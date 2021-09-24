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ПРОНЬКО – ЧИНОВНИКАМ: "НА БУДУЩЕЕ РОССИИ ПЛЕВАТЬ. ТАК, ГОСПОДА ХОРОШИЕ?!"

Кто больше нужен России – собственные граждане или иностранцы? Казалось бы, вопрос риторический. Однако чиновники и олигархи явно считают иначе. Нам они постоянно увеличивают налоги, повышают пенсионный возраст. Утверждают, что без этих, мягко говоря, непопулярных реформ никак не обойтись. При этом принимают решения по завозу чартерными поездами миллионов новых гастарбайтеров.

Очевидно, что чиновники сделали ставку на мигрантов, которые, по их мнению, помогут России совершить обещанный рывок и войти в топ-5 экономик мира. На мой же взгляд, это чистой воды провокация, которая будет иметь далеко идущие последствия. Для нас Россия – это наша Родина, а для чиновников и мигрантов, по всей видимости, вахтовый посёлок, где они работают, откуда выводят деньги, а после возвращаются домой. Одни – на Лазурный Берег Франции или Греции, другие – в свои страны в Средней Азии.

Как минимум миллион трудовых мигрантов могут приехать в Россию в ближайшее время после открытия полноценного сообщения со странами Средней Азии, сообщили в Федерации мигрантов России.

Граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана планируют отправиться "поправлять материальное положение семей" на заработки в Москву, Подмосковье, Петербург и "тёплые" курорты Крыма и Кубани.

При этом многие из них собираются остаться в России навсегда и перевезти свои семьи. Главный лоббист многомиллионного завоза гастарбайтеров – вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который заявил, что "около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года".

Между тем ущерб экономике России от гастарбайтеров оценивается как минимум в $13 млрд.

Для того чтобы решить вопросы, связанные с вымиранием России, а по прогнозам ООН, к 2050 году нас должно остаться 120 млн вместо сегодняшних 147 млн, мало только мер поддержки матерей и семей. Нужно ещё обеспечить отцов работой, - уверен учредитель Царьграда Константин Малофеев. - Мать сидит и воспитывает детей, потому что это наше будущее поколение. А отец должен зарабатывать достаточно на эту семью. Как он это будет делать, если на его работе трудится мигрант из другой страны, который содержит свою семью опять же за рубежом? Кстати, сумма, которую мигранты посылают себе домой, по данным статистики, $13 млрд, то есть триллион рублей уходит из русских семей.

https://vk.com/video-75679763_456263816

Мигранты, ввоз которых лоббирует вице-премьер Хуснуллин, наносят не только экономический ущерб, но и дестабилизируют обстановку в обществе. По мнению генерала-майора полиции Владимира Михалевича, если не заняться вопросом мигрантов прямо сейчас, можно потерять страну:

Они делят нашу страну. Уже не с нами делят, а уже между собой. Критическая масса набрана. И все это понимают, этого невозможно не видеть. Они даже дома так себя не ведут, как у нас, позволяя себе делать всё, что хотят. Здесь по-хорошему нельзя. Здесь нельзя увещеваниями. Не надо придумывать (новых законов. – Ред.), всё у нас есть. Что вы здесь делаете? Собрали, проверили. Вы должны были трудиться, вы трудовые мигранты, у вас есть разрешение на работу? Да, есть. Подняли все разрешения на работу. Они минимум 50 процентов, я думаю, даже больше, фиктивные. Разобрались – кто. Если начать работать, то мы наведём порядок.

Сложно с этим не согласиться.

В столичном регионе, в Петербурге, городах-миллионниках и не только постоянное происходят массовые драки с участием мигрантов. Они сходятся врукопашную как на улицах наших городов, так и в торговых центрах. Криминализация происходит по национальному признаку, где диаспоры становятся питательной средой для подобных разборок.

Не только вице-премьер Хуснуллин лоббирует чартерные поезда с миллионами мигрантов, но и нынешний министр финансов Антон Силуанов, который ранее предложил уравнять НДФЛ для наших и иностранных граждан. Дескать, последние сильно переплачивают, пора их от этой напасти освободить.

Создаём условия для того, чтобы иностранцы оставались, становились нашими резидентами. Я уже об этом говорил, у нас сегодня диспропорция между даже налогообложением. Для иностранцев один уровень налогов на доход физлица – 30%, для нашего бизнесмена – 13%. Надо уравнять. Договорились, что внесём в законодательство, - сказал министр Силуанов.

Откуда такая забота об иностранцах? К соотечественникам "главный бухгалтер" страны таких чувств почему-то не испытывает. Мигранты не ассимилируются, не интегрируются в наше общество, живут в своих национальных анклавах. Выводят миллиарды долларов за пределы России. Воспринимают нашу Родину как вахту. Однако возникает нетривиальный вопрос: на кого работают такие господа, как Хуснуллин и Силуанов? Явно не на тех, кто их содержит, я имею в виду простой русский народ. Более того, они создают дисбаланс на рынке труда, когда соотечественники начинают проигрывать иностранцам по всем позициям.

Нам периодически предлагают "затянуть пояса" ради светлого будущего тех, кто превращает Россию в страну, где иностранцы чувствуют себя куда комфортнее, чем коренное население. Или для чиновников (это моя гипотеза) Россия – тоже вахта? Как известно, политическая и экономическая российская элита рекордными темпами скупает так называемые "золотые паспорта", позволяющие получить гражданство западных стран. По данным Bloomberg, 60% наших толстосумов уже имеют как минимум второе гражданство. Из тех, кто ещё не застраховал себя от "чартерных поездов с мигрантами", практически половина намерены исправить эту ситуацию и купить второй паспорт, а после свалить за бугор. На будущее России плевать. Так, господа хорошие?!

https://tsargrad.tv/articles/pronko-chinovnikam-na-budushhee...