Морской пехоте России 320 лет

день 27 ноября объявлен днем морской пехоты. Взятие шведских кораблей в устье Невы. Художник Л.Д. Блинов

Оформление морской пехоты как рода сил флота произошло в ходе Северной войны со Швецией (1700–1721 гг.

). Его зарождение связано с именем Петра I, который осенью 1704 г., после создания на Балтике эскадры гребных и парусных судов, в «Рассуждении о начинающимся флоте на Балтийском море» предписал: «Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить их по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков». Эти указания были реализованы через год,, когда под руководством генерал-адмирала Ф.А. Головина началось формирование первого морского полка. Этот день стал днем рождения морской пехоты России.

Командный состав нового рода сил флота комплектовался опытными унтер-офицерами лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, а рядовой – характеризовался социальной, национальной и религиозной однородностью. В 1712 г. на каждой из трех эскадр Балтийского флота были сформированы подразделения морских солдат: батальоны адмирала (660 человек), вице-адмирала (660 человек) и контр-адмирала (652 человека). Они принимали активное участие в Северной войне. Так, в сражении при Гангуте батальон галерной эскадры взял на абордаж флагман противника – 18-пушечный фрегат «Элефант» во главе со шведским командующим.

Накопленный боевой опыт был обобщен в новом «Морском уставе» 1720 г. В соответствии с его положениями в составе флота появилось постоянное соединение гребных судов с приписанным к нему десантным корпусом – всего 3705 морских солдат. В 1785 г. морская пехота появилась и на Черном море. Уже в декабре 1790 г. морские гренадеры отличились при взятии крепости Измаил. Взятие крепости Измаил 11 декабря 1790 года. Художник М. М. Иванов

Впоследствии штатные соединения и части морской пехоты принимали участие уже в войнах XX века – Первой мировой и Советско-финляндской 1939-1940 гг. Но наиболее яркой страницей в ее истории стала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. С началом военных действий на флотах, флотилиях и военно-морских базах началось формирование бригад и батальонов морской пехоты, которые комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Они предназначались преимущественно для ведения боевых действий на приморских направлениях, прежде всего, в десантных и противодесантных операциях.

Всего в годы Великой Отечественной войны на различных участках советско-германского фронта действовали 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Они применялись в морских десантах, для обороны военно-морских баз и приморских городов, в операциях сухопутных группировок. Так, бригада морской пехоты принимала участие в обороне Таллина, шесть батальонов морских пехотинцев отражали удары врага на Моонзундском архипелаге, отряды морской пехоты были привлечены также к обороне военно-морской базы Ханко. Четыре бригады и несколько батальонов находились в составе 42-й и 55-й армий, а также Невской оперативной группы в самые тяжелые периоды битвы за Ленинград.

На юго-западном направлении морская пехота совместно с частями Отдельной Приморской армии и Северо-Кавказского фронта защищала Одессу, Севастополь (семь бригад, три полка и восемь отдельных батальонов), Керчь (одна бригада), Новороссийск (три батальона общей численностью более 3400 человек) и Туапсе, входя в состав объединенных межвидовых группировок оборонительных районов. В ходе Сталинградской битвы в составе 64-й армии действовал сводный батальон морской пехоты Волжской флотилии.

Части и подразделения морской пехоты были незаменимыми при проведении десантных операций. Только за первые полтора года войны советскими флотами и флотилиями была осуществлена высадка 45 оперативных, тактических и диверсионно-разведывательного десантов. Они воздействовали на тылы и фланги вражеских группировок, отвлекали на себя их значительные силы, оказывали содействие войскам, наносившим удары на суше. Первым крупным тактическим десантом на Черном море стал десант в районе Григорьевки (под Одессой) в сентябре 1941 г. В конце апреля – начале мая 1942 г. в районе мыса Пикшуев была осуществлена высадка 12-й бригады морской пехоты (6235 человек) Северного флота. Совместно с частями 14-й армии она принимала участие в Мурманской наступательной операции. В последующем морская пехота широко применялась при высадке десантов с целью освобождения Новороссийска, в ходе Моонзундской десантной (260-я бригада) и Петсамо-Киркинесской наступательной (600 морских пехотинцев Северного флота) операциях. Морские пехотинцы Северного флота на палубе катера

Не стала исключением и Советско-японская война. В августе 1945 г. командование Тихоокеанского флота осуществило высадку 130-й бригады и 335-го отдельного батальона морской пехоты, а также других подразделений (всего около 6000 человек) в порту Сейсин. Они овладели портом и городом, исключив тем самым отход японских войск морем. Высадка проводилась с переданных союзниками десантных кораблей, что позволило иметь в составе главных сил танки, значительно увеличившие силу удара.

В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции Северная Тихоокеанская флотилия 16 августа 1945 г. высадила на западном побережье Сахалина десант в составе 365-го батальона морской пехоты и батальона 113-й стрелковой бригады. После короткого, но ожесточенного боя десант овладел портом и городом Эсутору. При проведении Курильской десантной операции в передовом отряде десанта на остров Шумшу (Самусю) действовал батальон морской пехоты. При удержании плацдарма он отразил атаку противника, уничтожив при этом 15 японских танков и обеспечив высадку главных сил.

В целом в ходе Великой Отечественной и советско-японской войн морская пехота участвовала как в самостоятельных десантах, так и совместно с сухопутными частями, в качестве передового отряда либо в первом эшелоне десанта. Ее подразделения проходили специальную десантную подготовку, в ходе которой отрабатывались вопросы преодоления заграждений на воде и берегу, штурма береговых укреплений, захвата и блокирования наиболее важных объектов противодесантной обороны врага.

На флотах, за исключением Тихоокеанского, отсутствовали десантно-высадочные средства специальной постройки и десантные корабли, что не позволяло иметь в составе десанта самоходную артиллерию и танки. Для высадки использовались боевые корабли и катера различных типов. Подразделения первого броска часто высаживались с торпедных катеров и катеров – морских охотников. Почти все десанты, за исключением нескольких речных десантов Дунайской флотилии, а также небольших морских, высаживались в ночное время. При этом высадка планировалась так, чтобы завершить ее до рассвета.

Опыт боевых действий морской пехоты показал, что она являлась универсальным родом сил Военно-морского флота, способным решать самые сложные задачи. За проявленные мужество и героизм 113 морских пехотинцев были удостоены звания Героя Советского Союза, многие части и подразделения награждены орденами и получили почетные наименования, четыре бригады (13, 66, 71, 75, 154-я) и два батальона (335-й и 336-й) преобразованы в гвардейские. Морская пехота России на марше

В 1956 г. в ходе реорганизации Вооруженных Сил СССР морская пехота была упразднена. Но уже в июне 1963 г. на базе гвардейского мотострелкового полка Белорусского военного округа был вновь сформирован отдельный полк морской пехоты Балтийского флота, затем созданы отдельные полки на Тихоокеанском (август 1963 г.), Северном (1966 г.) и Черноморском (1967 г.) флотах. Вскоре на базе полка Тихоокеанского флота была развернута дивизия морской пехоты. В 1979 г. отдельные полки остальных флотов были переформированы в бригады. К 1990 г. численность морской пехоты в Вооруженных силах СССР составляла 12,6 тыс. человек, из которых 7,6 тыс. дислоцировались в европейской части страны, а 5 тыс. – на Дальнем Востоке. При необходимости планировалось увеличить численность данного рода сил флота в 2,5-3 раза. Командир 386-го отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота Герой Советского Союза майор Н.А. Беляков зачитывает приказ личному составу. 1943 г.

После создания Вооруженных Сил Российской Федерации в первой половине 1990-х годов морская пехота была переведена на новую организационно-штатную структуру. Суть ее преобразований заключалась в придании большей самостоятельности подразделениям и частям при выполнении задач в отрыве от главных сил. Морские пехотинцы принимали активное участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в ходе которых проявили отвагу, мужество, самоотверженность и высокое мастерство. Двадцати двум из них присвоено высокое звание Героя России, в том числе восьми – посмертно. Фрагмент мемориального комплекса «Морская душа». Открыт в 2003 г. Скульптор Л.Е. Кербель. Полярный. Мурманская обл.

Сегодня морская пехота, как род сил ВМФ, предназначена для ведения боевых действий в составе морских десантов, а также для обороны побережья (военно-морских баз, портов). В ее состав входят: две отдельные бригады Тихоокеанского флота (155-я – г. Владивосток и 40-я Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная – г. Петропавловск-Камчатский); 61-я отдельная Краснознаменная Киркинесская бригада Северного флота – пос. Спутник; 336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада Балтийского флота – г. Балтийск; 810-я отдельная бригада Черноморского флота – гг. Севастополь, Феодосия, Темрюк; два отдельных батальона Каспийской флотилии (414-й – г. Каспийск и 727-й – г. Астрахань). Всего данный род сил флота насчитывает более 15 тыс. человек. Все части и подразделения относятся к формированиям постоянной боевой готовности, содержатся в штатах военного времени, комплектуются на контрактной основе и по призыву. Памятная монета номиналом в 1 рубль, выпущенная Банком России в 2005 г. в честь 300-летия морской пехоты

Морская пехота оснащена современными боевой техникой и вооружением. Это мобильные, хорошо подготовленные для действий в морских десантах части и подразделения, неоднократно демонстрировавшие свое мастерство, как при ведении боевых действий в составе межвидовых группировок войск и сил, так и на учениях и в морских походах. Морская пехота достойно представляет Вооруженные Силы РФ, обеспечивая защиту интересов государства.

Игорь Старчеус,

научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации

https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history/more.htm?id=12070907%40cmsArticle День морской пехоты

Тренировки морской пехоты Краснознамённого Черноморского флота (1983 г.)

