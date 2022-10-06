Территория Героев...(40)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/20472

https://t.me/mod_russia/20479

https://t.me/mod_russia/20483

https://t.me/mod_russia/20485

https://t.me/mod_russia/20501

https://t.me/mod_russia/20505

https://t.me/mod_russia/20513

https://t.me/mod_russia/20522

https://t.me/mod_russia/20539

https://t.me/mod_russia/20544

https://t.me/mod_russia/20550

https://t.me/mod_russia/20552

https://t.me/mod_russia/20575

https://t.me/mod_russia/20580

Военнослужащий Кочетов Сергей

23-летний Сергей Кочетов из Нижнего Новгорода награжден орденом Мужества за выполнение задач в рамках специальной военной операции.

Военнослужащий-контрактник выполнял боевые задачи по подавлению сопротивления противника Киевской и Харьковской областях.

Указ о награждении нижегородца был подписан ещё в марте, а церемония вручения награды состоялась в Нижнем Новгороде на днях.

https://t.me/rabotaembrat/4406

Младший сержант Пашкин Святослав

Находясь под плотным огнем противника, младший сержант Святослав Пашкин корректировал огонь артиллерии. Благодаря смелым, решительным и профессиональным действиям младшего сержанта Пашкина было уничтожено свыше 20 националистов и 5 единиц техники.

Понеся тяжёлые потери, противник вынужден был отступить.

https://t.me/rabotaembrat/4413

Военнослужащий Фомченков Сергей (Фомич)

Командир отряда БАРС-13 Сергей Фомченков: «Мы готовы стоять до конца»

Самая горячая точка на Лиманском направлении сегодня — посёлок Дробышево, расположенный чуть севернее и западнее Лимана. Оборону здесь держит добровольческий отряд БАРС-13 («Русский легион»).

RT пообщался с командиром отряда Сергеем Фомченковым, позывной Фомич.

— Сергей, приветствую! Как в целом обстановка сейчас?

— Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции.

— ВСУ наращивают своё присутствие?

— Противник постоянно усиливает давление и каждый раз бросает в бой новые и новые части — пехоту, наёмников, бронетанковые войска. С потерями не считается совсем. Противника становится всё больше на всех направлениях, на которых мы держим оборону: на западе, на юге и на севере.

— ВСУ удерживают контроль над посёлком Шандриголово, который примыкает к Дробышеву с севера. Не мешает ли это связи отряда с большой землёй?

— Связь с большой землёй осуществляется по узкому коридору восточнее Дробышева и Лимана. Попытки замкнуть кольцо не увенчались успехом — все атаки ВСУ были успешно отбиты.

— Как общее настроение в отряде?

— Настроение в отряде бодрое! Готовы стоять до конца и не отдавать ни пяди своей земли.

— Что хотите передать тем, кто нас прочитает: друзьям, товарищам, гражданам нашей большой Родины?

— Хочу сказать, что много раз Россия проходила через тяжёлые испытания. Мы выстояли и победили своих врагов. Так будет и в этот раз. Я не сомневаюсь в этом.

https://t.me/oper_goblin/18676

Рядовой Грязнов Валерий

Рядовой Валерий Грязнов пошёл в Народную милицию ЛНР после начала спецоперации. По словам Валерия, вместе с ним служат шахтёры, заводчане и металлурги, освоившие военные специальности за несколько недель, но уже сейчас успешно поражающие врага.

Он лично участвовал в боях за Лисичанск, где его батарея уничтожила до десяти единиц техники ВСУ.

https://t.me/Crimeanprachka/11537

Сержант Добрынин Максим

В ходе столкновения с украинскими боевиками танк под командованием сержанта Максима Добрынина получил повреждения, а сам он — тяжёлую контузию.

Несмотря на это, российские бойцы продолжили бой, в результате которого уничтожены бронетехника, расчёты ПТУР и до взвода живой силы противника, вынужденного отступить.



https://t.me/Crimeanprachka/12471

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор Нурлан Кубжасаров

Земляки простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Ефрейтор 23-го отряда специального назначения ВНГ «Оберег» Нурлан Темербалеевич Кубжасаров родом из посёлка Сосновка Брединского района показал настоящий пример мужества и верности Родине, отдав жизнь на поле боя во имя мира и безопасности.

Ему было 30 лет.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

Проводить в последний путь своего боевого товарища прибыли бойцы отряда спецназа «Оберег». Прощание прошло под трёхкратный оружейный салют брединских пограничников и Гимн Российской Федерации военного духового оркестра.

https://vk.com/wall220453427_16147

Ефрейтор Новиков Артём

Уроженец села Уйское Артём Новиков погиб во время военной операции на Украине. Он служил по контракту в 90-й танковой дивизии механиком-водителем танка Т-72.

https://pchela.news/news/detail/21777

Военнослужащий Тимшин Александр

Житель Чесменского района Челябинской области Александр Тимшин погиб в ходе специальной операции на Украине. О его гибели сообщила глава района.



— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Тимшина Александра Сергеевича (20.12.1999 г.р.), погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Он отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа.

https://vk.com/wall-32443541_1741893

Сержант Телешев Александр

26-летний сержант Александр Телешев погиб, выполняя боевое задание. Он окончил томмотскую школу № 8, затем Южно-Якутский технологический колледж в г. Нерюнгри.

В 2014 году был призван в армию, после срочной службы заключил контракт. Служил в разведроте ВДВ 11 одшбр Впервые в «горячую точку» попал в 2015 г., в 2019 г., после окончания боевой командировки в Сирийскую народную республику получил статус ветерана боевых действий. Был награжден несколькими медалями, а также знаком «Парашютист-отличник».

С первых дней СВО снова был направлен в зону боевых действий.

За проявленную самоотверженность был награжден орденом Мужества.

Посмертно он награжден медалью «За отвагу» и вторым орденом Мужества.

У бойца остались жена и годовалый сынишка.

https://zpobeda.ru/aleksandr-teleshev/

Военнослужащий Богатырёв Максим

Максим Викторович Богатырев погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/maksim-bogatyrev/

Ефрейтор Занин Максим

Во время боевой задачи на территории Украины погиб ефpeйтор из Копейска Максим Юрьевич Занин



«Проявив истинное мужество и героизм, он пал смертью храбрых, защищая свою Родину, мир и безопасность нашeго нapoда. Жители Южного Урала разделяют тяжесть невocполнимой утраты вместе с родными и близкими гepоя. Память о Максиме Занине и его доблестном подвиге навсегда останется в наших сердцах»,

— заявили в пресс-службе правительства региона.



Максиму Занину было 28 лет. Он жил в Копейске.

У Максима остался маленький ребёнок.

https://vk.com/wall-104264026_151856

Военнослужащий Бирилло Никита

Миасс простился с военнослужащим Никитой Бирилло, героически погибшим при исполнении поставленных боевых задач в ходе специальной операции на Украине в городе Бровары Киевской области.

Награждён орденом Мужества посмертно.

Никите было всего 22 года. В мае 2020 года он был призван на воинскую службу и отправлен к месту прохождения службы в город Чебаркуль, воинская часть 93992, там же подписал контракт. Проходил службу в должности оператора радиотелефониста расчёта зенитно-ракетой батареи.

В последний путь Никиту проводили со всеми воинскими почестями.

https://newsmiass.ru/index.php?news=66920

Старший сержант Лаврентьев Александр

Погиб на Украине 29-летний Александр Лаврентьев, который до спецоперации проходил службу по контракту в Чебаркульской дивизии.

Александр родился 6 апреля 1992 года в Самарской области. Срочную службу проходил в Чебаркуле. Спустя полгода после окончания вернулся в дивизию, понимая, что защищать Родину — его призвание, и подписал контракт.

Александр был скромным, при этом целеустремленным, мечтал построить свой дом, в свободное от службы время занимался изготовлением мебели.

У Александра остались жена и маленькая дочь.

Ефрейтор Султанов Вячеслав

При выполнении боевой задачи погиб во время спецоперации на Украине уроженец Кунашакского района Челябинской области - ефрейтор Вячеслав Султанов, ему было 28 лет.

Вячеслав показал пример истинного мужества, стойкости и преданности долгу и присяге, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нашего народа.

https://www.chel.kp.ru/daily/27375/4557781/

Лейтенант Бардин Владимир

При исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Бардин Владимир. Герою было 36 лет.



В 15 лет Владимир поступил в ОШИ С ПЛП Чвакуш Кадетка Челябинской обл. Закончил отлично и поступил в КВАИ. Дальше закончив институт был направлен в Забайкальский край, затем получил должность старший штурман полка - лётчик прибыл в Черниговку. Затем спец. операция в Украине. Владимир Владимирович Бардин геройски погиб выполняя свой долг. 02.07 ему исполнилось бы 36 лет.



В последнем разговоре с родными он сказал, что никто кроме нас и это моя работа - Родину защищать.



За отвагу и самоотверженность, беззаветное служение Родине Владимир Бардин награждён Орденом Мужества. Посмертно...

Воспоминания родных и близких можно прочитать ЗДЕСЬ

https://vk.com/wall-1675854_409240

Военнослужащий Халява Юрий Дмитриевич

08.02.1970 - 02.03.2022

Погиб за Донбасс!...

ГЕРОЙ !!!

Лучший Муж, Лучший Папа, Лучший Дедушка!!

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546888

Военнослужащий Герасименко Николай

Погиб 1.09.2022 в селе Рубцы Краснолиманского района.

Более 7 лет проходил службу в МЧС Николай Герасименко – отважный и бесстрашный спасатель.

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546889

Военнослужащий Грицак Дмитрий Григорьевич

Погиб 01.03.2022 года

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547132

Военнослужащий Тарханов Александр

Погиб 02.03.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_547199

Военнослужащий Паненышев Павел

Земляки простились с Павлом Паненышевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине

Дом культуры д. Дербишева переполнен. С портрета в траурной рамке смотрит совсем молодой мужчина. 25 декабря ему исполнился 31 год. Над его головой знамя разведбата, в котором служил Павел.

Дед Павла, фронтовик Галимжан Юлдугуин, прошел всю Отечественную, от Дальнего Востока до Балатона. Уходил служить срочную, а тут через три года – война. Воевал в составе III Украинского фронта. Трижды ранен, последний раз тяжело зацепило в Венгрии. Долго восстанавливался, вернулся в декабре 1945 г.

Павел хорошо знал солдатскую судьбу деда, гордился им. Рос очень ответственным и самостоятельным. А как же иначе: их у мамы пятеро – двое сыновей и три дочки. Одноклассники и учителя хорошо помнят, каким трудолюбивым, открытым, добрым был Павел. В классе отвечал за трудовой сектор и всегда первым брался за любую работу. Окончив 9 классов, поступил в железнодорожное училище. Старший брат умер рано, юноша чувствовал себя главной опорой семьи.

Он ещё на срочной прошел первое боевое крещение. Служил в Дагестане. В Буйнакске их штаб атаковали террористы. Был взрыв, погибли его друзья. Однажды приехал и сказал: «Пошел на контрактную службу, так надо».

Павел погиб при выполнении разведзадания в неравной схватке. Из Дагестана он вернулся с первой боевой наградой. Вторым орденом разведчик Паненышев награжден посмертно.

– Он очень любил жизнь, – говорят боевые товарищи Павла.

Но Павел пожертвовал самым ценным, чтобы право на жизнь было у детей и стариков Донбасса, у нас с вами.

https://argayash.com/20220325-on-ochen-lyubil-zhizn-i-pozhertvoval-eyu-radi-drugih

Военнослужащий Дмитрий Кропачев

Военнослужащий из Челябинской области Дмитрий Кропачев погиб в ходе спецоперации на Украине. Он был уроженцем села Травники Чебаркульского района.

https://www.chel.kp.ru/daily/27378/4561483/

Военнослужащий Новиков Михаил

На Украине погиб выпускник Казанского танкового училища — 26-летний Михаил Новиков.

Михаил родился и вырос в Советском районе города Брянска.

После школы поступил в Казанское высшее танковое командное училище. Окончив его, он служил в Смоленской области на должности командира танковой роты.

В ходе специальной военной операции на территории Украины проявлял мужество и героизм, был сильным воином и командиром, неоднократно выносил раненых из-под обстрела за линию фронта.

В апреле Михаил Новиков вышел из зоны боевых действий, но спустя несколько дней вернулся и продолжил службу.

Погиб, спасая своих ребят, попавших под обстрел, ценою собственной жизни.

Точная дата гибели Михаила Новикова неизвестна.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/20/71346083/

Старший лейтенант Баротов Дилбоз

На Украине погиб 25-летний старший лейтенант, выпускник Казанского танкового училища Дилбоз Баротов.

Дилбоз родился в Таджикистане. Отец парней — военный, его перевели на службу в Оренбургскую область. Так вся семья и переехала в Россию. Дилбоз с детства хотел пойти по стопам отца, поэтому молодой человек поступил в Оренбургское президентское кадетское училище.

Окончив его, Дилбоз пошел в армию. Он служил в Наро-Фоминске, это Подмосковье. А потом поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище.

После казанского училища Дилбоз служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку в Чечне. Оттуда его и отправили на Украину.

Дилбоз Баротов погиб 1 марта под Херсоном.

Указом президента России Дилбоз Баротов награжден орденом Мужества посмертно.

В июле этого года у Дилбоза должна была быть свадьба.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/28/71367326/

Старший сержант Рамазанов Равиль

В Нижнекамском районе сегодня проводили в последний путь старшего сержанта Равиля Рамазанова, который добровольцем отправился на Украину и погиб во время спецоперации.

Равиль Рамазанов в 2000 году окончил среднюю школу в деревне. Через три года был призван в армию. Служил в одной из воинских частей в Чеченской республике. Был уволен в запас в 2005 году. Спустя девять лет он решил пойти на службу по контракту. Вернувшись, работал слесарем-ремонтником на Нижнекамском механическом заводе.

В апреле отправился на Украину добровольцем. 37-летний Равиль Рамазанов ушел из жизни 4 мая.

У него остались жена и двое детей.

https://chelny-biz.ru/news/494872/

Рядовой Каюмов Рамис

В Бугульминском районе Татарстана похоронили рядового Рамиса Каюмова. Ему было 26 лет. Об этом рассказали в администрации района.

Рамис Каюмов родился в селе Кудашево. Здесь он провел свое детство и юность. В родном селе Рамис окончил школу.

Рамис Каюмов погиб не на территории Украины, а на территории России.

Он погиб в ходе выполнения государственной задачи по усилению государственной границы Российской Федерации.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://116.ru/text/incidents/2022/06/01/71377715/

Ефрейтор Садыков Ирек

В Белгородской области в городе Валуйки простились с Иреком Садыковым. Он подорвался на мине.

Учился хорошо. Поступил в Мамадышский колледж на механика. А потом ушел в армию.

Ирек отслужил в армии год и потом приехал в отпуск. Потом опять уехал служить, но уже на контракт. Он подписал его на 3 года. Служить он уехал в Белгородскую область. Там и остался жить, женился. У него дочка родилась. Ей всего 9 месяцев.

С самого детства Ирек хотел быть военным. Мечтал офицером стать. Выходя на связь, он ничего особо не говорил. Ирек был очень спокойным человеком.

На 9 Мая родственники вышли с его портретом на «Бессмертный полк». Иреку было всего 24 года. Посмертно награждён орденом Мужества.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/18/71339741/

Военнослужащий Солодун Николай

Николай Солодун, уроженец поселка Зубово Лешуконского района.

Последние шесть лет он служил Родине в рядах Вооруженных сил РФ как профессиональный военный.

Николай погиб на Украине в ходе специальной военной операции, защищая свою страну и жителей Донбасса от нацистов.

https://29.ru/text/gorod/2022/03/12/70504028/

Военнослужащий Решетов Никита Петрович (Кит)

12.09.1985 г. - 2.03. 2022г

https://vk.com/wall-120027872_280513

Военнослужащий Козенко Владимир Александрович

11.10.1996-01.09.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546677

Военнослужащий Мамедов Азат

24.09.1992-21.05.2022

https://vk.com/memorial_dn?w=wall-120027872_546692

Военнослужащий Русанов Игорь

В Севастополе простились с Игорем Русановым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Игорь был разведчиком, погиб на Херсонском направлении в бою.

В подразделение специального назначения пришёл не по разнарядке, а по зову сердца. Сослуживцы говорят, что всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим.

https://t.me/rabotaembrat/4455

Доброволец Горшков Егор (Вольга)

На Херсонском направлении погиб Егор Горшков, позывной "Вольга".

Вольга погиб, не дожив всего двух дней до нашей маленькой Победы... когда 30 сентября Президент РФ В.Путин подписал Указ о вхождении республик Донбасса в состав России. Той самой "маленькой", первой нашей Победы, которую он жаждал всем сердцем и ежедневно приближал с оружием в руках, начиная с весны 2014 года.

Бронеавтомобиль "Тигр", на котором Вольга совместно с офицерами-десантниками выдвинулся для проведения рекогносцировки переднего края, подорвался на фугасе, установленном украинской ДРГ.

13 августа 2022 года Егору исполнилось 50 лет. Юбилей Командир праздновал, как и положено, вместе с боевыми товарищами на передовой...

Вольга оставался одним из немногих русских добровольцев "первой волны", прибывших на Донбасс сразу же после событий в Одессе и Мариуполе, и непрерывно принимавшем участие в войне со Злом - фашизмом и геноцидом русских людей, на протяжении восьми лет.

Сначала служба в батальоне "Восток" вместе со "Скифом". Затем на различных должностях в 1 АК УНМ ДНР... Пройдя путь от простого бойца до заместителя командира полка, и Словом и Делом зарекомендовал себя как настоящий Командир и Воин!

Егор не был кадровым военным. Но для нас, действующих офицеров российского Спецназа, зачастую являлся примером для подражания. Как бойцы его подразделения, так и мы, имевшие честь сражаться рядом с Вольгой, уважали Егора за профессионализм, мужество, искренность и честность.

"...Мужчины умирают, если нужно.

И потому - живут в веках они!.."

https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/18491

Военнослужащий Бойков Данил Игоревич

Уроженец села Архангельского Городищенского района Данил Бойков героически погиб при участии в военной спецоперации на Украине, выполняя боевую задачу в Красном Лимане.

Данил Бойков служил по контракту в тольяттинской бригаде спецназа ГРУ. В декабре Данилу должно было исполниться 20 лет.

https://www.penzainform.ru/news/incidents/2022/10/04/v_krasnom_limane_pogib_19-letnij_urozhenetc_penzenskoj_oblasti.html

Лейтенант Паламарчук Виталий

В Гусеве Калининградской области состоялась церемония прощания с лейтенантом Валерием Паламарчуком.

Обстоятельства гибели Валерия Сергеевича не уточняются.

Согласно публикации в газете «Красная Звезда» (11 октября 2017 года), 37-летний Валерий Паламарчук был одним из лучших командиров танков Т-72.

Военнослужащий родился в Гусеве в 1985 году, в 2016 году окончил Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище, проходил службу в Калининградской области.

https://ruwest.ru/news/124522/

Военнослужащий Матыгин Иван

В последний путь проводили мастера спорта по боксу, участника специальной военной операции на Украине Ивана Матыгина.

37-летний Иван Сергеевич Матыгин похоронен с воинскими почестями на Военно-мемориальном кладбище в Медведевке Гурьевского района.

https://ruwest.ru/news/124518/

Лейтенант Дайнзанов Юрий

В Бурятии попрощались с 22-летним лейтенантом, погибшим на Украине.

Юрий родился в Кяхте 14 февраля 2000 года. Сначала учился в посёлке Октябрьский, а в 2008-ом перевёлся в СОШ № 4 в райцентре, которую окончил в 2017-ом. Он успевал по всем предметам, активно участвовал в жизни класса и школы, был сторонником здорового образа жизни, умел дружить и ценил дружбу. Сверстники и одноклассники очень уважали его.

Дайнзанов поступил в Казанское высшее танковое командное Ордена Жукова краснознаменное училище и после его окончания получил распределение в одну из войсковых частей, где служил командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона.

Он с первых дней принимал участие в СВО по защите Донбасса и погиб при исполнении воинского долга.

За проявленные мужество и стойкость Юрия посмертно наградили Орденом мужества.

https://www.infpol.ru/245435-v-buryatii-poproshchayutsya-s-22-letnim-leytenantom-pogibshim-na-ukraine-pyat-mesyatsev-nazad/

Военнослужащий Шипицин Олег

Военнослужащий из Алтайского края матрос Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе военной операции на Украине.

Он оказался в окружении, подпустил к себе неприятеля и подорвал гранату.

Шипицин был кадровым военным, принимал участие в военных действиях в Чечне, «выполнял задачи по восстановлению правопорядка» в Таджикистане, а в 2021 году был миротворцем в Нагорном Карабахе. За время службы его удостоили медали Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» II степени.

https://www.rbc.ru/politics/09/08/2022/62f247a59a7947498e8536e8

Гвардии старший лейтенант Манукян Эдуард

В Александровском районе Оренбургской области простились с погибшим на Украине Эдуардом Манукяном.

Офицеру было 36 лет. У него остались жена и дочка.

Эдуарт Мартикович Манукян окончил Оренбургский государственный университет. После он отправился на срочную службу. По окончании остался служить по контракту.

Был командиром на 203 базе, дислоцирующейся на территории Таджикистана. Оттуда Эдуарда Манукяна направили в школу переподготовки офицерского состава. Он окончил ее с отличием и был назначен командиром мотострелкового батальона танкового полка.Служил в Чебаркуле, оттуда направился на Донбасс.

Эдуард Манукян посмертно награжден Орденом Мужества.

https://www.orenburg.kp.ru/daily/27434.5/4635450/

Юрий Анатольевич Филатов, старший сержант

Андрей Ю. Шорин, старший сержант

Вячеслав Андреевич Зинцов, старший лейтенант

Виктор Владимирович Горобец, младший сержант

Евгений О. Шигирданов, старший сержант

Алексей Чиндин

Парни на Лиманском направлении не сдались, дали свой последний бой.

Царство небесное вам, Герои, мир душе и покой!

https://vk.com/wall-2579489_1961086

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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