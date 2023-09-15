Как майор Жеребцов вместо ордена Отечественной войны получил Звезду Героя Советского Союза

В.Г. Жеребцов

Сколько было таких случаев на войне, когда бойцы или офицеры, будучи представленными к высокому званию Героя Советского Союза так и не становились героями.

Майору Василию Григорьевичу Жеребцову в этом плане, можно сказать, повезло. Изначально за свой подвиг его хотели наградить орденом Отечественной войны I степени, но вмешалось высшее руководство, и майору было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Василий Жеребцов родился 8 марта 1915 года в селе Журавка, ныне Волгоградская область. Село Журавка. Наши дни

Василий хотел стать педагогом, но срочная служба в Красной Армии круто изменила его жизнь. Тогда в 1934 году, он, наверное, и представить себе не мог, что через 9 лет станет Героем Советского Союза.

Василий Жеребцов, имея определенные задатки к воспитательной работе, стал политработником. Принимал участие в боевых действиях на озере Хасан. Именно в войне против японцев стал закаляться его боевой и политический дух, который в полной мере проявился уже во время Великой Отечественной войны.

Великая Отечественная война

Великую Отечественную войну Василий Жеребцов встретил в должности заместителя комиссара 28-го мотострелкового полка 8-й мотострелковой дивизии войск НКВД.

Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Донском, Воронежском и Центральном фронтах. Примечательно, что всю Сталинградскую битву В.Г. Жеребцов прошел от начала и до конца в должности заместителя начальника политотдела 63-й стрелковой дивизии 21-й армии.

Защищая родную землю, ведь от Журавки, где родился Василий до Сталинграда по фронтовым меркам рукой было подать, политрук Жеребцов отдавал последние силы, только чтобы уничтожить врага. Бои под Сталинградом

После Сталинградской битвы у В.Г. Жеребцова было несколько месяцев учебы и затем опять на фронт.

Поистине, его боевой дух в полной мере проявился во время Черниговско-Припятской наступательной операции.

Случилось так, что 29 августа 1943 года майору Жеребцову пришлось возглавить действия двух батальонов полка, которые получили приказ на прорыв обороны противника. Говорить о роли политработников при наступлении, конечно, не приходится.

Верные присяге и воинскому долгу, они поднимали в атаку бойцов и в 1941, и в 1942 в 1943 годах.

В связи с этим не могу не вспомнить подвиг политрука Иннокентия Герасимова, который в одном из боев под Сталинградом подбил 5 танков из 20. Черниговско -Припятская наступательная операция

Батальоны под командованием майора Жеребцова прорвали оборону противника, тем самым позволив основным силам уже беспрепятственно вклиниться в боевые порядки врага на достаточное расстояние.

Майор Жеребцов со своими бойцами положил начало победоносному наступлению Центрального фронта к берегам Днепра.

К сожалению, майору Жеребцову не суждено было дойти до Днепра. На исходе 29 августа 1943 года он пал смертью храбрых в бою.

Командир корпуса изначально представил В.Г.Жеребцова к ордену Отечественной войны I степени, но командующий армией генерал-лейтенант И.Д.Черняховский настоял на том, что майор Жеребцов: «Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

Командующий фронтом генерал армии К.К.Рокоссовский поддержал мнение командарма.