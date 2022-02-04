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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6

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1960-е — 4         1960-е — 5
Продолжим...
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Перед витриной, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Продажа бульона на набережной Ялты. 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Ленинград. Невский проспект. 1965 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6«Он и она». Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинград. 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Автомобили Москвич-408 для полиции города Хельсинки, Финляндия, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Привокзальная площадь, Минск, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Ремонт дорожного полотна на Кутузовском проспекте, Москва, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Табачный киоск на улице Горького, Москва, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Весна на Москворецкой набережной, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Бисквитный цех кондитерской фабрики им. К. Маркса. Киев, 1965 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Последний поезд, 1965
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Вот такого вот снеговика слепили в 1966-м году в закрытом городе Пенза-19 (сейчас г. Заречный)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Иностранный турист фотографирует детей в Донецке, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 61 марта 1966 года в 9 часов 56 минут по московскому времени автоматическая станция «Венера-3» после трех с половиной месяцев полета в космическом пространстве достигла планеты Венера и доставила на ее поверхность вымпел с гербом Союза Советских Социалистических Республик.
Исследования Венеры советскими аппаратами были столь интенсивными, что в научных кругах даже стали называть Венеру «русской планетой».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 63 февраля 1966 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-9», впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну в районе Океана Бурь и послала на Землю фотопанораму ее поверхности.


Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 631 марта 1966 года с Байконура стартовала ракета-носитель Молния-М, которая несла автоматическую межпланетную станцию Луна-10 - искусственный спутник Луны.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Главная Арена Страны. Один из первых спутниковых снимков Москвы (часть - Лужники, Ленинские горы). 1966г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Аэропорт Нефтеюганска, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Магнитогорск - первый в мире город, изначально построенный по плану, 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Ижeвский мaшиностроительный зaвод. Главный конвейер, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Советская семья в представлении учащихся ГПТУ-9 под руководством инженера-электротехника Бориса Василенко, Калининград, 1966 год. Робот "Электрон" с рободетьми РЭР

Докладная записка в ЦК КПУ  "Об итогах оперативно-следственной работы органов государственной безопасности при Совете Министров Украинской ССР за 1966 год":
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Обложка журнала Soviet Life за сентябрь 1966 года, США.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Первая версия Чебурашки. Рисунки Валерия Алфеевского. 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Афиша спектакля Театра кукол, который идёт и по сей день, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Показ мод в СССР, 1966 год в ГУМе, Москва.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Манекенщица Общесоюзного дома моделей одежды демонстрирует нарядный костюм из новой коллекции «Осень-1966», Москва
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Модель шерстяного осеннего пальто образца 1966 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Шляпки в универмаге, Москва, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Комсомольская свадьба, «Твист». 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В отделе готового платья магазина «Детский мир». 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Детский сад на прогулке, Белорусская ССР, 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Дети с самодельными самокатами, Москва, 1966 год (сейчас детям уже не понять, как можно 90% игрушек делать своими руками)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Студенты геологического факультета МГУ, 1966 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Центральная телефонная станция международной связи. У телефонного пульта, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Дрессировщик несет 136-килограммового льва на арене цирка. Москва, март 1966 года.

Зимние гонки на Рижском ипподроме, 1966 год:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Сельская газета, №245(5179), 22 октября 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6

Мавзолей павшим во Второй мировой войне советским солдатам (снесён польскими властями в 2017 г.), Тшчанка, Польша, 1965 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Встреча председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина в аэропорту Лиона. Франция, 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Делегация Узбекской ССР на XV съезде ВЛКСМ. Москва. 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Лев Яшин раздаёт автографы болельщикам на Чемпионате мира в Англии, июль 1966 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Улица Горького (Тверская). Манифестация участников 2-го Всесоюзного слёта победителей походов по местам славы Советского народа. 1966г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Нижнекамск. Начало
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Церемония торжественного захоронения останков Неизвестного солдата в Александровский сад из братской могилы на Ленинградском шоссе в Москве. 1966 год (колоризовано)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Грузовой вертолет Ми–10 СССР–04102, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Первый пассажирский рейс на турбореактивном самолёте Ил-62. Аэропорт Внуково. 15 сентября 1966 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Ситуация, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Строительство Останкинской телебашни. Москва, 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Строительство Останкинской телебашни. г. Москва. 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Публика в зрительном зале слушает симфонию Шостаковича. Москва, 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Серебряная беседка на горе Пендикюль, Крым. 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Газ–21 третьей серии на фоне колхозного рынка, 1966 год, Ялта
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Отдых на природе, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6По грибы, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Переславль-Залесский, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В купе поезда. 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В Киеве, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Москва, Рахмановский переулок. После дождя 8 июня 1966 года. Автор Лев Поликашин
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Москва. Туристы из Нидерландов на Дорогомиловской улице. 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В Московской консерватории, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Интерьер московской коммуналки, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Новые соседи, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Поцелуй под зонтом. Фото Всеволода Тарасевича, 1966
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Гидротерапия в психиатрической больнице. Москва. 1966 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6После реконструкции 1966 года на стадионе "Шахтёр" появилось электронное табло. г. Донецк
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Октябрь 1966 года, станция метро «Технологический институт». Ведущий инженер-механик эсминца «Девоншир» Джон Бакналл изучает информационное табло платформы в ленинградском метро.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Монумент «Покорителям космоса», на заднем плане строящаяся Останкинская телебашня. Москва, 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Хозяин перекрёстка. Фотограф Лев Портер. 1966 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Покупка пончиков, Москва, 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Реклама холодильника "Ока", 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Кто выше, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Лыжная прогулка в Измайловском парке, 1962
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Тайницкий сад, 1961

Сборка малолитражных легковых автомобилей ЗАЗ-968 на Запорожском автомобильном заводе. 1960-е:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Реклама автомобиля ЗАЗ-965 («Запорожец»), автор  Юрий Левянт, 1960-1963 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Советские игрушки - космонавты, 1960-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Пицунда, Абхазия, Грузия, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Пловцы на Пречистенской набережной, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Пляж в Новосибирске, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Басссейн «Москва», 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Басссейн «Москва», 1960-е

В 60-е годы новые дворы Москвы старались делать дружелюбными и природными. Плескательные бассейны для детворы:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В 60-х можно было ещё поездить в первых довоенных вагонах московского метрополитена, которые тогда доживали свой срок.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6В магазине электроники. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Книжные ларьки в 1960-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Развозной мотороллер "Муравей". 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Такси - проба. Фото середина 1960-х гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Тролейвоз на базе МАЗ-525. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Туристический автобус ЛАЗ, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Скорая помощь на базе ЗИЛ-118 около Института Склифосовского, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6КаВЗ 3100 Сибирь (KaVZ 3100 Siberia). 60-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6КаВЗ 3100 Сибирь (KaVZ 3100 Siberia). 60-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Окрашенный кузов автомобиля ЗАЗ–965А в сушильной камере, 1960–е годы, Запорожье
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Отдых московских таксистов, 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Цех завода «Москвич», 1960-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Сталевары и человек с молнией в Кирове. Мозаика 1960-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 6Ёлка на Манежной площади, 1968
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Пока остановимся....

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