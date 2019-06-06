Битва за Арктику

Помимо продвижения на восток и на юг, гитлеровская Германия довольно быстро осознала, что Арктика может стать ключом к победе над СССР, ведь именно по СМП ходили конвои союзников с продовольствием, оружием, нефтепродуктами и лекарствами в порты Мурманска и Архангельска. Как говорят историки, бои в Заполярье сыграли огромную роль в расстановке сил с обеих сторон на море и существенно повлияли на другие театры боевых действий.

Германия обратила внимание на Крайний Север еще до прихода Гитлера к власти. В 1931 г. состоялась советско-немецкая экспедиция в высокоширотную Арктику, где в числе научных целей была запланирована съемка малоизученных территорий. Однако немецкой стороной было заявлено, что пленка оказалась засвеченной, и ценнейшими данными они не поделились.

В 1942 г. немцами был разработан план по срыву движения кораблей по арктической трассе, а главной ударной силой выступил линкор «Адмирал Шеер». Спецоперация получила название «Вундерленд» (Страна Чудес). Корабль фашистов отбыл в восточном направлении 6 августа 1942 г., но долго не мог обнаружить суда противника. Наконец, благодаря разведывательному гидросамолету, немцам удалось обнаружить 10 советских кораблей, стоявших на якоре. Но капитан судна Меендсен-Болькен опасался угодить в ледовый плен и промедлил. Советская колонна благополучна ушла.

26 августа с борта советского ледокола «А. Сибиряков», идущего с провиантом и снабжением для зимовщиков в Арктике, был замечен вражеский корабль. Немцы потребовали, чтобы ледокол подошёл ближе и передал данные о наличии льда в проливе Вилькицкого, а также выдал местоположение караванов. После чего с «Шеера» поступил приказ выключить радиостанцию и спустить флаг. Советский капитан Качарава отказался подчиниться и отдал приказ готовиться к бою. Тем временем радист Анатолий Шаршавин отрапортовал в Диксон об обнаружении военного корабля противника. У «А. Сибирякова» не было ни единого шанса на победу. Он не имел брони, а его пушки и зенитные установки не могли пробить защитную обшивку линкора. Тем не менее советская атака вызвала замешательство на борту «Шеера». Однако силы были не равны, и после первых же немецких залпов ледокол получил серьезные повреждения. Большинство артиллеристов погибли, остальные были в тяжелом состоянии. Под мощными ударами корабль потерял ход и начал тонуть. Оставшиеся в живых моряки прыгали в ледяную воду. Фашисты отправили катер, который расстрелял тонущих людей и захватил в плен 18 человек.

Пока немецкий корабль добивал «А. Сибирякова», на острове Диксон оборонные приготовления шли полным ходом. Помимо складов и порта там находился штаб морских операций в Западном секторе Арктики. Жизненно важная директива об обнаружении линкора в наших водах мобилизовала личный состав, жителей и рабочих поселка. Обороной руководил полковой комиссар Бабинцев. Первым делом были эвакуированы женщины и дети, синоптик и гидролог с документами, подлежащими уничтожению в случае прорыва немцев.

Глубокой ночью 27 августа «Шеер» подошел к Диксону. Расправившись с двумя сторожевыми кораблями, немецкое судно двинулось к порту. Тут же заработала береговая артиллерия. Получив массированный отпор, Меендсен-Болькен отказался от идеи высадки десанта: слишком велик был риск тяжелого повреждения. Лишь отойдя на безопасное расстояние, немцы выпустили по острову множественные заряды. И хоть урон оказался тяжелым, полярники не позволили превосходящему по силе противнику осуществить свои планы.

Этот подвиг советских солдат – один из тех малоизвестных фактов обороны Арктики во время Великой Отечественной войны, о котором сегодня мы обязаны знать и помнить. Светлая память героям!