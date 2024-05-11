Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 103

Автор этих двух работ: @BOYARSKY_ART Плакаты с тг-канала ZаПобеду

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Победили тогда, победим и сейчас Минобороны России открыло выставку трофейного вооружения и техники в Парке Победы 1 мая Министерство обороны Российской Федерации у музея Победы на Поклонной горе открыло выставку трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции, в том числе в населенных пунктах Работино и Малая Токмачка Запорожской области, и Авдеевка Донецкой Народной Республики.

https://t.me/mod_russia/38110

Выставка разделена на несколько тематических зон и сопровождается информационными стендами о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о местах и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими. На открытой площадке представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии, ЮАР, Австралии и Украины. Посетители выставки могут ознакомиться с американским танком «Abrams», немецким «Leopard-2», французским «АМХ-10RC», боевыми машинами пехоты «Marder» немецкого производства, американскими БМП «Bradley», БТР М113, бронемашиной International MaxxPro, бронеавтомобилями HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемой гаубицей M777, бронированными автомобилями AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийским Pinzgauer 712M, турецким бронеавтомобилем Kirpi, британской бронемашиной Mastiff, защищенным автомобилем Bushmaster производства Австралии, финским БТР Sisu Pasi XA-180/185, бронеавтомобилем Mamba MK2 южноафриканского производства, чешской БМП-1, украинской боевой машиной поддержки танков «Азовец», а также другими образцами автобронетанковой техники. В выставочных шатрах представлены образцы стрелкового и инженерного вооружения армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.

https://t.me/mod_russia/38120

История повторяется Сила в правде, так было во все времена. В 1943-м, сегодня. В этих трофеях ощущается наша сила. Чем их больше, тем мы сильнее. Более 80 лет назад, с 1943 по 1948 гг. в Московском парке культуры и отдыха имени Горького проводилась выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у фашистской Германии в 1941-1943 годах, один из образцов которой представлен и сегодня. Это немецкая противотанковая самоходная артиллерийская установка «Marder».

О том, как это было – прочитайте в газете «Красная звезда» фронтового 43 года

https://t.me/mod_russia/38129

Наша Победа неизбежна Никакая западная военная техника не изменит ситуацию на поле боя. Враг будет разбит!

https://t.me/mod_russia/38132

Картины и рисунки: 3 картины ростовской художницы Елены Бегма Елена Бегма Елена Бегма

Автор @Ali0_0pint Автор @Ali0_0pint Автор _G@meR_ Автор Мария Барановская Танцор. 4-я ОМСБр(Z4) художник BAGRINTSEV Творчество Александра Степановича Творчество Александра Степановича Творчество Александра Степановича Имени художника не знаю. Холст, акрил.

Некоторые шевроны: Ну и несколько юмористических выражений и ситуаций У меня вообще всего дохрена! Да не нас, а ИХ! И это чистая правда! Кардинальное решение. Эх... доролги! Или обменяю... Товарищи! Лайкаем активно, не останавливаемся!

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