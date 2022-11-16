Как таёжный шаман уничтожил 386 фашистов

Из-за маленького роста и необразованности Семена Номоконова считали солдатом никчемным и малообразованным. Кем он только не служил: и хлеборезом, и плотником, и кладовщиком, и санитаром.
И все ему как-то не везло. То сапоги не по размеру выдаст, то по причине неразвитой физической силы раненого не сможет вытащить с поля боя. В общем, беда!
А то, что Номоконов был прирожденным снайпером никто даже и не догадывался.Номоконов С.Д.
В лесах под Старой Руссой он случайно пристрелил из трехлинейки немецкого сапера, который в лесу размечал метки.
Именно тогда в Семен стал оставлять на своей трубке засечки, по одной за каждого убитого фрица.
Как потом говорил Семен:
«На казённой винтовке нельзя отметки ставить. Скажут — портишь. Да и заменить её могут, а война кончилась — сдал её. Трубка же всегда со мной».Трубка Семена Номоконова
По началу к этому все отнеслись с подозрением, но все же определили эвенка (Семен был по национальности эвенг-хамниган) рядовым к саперам.
Но и тут Семен не прижился.
Осталось одно место – похоронная команда. И все бы ничего, и все у Семена стало получаться, если бы не одно «но».
Тут-то и дали ему прозвище «таежный шаман».
От греха подальше отправили шамана назад в саперную роту.
И вскоре после этого с Семеном произошел случай, который и решил окончательно его судьбу.
Как-то из своей трехлинейки застрелил он пятерых немцев, когда отбивал раненого лейтенанта у фашистов.
Вот тогда-то Семеном и заинтересовался командир взвода снайперов.
К тому времени на трубке Номоконова было уже 28 засечек.С.Д. Номоконов в кругу сослуживцев
Обучать снайперскому искусству было некому, да и некогда, поэтому Номоконов стал настоящей находкой, хотя и со странностями.
…Со стороны оно и впрямь могло показаться, что знается охотник с нечистой силой. Он выходил на задание с верёвочками, шнурками, рогульками, с осколками зеркал. На ногах у него были бродни, обувь, сплетённая из конского волоса. И всё это снайперу было нужно: бродни делали бесшумным шаг, зеркальцами он выманивал выстрел противника, верёвочками, как кукольник, приводил в движение запасные каски, надетые на палки. Никто из взвода не мог превзойти его в искусстве маскировки.
Данилов А. Семён Номоконов — Почётный солдат, 1975
К концу войны на счету Семена Номоконова значилось 386 мертвых фашистов, из которых был даже один генерал-майор. Приезжал этот генерал-майор из Берлина инспектировать фронтовые части на Валдае.
За свои заслуги С.Д. Номоконов был награжден множественными правительственными наградами, в том числе орденом Ленина.Семен Данилович Номоконов ( 1900 — 1973)
Скончался Семен Данилович Номоконов 15 июля 1973 года в Забайкалье.
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