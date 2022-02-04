Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6

1960-е — 1 1960-е — 2 1960-е — 3

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Продолжим...

Перед витриной, 1960-е

Продажа бульона на набережной Ялты. 1965 год.

Ленинград. Невский проспект. 1965 г.

«Он и она». Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинград. 1965 год

Автомобили Москвич-408 для полиции города Хельсинки, Финляндия, 1965 год.

Привокзальная площадь, Минск, 1965 год

Ремонт дорожного полотна на Кутузовском проспекте, Москва, 1965

Табачный киоск на улице Горького, Москва, 1965

Весна на Москворецкой набережной, 1965

Бисквитный цех кондитерской фабрики им. К. Маркса. Киев, 1965 год.

Последний поезд, 1965

Вот такого вот снеговика слепили в 1966-м году в закрытом городе Пенза-19 (сейчас г. Заречный)

Иностранный турист фотографирует детей в Донецке, 1966 год

1 марта 1966 года в 9 часов 56 минут по московскому времени автоматическая станция «Венера-3» после трех с половиной месяцев полета в космическом пространстве достигла планеты Венера и доставила на ее поверхность вымпел с гербом Союза Советских Социалистических Республик.

Исследования Венеры советскими аппаратами были столь интенсивными, что в научных кругах даже стали называть Венеру «русской планетой».

3 февраля 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9», впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну в районе Океана Бурь и послала на Землю фотопанораму ее поверхности.

31 марта 1966 года с Байконура стартовала ракета-носитель Молния-М, которая несла автоматическую межпланетную станцию Луна-10 - искусственный спутник Луны.Главная Арена Страны. Один из первых спутниковых снимков Москвы (часть - Лужники, Ленинские горы). 1966гАэропорт Нефтеюганска, 1966Магнитогорск - первый в мире город, изначально построенный по плану, 1966 год.Ижeвский мaшиностроительный зaвод. Главный конвейер, 1966 годСоветская семья в представлении учащихся ГПТУ-9 под руководством инженера-электротехника Бориса Василенко, Калининград, 1966 год. Робот "Электрон" с рободетьми РЭР

Докладная записка в ЦК КПУ "Об итогах оперативно-следственной работы органов государственной безопасности при Совете Министров Украинской ССР за 1966 год":

















Обложка журнала Soviet Life за сентябрь 1966 года, США.

Первая версия Чебурашки. Рисунки Валерия Алфеевского. 1966 год

Афиша спектакля Театра кукол, который идёт и по сей день, 1966

Показ мод в СССР, 1966 год в ГУМе, Москва.

Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный костюм из новой коллекции «Осень-1966», Москва

Модель шерстяного осеннего пальто образца 1966 года

Шляпки в универмаге, Москва, 1966

Комсомольская свадьба, «Твист». 1966 год

В отделе готового платья магазина «Детский мир». 1966 год.

Детский сад на прогулке, Белорусская ССР, 1966 год.

Дети с самодельными самокатами, Москва, 1966 год (сейчас детям уже не понять, как можно 90% игрушек делать своими руками)

Студенты геологического факультета МГУ, 1966 г

Центральная телефонная станция международной связи. У телефонного пульта, 1966

Дрессировщик несет 136-килограммового льва на арене цирка. Москва, март 1966 года.

Зимние гонки на Рижском ипподроме, 1966 год:



















Сельская газета, №245(5179), 22 октября 1966



Мавзолей павшим во Второй мировой войне советским солдатам (снесён польскими властями в 2017 г.), Тшчанка, Польша, 1965 год

Встреча председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина в аэропорту Лиона. Франция, 1966 год.

Делегация Узбекской ССР на XV съезде ВЛКСМ. Москва. 1966 год.

Лев Яшин раздаёт автографы болельщикам на Чемпионате мира в Англии, июль 1966 года.

Улица Горького (Тверская). Манифестация участников 2-го Всесоюзного слёта победителей походов по местам славы Советского народа. 1966г.

Нижнекамск. Начало

Церемония торжественного захоронения останков Неизвестного солдата в Александровский сад из братской могилы на Ленинградском шоссе в Москве. 1966 год (колоризовано)

Грузовой вертолет Ми–10 СССР–04102, 1966 год

Первый пассажирский рейс на турбореактивном самолёте Ил-62. Аэропорт Внуково. 15 сентября 1966 г.

Ситуация, 1966

Строительство Останкинской телебашни. Москва, 1960-е.

Строительство Останкинской телебашни. г. Москва. 1966 год

Публика в зрительном зале слушает симфонию Шостаковича. Москва, 1966 год.

Серебряная беседка на горе Пендикюль, Крым. 1966 год.

Газ–21 третьей серии на фоне колхозного рынка, 1966 год, Ялта

Отдых на природе, 1966 год

По грибы, 1960-е

Переславль-Залесский, 1966 год

В купе поезда. 1966

В Киеве, 1966 год

Москва, Рахмановский переулок. После дождя 8 июня 1966 года. Автор Лев Поликашин

Москва. Туристы из Нидерландов на Дорогомиловской улице. 1966

В Московской консерватории, 1966

Интерьер московской коммуналки, 1966

Новые соседи, 1966

Поцелуй под зонтом. Фото Всеволода Тарасевича, 1966

Гидротерапия в психиатрической больнице. Москва. 1966 год.

После реконструкции 1966 года на стадионе "Шахтёр" появилось электронное табло. г. Донецк

Октябрь 1966 года, станция метро «Технологический институт». Ведущий инженер-механик эсминца «Девоншир» Джон Бакналл изучает информационное табло платформы в ленинградском метро.

Монумент «Покорителям космоса», на заднем плане строящаяся Останкинская телебашня. Москва, 1966 год

Хозяин перекрёстка. Фотограф Лев Портер. 1966 год

Покупка пончиков, Москва, 1960-е.

Реклама холодильника "Ока", 1960-е

Кто выше, 1960-е

Лыжная прогулка в Измайловском парке, 1962

Тайницкий сад, 1961

Сборка малолитражных легковых автомобилей ЗАЗ-968 на Запорожском автомобильном заводе. 1960-е:











Реклама автомобиля ЗАЗ-965 («Запорожец»), автор Юрий Левянт, 1960-1963 год



Советские игрушки - космонавты, 1960-е годы.

Пицунда, Абхазия, Грузия, 1960-е

Пловцы на Пречистенской набережной, 1960-е

Пляж в Новосибирске, 1960-е

Басссейн «Москва», 1960-е

Басссейн «Москва», 1960-е

В 60-е годы новые дворы Москвы старались делать дружелюбными и природными. Плескательные бассейны для детворы:







В 60-х можно было ещё поездить в первых довоенных вагонах московского метрополитена, которые тогда доживали свой срок.

В магазине электроники. 1960-е.

Книжные ларьки в 1960-х.

Развозной мотороллер "Муравей". 1960-е

Такси - проба. Фото середина 1960-х гг.

Тролейвоз на базе МАЗ-525. 1960-е.

Туристический автобус ЛАЗ, 1960-е

Скорая помощь на базе ЗИЛ-118 около Института Склифосовского, 1960-е

КаВЗ 3100 Сибирь (KaVZ 3100 Siberia). 60-е годы

КаВЗ 3100 Сибирь (KaVZ 3100 Siberia). 60-е годы

Окрашенный кузов автомобиля ЗАЗ–965А в сушильной камере, 1960–е годы, Запорожье

Отдых московских таксистов, 1960-е

Цех завода «Москвич», 1960-е

Сталевары и человек с молнией в Кирове. Мозаика 1960-х годов

Ёлка на Манежной площади, 1968

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Пока остановимся....