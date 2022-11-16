Как таёжный шаман уничтожил 386 фашистов

Снайпер Номоконов С.Д. Прежде чем стать знаменитым снайпером, Семен Данилович Номоконов прошел долгий и тернистый путь.Снайпер Номоконов С.Д.

Из-за маленького роста и необразованности Семена Номоконова считали солдатом никчемным и малообразованным. Кем он только не служил: и хлеборезом, и плотником, и кладовщиком, и санитаром.

И все ему как-то не везло. То сапоги не по размеру выдаст, то по причине неразвитой физической силы раненого не сможет вытащить с поля боя. В общем, беда!

А то, что Номоконов был прирожденным снайпером никто даже и не догадывался. Номоконов С.Д.

В лесах под Старой Руссой он случайно пристрелил из трехлинейки немецкого сапера, который в лесу размечал метки.

Именно тогда в Семен стал оставлять на своей трубке засечки, по одной за каждого убитого фрица.

Как потом говорил Семен:

«На казённой винтовке нельзя отметки ставить. Скажут — портишь. Да и заменить её могут, а война кончилась — сдал её. Трубка же всегда со мной». Трубка Семена Номоконова

По началу к этому все отнеслись с подозрением, но все же определили эвенка (Семен был по национальности эвенг-хамниган) рядовым к саперам.

Но и тут Семен не прижился.

Осталось одно место – похоронная команда. И все бы ничего, и все у Семена стало получаться, если бы не одно «но».

Каждого убитого красноармейца Номоконов норовил похоронить по своим таежным обычаям, с танцами и бубнами.Тут-то и дали ему прозвище «таежный шаман».От греха подальше отправили шамана назад в саперную роту.И вскоре после этого с Семеном произошел случай, который и решил окончательно его судьбу.Как-то из своей трехлинейки застрелил он пятерых немцев, когда отбивал раненого лейтенанта у фашистов.Вот тогда-то Семеном и заинтересовался командир взвода снайперов.К тому времени на трубке Номоконова было уже 28 засечек.С.Д. Номоконов в кругу сослуживцев

Обучать снайперскому искусству было некому, да и некогда, поэтому Номоконов стал настоящей находкой, хотя и со странностями.

…Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с верёвочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетённая из конского волоса. И всё это снайперу было нужно: бродни делали бесшумным шаг, зеркальцами он выманивал выстрел противника, верёвочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки.

Данилов А. Семён Номоконов — Почётный солдат, 1975

К концу войны на счету Семена Номоконова значилось 386 мертвых фашистов, из которых был даже один генерал-майор. Приезжал этот генерал-майор из Берлина инспектировать фронтовые части на Валдае.

За свои заслуги С.Д. Номоконов был награжден множественными правительственными наградами, в том числе орденом Ленина. Семен Данилович Номоконов ( 1900 — 1973)

Скончался Семен Данилович Номоконов 15 июля 1973 года в Забайкалье.

https://back-in-ussr.com/2022/09/kak-taezhnyy-shaman-unichto...

Предыдущий материал: