском университете я активно занимался общественной работой. Уже на первом курсе в 1962 в возрасте 17 лет начал читать лекции о международном положении и на другие актуальные темы в составе лекторской группе агитбригады геофака МГУ.

Ленинский райком комсомола

Как руководитель «передового» лекторского молодежного коллектива я вошел в лекторскую группу при Ленинском райкоме комсомола Москвы. Райком был укомплектован выпускниками МГУ, которые больше работали ради идеи, чем зарплаты. Платили скудно, заведующий отделом пропаганды и агитации получал 80 рублей. Примерно такой у меня была повышенная стипендия на старших курсах, а с учетом постоянной подработки в экспедициях и на кафедре — еще больше. В 1964 году я стал внештатным инструктором отдела пропаганды, и агитации и некоторое время исполнял обязанности заведующего отделом. Такое совмещение учебы в университет и комсомольской работы оказалось возможным благодаря свободному посещению лекций для отличников-студентов. Работа в райкоме комсомола расширила мои возможности общения с молодыми писателями, поэтами и певцами, которые впоследствии получили всесоюзную известность как «шестидесятники». Я отвечал за молодежную лекторскую работу в районе, подписку на комсомольские издания, принимал участие в подготовки крупных молодежных мероприятий и в проведении отчетно-выборных собраний в комсомольских организациях района. Здание райкома было расположено в историческом районе Хамовники в Хрущёвском переулке (название не имело отношение к советскому вождю тех лет) вблизи бассейна «Москва», созданного на фундаменте взорванного Храма Христа Спасителя. Но самое главное — райком комсомола был расположен в непосредственной близости к Московскому Кремлю, а на его территории, на Ленинских горах на Воробьевском шоссе (ныне улица Косыгина) жили в особняках Никита Сергеевич Хрущев и большинство членов Политбюро ЦК КПСС.

Усадьба Хрущева (не того, о котором подумали) на углу Пречистенки и Хрущевского переулка является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь расположен музей Александра Пушкина. Улица Пречистенка (в 1921—1990 годах — Кропоткинская) проходит от площади Пречистенские Ворота до Зубовской площади, расположена между Остоженкой и Арбатом. В 1921 году она была переименована в честь русского революционера-анархиста Петра Кропоткина, родившего поблизости. Пречистенка насыщена исторической памятью, стратифицированной в исторических зданиях и воспоминаниях. Гуляя по Пречистенке в разные времена можно было запросто встретить Льва Толстого, Александра Пушкина, Сергея Есенина с Айседорой Дункан, генерала Ермолова и Дениса Давыдова, Михаила Врубеля, Павла Кропоткина, Михаила Булгакова и многих других знаменитых личностей. Название Хрущёвского переулка крупным планом.

В начале 60-х годов непросвещённые граждане были убеждены, что он назван в честь главы государства – дорогого Никиты Сергеевича Хрущева. За всю историю советской власти в честь коммунистических лидеров был назван всего один переулок — переулок Ленина в Одессе.

В этом непримечательном здании в Хрущёвском переулке рядом с Ленинским райисполкомом находился райком комсомола, известный тем, что был ближе всех своих собратьев к Московскому Кремлю. Владимир Дергачев, фотография 2018 года.

Кроме основных комсомольских обязанностей, за мной был закреплен поселок Очаково, только в 1960 году вошедший в границы Москвы. История Очаково, связанная в прошлом с Московским университетом, начинается с XVII века, когда на речушке Навекше (притока Сетуне, впадающей в Москву-реку), была основана деревня. Она принадлежала боярину князю Афанасию Лобанову, затем его племяннику — Якову Лобанову-Ростовскому (1660 —1732). Князь с 1676 года был комнатным стольником царей Фёдора, Ивана и Петра Алексеевичей. Стольники в придворной иерархи занимали ответственное пятое место после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков. Они прислуживали князьям и царям за столом во время торжественных трапез, а также сопровождали их в поездках. В 1695 году князь участвовал в чине поручика Семёновского полка в Азовских походах Петра I. В 1697 году был направлен за границу в составе Великого посольства. В 1700 году в чине майора Семёновского полка участвовал в битве при Нарве, бежал с поля боя, был приговорён к смерти, но помилован.

Далее одним из владельцев Очаково был тайный советник, генерал-майор Михаил Опочинин (1699 — 1764) — президент Берг-коллегии в годы правления императрицы Елизаветы Петровны (по-современному министр горнорудной промышленности России). Михаил Опочинин, воспитанный в идеалах благородства и честности оказался в непримиримой вражде с окружающей действительностью, крепостничеством и казнокрадством, закончил жизнь самоубийством, таким образом, выразив в предсмертном завещании свой протест. Его наследники в 1781 году продали Очаково Елизавете Херасковой, жене выдающегося русского поэта и писателя, ректора Московского университета Михаила Хераскова (1733 – 1807). При нем усадьба стала своеобразным литературно-театральным центром, посещаемым многими известными деятелями культуры и масонами.

Деятель эпохи Русского Просвещения и масонства Михаил Херасков с 1756 года состоял на службе в Московском университете, его директор (1763—1770),куратор (1778—1802), основатель университетского пансиона и первых московских театров, издатель двух литературно-просветительских журналов. Он был членом Академии Российской от самого её основания (1783), кавалером орденов Святого Владимира II степени и Святой Анны I степени. Завершил карьеру в чине действительного тайного советника (1802), соответствовавшего чинам «полного» генерала, адмирала и придворным чинам, занимавшим высшие государственные должности. Не каждый министр имел этот чин.

В истории русской литературы Михаил Херасков остался как последний представитель классицизма XVIII века. Традиция русской эпопеи, заложенная Херасковым, заметно влияла на литературу вплоть до начала 1840-х годов. Единственное в XX веке представительное переиздание его забытых поэтических текстов увидело свет в 1961 году в большой серии «Библиотеки поэта».

Михаил Херасков вошёл в российскую историю как ректор, при котором с января 1768 года в Московском университете началось чтение лекций на русском языке. До этого доминирующие среди преподавателей немецкие профессора перенесли из Европы в Москву обязательное чтение лекций на латинском языке как «основании всех наук».

В 1770-е годы Михаил Херасков владел с князями Николаем, Александром и Юрием Трубецкими общим московским особняком на Тверской улице, вошедшим в историю как очаг Русского Просвещения. На сцене домашнего театра «благородными особами разыгрывались русские и французские лучшие пьесы». В подмосковной усадьбе Очаково, которой Херасков владел с Николаем Трубецким, «ежедневные происходили очарования, разнородные сельские пиршества, театры, иллюминации, фейерверки и всё, что может веселить ум и чувства».

***

После Великой Отечественной войны рядом с селом Очаково возник промышленный посёлок с кирпичным заводом и жилыми домами барачного типа, где к концу 1950-х годов проживало 20,5 тыс. человек. Очаково в 1950 году вошло в состав колхоза имени Сталина, а с 1959 года — в состав совхоза «Матвеевский». В 1956 году здесь был пущен в эксплуатацию крупнейший в Подмосковье завод железобетонных изделий. В 1960 году Очаково вошло в границы Москвы, став районом массового жилищного и промышленного строительства.

Это была типичная московская «серая» полугородская окраина, где поздними вечерами можно было получить приключение при встрече с местной шпаной. Мои обязанности в основном сводились к проведению отчетно-выборных собраний в комсомольских организациях поселка. В 1997 году Очаково было объединено с Матвеевским, и образовало новый район в Западном административном округе.

***

Кроме знаменитого МГУ и других вузов, включая МГПИ и двух медицинских, военную академию имени Фрунзе, на территории Ленинского района располагался, можно сказать, комсомольский «Интурист» — гостиница «Юность» с видом на стадион «Лужники», всего в 15 минутах езды от Кремля и в минутах ходьбы от станции метро «Спортивная». Первоначально строительство «гостиницы для иностранной молодёжи» планировалась к Всемирной выставке 1967 года. Но после смещения Никиты Хрущева от идеи проведения выставки отказались, и она прошла в канадском Монреале. Строительство велось на средства ВЛКСМ и в основном профинансировано доходами от лотереи, посвящённой VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов (1957). Гостиница открылась накануне Всемирного форума молодёжи 1961 года, и её делегаты стали первыми постояльцами. Впоследствии в «Юности» селились гости и участники других молодёжных фестивалей, «Олимпиады-80», Игр доброй воли. Комсомольская организация гостиницы была на особом контроле столичного комитета ВЛКСМ и Ленинского райкома комсомола. Мне, студенту, запомнилось не рутинное присутствие на очередном отчетно-выборном комсомольском собрании, а обстоятельный ужин в ресторане отеля с секретарем комсомольской организации.

***

Советский коммунистический лидер Никита Сергеевич Хрущев к осени 1994 года своим волюнтаризмом в политике вызвал протесты в обществе (включая забастовку и расстрел рабочих в Новочеркасске) и в коммунистической номенклатуре. Главный кукурузовод на фоне победного шествия новой королевы полей с южных широт до северных морей довел страну до дефицита хлеба. В то время в студенческих столовых МГУ исчез бесплатных хлеб, который можно было употреблять без ограничений. Теперь за каждый кусок хлеба необходимо было платить. Стало очевидным, что и до Великой Китайской стены советский броненосец коммунизма не дошел. В Китае началась децентрализация административного социализма, доведенная до другой крайности – «большого скачка».

Коммунистическое руководство Советского Союза призвало на борьбу с «китайским ревизионизмом» советский комсомол. 16 апреля 1964 года в концертном зале столичного Дворца пионеров на Ленинских (Воробьевых) горах состоялось собрание городского комсомольского актива МГК ВЛКСМ, где впервые «апробировали» новые подходы ЦК КПСС к советско-китайским отношениям. Это была массовая репетиция борьбы с «китайским ревизионизмом». Советской молодежи партия предложила клеймить культ личности Мао и политику «большого скачка». Запомнились незамысловатые строки китайского стихотворения из выступления одного из участников актива:

«С утра сегодня дождик льет,

Но для меня он не был,

Ведь Мао наш – великий вождь,

Как солнце светит с неба.

Пусть риса нет, пусть мяса нет,

Пусть я больной, усталый…

Счастлив я, со мной портрет,

Мой вождь – великий Мао».

На этом фоне решалась судьба художественного фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», снятый на киностудии «Мосфильм» молодым режиссером Элемом Климовым.

Добро пожаловать. Пародия на советскую действительность и главного кукурузовода страны Картина начиналась с предисловия «Это фильм для взрослых, которые были детьми, и для детей, которые обязательно будут взрослыми». Фильм об отдыхе в пионерском лагере оказался сатирой на жизнь людей в советском лагере (СССР). Начальника пионерского лагеря великолепно сыграл Евгений Евстигнеев, в фильме снималась несравненная Лидия Смирнова. Лозунг «Дети – хозяева лагеря!» ассоциировался с коммунистическим плакатом «СССР – страна рабочих и крестьян!». Но впереди стоял дядя (вождь) и указывал для всех единственно верный путь, а когда рабочие или крестьяне не повиновались, показывал кузькину мать.

Слава Царев в роли «Мальчика с сачком» произносит в фильме легендарную фразу «А чой-то вы тут делаете, а?». Если немного фантазии и представить, что вопрос относился не к детям пионерского лагеря, а к стране за железным занавесом, то на прокате фильма можно было ставить крест. Естественно, цензура увидела в нем пасквиль на советскую действительность.

Но в судьбу фильма вмешалась большая политика и, как уже отмечалось выше, из-за конфронтации с коммунистическим Китаем советское руководство призвало на борьбу с «китайским ревизионизмом» советский комсомол. И городской комсомольский актив должен был продемонстрировать единство с коммунистической партией в непростых советско-китайских отношениях, заклеймить культ личности Мао и политику «большого скачка».

На этом фоне решалась судьба фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Так как для Хрущева, теряющего авторитет в партии, важна была поддержка молодёжи, на городском комсомольском активе МГК ВЛКСМ был организован закрытый просмотр фильма. В зале присутствовал и автор, который наряду с другими комсомольскими активистами имел представление о пионерских лагерях (в основном положительное).

Ответственные товарищи из МГК комсомола предупредили, что от реакции зала будет зависеть судьба картины. Положительная реакция была бурной. Через много лет в «Аргументах и Фактах» (2014, №30) вышла статья, посвящённая 50-летию легендарного фильма, в котором утверждается, что «антисоветский и антихрущевский» фильм благословил в прокат глава коммунистической партии, дорогой Никита Сергеевич Хрущев. Действительно, весной ленту показали на даче Хрущева, который уже знал реакцию столичной молодежи.

В окончательной судьбе фильма важную роль сыграла «правильная» позиция комсомола по Китаю, поддержавшего линию партии. И в качестве «пряника» коммунистический руководитель дал добро на прокат фильма, несмотря на критику в нем советской действительности. Уже позже, летом того года, ленту одобрили «генералы» советского кино Марк Донской и Иван Пырьев, который, как пишут, при просмотре фильма сполз на пол от хохота.

Официальная премьера состоялась 9 октября 1994 года, а 14 октября главный коммунист и кукурузовод Никита Хрущев в результате государственного переворота был отправлен товарищами по партии на заслуженную пенсию. Картина «Добро пожаловать…» получила специальный приз на международном фестивале фильмов для молодежи (Канны, 1966).

***

Работа в Ленинском райкоме комсомола позволили принимать участие во многих знаковых мероприятиях, среди которых Всемирный форум молодежи (1964), XV съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (1966). Был я на партийном активе, организованном ЦК КПСС, после свержения Никиты Хрущева. Новое коллективное руководство умудрилось так его провести, что его ни разу не упомянули. И на недоуменные вопросы был один ответ — в авангарде советского народа идет партия, а не отдельная личность. Такие и другие раритеты, сохранившиеся в моем архиве, позволили через полвека более точно идентифицировать во времени давно ушедшие события. Верной дорогой идете товарищи на Новодевичье кладбище

Я входил в районную комиссию по подготовке наглядной агитации к великим революционным праздникам. По количеству ленинских наименований Ленинский (Хамовнический) район, вероятно, занимал одно из первых мест в государстве. Надо или не надо — тыкали имя вождя везде. Я обнаружил огромный рекламный щит (по-современному, бигборд) с вождем всемирного пролетариата на Комсомольском проспекте у Окружной городской железной дороги. В течение нескольких лет в любую погоду на советских прохожих и проезжающих смотрел с него великий вождь (в кепке) и иронически улыбался. Внизу надпись: ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! Среди «прохожих» были и советские вожди, которые ежедневно проезжали мимо на правительственных «членовозах» в особняки на Ленинских горах. Вероятно, они думали, что главный советский вождь приветствует их. Но сермяжная правда заключалась в том, что перед рекламным щитом был поворот с проспекта на самое привилегированное Новодевичье кладбище. И Лениным в кепке приветствовал похоронные процессии, и тем самым напоминания престарелым советским вождям, куда им надо сворачивать «верной дорогой». Но райком комсомола не имел права самовольно убирать вождя всемирного пролетариата с основных транспортных магистралей столицы. Первый секретарь Ленинского РК КПСС сперва потерял дар речи от возможных для него последствий, но оперативно собрал партийное бюро и рекламный щит с Лениным и с указанием «неверной» дороги к коммунизму скоропостижно переместили в другое место. Комсомольский проспект перед Окружной железной дорогой.

Первые молодежные джазовые кафе

В 1964 году на экраны страны вышел фильм «Дайте жалобную книгу». Усилиями влюбленных друг в друга журналиста и директрисы обычный ресторан «Одуванчик» превращается в молодежное кафе с модными интерьерами, мебелью и популярной певицей Ларисой Мондрус на эстраде.

Действительно, в начале 60-х, во времена хрущевской «оттепели» в столице и крупных городах появились молодежные кафе с демократичной обстановкой и современной музыкой. Первое такое заведение в Москве — знаменитое джазовое кафе «Молодежное» открылось в 1961 году под патронажем горкома комсомола на улице Горького (ныне Тверской) вблизи Белорусского вокзала и стало любимым местом столичной молодежи. Здесь играли хорошо известные столичным любителям джазмены – Алексей Козлов, Андрей Товмасян, а также Михаил Терентьев, Марк Терлицкий и Александр Салганник. По другим воспоминаниям играл так же квинтет Евгения Геворгяна с Игорем Вороновым, Андреем Геворгяном и Владимиром Журавским. Джазовое кафе пользовалось огромной популярностью и стало настоящим элитарным клубом московской интеллигенции. Попасть туда всегда было невероятно трудно, я с другом этого сделать не смог (несмотря на высокую проходимость в те годы в таких делах).

Вторым джазовым местом в Москве стало молодежное кафе «Аэлита». Наконец в 1965 году при поддержке Ленинского райкома комсомола на Комсомольском проспекте было открыто кафе «Романтики» (на снимке вверху в одном из домов справа недалеко от Окружной железной дороги). Основным составом музыкантов в кафе «Романтики» на Комсомольском проспекте был коллектив советского джаза – трио пианист Владимир Кулль с Марком Терлицким и Александром Солганником, там играли Алексей Кузнецов, Владимир Смоляницкий и другие. Возможно, из-за относительной близости к Главному зданию МГУ на Ленинских горах, кафе стало местом встреч студентов физиков и лириков естественных факультетов, а так же туристов и путешественников. Особенно молодым сотрудникам и студентам экспедиционных факультетов, географического и геологического, было, что рассказать посетителям кафе. Звучали на вечерах и бардовские песни. Я иногда посещал кафе по поручению райкома комсомола в компании своих друзей.

Знаменитый диспут на физическом факультете МГУ, потрясший советских вождей

Запомнился студенческий диспут на физическом факультете МГУ, вызвавший в университете и Москве значительный общественно-политический резонанс. Прошло много времени, больше чем полвека, и дата проведения в воспоминаниях очевидцев колеблется в диапазоне 1964 – 1965 годов. И название диспута сохранилось в памяти по-разному – «Цинизм в современном обществе», «Мораль и цинизм». Согласно опубликованной летописи МГУ диспут носил название «Цинизм и общественные идеалы».

В один из мартовский дней 1965 года я возвращался в Главном здании МГУ с лекций из учебной зоны А в студенческую зону Б, где располагалось одно из общежитий. И в переходе между зонами увидел очередную рекламу клуба физического факультета «Архимед» о диспуте с необычным названием.

20 марта 1965 года в Московском университете произошло событие, ставшее предметом обсуждения на Секретариате ЦК КПСС. На физическом факультете состоялся комсомольский диспут «Цинизм и общественные идеалы». Как пишет в воспоминаниях доктор-физико-математических наук Юрий Владимиров, хрущевская «оттепель» стала расцветом общественной жизни на физическом факультете МГУ. С начала 60-х годов проводились ежегодные праздники студентов физфака «День Архимеда», в одном из них принял участие знаменитый физик, Нобелевский лауреат Нильс Бор. В Центральной физической аудитории начали показывать новые фильмы, а в клубной части МГУ организовывались встречи с литераторами. На факультете работал дискуссионный клуб. И вот в университете появились афиши, извещавшие, что в Центральной физической аудитории состоится диспут на тему «Мораль и цинизм». Поскольку предыдущие диспуты хорошо себя зарекомендовали, на факультет приехали журналисты и установили в аудитории звукозаписывающую аппаратуру. Постепенно аудитория заполнилась до предела, в первом ряду разместилось несколько преподавателей общественных дисциплин (истории КПСС, политэкономии, философии и научного коммунизма).

К трибуне вышел руководитель клуба и предложил высказываться по объявленной теме. И первым микрофоном завладел моложавый худощавый человек среднего роста. Как стало известно позже, это был Владимир Буковский, не имевший к факультету никакого отношения и позднее ставший диссидентом. Говорил он энергично, хорошо поставленным голосом и задал направление всему диспуту. Сразу было видно, что это опытный оратор, владевший аудиторией и быстро реагирующий на ее настроение. Суть его выступления сводилась к тому, что советская официальная мораль пропитана цинизмом, что руководители партии и государства разложились и делают одно, а в официальных речах и документах цинично говорят совершенно другое. При этом назывались фамилии самых высокопоставленных представителей партийной номенклатуры и приводились нелестные факты из их жизни. Присутствовавшим трудно было оценить достоверность этой информации, но Буковский, оперируя фактами, последовательно и мастерски проводил мысль о циничности советской власти и печати.

Говорил оратор довольно долго, аудитория была до предела наэлектризована. Последующие выступления имели самый разнообразный характер, встречались гулом одобрения и аплодисментами, но были и совсем наивные. Следует отметить, что преподаватели общественных дисциплин оказались совершенно не подготовленными, чтоб дать отпор Буковскому и другим с марксистско-ленинских позиций.

Советский и российский правозащитник Владимир Буковский (1942 – 2019) был одним из основателей и активный участник диссидентского движения в СССР. Получил известность на Западе, предав гласности практику использования судебно-психиатрической медицины против диссидентов. К 1963 году был впервые арестован за изготовление фотокопий книги югославского инакомыслящего Милована Джиласа «Новый класс», запрещённой в СССР. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в Ленинградскую психбольницу; там он познакомился с генерал-майором правозащитником, жертвой использования психиатрии в политических целях Петром Григоренко, а впоследствии ввёл его в диссидентский круг. На свободу Буковский вышел в феврале 1965 года и … отправился в марте на диспут на Физический факультет МГУ.

Диспут закончился признанием того, что «при советской власти цинизм был, есть и будет». Об этой дискуссии с нескрываемым удовольствием сообщили «Голос Америки» и другие западные трубодуры. Запись с пленкой заслушали на Секретариате ЦК КПСС и партийные вожди были поражены, что думают о советском строе будущие строители коммунизма. Последовали жесткие оргвыводы, получили партийные и комсомольские взыскания и были сняты со своих постов все, кто отвечал за идеологическую работу на факультете и университете. Преподавателям философии и политэкономии, принимавшим участие в дискуссии и не переломившим дискуссию в правильном направлении, объявили выговор по партийной линии, некоторых их них отчислили с кафедр. Сняли с должности секретаря парткома факультета. Первому секретарю комитета комсомола МГУ Борису Крайнову (1938—1977), выпускнику физфака, объявили выговор. Возможно, под впечатлением диспута студент физфака и будущий бард Сергей Никитин написал «Песню преподавателя обществоведения», на которого «при легком движенье упал Капитал».

На физическом факультете дискуссионный клуб был упразднен. Проведение студенческого праздника «День Архимеда» поставили под жесткий контроль парткома факультета. Появилась история с попыткой бегства за границу студента или аспиранта, председательствовавшего на диспуте. Но возможно, это легенда, я, по крайней мере, от своих друзей физиков об этом не слышал.

После диспута на физическом факультете МГУ о цинизме, пострадали и руководители райкома комсомола. Я стал временно исполняющим обязанности зав. отделом пропаганды и агитации райкома комсомола, совмещая эту работу с учебой в университете. Но перейти на постоянную комсомольскую работу после окончания МГУ отказался. Необходимо было завершить университетское образование на вечернем отделении, гарантировалась московская прописка и возможная дальнейшая комсомольская карьера в качестве освобождённого секретаря в одном из крупных вузов района. Но что-то мне подсказало, что это не мое. Вместе с тем, должен отметить, что в 60-е годы я в молодежном райкоме не встречал таких циников, которые появились в 80-е годы и описаны в повести Юрия Полякова «ЧП районного масштаба».

Общественная лекторская работа сопровождала меня многие годы, включая армию. Во время аспирантуры в Московском университете я был рекомендован в состав лекторов Президиума Всесоюзного общества «Знания» и читал лекции на Дальнем Востоке во время работы в Восточной экспедиции МГУ. Многие годы я был внештатным лектором Одесского обкома Компартии Украины. Этот опыт пригодился в преподавательской работе в вузах в особой стилистике лекций, большинство которых я читал по памяти по моим изданным учебникам.

P. S.

Я знал «шестидесятников» и комсомольских работников, у которых не было стремления к личной наживе, они работали на идейной убеждённости во благо Родины. Их неподкупность обеспечивала созидательное движение вперед. Однако в последующие два десятилетия пришло новое поколение, использующее комсомол преимущественно для номенклатурного роста. Началась деградация комсомола, уже не вдохновлявшего на трудовые подвиги, а занимавшегося с большой долей цинизма имитацией бурной деятельности. В результате из ВЛКСМ, служившей кузницей кадров для КПСС, вышли предприимчивые люди, ставшие важной основой бизнес элиты капиталистической коррумпированной России.

Из комсомола вышли первые в СССР легальные предприниматели. Еще в начале семидесятых годов, когда катастрофически не хватало жилья для молодежи, комсомол получил права заниматься жилищным строительством на основе хозрасчета. При непосредственном контроле и участии местных комсомольских организаций возникли молодежные строительные кооперативы (МЖК), трансформирующиеся впоследствии в строительные компании. В МЖК комсомольцы прошли неплохую начальную школу бизнеса.

Другой формой легального комсомольского предпринимательства стали центры научно-технического творчества молодежи, созданные по постановлению Совета министров СССР в 1987 году. Но вместо техничного творчества большинство коллективов занималось коммерцией. Особенно прибыльной была торговля закупленными за рубежом подержанными компьютерами в рамках горбачевской программы информатизации страны. Кстати, печально известная компания «МММ» выросла из этого бизнеса. Одним словом, вместо социализма комсомол постепенно стал кузницей кадров капитализма. Как пишут современные российские СМИ, к закату СССР предприимчивый молодой авангард ВЛКСМ отлично понимал, к какому светлому будущему дует попутный ветер. Этот ветер дул к большим деньгам и большой наживе. Дворец спорта в Лужниках. 28 сентября 1959 года. Выступление Н.С. Хрущева по возвращению из поездки в США. Фотография отсканирована из книги Алексея Аджубея «Лицом к лицу с Америкой». Дворец спорта в Лужниках. Незаконная коммерческая деятельность После публикации в иллюстрированном журнале «Ландшафты жизни» серии статей о 1960-х годах из воспоминаний «Зона коммунизма» мои старые университетские коллеги обратили внимание, что я скупо написал о событии 1965 года, когда моя карьера могла закончиться, так и не начавшись. Тогда я невольно стал одним из популяризаторов западной музыки, включая знаменитый Beatles. На территории Ленинского (Хамовнического) района Москвы была расположена самая большая концертная площадка столицы — Дворец спорта в Лужниках. Здесь кроме выступлений советского лидера устраивались концерты молодых певцов и поэтов, которые проходили предварительное собеседование в МГК ВЛКСМ. С Дворцом спорта в Лужниках связана самая крупная, как оказалось, коммерческая операция отдела пропаганды и агитации Ленинского райкома ВЛКСМ. При советской власти партийные и комсомольские организации, имеющие счета в банке, не имели права заниматься коммерческой (хозяйственной) деятельностью. И райкому комсомола хронически не хватало средств на проведение многочисленных мероприятий. Как я уже писал ранее, в райкоме комсомола я отвечал за подписку на комсомольскую печать («Комсомольскую правду», «Московский комсомолец», журнал «Комсомольская жизнь» и другие издания). В районе было около 100 тыс. студентов комсомольцев и райком регулярно не выполнял план по подписке, так как студенты её игнорировали по материальным и другим соображениям. Старшие товарищи из райкома и МГК КПСС были этим недовольны. И у меня родилась идея решить проблему, как казалось, самым безобидным способом. Я поделился своим предложением с секретарём райкома комсомола по идеологии (к сожалению, имя не помню) и получил поддержку. Райком комсомола договорился с руководством Дворца спорта в Лужниках, директором которого была почти сорок лет (с 1958 по 1997 год) Анна Ильинична Синилкина, памятник которой ныне установлен рядом со зданием. Мы предлагали провести в октябре 1965 года концерт молодых певцов, поэтов и музыкальных коллективов района, разной направленности от рок-музыкантов до духовых оркестров и таким образом продемонстрировать торжество советской музыки над тлетворным влиянием Запада. Так как мероприятие намечалось районного масштаба, не было необходимости согласовывать его со столичным горкомом партии. Для того, чтобы удешевить расходы на проведение мероприятия, мы вызвали секретаря комсомольской организации спортивного комплекса в Лужниках и поручили на общественных началах обеспечить проведение молодежного концертного вечера во Дворце спорта. Дворец спорта с универсальной многофункциональной площадкой и со зрительным залом удобно расположен в северо-западной части Лужников (600 метров от Большой спортивной арены), ближайшие станции метро — «Спортивная», 800 м на восток, и «Воробьёвы горы», 1400 м на юго-восток. Количество зрительных мест — 11,5 тысяч (почти в 2 раз больше Кремлёвского дворца съездов). © Вячеслав Ун Да-син/ТАСС Райком комсомола пригласил молодых певцов и поэтов, других исполнителей, которые получили комсомольское задание выступить на большой сцене Дворца спорта без оплаты гонораров. Пригласили также популярные у молодежи эстрадные джазовые коллективы, но чтобы не обвинили в идолопоклонстве перед Западом, «выписали» и духовые оркестры. Благо места в холлах Дворца спорта было много. А «цензорам» объяснили, что только в сравнении можно показать преимущество советской музыки. В те годы страны Запада были охвачены битломанией. В 1964 году февральские гастроли Beatles в США сопровождались невиданным ажиотажем. Телевизионные шоу с их участием посмотрели около 74 млн. американцев или 40% населения страны. Главным хитом группы была песня The Beatles - Can't Buy Me Love. В том же году другая английская рок-группа The Rolling Stones так же начала активно пробиваться к вершинам хит-парадов. За железным занавесом советская печать, включая тяжелую артиллерию главной партийной газеты, с большевистским задором осуждала битломанию, с которой не по пути передовой советской и английской молодёжи. Среди советских певцов в 60-х годах самым ярким и популярным, был Муслим Магомаев, его иногда называли «советским Пресли». В результате его творческого сотрудничества с композитором Арно Бабаджаняном на свет появились такие хиты советской эстрады, как песня «Будь со мной» и знаменитый советский твист, песня о Москве «Лучший город Земли». В 1963 году будущая солистка популярного ансамбля «Голубые гитары» Аида Ведищева становится лауреатом Международного фестиваля в Сопоте за исполнение песни Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина «Солнечный круг» («Пусть всегда будет солнце»). В 1965 году на Новогоднем «Голубом огоньке» Тамара Миансарова впервые исполнила знаменитую песню «Черный кот» (Юлий Саульский — Михаил Танич). Но западная музыка, несмотря на запреты, была популярна у советской молодежи. В Москве пользовались популярностью молодежные музыкальные коллективы, которым путь на большие сцены был заказан (джаз, рок-музыка и особенно Битлз). Записи мелодий молодых ливерпульских музыкантов начали проникать в Советский Союз в 1962 году, а в 1964 году уже существовало три музыкальных коллектива, в том числе «Славяне», исполняющие песни на английском языке. Как я писал выше, в качестве отдушины московская власть разрешила открыть несколько моложеных кафе, в которых можно было услышать запрещённую официально западную музыку, но попасть в них было исключительно трудно. Обычно музыкальные программы концертов во Дворце спорта, которые транслировались на всю страну, утверждались в МГК КПСС. В связи с тем, что мы проводили мероприятие районного масштаба, удалось избежать такого покровительства, хотя согласовали программу молодежного концерта в райкоме партии. Но благодаря сарафанному радио молодежь столицы узнала, что в Лужниках будут выступать запрещённые музыкальные коллективы. На концерте во Дворце спорта впервые прозвучали мелодии из репертуара Beatles, но не со сцены (это было исключено по определению), а в исполнении одного из молодежных коллективов во время танцев в холлах Дворца спорта. Главные гражданские и патриотические песни райком комсомола поручили певцу Льву Барашкову, который успешно специализировался на молодежном репертуаре. Выбор был не случаен. В 1964 году самым продаваемым альбомом в Великобритании был «Beatles For Sale» (The Beatles), а в СССР – пластинка с записью «На безымянной высоте» в исполнении Льва Барашков. Советский актер театра и кино, эстрадный певец Лев Барашков (1931 —2011) в 1970 году получил звание Заслуженного артиста РСФСР. Родился в Москве в семье военного летчика, мечтал летать. Во время Великой Отечественной войны мальчишка убежал из дома и, назвавшись круглым сиротой, безуспешно попытался стать сыном полка. После войны учился в Калужском педагогическом институте, занимался в драматическом кружке. Затем, после окончания ГИТИС, был приглашён в Московский драматический театр им. А. С. Пушкина. В спектакле-концерте Барашков исполнил песни «А у нас во дворе» Аркадия Островского на стихи Льва Ошанина и «Хотят ли русские войны» Эдуарда Колмановского на стихи Евгения Евтушенко. В середине 1960-х оставил театр и с 1969 года стал солистом ансамбля «Голубые гитары», в котором начинали свою творческую карьеру Аида Ведищева, Игорь Крутой, Александр Малинин, Роксана Бабаян и Николай Агутин. Визитной карточкой певца стала песня Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова и Сергея Гребенникова «Главное, ребята, сердцем не стареть». Эту песню наряду с другими он и исполнил на концерте в Лужниках. К сожалению, у меня не сохранилась программа вечера, из выступавших во Дворце спорта я запомнил имена певца Льва Барашкова и поэтессы Риммы Казаковой, так как принимал участие в собеседовании с ними в райкоме комсомола. Советская и российская поэтесса Римма Казакова (1932 — 2008) — автор многих популярных песен, родилась в Севастополе. Имя, данное родителями при рождении дочери РЭМО, означало «Революция, Электрификация, Мировой Октябрь», в 20 лет взяла имя Римма. Окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета. Семь лет жила на Дальнем Востоке в Хабаровске. Работала лектором, преподавателем, в газете, на киностудии. Первые стихи Казаковой, принадлежавшей к поколению шестидесятников наряду с Евтушенко, Окуджавой, Вознесенским, Ахмадулиной, Рождественским и другими, были популярны среди молодежи. Она известна как автор стихов к таким популярным песням, как «Ты меня любишь», «Мадонна» (композитор — Игорь Крутой, исполнитель — Александр Серов) и «Ненаглядный мой» (композитор — Александра Пахмутова, исполнитель — Майя Кристалинская). В 1964 году Римма Казакова окончила высшие литературные курсы при Союзе писателей. В 1976 —1981 годах — секретарь правления Союза писателей. *** Билеты на концерт во Дворец спорт в Лужниках распространялись через вузовские и другие комитеты комсомола по символической цене. Но, учитывая вместимость дворца, рублей набралось много. И здесь нас ждали неприятности — Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) столичного управления МВД обвинил райком комсомола в коммерческой деятельности. Но когда выяснилось, что деньги, вырученные за концерт, мы не использовали в корыстных целях личного обогащения и направили на комсомольские мероприятия (подписку на молодежную печать), нас помиловали. Райком партии, отметив наши успехи в подписной компании, запретили впредь заниматься коммерческой самодеятельностью. В феврале 1966 года МГК ВЛКСМ наградил меня за успехи Ленинского района в подписке на комсомольскую печать. Таким образом, история с незаконной коммерческой деятельностью, казалось, благополучно закончилась. Но она получила неожиданное продолжение. Комсомольские свадьбы в зоне коммунизма, где официально секса не было Часть вырученных от концерта в Лужниках денег пошло на комсомольские свадьбы. В массовом сознании сохранилось приписываемое дорогому Никите Сергеевичу Хрущёву обещание показать последнего попа по телевизору в 1980 году. Во время его правления усилились гонения на православную церковь. И надо было продемонстрировать, что кроме венчания есть ни с чем несравненные комсомольские обряды. Ленинский райком комсомола наряду с другими молодежными организациями начали организовывать комсомольские свадьбы в МГУ и других вузах. Но желающих провозглашать во время свадьбы тосты за здравие партии и комсомола практически не оказалось. И только когда райком на вырученные от концерта в Лужниках деньги предложил организовывать свадьбы «на халяву» от желающих не стало отбоя. Пришлось в первую очередь осчастливливать бывших советских воинов и лиц с пролетарским происхождением. По молодости многие студенты восприняли бесплатные свадьбы как маленькое, но приятное приключение. Позволяющее решать интимные проблемы в стесненных условиях студенческих общежитий, когда официально секса в стране не было. В МГУ молодоженам выделялись отдельные номера в общежитии. И появилось много желающих «поджениться» и «выйти замуж» на время учебы. Ни к чему хорошему это не привело. По законам природы со временем начали появляться незапланированные дети и последующие душераздирающие разводы, одним из которых я оказался невольный свидетелем. Мой университетский товарищ Юрий Д. (в будущем полковник МВД, профессор-криминалист) после появления незапланированного, как ему казалось по обоюдному согласию, ребенка, очень долго и мучительно разводился. В 60-е годы в соответствии с политикой партии преимущество для поступления в вузы получила молодёжь с производственным стажем и демобилизованные воины Советской Армии. Студенты были преимущественно в возрасте от 17 до 25 лет, то есть большинство в расцвете лет, когда сама природа напомнила об Этом. В МГУ и других вуза существовали оперативные отряды, «боровшиеся» с аморальным бытом и сексом, которого не должно было быть по определению. Особенно люто наказывались отношения с иностранцами, вплоть до отчисления из университета. Из студенческих групп рекомендовали в оперотряды наиболее стойких товарищей. Из нашей студенческой группы был направлен главный Дон Жуан, получивший привилегированное прикрытие для внебрачных связей при условии, что будет предупреждать товарищей о предстоящих облавах. *** В столице Родины процветал и секс не той ориентации. Однажды мы с другом назначили встречу в центре Москвы у памятника главному могильщику капитализма Карла Маркса, где обычно (мы об этом не знали) встречались любители нетрадиционных отношений. Я не смог явиться вовремя, а друг неожиданно для себя подцепил мужчину не той ориентации, от которого мы с трудом отделались в общежитии университета. Были в университете и лесбиянки и гомосексуалисты, загнанные в глубокое подполье. *** В Доме студентов МГУ успешно трудились и пришлые советские девушки-комсомолки самого легкого поведения. Среди них встречались и бескорыстные труженицы древней профессии, настоящие советские комсомолки, которые бесплатно обсуживали студентов и кочевали в Доме Студентов из зоны в зону. В одну из них влюбился мой друг Саша К. и пытался её безуспешно перевоспитать и поставить на правильные рельсы Морального кодекса строителей коммунизма. В Доме студентов в Главном здании МГУ успешно работали с иностранными студентами валютные проститутки, многие из которых были осведомителями КГБ. Клиенты рассчитывались с ними дорогими подарками, которые реализовались через комиссионные магазины. Так как существовала Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР 1960 года «Нарушение правил о валютных операциях», она предусматривала уголовное наказание за операции с иностранной валютой и валютными ценностями на срок от 3 до 15 лет, ссылку на срок до 5 лет и даже смертную казнь. *** Уже во время учебы в аспираторе МГУ, когда я снимал для семьи комнату в коммунальной квартире на Арбате, в ней проживала дворник-лимитчица Наташка, которая состояла на особом учете в отделении милиции. После обслуживания иностранцев, она строчила отчеты и вероятно так успешно выполняла интернациональный долг, что её избрали комсоргом в жилищно-коммунальной конторе. Государство создают Властитель и Песня. Авторская песня в Зоне коммунизма Еще раз о музыкальном воспитании. Музыка — мощная сила эмоционального воздействия и могучий источник духовной энергии, играет исключительную коммуникационную роль в становлении государства. Послушайте, что поют граждане страны, и Вы можете определить в ней не только социальный климат, но и будущее государственности. Впервые на эти функции музыки обратили внимание в Древнем Китае. Советская страна рабочих и крестьян в исторически короткий срок стала олигархическим государством Большой трубы и Шоу-бизнеса с разгулом пошлости, ложных замужеств и любовных историй. Подающий надежды певец с хорошим голосом оперного певца переквалифицировался в шута шоу-бизнеса. В начале 2000-х годов пользовался большой популярностью ностальгический проект авторской песни «Песни нашего века». Но как пели знаменитые и повзрослевшие барды «А всё кончается...». Авторская песня — это один из брендов советской эпохи развитого социализма, она уходит в историю вместе со своими знаменитыми авторами и исполнителями. Представить, чтобы в эпоху российского олигархического капитализма, вместо слов «а я еду за туманом и за запахом тайги» появится бард с подмосковной Рублевки, сочинивший популярную песню со словами «а я еду за наживой и за запахом бабла» невозможно. Хотите узнать будущее страны — вслушайтесь в песни.

