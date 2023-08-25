Какой подвиг совершила разведчица Мария Доброва, чтобы не сдаваться ФБР?

Долгие годы о судьбе советской разведчицы Марии Добровой никто не знал. Капитан ГРУ числилась «безвестно отсутствующей», многие списали её со счетов как предателя. Масло в огонь подливала и американская пресса, сочинявшая небылицы о предательстве Добровой. Правду знал лишь настоящий предатель и агент ЦРУ генерал-майор Дмитрий Поляков, сдавший Марию американцам в 1962 году. Истина вскрылась только после разоблачения Полякова через 24 года. Выяснилось, что Доброва совершила беспримерно мужественный поступок, чтобы не сдаваться ФБР.

Личная трагедия, перевернувшая жизнь

Мария Дмитриевна Доброва (в девичестве — Суконкина) пришла в разведку в 44 года, когда за её плечами была целая жизнь. Будущая разведчица родилась в 1907 году в Минске.

Еще в школе у Маши обнаружили идеальный слух, что побудило её связать свою жизнь с музыкой. В 20 лет она с отличием окончила музыкальный техникум по классу вокала и фортепиано.

В 23 года Мария вышла замуж за пограничника Бориса Доброва и переехала с ним в Петергоф. Доброва успевала работать в школе, руководить творческими коллективами в клубе военной части и изучать английский язык. Наставники отмечали талант молодой девушки к языкам и советовали заняться этим делом серьезно.

Мария поступила на курсы иняза при Академии наук, овладела английским и французским, да так и осталась работать на кафедре Академии.

Спокойную и безмятежную жизнь преподавательницы английского языка в 1937 году омрачило страшное горе. На Дальнем Востоке пропал муж Борис, а от дифтерии скончался сын Дима. Мария Доброва.

Чтобы не сойти с ума от горя, Доброва попросилась добровольцем в Испанию, где полыхала Гражданская война. Почти два года Мария Дмитриевна служила переводчицей у советских военных советников.

За храбрость, проявленную на поле боя, была награждена орденом Красной Звезды.

После войны Доброва вернулась к учебе. Она поступила в Ленинградский университет и с отличием окончила факультет французской филологии. Помимо таланта к языкам, Доброва отличалась несгибаемым характером и твердостью духа. Мария могла эвакуироваться из Ленинграда во время войны, но осталась помогать раненым в госпитале.

Все 900 дней блокады Доброва проработала санитаркой в ленинградском госпитале. Заслуги отважной женщины учел МИД и в 1944 году пригласил Доброву поработать переводчицей в советском посольстве в неспокойной Колумбии.

Командировка эта выдалась недолгой: местный лидер был настроен проамерикански и даже разорвал отношения с СССР. Дипломатам пришлось возвращаться домой.

Из советского филолога в американскую бизнесвумен

Летом 1951 года Марии Добровой поступило неожиданное предложение от разведуправления Ленинградского военного округа. Она нашла себя в мирной жизни и получила научную степень кандидата филологических наук, но все равно согласилась пойти на службу в разведку и стать совершенно другим человеком.

Отныне эта бесконечно смелая женщина была уже не Марией Добровой, а Глен Мореро Подцески — американкой с кубинскими и французскими корнями.

По легенде, она была вдовой успешного ювелира и на деньги мужа собиралась открыть салон красоты в Нью-Йорке. До этого прошла курсы косметологии во Франции.

Доброву учили не только разведывательному делу и техническим тонкостям нелегальной работы. Прежде всего она должна была стать настоящей американкой.

В 1953 году разведчица поехала в Европу для промежуточной легализации. Там она знакомилась с западными образом жизни и пристально наблюдала за американскими туристами. Америка 1950-х.

Разведчица подмечала каркающий американский акцент, раскованный образ жизни и нетипичные для советского человека бытовые особенности, вроде привычки носить сумку через плечо.

А еще занималась с педагогом по фонетике, чтобы отточить американское произношение. Кропотливая работа над собой дала результат: Доброву стали все чаще принимать за англичанку или американку.

Центр не баловал начинающую разведчицу деньгами, порой Добровой приходилось сидеть на молоке и хлебе. В Париже разведчица училась на косметолога, а дома закрепила полученные знания в отделении лицевой хирургии. После трех лет спецподготовки Мария Доброва была готова к переезду в США.

Дамские секреты стратегического значения

Разведчица прибыла в Штаты летом 1954 года. Первые три года Доброва внедрялась в американское общество, заводила полезные знакомства и изучала косметологию.

Простой советской женщине предстояло стать настоящей акулой бизнеса: её салон красоты должен был обзавестись клиентками из высших кругов.

Косметический салон Глен Морреро Подцески в нью-йоркском районе Бронкс вскоре стал респектабельным заведением. Жены политиков, военных, бизнесменов записывались к мисс Подцески на ноготочки.

Трудолюбивая и общительная хозяйка между делом выведывала у посетительниц интересную информацию.

Доброва выслушала немало слухов и сплетен, но порой дамы сердца видных американских чиновников раскрывали ей настоящие секреты. Разведчица узнала о секретной базе ВМФ США, с которой велось наблюдение за курсирующими в Южном полушарии кораблями и подлодками. Американский салон красоты 1960-х.

В 1961 году Доброва приняла на связь ценного агента Диона. Его настоящее имя до сих пор засекречено, но главное нам известно.

Дион работал в аппарате президента Кеннеди и через Доброву сообщил о подготовке американцев к вторжению на Кубу, блокаде острова и готовящимся покушении на Фиделя Кастро.

Кубинцам удалось отразить атаки американцев и выстоять во время Карибского кризиса. В беспокойные дни октября 1962 года одна из посетительниц салона Добровой сообщила, что её муж-адмирал велел ей покинуть Нью-Йорк. ВМС США были приведены в полную боевую готовность и ждали начала ядерной войны с СССР.

Тревожную весть разведчица тут же отправила в Центр, а всего за девять месяцев 1962 года передала около десятка сообщений.

Военный журналист Михаил Болтунов в книге «Кроты ГРУ в НАТО» писал, что капитан ГРУ не только добывала информацию, но и смогла завербовать несколько человек.

Предательство руководителя

В мае 1962 года из-за напряженной политической обстановки руководство ГРУ решило перевести разведчиков-нелегалов, имеющих прямой выход на Москву, на связь с американской резидентурой.

Так о Марии Добровой узнал полковник Дмитрий Поляков — один из самых омерзительных предателей в отечественной истории.

Американцы завербовали Полякова еще в 1961 году и с тех пор обстоятельно продумали алиби для своего агента. Контрразведка должна была арестовать Доброву и других разведчиков только тогда, когда Поляков покинет Америку. В таком случае он смог бы отвести от себя подозрения и списать все провалы ГРУ на разоблаченных агентов.

После отъезда Дмитрия Полякова ФБР арестовало его зама по разведке полковника ГРУ Маслова. Американцы показали ему неопровержимые доказательства: вот он рисует условный сигнал-черту на ограде церкви, а следом некто Глен Морреро Подцески стирает эту черту. Отпираться было бесполезно. Предатель Поляков (справа).

Работавший под дипломатическим прикрытием Маслов перед выдворением на Родину успел дать Добровой тревожный сигнал.

10 мая 1963 года капитан ГРУ спустилась в метро, затерялась в толпе и запутала следивших за ней офицеров контрразведки. Сбросив «хвост», Доброва надела парик и села в автобус до Чикаго.

Ей совсем немного оставалось до Канады, где разведчица собиралась связаться с резидентурой и улететь в Европу. Доброва заселилась в чикагскую гостиницу, как вдруг снова обнаружила пристальную слежку за собой. Ситуация стала критической, ведь американцы могли в любой момент её арестовать.

Доброва сообразила, как сообщить Москве о своем положении. Она установила записывающее устройство в вентиляционном отверстии в своем номере.

О своей «головной боли» и местоположении жучка разведчица написала в письме на канадский адрес. Конверт рухнул в почтовую шахту, смешавшись с десятками других писем.

Не пошла на «сделку с дьяволом»

Вечером 14 мая в номер Добровой постучал сотрудник ФБР и попросил разрешение зайти. Американец не стал разбрасываться голословными обвинениями в шпионаже и сразу показал разведчице доказательства.

Вот фото её и обвиненного в шпионаже Маслова, а вот она стирает за ним начирканный мелом сигнал на ограде церкви.

Фэбээровец заявил, что им известна судьба настоящей Глен Морреро Подцески — как правило разведка использует имена реально живших людей.

При таких убедительных доказательствах разведчицу ждало пожизненное заключение. А «крот» Поляков убедил бы руководство ГРУ в предательстве Добровой и её бы никто не обменял.

Но контрразведчик предложил избежать кошмарного сценария: всего лишь стоило продать Родину и самой стать двойным агентом. Доброва попросила час на раздумье.

Американец вышел из номера, оставив разведчицу одну с мрачными мыслями. Больше звукозаписывающее устройство ничего не зафиксировало. Чикаго 1960-х.

В тяжелейшей ситуации Мария Дмитриевна Доброва совершила беспримерно отважный поступок. Чтобы не сдаваться в лапы ФБР, она перелезла через балкон и сделала шаг навстречу вечности.

Несчастные случаи в неспокойном Чикаго происходят регулярно, и на этот инцидент никто не обратил внимание.

Пожилая мама разведчицы Мария Антоновна так и не узнала, что её дочь героически погибла, отказавшись предавать Родину. Руководство ГРУ долгие годы безуспешно пыталось найти капитана.

Заокеанская пресса вбрасывала «дезу» о её перевербовке, к попыткам сбить оппонентов со следа подключили даже бывшего замдиректора ФБР Салливана.

В мемуарах Салливан вспоминал о «деле агента-косметолога», очевидно намекая на Доброву. По его сведениям, погибшую разведчицу похоронили на нью-йоркском кладбище «Поттерс-Филд», где покоятся бездомные и неопознанные граждане.

Мемуары вышли уже после смерти Салливана и явно не обошлись без правок американских спецслужб. Янки словно дают понять своим визави из ГРУ: искать могилу агента среди сотен тысяч захоронений бессмысленно.

Наказание для предателя

Как разведчики не защищены от предательства, так и предатели не защищены от неожиданной помощи «кротов» из структур противника. В 1985 году сразу два высокопоставленных сотрудника американских спецслужб Олдрич Эймс и Роберт Хансен вышли на контакт с нашей разведкой.

Первый руководил советским отделом внешней контрразведки ЦРУ, второй работал в советском аналитическом отделе ФБР.

Эймс и Ханссен передали СССР тысячи страниц секретных документов и рассекретили немало шпионов. Когда оба заявили о предательстве Полякова, контрразведка всерьез занялась товарищем генералом.

Многие подозревали Полякова в связях с американцами, но мало кто мог представить катастрофический масштаб его грязной работы. За 20 лет генерал-майор ГРУ передал за океан имена 1500 сотрудников советских спецслужб и сдал американцам 19 нелегалов! Арест Полякова, 1986 год.

Лишь после ареста Полякова в 1986 году прояснилась судьба капитана ГРУ Марии Добровой. Все заявления американских журналистов и фэбээровцев оказались пылью. Страна узнала, что разведчица осталась верна Родине и предпочла смерть предательству.

Весной 1988 года президент США Рейган попросил у Горбачева помиловать или обменять Полякова. «Горби» лишь развел руками: приговоренного к заслуженной высшей мере генерал-майора ГРУ успели расстрелять незадолго до этой встречи.

В перестроечные времена и, тем более, в девяностые стране было не до подвига советской разведчицы. Только в 2022 году на Северном кладбище Петербурга был установлен новый памятник на могиле её матери, где золотыми буквами также выбито имя Марии Добровой, погибшей при выполнении специального задания.