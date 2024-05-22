Сохраненное и восстановленное, ч.4

Собор Александра Невского в Твери близ железнодорожной станции построили в конце XIX века. В советское время святыня претерпела всевозможные издевательства, пока не была окончательно разрушена в 1983 году. Впрочем, ничто не смогло стереть народную память о красивом златоглавом соборе в неорусском стиле, и в 2013 году он был восстановлен по старым чертежам.

Зодчие выполнили свою миссию с таким мастерством, что новый храм теперь и не отличить от старого.

Прапрадедушка Хрущёвки Этот дом появился после Пожара 1812 года. Простые дома, подобные этому, быстро застраивали погоревшие участки города.

Можно сказать, что так зародилось направление типового строительства. Деревянный дом воспроизводит каменные формы классической архитектуры.

Весь декор дома продавался готовым изделием, но выполнялся по эскизам модных скульпторов. Дом сохранился и находится в Малом Власьевском переулке. Дом сейчас занимает экспериментальная студия Союза Художников.

Хорошие новости из Серпухова. Там отреставрировали здание бывшего каретного сарая усадьбы каупцов Мараевых. Вот таким обветшалым строением это было И вот каким стало, когда ему вернули бывший облик. И это еще не все. Само здание отошло Серпуховскому историко-художественному музею.

И в данный момент там расположена выставка «Маковские. Константин и Владимир»

В Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка, посвященная братьям Маковским - отличный вариант для однодневного путешествия на новогодних праздниках. Экспозиция разделена на две части – на каждого из братьев. Серый цвет стен закреплен за Владимиром, а коричневый за Константином. Маковских сложно спутать: бытовые сценки любил Владимир, а Константин предпочитал писать богатые салонные портреты, помещать моделей в роскошные интерьеры, девушки в кокошниках и исторические картины тоже числятся за ним. «Маковские» заняли только что отреставрированный бывший «Каретный сарай», входящий в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.

Теперь у музея стало экспозиционного пространства на 1200 м2 больше и каждая из 87 картин разместилась наилучшим образом, чтобы можно было их не только рассмотреть, но и «понюхать». К выставке бренд biblioteka aromatov создал ароматы типа «Джем из чёрной смородины» к картине Владимира Маковского «Варят варенье» или «Одуванчики» к его же полотну «В жаркий день». Выставка продится до середины мая 2024 года Серпуховский историко-художественном музей

Московская область, г.о. Серпухов, ул. Чехова, 87

Четыре удивительные истории спасения деревянных домов, на каждый из которых нашелся свой «волшебник» - неравнодушный человек от Маруси Савиной

Фото 1-2: В 1970-е терем в ныне заброшенной деревне Погорелово хотели сделать сырьем для топки печей, но вдруг вме­шалось провидение: о доме узнал мо­сковский художник-концептуалист Ана­толий Жигалов, который искал площадку для проведения перформансов вдали от глаз начальства. В тот момент Анатолий Иванович зарабатывал на жизнь переводами с английского и французского языков для Московской патриархии. На полученный гонорар он и приобрёл терем. Благодаря Жигалову до наших дней сохранились уникальные интерьеры начала XX века.

Фото 3-4: Теремок в селе Заозерье в советское время служил колхозной конторой, но после того, как колхоз обанкротился, дом был заброшен. В 2019 году местная учительница истории и обществознания Алена Петухова выкупила деревянный особняк и с помощью волонтеров привела его в порядок. Алена планирует превратить терем в бутик-отель и создать в родном селе целый туристический кластер!



Фото 5-6: В советское время терем купца Гордеева в Рыбинске отдали под коммуналки, из-за чего он сильно обветшал и пришел в аварийное состояние. Тогда команда местных художников приняла решение построить дом заново, сохранив его исторический облик, но при этом внутри сделать несколько просторных квартир, соответствующих современным представлениям о комфорте. Задумка удалась, и сейчас здесь живет творческая интеллигенция города.



Фото 7-8: Ну и конечно Асташовский терем, который нашел в костромских лесах московский финансист Андрей Павличенков, увлекающийся путешествиями по глубинке. Увиденное шокировало Андрея: дом был прекрасен, но пребывал в жутком состоянии и так зарос деревьями, что можно было пройти в 150 метрах от него и не заметить. В итоге предприниматель отреставрировал здание за свой счет и превратил его в уникальный музей-гостиницу крестьянского быта.

Историческое здание передвинули на 52 метра впервые в Петербурге в январе 2024 года. Корпус Императорского воспитательного дома перевезли по рельсам на набережной Чёрной речки. Двухэтажный корпус весом 3200 тонн оказался на 45 метров ближе к Выборгской набережной. Процесс переноса осуществляли максимально бережно с применение инновационных технологий. Корпус укрепили металлической арматурой, в подвале смонтировали две железобетонные плиты. Конструкцию установили на роликовую систему, по которой дом буквально перекатился с одного места на другое. Решение переместить историческое здание приняли в связи с постройкой нового жилого корпуса. Всё ради жилого комплекса бизнес-класса, который собираются построить на месте прежнего расположения двухэтажки. Согласно проекту, в будущем ЖК «Министр» будет 10 этажей, а также подземный паркинг. В проект инвестировали 1,3 млрд рублей. По освещению и расположению контейнера видно и как продвинули дом, и то, что это заняло весь не только световой день, но и вечер прихватило. Оказывается можно и не сносить!

Эдуард Карипов выложил вот такие фото города Глазова. Было-стало. Улица Кирова в городе Глазове, работы 2021 года. Приятно глазу и жителям города!

Тут не сохраненное и не восстановленное. Новое. Лев и грифон у стен Кремля. Улицу Ильинка украсят символы величия и богатства

Со времён древней Месопотамии зооморфные образы стали важной частью внешнего облика дворцов и храмов. Лев считался символом государственности и величия, грифон – богатства, райская птица-дева Сирин знаменовала собой счастье, а упоминаемое в летописях животное пардус отождествлялось с благородством. Уже в 2024 году все четыре образа мировой и древнерусской мифологии можно будет увидеть всего в 160 м от Красной площади, где девелопер Sminex-Интеко возводит коллекцию клубных особняков «Ильинка 3/8» Зооморфные рельефы – копии образов с Георгиевского собора XIII века – украсят фасады четырёх современных резиденций и парадный вход. Мифические существа будут охранять комфорт жителей этих особенных домов. Эксклюзивности и статуса в это архитектурное искусство добавляет то, что работу над барельефами ведут именитые мастера из Ирана. В их портфолио — воссоздание легендарного древнего города Персеполис, искусные работы во Франции, Германии, Англии, Турции и Ираке. Теперь же добавят в послужной список и славянские барельефы, а мы получим новые символы центра Москвы.

Сами особняки высотой в 4-5 этажей отделаны натуральным камнем — геналдонским доломитом с латунными элементами. Арочные окна придают особнякам изящность и отсылают к первоначальному облику Тёплых торговых рядов – памятнику архитектуры XIX века. Именно эти объекты культурного наследия, бережно реставрируемые главным девелопером элит-класса.

Газгольдеры «Армы»: памятник промышленной архитектуры В 19 веке за зданием Курского вокзала построили газовый завод для освещения столицы.

Промышленный ансамбль возводили и достраивали в течение нескольких десятилетий, в результате получился целостный комплекс. Особенно привлекают внимание газгольдеры цилиндрической формы — резервуары для хранения газа. Именно благодаря их внешнему виду пространство получило вторую жизнь в 21 веке. Газгольдеры очистили от внутренних нагромождений, укрепили фундамент, добавили мансардные окна. Нижний Сусальный пер., 5 стр. 9.

А это уже Санкт-Петербург. Старообрядческая Церковь Знамения Пресвятой Богородицы 1990.

В годы Великой Отечественной войны на территории церкви располагалось воинское подразделение. Позднее здание церкви перешло в ведение завода «Автоарматура», который находился там до начала 90-х годов. Сегодня она выглядит вот так.

Набережная канала Грибоедова, д. 106 1955 год

Дом был построен в XVIII веке и в течение около 100 лет находился в собственности дворянской семьи Сутугиных. С 2009 года дом является объектом культурного наследия регионального значения.

Последнее на сегодня. Годом постройки башни принято считать 1903-й. Имена архитекторов неизвестны. Однако есть версия, что башню построил Лев Кекушев — один из крупнейших мастеров стиля модерн в Москве. Среди его проектов — фрагмент северной части Ярославского вокзала, особняк Носова и водонапорная башня в Мытищах.

В разные года

Когда в начале прошлого века появилась железная дорога Москва – Сергиев Посад, около новых станций стали возводить водонапорные башни для заправки паровозов. В XX веке Пушкинская башня являлась одним из самых высоких городских сооружений и даже засветилась в кино. Ее можно заметить в фильме «Ты – мне, я – тебе» режиссера Александра Серого, а также в картине Владимира Рогового «У матросов нет вопросов».

В 2008 году башню отремонтировали, выкрасили в голубой цвет, срезали трубы в верхней части здания, нижнюю часть облицевали темно-синей плиткой. Июнь 2012 года

Впрочем, уже к концу года штукатурка начала осыпаться. Секрет хронически неопрятного вида башни прост: водонапорная башня до сих работает, из-за протечек стены сырые, поэтому все попытки придать башне нормальный вид оканчиваются ничем. После очередного ремонта.

Одна из главных загадок здания скрыта в фестонах башни: там изображены знаки, похожие на узлы, — древнейший защитный атрибут. Но хотя бы ее содержат в порядке. И ведь выглядит прекрасно.