Последний бой

«С годами боль этих потерь не утихла, — написал на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. — 14 июня — это символ нашей скорби по всем безвинно погибшим. И нашего единения против терроризма и идеологии ненависти и разрушения, которая его порождает. Пусть черные дни июня 95-го года не повторятся никогда. И пусть всегда на нашей земле будет мир». 14 июня 1995 года бандой террористов были захвачены в заложники работники и пациенты больницы в городе Будёновск. Позорные переговоры с боевиками вёл премьер-министр страны, которая всего пять лет назад была одной из самых могущественных в мире.

В результате теракта погибли 129 человек (в том числе 18 работников милиции и 17 военнослужащих), 415 человек получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

"Альфа" потеряла троих сотрудников: Владимира Соловова, Дмитрия Рябинкина, Дмитрия Бурдяева.

Вечная память погибшим.

14 июня 1995 года хорошо вооруженная банда Шамиля Басаева ворвалась в мирный город Святого Креста. На пять дней Будённовск превратился в ад: боевики сгоняли в больницу всех встретившихся им на пути, а если кто-то сопротивлялся, его тут же расстреливали. На улицах лежали тела погибших мирных жителей, некоторые из горожан укрылись в подвалах.

Всего по пути в больницу террористы убили около ста человек.

В это время в Москве была поднята по тревоге Группа «А» ГУО России. Бойцы быстро экипировались и стали ждать вылета. По телевизору каждые 10-15 минут транслировались новости о захвате города. Сотрудникам «Альфы» из-за нерасторопности высшего руководства пришлось прождать два часа, прежде чем была дана команда на вылет.

Когда Группа «А» прибыла в город, то перед ними развернулась ужасающая картина: кругом были чёрные пятна от разрыва гранат, догорали машины и деревья в садах у горожан, по пути в больницу лежали тела убитых людей. Если бы «альфовцы» прибыли на место раньше, то, конечно, удалось бы не допустить стольких жертв. Но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Басаевцы захватили центральную районную больницу города. В заложниках оказались около двух тысяч человек, шестеро из которых были расстреляны в первый же день, а ещё несколько казнены в ближайшие сутки. Полковник Александр Михайлов вспоминает: – После прилёта и получения задачи, мы выдвинулись в сторону посёлка, который должны были прикрыть и сделать блокпост. Местные жители встретили нас как родных. Они были очень напуганы и ждали нас. В штабе мы пытались донести, что нужна рекогносцировка, изучение местности, где планируется боевая операция. Но такой команды не поступило, и мы двое суток прикрывали село: дежурили, делали обходы, наблюдали за происходящим около больницы. К сожалению, только в бинокль изучали её расположение. После томительных двух суток ожидания, нас сменило подразделение ОМОНа, а мы перешли в школу, где располагался штаб. Около часа ночи поступила команда готовиться к штурму. Его назначили на три часа утра. Мы уже тогда понимали, что за такое короткое время невозможно подготовиться: провести рекогносцировку, расположить снайперов. А ведь снайперы – это ударная сила, за счет которой мы можем идти под прикрытием. Пришлось действовать по ситуации. Стоит отметить, что больница была построена практически как настоящий укрепрайон и имела очень толстые стены.

В мировой истории это был первый случай, когда в заложниках оказалось около двух тысяч человек. У спецназа оперативной информации было мало. Предполагалось, что бандитов около пятидесяти и они вооружены автоматами, пулеметами и гранатометами. По словам офицеров «Альфы», только после штурма выяснилось, что банда Басаева состояла из 180 террористов.

Капитан Игорь Сенин рассказывает: – Нам ставили задачу, и я запомнил на всю жизнь фразу командира перед строем: «Все понимаю, у кого-то сейчас может быть предчувствие, что он погибнет или получит ранение, поэтому вы можете сказать, что не готовы. Конечно, мы подготовлены ко всему, но я сразу говорю, что кто-то из вас из боя не вернется. Такое тоже может быть». Слова на всех произвели впечатление, потому что для многих это был первый бой. Тогда мне на ум пришел вопрос: если сейчас выйти из строя, то как потом с этим жить? Этого себе никогда не простишь. Ты понимаешь, что лучше погибнуть в бою героем, чем отказаться и прослыть трусом. Никто из ребят не покинул строй.

Боевая командировка в Будённовск стала последней для майора Владимира Соловова, лейтенанта Дмитрия Бурдяева и лейтенанта Дмитрия Рябинкина.

В назначенное время сотрудники Группы «А» выдвинулись к больнице. Стояла задача не применять оружие до обнаружения.

Полковник Александр Михайлов рассказывает: – Так как нам не дали сделать рекогносцировку и мы слабо представляли район боевых действий, то нам дали проводников из числа местных жителей. Каждая группа пошла в своем направлении. Но так получилось, что проводники сами запутались и отдельные группы встретились в одной точке. Когда снова стали расходиться – начало уже светать, и бандиты заметили передовую группу Володи Соловова. Начался бой. Владимир принял огонь на себя. Если бы он этого не сделал, то человек двенадцать-пятнадцать попали бы в огневой мешок. Благодаря тому, что Володя себя обнаружил, многие жизни наших товарищей были спасены. Он отстреливался до последней возможности, а потом по станции прозвучало, что ему оторвало руку. По Володе велась стрельба из крупнокалиберного пулемета и всего стрелкового оружия. Потом он перестал выходить на связь. Уже после штурма ребята насчитали около 160 пробоин вокруг места, где он погиб.

Начался бой. Женщин, детей и больных террористы использовали в качестве живых щитов. В такой сложной и трагической ситуации, с которой не сталкивалась ни одна спецслужба в мире, спецподразделению «Альфа» удалось уничтожить и ранить многих террористов. В условиях неравного боя офицеры Группы «А» совершили то, что казалось невозможным: они заставили террористов пойти на переговоры с вышестоящим руководством. Капитан Игорь Сенин: – В окна террористы выставляли женщин. У них в руках были палки с намотанными белыми тряпками. Они ими махали для того, чтобы привлечь внимание. А боевики работали из помещения, то есть если в окне стоит женщина, то между ног у нее стреляет террорист. И иногда по огонькам видно откуда идет огонь, а иногда – нет. Я обратил внимание на одну женщину в окне. Какая-то она суетливая была и постоянно оглядывалась назад. Взял ее в прицел. Смотрю, а она машет и показывает рукой, что сзади есть кто-то, а потом вниз показала. То есть террорист был между её ног. А я не вижу его. Но сделал выстрел в ту точку, на которую она показывала. Винтовка прыгает, секунды 2-3 проходит, и я вижу, что она поворачивается назад и показывает палец вверх, то есть бандит или уничтожен, или ранен.

Вместе с Игорем Сениным работали на позиции еще два сотрудника, одним из которых был Дмитрий Бурдяев.

Капитан Игорь Сенин: Мы работали со стороны детского сада по тем окнам, где были террористы. У нас команда прошла, что мы меняем позицию. Когда мы начали выдвигаться на другую снайперскую точку, то по нам открыли огонь из пулемета. В тот момент мы были втроем: Дима, Паша и я. На слух было понятно, что огонь велся по нам длинными очередями. Мы упали вниз, и Павел показал мне на Диму. А тот лежит на боку, пытается перевернуться и у него хрип какой-то странный. Мы с Пашей подтащили его к себе и стали смотреть, где ранение. На голове крови не было, на теле сначала тоже. А у него губы синеют уже. Потом мы сняли с него бронежилет, разрезали тельняжку, смотрим – а у него в теле дыра на боку и что-то белое виднеется. Наверное, кость была видна. И полилась кровь. Я положил руку на шею: пульс так резко забился, а потом прекратился. По станции доложили, что у нас двухсотый.

В том бою «Альфа» понесла ещё одну невосполнимую потерю… Дмитрий Рябинкин находился в составе штурмовой группы. Ему приходилось действовать на очень сложном участке, обстреливаемом плотным огнём басаевских пулемётчиков.

Своими действиями Дмитрий сумел обеспечить передвижение группы. Он вычислил бандита в окне, и пока тот перезаряжал оружие, занял выгодную позицию и навскидку одним выстрелом из автомата поразил врага. Погиб Дмитрий от пули снайпера при передвижении на другую позицию.

Как известно, Герои живут до тех пор, пока о них существует благодарная память, и ветераны «Альфы» делают всё, чтобы информация о Героях становилась достоянием как можно большего числа соотечественников.

Для отвлеченных «любителей», предпочитающих стрелялки, дистиллированные статьи и видео про спецназ, оружие и амуницию, которые увлеченно постят у себя крутые картиночки, все не по нутру: «излишнее» напоминание о Беслане и «Норд-Осте», Южной Осетии и Новороссии.

Между тем, именно спецназу приходится своей кровью оплачивать преступления одних, равнодушие других. Из боя не выходят бойцы… Проходит время, и рядом с семьями остаются только те, кто был верен своим друзьям-товарищам.

…С момента событий в Будённовске прошло уже двадцать семь лет. Из 128 откомандированных на Ставрополье сотрудников Управления «А» четырнадцати человек уже нет в живых. Полковник Анатолий Савельев погиб в декабре 1997 года в Москве, спасая шведского дипломата. Майор Виктор Воронцов не вернулся из Дагестана, для капитана Николая Щекочихина, майоров Михаила Марченко и Юрия Данилина оказалась в один конец командировка в Чечню… Фото: Крест на месте гибели майора Владимира Соловова. Будённовск. Июнь 2015 года

В сентябре 2001 года, спеша на работу, в автокатастрофе погиб капитан Юрий Жумерук. 23 февраля 2004 года от острой сердечной недостаточности скончался майор Евгений Жерлыгин — один из лучших снайперов подразделения.

В июне 2005 года тяжелая болезнь забрала майора Эдуарда Синёва, в декабре 2009-го не стало подполковника запаса Василия Денисова. В феврале 2010 года трагически погиб ветеран Управления «А» капитан Игорь Заливин, в июне 2012 года ушел из жизни прослуживший в «Альфе» почти двадцать пять лет полковник Андрей Руденко.

Каждый год на трех столичных кладбищах: Хованском, «Ракитки» и Николо-Архангельском в годовщину трагедии накрывают поминальные столы. К могилам кавалеров ордена Мужества приходят не только ветераны подразделения, но и представители молодого поколения «альфовцев». И помнят погибших не только сослуживцы. Именами Владимира Соловова и Дмитрия Рябинкина названы школы в Пехлеце и Ватутинках, в которых организованы музеи.

Но лучшим памятником офицерам спецназа является, несомненно, военно-патриотическая игра «Зарница». Вот уже без малого четырнадцать лет на родину Владимира Соловова съезжаются представители «альфовских» школ, чтобы реальным делом почтить память тех, кто в июне 1995 года, не дрогнув, пошел в полный рост на басаевские пулеметы.

Тогда, в июне 1995 года, в Будённовске погибло по разным оценкам от 127 до 144 человек. Конечно, погибших уже не вернуть, но спецназовцам удалось сделать невозможное — спасти жизни сотен и сотен заложников.

https://t.me/csnfsbrussian/1262

https://t.me/csnfsbrussian/1263

https://t.me/csnfsbrussian/1269

https://t.me/csnfsbrussian/1270

https://www.specnaz.ru/articles/226/21/2272.htm