Территория Героев...(158)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Самоотверженный воин, талантливый командир

В марте 2024 года полковник Доржи Чимитов спланировал и успешно реализовал захват укрепленных позиций противника. В результате грамотного руководства действиями подчиненного личного состава и точной корректировки огня было уничтожено пять вражеских опорных пунктов и более 50 военнослужащих ВСУ, пять неонацистов были пленены.

В апреле 2024 года офицер умело руководил мотострелковым батальоном и штурмовым отрядом бригады во время захвата важного опорного пункта ВСУ. Под массированным вражеским огнем штурмовики ворвались на оборонительные позиции неонацистов и вступили в бой. Благодаря смелым и решительным действиям полковника к исходу дня вражеский опорный пункт был захвачен, уничтожено более 50 боевиков.

Позднее во время движения на запасные позиции мотострелковый батальон, в составе которого действовал полковник Чимитов, попал под артиллерийский обстрел и подвергся нападению неонацистов. Мгновенно оценив обстановку, офицер отдал приказ подчиненным укрыться и занять оборону. Находясь на переднем крае, полковник грамотно руководил боем. Под непрекращающимся огнем противника батальон в течение 10 часов успешно отражал вражеские атаки. Враг атаковал позиции батальона полковника Чимитова дронами, из-за чего офицер получил осколочное ранение, перелом ребер и ключицы, но отказался от эвакуации и продолжил руководить вверенным личным составом, своим примером и мужеством воодушевляя подчиненных на выполнение поставленных боевых задач.

Смелые и решительные действия полковника Доржи Чимитова, умелая организация выполнения поставленной задачи позволили подразделениям бригады в назначенной полосе обороны не допустить прорыва позиций наших войск.

За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, полковнику Доржи Чимитову присвоено звание Героя Российской Федерации.

https://t.me/mod_russia/47526 В мае 2024 года гвардии старший сержант Николай Тормосин под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ оказывал доврачебную медицинскую помощь и вывозил раненых товарищей в безопасное место.

За отвагу и мужество, проявленные при выполнении боевой задачи, награжден медалью Жукова.

https://t.me/mod_russia/47575 Командир штурмового отряда группировки войск «Восток» Владимир Сулимов рассказал о задачах, стоявших перед его подразделением, и поздравил своих боевых товарищей с наступающим праздником.

Подразделения под командованием Владимира Сулимова освободили шесть населенных пунктов в Луганской Народной Республике. Самый запоминающийся и тяжелый – Попасная:

«ВСУ превратили Попасную в крепость. Там все бетонировалось, долговременные огневые точки. Очень хорошие позиции», – поделился Владимир.

Чтобы выбить врага из города, командир штурмового отряда использовал различные тактические маневры:

«Использовали все варианты действий, касаемо огневого поражения и всего остального. Обход по флангам, где-то приходилось в тыл заходить. Застигали противника врасплох и тем самым успешно выполняли эти боевые задачи. Пока мы продвигались, все это время работала артиллерия и поддерживающие подразделения. Тактика действий у нас постоянно менялась, что послужило полному освобождению данного населенного пункта», – рассказал Владимир Сулимов.

Опыт, полученный при штурме Попасной, командир штурмового отряда Владимир Сулимов применил во время освобождения ДНР. После небольшого отдыха Владимир планирует вернуться в зону спецоперации:

«Я думаю вернуться в зону проведения специальной военной операции, мы люди военные, и, соответственно, мы должны выполнить свою задачу до конца», – поделился своими планами Владимир. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/47393

Рядовой Владимиров Иван Подразделение, в составе которого действовал рядовой Иван Владимиров, выполняло задачи по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских боевиков, а также по поиску диверсионно-разведывательных групп, действующих вблизи его окрестностей.

Вражеские диверсанты, стремясь вернуть утраченные позиции, предприняли попытку прорвать оборонительные рубежи российских войск и закрепиться на окраине поселка.

Заметив приближение противника, рядовой Владимиров незамедлительно доложил по радиосвязи командованию об обнаружении украинских боевиков. Вместе с боевыми товарищами Иван, используя рельеф местности, заняли выгодные позиции и приступили к отражению атаки.

Ведя бой с вооруженными диверсантами, Иван Владимиров огнем из стрелкового оружия уничтожил пулеметный расчет и часть пехоты противника. Несмотря на численное превосходство, украинские боевики понесли существенные потери и отступили.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Ивана Владимирова позволили заблаговременно вскрыть действия вражеской диверсионной группы в зоне ответственности российских бойцов и не допустить захвата наших позиций.

https://t.me/rabotaembrat/9253

Капитан Сергей Бунка Подразделение под командованием капитана Сергея Бунка удерживало оборону в заданном районе.

Противник, стремясь вернуть утраченные позиции, перешел в наступление.

Бойцы под командованием капитана Бунка приняли бой с многократно превосходящими силами врага.

Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся артиллерийским огнем украинских боевиков Сергей руководил обороной вверенного рубежа, лично действуя на самых сложных участках местности.

Подразделение под командованием Бунка в течение нескольких суток отражало атаки противника, не допустив прорыва рубежей и попадания в окружение, нанеся при этом значительный урон живой силе и вооружению боевиков.

Благодаря смелым и грамотным действиям капитана Сергея Бунка, а также мужеству и отваге его подчиненных был удержан важный участок линии фронта, а также нанесены существенные потери противнику.

https://t.me/rabotaembrat/9289

Матрос Алексеев Алексей В ходе проведения специальной военной операции подразделение, в составе которого действовал матрос Алексей Алексеев, выполняло боевую задачу по поддержке штурмовых групп, ведущих наступление на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.

В ходе штурма опорного пункта противника, четверо российских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести и не могли самостоятельно передвигаться. Матрос Алексеев, под минометным огнем украинских боевиков, рискуя собственной жизнью, вынес их из-под обстрела и оказал необходимую помощь.

После окончания боя Алексей Алексеев организовал эвакуацию раненых военнослужащих в полевой госпиталь.

Профессиональные и мужественные действия матроса Алексея Алексеева позволили своевременно оказать профессиональную медицинскую помощь российским военнослужащим, что существенно сократило сроки их реабилитации и возвращения в строй.

https://t.me/rabotaembrat/9272

Военнослужащий Глушков Иван Старший техник отряда БАРС-32 Иван Глушков, находясь на боевом задании, под практически непрекращающимся обстрелом артиллерийским, минометным, стрелковым огнем, а также атакам fpv-дронов противника приблизился на автомобиле вплотную к полю боя и организовал эвакуацию раненых бойцов с линии боевого соприкосновения.

Продвигаясь с получившими ранения бойцами на автомобиле, Иван подвергся атакам вражеских дронов с воздуха.

Умело маневрируя на сложном участке местности Глушкову удалось не допустить поражения транспортного средства с воздуха, однако в ходе последовавшего артиллерийского обстрела машина получила повреждения и потеряла ход.

Понимая, что автомобиль с ранеными бойцами находится в зоне поражения вражеской артиллерии, Иван, не взирая на угрозу собственной жизни, выбрался из поврежденной машины, оперативно устранил полученные неисправности и доставил своих боевых товарищей в полевой госпиталь, чем спас им жизни.

Мужественные и самоотверженные действия Ивана Глушкова позволили сохранить жизни и здоровье российских бойцов.

https://t.me/rabotaembrat/9254

Ефрейтор Сороковой Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Сороковой выполнял задачи по оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе ведения оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов.

Противник, после проведения массированного артиллерийского обстрела предпринял попытку прорвать оборону российских войск.

Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию.

С наступлением темного времени суток в условиях применения противников дронов и систематического минометного огня Дмитрий лично вынес на себе в район эвакуации двух тяжелораненых военнослужащих.

Смелые и решительные действия ефрейтора Дмитрия Сорокового позволили спасти жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9258

Ефрейтор Курилов Виктор Подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Виктор Курилов, выполняло боевую задачу по обороне позиций на важном тактическом рубеже.

В ходе ведения разведки при помощи БпЛА, Курилов обнаружил скрытное передвижение техники противника в направлении позиций российских войск, и оперативно передал координаты артиллерийским расчетам.

Получив координаты украинских боевиков, артиллеристы быстро и точно навели орудия на цель и открыли огонь по противнику. Неся большие потери в личном составе и технике враг начал спешно отступать.

Продолжая ведение воздушной разведки, Виктор оперативно корректировал артиллерийский огонь по отступающему противнику. Точно рассчитанные координаты и оперативная выдача информации ефрейтором Куриловым не дала противнику возможности укрыться от огня российских артиллеристов.

Смелые и профессиональные действия ефрейтора Виктора Курилова способствовали эффективному управлению огнем артиллерийских подразделений и отражению атаки противника.

https://t.me/rabotaembrat/9263

Рядовой Макаров Никита Рядовой Никита Макаров в составе своего подразделения выполнял задачу по охране и обороне расположения российских войск.

Находясь на наблюдательном посту, Никита первым обнаружил вражеский дрон-камикадзе, приближающийся к нашим позициям. Верно оценив расстояние до цели, рядовой Макаров метким выстрелом из стрелкового оружия сбил дрон, который упал вблизи расположения российских подразделений.

Понимая, что сохраняется угроза детонации дрона, Никита Макаров, рискуя жизнью, выдвинулся к упавшему беспилотнику и обезвредил взрывное устройство, закрепленное на нем.

Благодаря смелости и самоотверженности рядовым Никитой Макаровым, не было допущено атаки на позиции российских войск и предотвратили потери среди личного состава подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9259

Младший сержант Майоров Роман Младший сержант Роман Майоров нес боевое дежурство на наблюдательном посту в одном из районов обороны российских войск.

В сумерках Роман обнаружил движение диверсионной группы противника в направлении позиций российских войск, о чем немедленно доложил командиру

Роман принял решение устроить засаду на пути следования боевиков.

Скрытно переместившись, Майоров оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия. После того как группа врага оказалась в секторе ведения огня, Роман начал вести по ним стрельбу. В течение нескольких минут диверсионная группа противника понесла большие потери. Остатки боевиков бежали, бросив раненых.

Благодаря мужественным и решительным действиям младшего сержанта Романа Майорова не было допущено проникновение диверсантов в район обороны российских войск и предотвращены потери среди российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/9264

Рядовой Николаев Даниил Рядовой Даниил Николаев в ходе выполнял задачи по доставке боеприпасов на позиции российских подразделений, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Даниил Николаев неоднократно выезжал на самые опасные участки линии фронта и, несмотря на артиллерийские обстрелы и атаки FPV-дронов противника, доставлял боеприпасы и провиант российским бойцам, а также эвакуировал раненых с передовой.

В ходе очередного рейса автомобиль Даниила подвергся атаке FPV-дронов противника. Двигаясь на высокой скорости, рядовой Николаев профессионально управлял грузовым автомобилем на сложном участке местности. Оценивая траекторию полетов дронов, Даниил резко менял направление движения и скорость автомобиля, не давая вражеским коптерам возможности поразить машину.

Уйдя от атак вражеских беспилотников, рядовой Даниил Николаев своевременно доставил боеприпасы на позиции российских военнослужащих, что позволило усилить натиск на позиции украинских боевиков и заставить их отступить.

https://t.me/rabotaembrat/9268

Ефрейтор Шатров Ян Ефрейтор Ян Шатров, действуя в составе подразделения, выполнял боевую задачу по штурму опорного пункта противника.

Взятие опорника осложнялось наличием оборудованной вражеской пулеметной точки на господствующей высоте.

Ян, рискуя собственной жизнью, скрытно подобрался к позициям вражеского пулеметного расчета на расстояние гранатометного выстрела, после чего, выстрелив из гранатомета, уничтожил его.

После того как пулеметная точка была ликвидирована, российские штурмовики стремительно ворвались на позиции врага.

Действуя смело и решительно, Шатров, продвигаясь по траншеям, уничтожал вражеских боевиков, обороняющих опорник. Враг, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, отступил.

Благодаря смелым и мужественным действиям ефрейтора Яна Шатрова, российские штурмовики захватили опорный пункт без потерь и закрепились на нем, создав условия для развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9269

Ефрейтор Колосов Евгений Ефрейтор Евгений Колосов действуя в составе пулеметного расчета, выполнял задачи по огневой поддержке российских штурмовых групп, при освобождении одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским боевикам.

В ходе боя, оценив обстановку, пулеметный расчет оперативно выдвинулся на выбранную огневую позицию на местности. Ефрейтор Колосов, ведя наблюдение, обнаружил вражеские скрытые позиции, с которых велся обстрел наступающих российских штурмовиков. Расчет, в составе которого действовал Евгений Колосов, точным огнем подавил позиции противника, что позволило продолжить движение штурмовикам. Враг ввел в бой резервы. Две группы пехоты, приближающиеся к месту ведения боя, были обнаружены Евгением на подходе к штурмуемым позициям. Дождавшись входа в сектор обстрела, расчет пулемета метким огнем уничтожил личный состав противника.

Не получив подкрепления, враг под натиском российских штурмовиков был вынужден оставить занимаемые позиции.

Смелые и решительные действия ефрейтора Евгения Колосова, а также слаженные и профессиональные действия расчета позволили обеспечить продвижение российских войск в глубину обороны противника и в дальнейшем освободить населенный пункт.

https://t.me/rabotaembrat/9273

Сержант Адаев Арген Сержант Арген Адаев командуя отделением мотострелков, выполнял боевую задачу по отражению атак украинских боевиков и недопущению прорыва противника на своем участке ответственности.

После артиллерийского обстрела противник предпринял попытку наступления в направлении российского опорного пункта.

Несмотря на непрекращающиеся минометные обстрелы, Адаев, организовал оборону и до подхода усиления успешно отражал атаки превосходящих сил противника.

В ходе боя Арген своевременно выявлял расположение боевиков, пути их подхода, огневые точки, грамотно руководил действиями российских мотострелков. Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вел прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга.

Слаженные действия сержанта Аргена Адаева и военнослужащих его отделения позволили удержать занимаемый участок и не допустить прорыва противника в зоне ответственности подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/9278

Младший сержант Дорохин Роман Младший сержант Роман Дорохин выполнял задачи по тыловому снабжению батальонных тактических групп российских Вооруженных Сил.

С целью оперативного и бесперебойного обеспечения подразделений материальными средствами и боеприпасами Роман неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии фронта.

В ходе выездов Дорохин всегда продвигался ночью, скрытно, с выключенными фарами, нередко действуя в зонах артиллерийских и минометных обстрелов.

Всего за время участия в зоне проведения специальной военной операции Роман Дорохин доставил на передовую более 100 тонн грузов, своевременно снабжая бойцов питанием, горючим и боеприпасами, а также эвакуируя раненых в тыловые районы.

https://t.me/rabotaembrat/9287

Младший сержант Костромин Игорь Младший сержант Игорь Костромин, командуя отделением мотострелков, выполнял задачу по штурму тщательно укрепленного опорного пункта украинских боевиков на одном из важных тактических направлений.

Скрытно подобравшись к вражескому опорнику с разных направлений, российские военнослужащие заняли позиции. Игорь грамотно выстроил систему огня с учётом особенностей местности и определил сектора обстрела, после чего дал команду на штурм. Под шквальным огнем противнику пришлось обороняться в течение нескольких часов. Потеряв большую часть своих сил, враг отступил.

Игорь Костромин вместе с подчиненными, закрепившись на новом рубеже, до прибытия подкрепления отразили несколько атак украинских боевиков, стремящихся вернуть под свой контроль утраченный опорный пункт

Смелые и решительные действия младшего сержанта Игоря Костромина, а также отвага и слаженные действия его подчиненных позволили нанести противнику значительный урон и овладеть важным опорным пунктом.

https://t.me/rabotaembrat/9279

Ефрейтор Аверьянов Сергей Продвигаясь по маршруту в составе головного дозора, ефрейтор Сергей Аверьянов обнаружил два дрона украинских боевиков, ведущих воздушную разведку на пути вероятного следования колонны ВС РФ.

Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор Аверьянов верно оценил расстояние до цели и меткими выстрелами из стрелкового оружия сбил оба коптера.

Благодаря смелости и решительности ефрейтора Сергея Аверьянова удалось не допустить обнаружения противником колонны российских войск, которая своевременно прибыла в заданный район без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/9288

Старший сержант Щемелинин Андрей Старший сержант Андрей Щемелинин, действуя в составе мотострелкового подразделения, уничтожал бронетехнику и живую силу противника на важном тактическом направлении.

Находясь в обороне и ведя наблюдение за прилегающей местностью в зоне своей ответственности, Андрей своевременно обнаружил движущуюся в направлении российских позиций диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков.

Андрей Щемелинин доложил по радиосвязи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и, оценив силы противника, первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно снизил плотность огня противника.

Продолжая вести бой, Андрей сковал действия украинских боевиков, заставив их занять позиции на открытой местности, чем лишил их возможности дальнейшего.

В ходе стрелкового боя старший сержант Андрей Щемелинин лично уничтожил большую часть диверсантов и не допустил прорыва обороны противником на вверенном участке.

https://t.me/rabotaembrat/9281

Ефрейтор Амирханов Кирилл В ходе наступательных действий подразделение российских мотострелков, в составе которого выполнял задачи ефрейтор Кирилл Амирханов, сумело выбить противника с занимаемых рубежей и закрепиться на них.

Ефрейтору Амирханову была поставлена задача занять выгодную огневую позицию и пресечь контратаки противника.

Украинские боевики, понимая, что утратили важный опорный пункт, который позволит российским бойцам продолжить наступление, атаковали позиции российских военнослужащих при поддержке минометов.

Амирханов, заметив приближающуюся штурмовую группу вражеских штурмовиков, хладнокровно выждал, пока она окажется в секторе его обстрела.

Несмотря на близкие разрывы минометных снарядов противника вблизи своих позиций, он выждал, когда украинские штурмовики преодолеют неровности рельефа, после чего открыл огонь на поражение. Кирилл заставил противника принять бой на открытой местности, и не давая возможности отступить, уничтожил всех боевиков.

Благодаря мужественным и решительным действиям ефрейтора Кирилла Амирханова вылазка штурмовой группы не позволила противнику отбить утраченные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/9282

Сержант Грибков Александр Сержант Александр Грибков вместе с вверенными ему подчиненными выполнял боевую задачу по обеспечению устойчивой и надежной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа связистов во главе с Александром выдвинулась для выполнения поставленной задачи.

Противник, вскрыв действия российских бойцов в районе линии боевого соприкосновения, предпринял попытку атаки с помощью fpv-дронов.

Визуально обнаружив стремительно приближающийся вражеский коптер, Александр, укрывшись за деревом, открыл огонь по нему. Пораженный точным выстрелом сержанта Александра Грибкова беспилотник противника сдетонировал в воздухе на удалении от точки установки ретранслятора, не причинив вреда связистам и оборудованию.

После того, как ретранслятор был установлен, командование получило возможность более эффективно координировать силы в бою, что позволило нанести артиллерийский удар по выявленным российскими разведчиками местам скопления военной техники противника.

https://t.me/rabotaembrat/9284

Ефрейтор Кондауров Максим Ефрейтор Максим Кондауров в составе группы российских мотострелков выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков.

В ходе наступательных действий Максим обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт противника. Изучив условия местности, ефрейтор Кондауров скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага ворвался на опорный пункт. Воспользовавшись эффектом неожиданности, Максим Кондауров уничтожил часть боевиков, удерживающих оборону опорного пункта с фланга. Образовавшаяся брешь в оборонительных порядках врага позволила российским мотострелкам в короткий срок зачистить опорник и закрепиться на нем.

Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Максима Кондаурова опорный пункт противника был взят под контроль наших войск, что позволило создать плацдарм для дальнейшего развития наступления.

https://t.me/rabotaembrat/9290

Доброволец Джасузян Мартирос Группа бойцов под командованием заместителя командира отряда БАРС-16 Мартироса Джасузяна вела ожесточенный бой с противником, предпринявшим попытку выбить наших бойцов с занимаемых рубежей.

Несмотря на численное превосходство врага, бойцы отряда БАРС-16 стойко отражали все накаты противника.

Враг, понеся потери, приступил к минометному обстрелу позиций российских бойцов. Действуя на одном из наиболее опасных участков линии боевого соприкосновения, Мартирос заметил, что один из бойцов отряда не смог выбраться из зоны обстрела вражеского миномета, так как получил тяжелое ранение.

Несмотря обстрел и риск для собственной жизни, Мартирос бросился на помощь к товарищу. Оказав первую помощь на поле боя, заместитель командира отряда вынес товарища на себе в безопасное место и передал медикам, после чего вернулся на позицию и продолжил руководить обороной, отражая атаки врага.

Противник, исчерпав свой атакующий потенциал и потеряв значительное количество штурмовиков, отошел вглубь подконтрольных ему территорий.

Смелые и решительные действия Мартироса Джансузяна позволили отбить все атаки противника, не понеся при этом потерь, а также спасти жизнь бойцу.

https://t.me/rabotaembrat/9285 Сержант Владимир Локтионов — артиллерист, командир расчета. Вместе со своими товарищами он сорвал танковую атаку противника и за это был награждён медалью «За отвагу».

В самые острые моменты на передовой самому не так уж и страшно, — говорит Владимир. А вот за родных и близких, которые ждут дома, переживаешь больше. Наш герой передаёт привет родным и товарищам, с кем служит в зоне СВО. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1335 Работал электромонтёром, тянул провода. А потом пошёл в штурмовики.

Гвардии лейтенанту Аркадию Дорофееву 53 года. Но после начала специальной военной операции он ушёл защищать народ Донбасса и интересы своей страны. Участвовал в освобождении Артёмовска, несколько раз был ранен, а за боевые действия в Авдеевке был представлен к званию Героя России.

«Я всегда говорю: приехал сюда — ты уже мужчина. Выполнил задачу — ты уже герой. Здесь многие достойны быть героями», — уверен Аркадий Дорофеев. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1340 «Однажды нам пришлось подползать к противнику буквально на 30 метров, чтобы снимать его инженерные боеприпасы. Все риски — что могло с нами произойти — мы осознали, только когда вышли оттуда».

Тремя орденами Мужества награждён гвардии старший лейтенант Евгений Кочергин. В зоне СВО ему приходилось выполнять все 10 основных задач инженерных войск, за исключением разве что наведения понтонных переправ, а в основном — разминирование и минирование. О самых важных, рискованных и интересных задачах он рассказал нашему каналу. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1345 FPV-дрон с необычной Н-образной рамой выпускает для фронта компания «Аэро-ХИТ» из города Хабаровска. Беспилотник хорошо показал себя в реальных условиях: и как ударное, и как транспортное средство. А в перспективе разработчики планируют научить такие дроны работать «боевым роем».

В этом году генеральным директором компании «Аэро-ХИТ» стал Виктор Яценко — человек, хорошо знакомый жителям ДНР.

Во второй части этого видео, с 3:05, он рассказывает о себе: о детстве, проведённом на Украине, и о русском самосознании. О том, как изменилась его жизнь, начиная с 2014 года. Виктор родом из Херсона и всегда мечтал, чтобы его город стал частью России. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1338 Минобороны РФ опубликовало поздравления с Рождеством от военнослужащих группировки войск «Центр». См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/9296

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ондар Аржаан Алдар - оолович

родился 12 апреля 1992 года в г.Ак-Довураке Республики Тыва. В 1999 году Аржаан пошёл в первый класс МБОУ «СОШ №3» г.Ак-Довурака. С 5 по 11 классы учился в МБОУ «СОШ №4» г.Ак-Довурака. В 10-м классе был победителем городского конкурса «Ученик года». С первого класса он стал заниматься спортом. Первая спортивная секция, в которую он записался и занимался в течение года - каратэ. Со второго класса он начал играть в футбол, занимался в ДЮСШ. Ни разу не пропускал тренировки, хотя спортивная школа находилась в 2-х километрах от дома. После окончания школы он отправился на прохождение срочной военной службы, исполнять свой долг. Был старшим механиком войсковой части 23326-2 Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации. После срочной службы, не думая, поступил в военный университет. Ондар Аржаан - первый выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Рокоссовского из Республики Тыва, показал себя умелым офицером, что способствовало поднятию авторитета тувинских курсантов. Во время учёбы он не переставал заниматься спортом, выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дисциплине «военное четырёхборье». В 2018 году у него родилась прекрасная дочь. Также помогал в воспитании своих братьев и сестёр. После окончания учёбы он со своей семьёй уехал служить в г.Валуйки Белгородской области. Был назначен командиром 7-й роты 752-го гвардейского мотострелкового Петроковского дважды Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Волжского казачьего полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, в/ч 34670. Когда началась специальная военная операция, он, не задумываясь, отправился защищать Родину и её интересы. Летом 2022 года мотострелковая рота под командованием старшего лейтенанта Ондара Аржаана Алдар-ооловича выполняла боевую задачу по уничтожению основных сил противника возле села Мазановка Донецкой Народной Республики. Личный состав под командованием молодого лейтенанта успешно захватил стратегически важные участки местности, позволив основным силам укрепить позиции. 1 июля 2022 года рота Ондара А.А. подверглась массированному обстрелу со стороны Вооружённых Сил Украины. Ондар А.А. в бою действовал мужественно, проявляя стойкость и храбрость. Чтобы избежать потери личного состава, он дал приказ подчинённым отступить на безопасное расстояние, а сам остался защищать занятые позиции, но сам получил тяжёлое ранение, несовместимое с жизнью. Сослуживцы позже сказали, что его умелые, инициативные и решительные действия способствовали предотвращению потерь личного состава и потери занятых позиций. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, старший лейтенант Ондар А.А. награждён орденом Мужества, посмертно. 9 декабря 2022 года сразу в двух образовательных учреждениях Ак-Довурака - МБОУ «СОШ №3» и МАОО «Лицей «Олчей» торжественно установлены две Парты Героя памяти Ондар Аржаана Алдар-ооловича. https://vk.com/wall-222921857_25846 Гвардии сержант Пискунов Сергей Пискунов Сергей Николаевич родился 17 декабря 1989 года в г.Великий Новгород Новгородской области. 21 апреля 1995 года родители Серёжи трагически погибли. Серёже было 4 года, когда его под опеку забрала бабушка в д. Подберезье Новгородской области. В 1997 году пошёл в первый класс МАОУ «Подберезская СОШ», учился 1 и 2 классы. Затем переехал в п.Тёсово-Нетыльский, учился в МАОУ «Тёсово-Нетыльская СОШ им. С.М. Черепанова». Учился хорошо. После начался непростой период в жизни Серёжи - детский дом. Оттуда Сергея взяла семья на воспитание на несколько лет. С детства Сергей любил наблюдать за военной техникой, ему нравилась военная форма. В более старшем возрасте любил военные фильмы, мог пересматривать одни и те же много раз и слушать музыку. Вырос настоящим мужчиной, рассудительным не по годам. Сергей занимался пауэрлифтингом. Принимал участие в конкурсах в разных городах, занимал только призовые места. С уважением относился к старшим, был всегда вежлив. Получил водительское удостоверение категории «В». Разбирался в машинах, мог часами находиться в гараже и ремонтировать их, а также помогал своим товарищам. Всегда мог поговорить на любые темы, очень многое мог рассказать. Окончив школу в 2006 году, подал документы и поступил в ОГАПОУ «Боровичский педагогический колледж» на факультет «Физическая культура», с последнего курса был призван на срочную службу в армию с 12.11.2010 года. 5 декабря 2010 года принял присягу в в/ч 52642. Ракетные войска и артиллерия, где с честью и достоинством служил в Вооружённых Силах РФ. Было присвоено звание «младший сержант», а затем воинское звание «сержант». Сергей был женат, от первого брака есть сын Родион. Работал и трудился, искал себя. Уволился с основного места работы в декабре 2014 года, пошёл в военный комиссариат и попросился на военную службу. Когда были готовы документы, купил билет на поезд и уехал после новогодних праздников 2015 году. Спустя три недели заключил контракт с МО РФ 22 января 2015 года. Это был его первый контракт на три года в в/ч 08275 п. Печенга Мурманской области. Время шло, служил и работал. Пошёл учиться в ЧПОУ «Колледж предпринимательства и права» г.Мурманска. Не сидел на месте. В 2018 году получил диплом о среднем профессиональном образовании по профессии «бухгалтер». Когда подходил к концу первый контракт, заключил второй на три года, а затем и третий контракт на десять лет. 29 января 2022 года убыл в очередную служебную командировку в Курскую область. 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. Выполнял задачи специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины. В ходе артиллерийского обстрела получил тяжелое ранение. Гвардии сержант, командир машины, Пискунов Сергей Николаевич 17 октября 2023 года от полученных травм скончался. Похоронен с воинскими почестями на Аллее Героев: г. Санкт - Петербург, г. Колпино. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-222921857_26173 Военнослужащий Фомичёв Руслан Фомичёв Руслан Витальевич, позывной, Рус. родился 13 января 2001 года в с.Долгие Частоозерского района Курганской области. Посещал детский сад, учился в МКОУ «Долговская ООШ». Выпускник школы 2017 года. После окончания школы поступил в Курганский институт железнодорожного транспорта. Пришло время, и Руслан был призван в ряды Российской армии 27 октября 2021года в Нижний Тагил, в/ч 19972, посёлок Свободный. 24 августа 2022 года убыл на службу в 423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский Краснознамённый, орденов Суворова и Кутузова полк в зону проведения СВО. Он многое хотел сделать, везде успеть. Жизнь Руслана оборвалась 10 ноября 2022 года в районе с.Сватово, в место его дислокации упал снаряд. Он остался верен присяге и себе до конца. 14 марта 2023 года в МКОУ «Долговская ООШ» состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти выпускника школы Фомичёва Руслана Витальевича, погибшего при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине. Родителям вручили награды сына - орден Мужества и медаль участника специальной военной операции. Орден Мужества посмертно дали за то, что упредил врага, сообщив командованию о наступлении. Много раз он ходил в атаку и пули с осколками от снарядов обходили его стороной. Однажды он вывел группу бойцов из-под обстрела, сохранив всем жизнь. Он был всегда впереди, прикрывая собою своих друзей, своё Отечество. Погиб он героем на Купянском направлении в районе Стельмаховки от разорвавшейся рядом мины. https://vk.com/wall-222921857_25762 Гвардии сержант Багин Евгений Багин Евгений Шолбанович родился 16 февраля 1993 года в селе Самагалтай Тес-Хемского района. В 2000 году пошёл в первый класс МБОУ «Самагалтайская СОШ №1 муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва». Во время учёбы был одним из лучших учеников. Всегда принимал активное участие в общественной жизни школы. Был спортсменом, занимался вольной борьбой, являлся членом школьной сборной команды по футболу и баскетболу. Был гордостью школы. После похвального окончания школы в 2011 году поступил в Тувинский государственный университет по специальности «Зоотехния». В студенческие годы принимал участие в различных проектах и занимал призовые места. Зарекомендовал себя примерным студентом. Сразу после успешного получения диплома о высшем образовании в 2015 году был призван на срочную службу в войсковую часть 57367 г.Уссурийска на должность старшего водителя-гранатомётчика. После срочной службы решил остаться и в 2016 году подписал контракт. 9 мая 2019 года принимал участие в параде г.Хабаровска в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, перед парадом получил очередное воинское звание - «младший сержант». В 2022 году Евгений добросовестно и самоотверженно исполнял свои воинские обязанности в зоне проведения специальной военной операции на должности начальника расчёта хранения и транспортирования взвода ОТиП. Получил очередное воинской звание - «сержант». 03 июля 2023 года, успешно выполняя боевые задачи, уничтожил не менее 30 националистов, 3 БТР, опорный пункт, пикап, множество огневых средств. После успешного поражения целей, выполняя противоогневой манёвр, машина скрылась в лесной полосе, где и был обнаружен БПЛА противника. Началось огневое воздействие на экипаж машины, обстрел дальней тяжёлой артиллерией со стороны противника, в ходе которого БМ была уничтожена. Багин Е.Ш., рискуя собственной жизнью, героически пытался вывести боевую машину из-под артиллерийского обстрела со стороны противника. Гвардии сержант Багин Е.Ш. самоотверженно, рискуя своей жизнью с самого начала СВО, грамотно выполнил все поставленные ему задачи, невзирая на артиллерийский огонь противника, обладая хладнокровием и мужеством, уверенно выполнял поставленную задачу. В ходе боя был тяжело ранен и от полученного ранения скончался. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях, гвардии сержант Багин Евгений Шолбанович награждён орденом Мужества посмертно, а также медалью Жукова, медалью «За боевые отличия». https://vk.com/wall-222921857_25874 Доброволец Елисеев Максим Бывший редактор «Известий» Максим Елисеев погиб в зоне СВО 26 декабря. Боец с позывным Диктор получил смертельное ранение в результате атаки БПЛА. В 2022 году Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушёл добровольцем в зону спецоперации. https://t.me/rabotaembrat/9270 Гвардии лейтенант Седнев Дмитрий Гвардии лейтенант медицинской службы; командир взвода - начальник отделения (врач-специалист) хирургического отделения операционно-перевязочного взвода медицинской роты 51 гвардейского парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии г. Тулы Дмитрий Александрович Седнев, награжденный орденом Мужества (посмертно). Дмитрий Седнев родился 11 августа 1996 года в г. Брянске. Обучался в городской Гимназии № 1. Дмитрий с детства интересовался биологией. Во время обучения проявлял активность, был командиром движения юных патриотов. Занимался греко-римской борьбой. Занимал первые места на соревнованиях. Окончил гимназию с серебряной медалью и поступил в ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» в Санкт-Петербурге на факультет подготовки врачей для Сухопутных, Ракетных и Воздушно-десантных войск. За время спецоперации Гвардии лейтенант- врач Дмитрий Седнев спас много жизней военнослужащих и гражданского населения. Лейтенант Седнев отважно выполнял свой врачебный долг на линии боевого соприкосновения сторон. Так, 21 апреля 2022 г. Дмитрий Седнев, как военный врач своего подразделения должен был выйти со своим взводом после выполнения задач с передовой, но увидев миномётный обстрел другого подразделения медик бросился спасать бойцов, таким образом он и там спас десятки жизней , но сам был тяжело ранен. Когда к нему подбежали оказать первую помощь он сказал «Я норм… спасайте других…». 22 апреля Дмитрий Александрович Седнев погиб при исполнении обязанностей военной службы. За проявленное мужество, героизм и отвагу при выполнении боевых задач Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества(посмертно). Захоронен с воинскими почестями в родном Брянске. На фасаде родной гимназии в Брянске была открыта мемориальная доска, в гимназии открыта «Парта Героя» в память о погибшем герое-земляке Дмитрии Александровиче Седневе. https://vk.com/wall-222921857_25420 Гвардии младший сержант Шинин Ай-Белек Шинин Ай-Белек Александрович родился 25 мая 1998 года в с.Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва. В 2016 году окончил МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» Эрзинского кожууна Республики Тыва. Обучался в классе военно-патриотического направления - «Юные друзья пограничников» под руководством сотрудников Пограничной заставы в м.Цаган-Тологой. Никогда никому не отказывал в помощи, к его мнению прислушивались одноклассники, пользовался авторитетом среди друзей, был правой рукой учителей, был участником всех мероприятий не только школы, но и кожууна. После срочной службы работал в г.Железногорске, потом перевёлся в Республику Чечня. Затем уверенно и решительно вступил в ряды защитников Родины гвардии младшим сержантом 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) Сухопутных войск Российской Федерации. В нём сочетались военная выправка и творческое начало. Ай-Белек был одним из первых солистов Народного танцевального коллектива «Олчей-Кежик». В 2020 году Ай-Белек стал счастливым отцом, надёжной опорой не только для своих родителей и сестёр, но и для своей семьи. В ходе СВО, во время жестокого боя в районе с.Водяное ДНР, при окружении авдеевской группировки врага, Ай-Белек, самоотверженно сражаясь впереди колонны, получил смертельное ранение в голову от взрыва снарядов врага. Награждён посмертно орденом Мужества. https://vk.com/wall-222921857_25895 Сержант Хорлуу Андриян Хорлуу Андриян Альбертович родился 24 июля 1989 года в селе Эрзин Эрзинского района Республики Тыва. В 1996 году поступил в МБОУ «Эрзинская средняя школа имени Соян Чакар» Эрзинского кожууна Республики Тыва и успешно окончил её в 2007 году. Рос активным, спортивным мальчиком, был лидером среди друзей и товарищей. Во время учёбы активно участвовал в общественных и спортивных мероприятиях школы и показывал хорошие результаты по боксу. В 2005 году защитил кандидата мастера спорта по боксу в Красноярске. В 2007 году Андриян поступил в Барнаульский юридический институт. Во время студенчества активно участвовал в спортивных мероприятиях. Занимал призовые места по боксу. С будущей женой познакомился в институте. Окончив институт, в 2018 году сыграли свадьбу. Главной ценностью в жизни Андрияна была его дружная семья и родители. Получив диплом, начал трудовую деятельность по распределению участковым полиции города Кызыла в звании лейтенанта. В 2016 году по собственному желанию уехал исполнять свой воинский долг - служить Родине. Служил в 470-м учебном ордена Красной Звезды центре служебного собаководства Вооружённых Сил Российской Федерации. Получил специальность кинолога. Отслужив срочную службу в рядах ВС РФ, продолжил военную службу. Заключил контракт в звании сержанта в войсковой части 55115, отдельная гвардейская мотострелковая бригада Центрального военного округа. Был заместителем командира взвода 1-й отдельной штурмовой бригады. Был в длительной командировке по охране правопорядка на территории Республики Кыргызстан. Награждён почётной грамотой Верховного Хурала РТ. Начиная с самых первых дней проведения специальной военной операции, участвовал в боях за мирное небо, за наше счастливое будущее и Родину. Во время очередного штурма сержант Хорлуу Андриян Альбертович получил ранения, погиб от острой массивной кровопотери вблизи города Кременная ЛНР 4 июня 2023 года. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, Указом Президента РФ посмертно награждён орденом Мужества. Награждён: - медалью «За боевые отличия»;

- медалью «Ветеран боевых действий»;

- медалью «В ознаменование 635-летия русской артиллерии»;

- орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-222921857_26193 Младший сержант Монгуш Аржаан Монгуш Аржаан Олегович родился 15 марта 2001 года и вырос в селе Самагалтай Тес-Хемского района Республики Тыва. После окончания 9 класса Аржаан поступил в Кызылский техникум экономики и права на специальность «Прикладная информатика». Учась в колледже, он демонстрировал свои спортивные навыки на тренировках и соревнованиях, активно включался в жизнь колледжа, принимая участие в организации и проведении различных мероприятий. В 2020 году, получив диплом, Аржаан отправился служить в армию. Его распределили в военную часть Ленинградской области, после демобилизации Аржаан Олегович решил продолжить служение Родине, выбрав профессию военного. Подписал контракт с воинской частью №71717 города Ельня Смоленской области, где готовят бойцов к дальнейшему несению службы в танковых и мотострелковых войсках. В свои 20 лет он дослужился до звания «младший сержант» и был командиром танка воинской части №71717. За систематические высокие показатели в управлении танком был награждён нагрудным знаком «Отличный танкист». Младший сержант Аржаан Олегович Монгуш с первых дней специальной военной операции принимал участие в боях по денацификации Украины и оказывал помощь жителям Донбасса. 21 марта 2022 года он героически погиб. На момент гибели ему был 21 год. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, его наградили орденом Мужества, посмертно. В МБОУ «СОШ №2 с.Самагалтай», где учился Аржаан, в октябре 2022 года торжественно открыли два символических объекта: мемориальную доску и Парту Героя его имени. МБОУ «СОШ №2 с.Самагалтай» Тес-Хемского района присвоили имя погибшего в СВО героя, выпускника школы Аржаана Олеговича Монгуша. https://vk.com/wall-222921857_26224 Военнослужащий Сафронов Сергей Сафронов Сергей Сергеевич родился 18 декабря 1985 года в г.Шадринске Курганской области. В 2000 году Сергей окончил 9 классов. В школьные годы посещал спортивные секции: у-шу, каратэ, кикбоксинг.

После школы поступил в ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья», но из-за нехватки средств в семье пришлось уйти после 2-го курса. Сергей устроился работать на завод ОАО «ШААЗ» сборщиком тары. В 2004 году уволился в связи с призывом в армию. Служба длилась два года, ему пришлось объехать всю страну. Началась служба в учебном центре г.Санкт-Петербурга в Главном ракетно- артиллерийском Управлении МО РФ, далее был направлен в Сухопутные войска Дальневосточного военного округа, там же окончил 10 и 11 классы. После службы в армии устроился в пожарную часть №10 г.Шадринска водителем пожарной машины. В 2011 году решил устроиться вахтовым методом водителем КАМАЗа и МАN в «АвтоСтройСервис» (Северо-Салымское месторождение), но через год уволился из-за задержек заработной платы. Вернувшись обратно в родной город, устроился на пожарный поезд, четыре года трудился в должности машиниста насосных установок и уполномоченного по охране труда, за это время успел выучиться на компрессорщика высокого давления и электрика 3-го разряда до 1000 Вт. В 2015 году Сергей поступил на заочное отделение в ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». В 2017 году поступил на военную службу по контракту в должности водителя взвода обеспечения дивизиона и старшего механика водителя - гранатомётчика в звании ефрейтора. Работал в охранном предприятии, инспектором охотхозяйства, участвовал в спортивно-массовых мероприятиях по баскетболу, волейболу, футболу. Но мысли всегда были о военном деле. Попытки попасть на военную службу не прекращались, и он прошёл в пограничную службу. Сафронов Сергей Сергеевич поступил в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» в 2019 году на образовательную программу «Транспорт» по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» заочной формы обучения, окончить должен был в апреле 2024 года, но в 2023 году взял академический отпуск и ушёл добровольцем на СВО. Будучи студентом, активно помогал со сбором гуманитарной помощи для военнослужащих на СВО, привозил уже готовые наборы-комплекты с необходимыми вещами. В мае 2023 года привёз в лагерь «Салют» верхнюю одежду для детей из Луганской республики.

При штурме Сергей получил ранения от сброшенной с дрона на него гранаты, приказ начальника штаба на эвакуацию не увенчался успехом, второй дрон решил судьбу иначе… Сергея не стало 7 февраля 2024 года. За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу, а также за смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга, Сергей Сафронов награждён орденом Мужества, посмертно. 11 июня 2024 года у главного корпуса ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» состоялась церемония открытия памятной мемориальной доски, она посвящена выпускнику Сергею Сафронову. https://vk.com/wall-222921857_26047 Военнослужащий Крамских Константин Крамских Константин Александрович, 09.09.2002 года рождения, житель города Грязи Липецкой области, вырускник Липецкого индустриально-строительного колледжа в 2021 году, погиб 30 сентября 2022 года , выполняя свой воинский долг во время спецоперции на Украине, принимал участие в боевых действиях с 26 февраля 2022 года, сирота, у него остались дядя и тётя, награждён орденом Мужества посмертно! В колледже открыли мемориальную доску выпускнику Константину Крамских. https://vk.com/wall-32332910_987756 Доброволец Курдюков Дмитрий Курдюков Дмитрий Викторович родился 19 апреля 1977 года в г.Челябинске в простой рабочей семье. Учился в МАОУ «СОШ №84 г.Челябинска». В 10 лет стал успешно заниматься дзюдо, занимал призовые места. Участвовал во всех школьных и спортивных соревнованиях, часто отстаивал честь школы. После окончания 11 класса Дима поступил в автомобильное училище. Учился хорошо, выполнял все нормативы, был старшим стрелком. Вскоре он встретил свою будущую жену, у них родилась дочь. Диме пришлось оставить учёбу и начать зарабатывать деньги, чтобы обеспечить семью. Работал в охране на заводе простым охранником, затем стал начальником охраны. К сожалению, брак продлился недолго, но Дима ответственно продолжал помогать своей семье и общаться с дочерью. Позже получил дополнительное образование по экономическому профилю, эта профессия ему пригодилась для своего бизнеса. Овладел навыками работы со сварочным аппаратом. Очень любил свой простой автомобиль российского производства ВАЗ-2107, всё свободное время проводил в гараже, преображая свою машину.

Прожив восемь лет холостым, Дима встретил свою любовь. С женой жили дружно и счастливо, воспитывали сына. У Дмитрия был свой небольшой бизнес, но он всегда хотел быть военным и сожалел, что не смог осуществить свою мечту. За своим домом он поставил лавочки и стол с шахматной доской, вырезал из дерева шашки. Покрасил половину шашек в чёрный цвет, оставшиеся - в белый и все, кто хотел, играли в шашки. Началась СВО, немногим позже и мобилизация. Под мобилизацию Дима не попал. Тогда он, не раздумывая, заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Так он реализовал свою мечту быть военным. 28 октября 2022 года Дима стал штурмовиком - пулемётчиком 5-го отряда. Во время боевых действий получил ранение, подлечившись, снова пошёл в бой. 28 апреля 2023 года контракт должен был закончиться. Погиб 24.04.2023 года при выполнении боевого задания, получил ранения, несовместимые с жизнью. Погиб, освобождая г.Артёмовск ДНР. Ему было 45 лет. В МАОУ «СОШ №84 г.Челябинска», где учился Дима, расположен Музей боевой славы, там размещён его портрет и представлены фото его наград. Сын учится в этой же школе, по праву гордится тем, что это образовательное учреждение окончил его отец-герой. Указом Президента РФ Курдюков Дмитрий Викторович награждён государственной наградой - медалью «За отвагу». Награждён внутренними наградами ЧВК «Вагнер»: Чёрный окопный крест, который выдается за особые заслуги в период боевых действий, за выполнение наиболее сложных задач, медалью «За взятие Бахмута», медалью «Бахмутская мясорубка». https://vk.com/wall-222921857_26119

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! С Богом, мужики! Андрей Куряев

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