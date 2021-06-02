Легенда о Черубине де Габриак — самая известная литературная мистификация Серебряного века

Серебряный век любил розыгрыши и мистификации, но одна из них вышла за рамки приватного развлечения и превратилась в значимое событие литературной и культурной жизни 1910-х гг. Есть в истории Черубины де Габриак что-то, тревожащее сердце и через столетие с лишним: возможно, сами стихотворения, возможно, судьба их автора.

Все мы, подходя к зеркалу, видим своё отражение. Психологи уже давно доказали, что человек видит и воспринимает себя несколько иначе, чем окружающие. Возможно, это связано с душой, черты которой мы проецируем на свой внешний вид. А может быть мы просто хотим выглядеть чуточку привлекательней, чем есть на самом деле?

Но как быть девушке с рождения не наделённой внешней красотой? Высокий выпуклый лоб, некрасивые зубы, совершенно не чувственные губы, крупный рот, полнота, которая никуда не хочет уходить, и сильная хромота от тяжёлой болезни…от костного туберкулеза, которая приковала её в детстве к постели на 9 долгих лет!?

Как ей, смотрясь в зеркало, поверить, что она тоже прекрасна?! Она умна и это не позволяет льстить себе и тешиться надеждами. Ах, да, у неё есть талант! Она пишет прекрасные стихи! … Увы! Вчера она отнесла свои стихи в редакцию журнала «Аполлон», но издатель Сергей Маковский, окинул взглядом молодую учительницу, которая не выглядела, как поэтесса.

Молодая, милая? Может быть… Но так бедно одетая! Ей вернули её стихи, и она ушла…

Елизавета Дмитриева.

Опять разочарование… За что всё это ей? Лизе Дмитриевой, в семейном кругу называемой Лилей. Смерть отца, сумасшедший(?) брат эпилептик с садистскими наклонностями… да, он издевался над ней и над младшей сестрой. Отрывал куклам ноги, чтобы они хромали, как Лиза, пугал, даже заживо попытался сжечь на их глазах собаку… Глаза. Она их чуть не потеряла. В 9 лет заболела дифтерией и ослепла. Зрение вернулось. Но что она потом увидела? Смерть старшей сестры от погибшего в её утробе младенца и её несчастного мужа, который от горя застрелился на глазах Лизы. А потом их похороны, фобии убитой горем мамы. А в 13 лет мамин друг…он надругался над ней, скованной лечебным корсетом, который не позволял ей двигаться! А мама? Мама обвинила её, ведь это был не просто друг, а мамин новый возлюбленный!

Переполох в редакции

Лиля Дмитриева с матерью и братом.

В 1909-1917 гг. журнал "Аполлон", посвященный литературе, живописи и театру, занимал совершенно особое место среди печатных изданий российской столицы. Сегодня его назвали бы "культовым": публикация в "Аполлоне" означала чуть ли не автоматическое причисление начинающего автора к цеху поэтов. Однако напечататься в "Аполлоне" было непросто. В августе 1909 г. Маковский, исполнявший тогда обязанности не только издателя, но и главного редактора, получил письмо.



От прочего "самотека" оно резко отличалось и внешним видом - листки в траурных рамках, переложенные пряными травами, изящный почерк, и содержанием - стихи были утонченны и загадочны. Маковский был заинтригован, тем более, что вскоре незнакомка, назвавшаяся Черубиной, позвонила по телефону, а потом прислала еще одно письмо с замечательными стихами. Обложка журнала

Когда Маковский показал стихи Черубины сотрудникам "Аполлона", среди которых был и М.Волошин, они поддержали его решение немедленно напечать их. Но сильнее, чем чеканные строки, увлекала личность их автора. Загадочная Черубина общалась с Маковским лишь по телефону, о себе говорила намеками, а в стихах писала о старинных гербах, исповеди в костеле и прочих экзотических для русского интеллигента вещах.

Наследница крестоносцев

Та самая де Габриак.

Постепенно - из намеков, обрывков фраз, полупризнаний и метафор - сложился образ поэтессы. В роскошном особняке, куда нет доступа простым смертным, живет юная красавица с золотыми косами принцессы и зелеными глазами ведьмы. По происхождению она - знатная испанка, по вероисповеданию - страстная католичка, по призванию - поэт.



Увидев ее, невозможно не влюбиться, но она любит лишь Христа и всерьез размышляет о поступлении в монастырь. Ей не нужны гонорары - она несметно богата; ей не нужна слава - она выше этой ярмарки тщеславия. Этот образ настолько вписывался в стилистику декаданса, что в Черубину де Габриак влюбился не только Маковский, но чуть ли не вся редакция журнала. Самая известная литературная мистификация Серебряного века.

Несколько месяцев длились "страсти по Черубине", исправно присылавшей новые стихи и создававшей новые поводы для волнений. То она тяжело заболела, упав без памяти после ночного молитвенного бдения; то она уезжает в Париж. Доведенный до исступления Маковский поклялся во что бы ни стало сорвать с Черубины покров тайны и пасть к ногам искушенной в "мистическом эросе" зеленоглазой наяды. Вскоре его желание исполнилось, правда, несколько неожиданным образом.

Дуэль и разоблачение

До драки не дошло... дошло до дуэли До драки не дошло... дошло до дуэли

В ноябре 1909 г. в случилось неслыханное происшествие: М.Волошин, известный своим добродушным нравом и физической силой, подошел к Н.Гумилеву и отвесил ему пощечину в присутствии свидетелей. До драки между прославленными поэтами не дошло: их растащили, но дошло до дуэли, состоявшейся 22 ноября 1909 г. на Черной речке. Дуэль обошлась без кровопролития, но по Петербургу поползли слухи: дрались из-за женщины, из-за той самой Черубины. Но получалось, что оба ее знают?

Девочка Лиза была из небогатой дворянской семьи, которая рано потеряла отца(он умер от костного туберкулеза, оставив его в наследство дочери). Ей ничего не оставалось, как получить хорошее образование и попытаться сделать карьеру. Ведь на дворе был уже XX век!

Василеостровскую гимназию Елизавета закончила поздно, в 1904г. с золотой медалью, а в 1908 году — Императорский женский педагогический институт по двум специальностям: средневековая история и французская средневековая литература. При этом параллельно слушала лекции в Петербургском университете по испанской литературе и старофранцузскому языку. Потом непродолжительное время было обучение в Сорбонне. Там она познакомилась с Н.Гумилевым… Девушка ему понравилась. Видимо, Николай Степанович помимо лица разглядел и талант, и душу. Гумилев и Волошин.

Их жизнь изменил Коктебель. Они поехали туда вместе, но в их отношения стремительно ворвался третий человек- Максим Волошин (тогда уже женатый). Ну как мог 21 летний Гумилёв сравниться с известным поэтом на десяток лет его старше, опытней и влиятельней,чем он?

В доме Волошина. Дмитриева на переднем плане.

Елизавета не устояла перед обаянием Волошина. Начался бурный роман. Гадкий утёнок приподнял голову и впервые поверил, что может, если не стать, то почувствовать себя лебедем. Девушка пожаловалась Волошину, что её стихи Маковский забраковал. А стихи были хорошие, Волошин это видел. Маковский и обложка журнала его журнала.

Вскоре выяснилось, что с Черубиной был знаком и сам Маковский. Летом ему приносила свои стихи молоденькая учительница Елизавета Дмитриева: симпатичная, но хромая и, о ужас, бедно одетая. По мнению Маковского, настоящая поэтесса так выглядеть не могла, и стихи были возвращены автору. Если бы Дмитриева не входила в круг Волошина, на этом бы все и закончилось; но она рассказала историю неудачной публикации любившему розыгрыши поэту, и тот придумал летним коктебельским вечером "игру в Черубину".

О том, что Дмитриева и Волошин затеяли игру ради нее самой, а не ради публикации, говорит тот факт, что напечататься в "Аполлоне" Елизавета могла и под собственным именем - даже после неудачного первого визита. Ей достаточно было попросить своего возлюбленного Н.Гумилева, и тот уговорил бы Маковского разместить на страницах журнала пару ее произведений. Но просить Дмитриева не хотела.

Волошин был известным шутником, а Дмитриева неуверенной девушкой, мечтающей о восхищении. У них родилась идея розыгрыша, которая стала самой громкой мистификацией Серебряного века. Дмитриева и маска Черубины.

Максимилиан Волошин нашёл как-то на берегу корягу, похожую на одноногого и однорукого чёртика. С Елизаветой они назвали его Габриак – бес, который защищает от злых духов. Он, «Гаврюша» и стал отправной точкой в рождении роковой красавицы Черубины де Габриак. Как же хотел Волошин, чтобы его возлюбленная почувствовала себя уверенно. А как хотела она стать неотразимой и роковой…

Учительницу, жившую на скудное жалованье, прельщала возможность хоть ненадолго почувствовать себя роковой красавицей, играющей мужскими сердцами. Волошин придумывал темы, Елизавета писала стихотворения и интриговала Маковского по телефону, изображая загадочную аристократку. Но любой игре рано или поздно приходит конец. Сегодня сказали бы, что Волошин и Дмитриева создали "виртуальный персонаж". Тот самый виртуальный персонаж.

Но… Однажды Гумилёв узнал правду. Ганс Понтер-немецкий переводчик и поэт разболтал секрет, доверенный ему самой Дмитриевой, с которой он был близок(?!). Гумилёв был обижен и потрясён. Она отказалась стать его женой уже не в первые, да ещё вместе с Волошиным играет в Черубину! От злости при встрече на народе он сказал Елизавете: «Ты была моей любовницей, на таких не женятся «. Волошин отвесил ему пощёчину. Гумилёв вызвал того на дуэль.

Ничего страшного не произошло, но по закону их наказали домашним арестом. Общество нещадно потешалось над ними, высмеивая нелепую дуэль (один промазал, второй не смог выстрелить), ставшую последней дуэлью поэтов в истории России.

Разразился громкий скандал. Вокруг Дмитриевой забурлил поток самых грязных сплетен: и стихи, дескать, за нее писал Волошин; и спала она с двумя поэтами одновременно; и страшна как жаба.

Маковский пригласил Дмитриеву к себе, попытавшись сделать вид, что обо всём изначально знал. По словам свидетелей он даже сказал: » Ну пусть она не испанка, русская, она мне еще ближе, пусть некрасива, пусть прихрамывает, но она близка мне по духу, по таланту, я не могу ее оставить…« Но образ Черубины был настолько живой и чарующий, что оригинал вызвал резкое отвращение:

Дверь медленно, как мне показалось, очень медленно растворилась, и в комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Или это представилось мне так, по сравнению с тем образом красоты, что я выносил за эти месяцы? Стало почти страшно. Сон чудесный канул вдруг в вечность, вступала в свои права неумолимая, чудовищная, стыдная действительность. И сделалось до слез противно и вместе с тем жаль было до слез ее, Черубину…

Маковский

Потрясенная девушка перестала писать стихи и надолго ушла из мира литературы. Елизавета-Черубина не выдержала нападок, презрения и высмеивания. Она, по её же словам, чуть не сошла с ума. Положение спас старый друг инженер-мелиоратор Васильев. Он взял её в жёны и увёз из Петербурга.

Но на этом несчастья пропавшей Черубины не закончились, но писать стихи она закончила навсегда.

После революции, как «бывших дворян» Васильевых высылают в Екатеринодар. Там она, вы не поверите, но начинает работать с С.Я. Маршаком. Их сборник детских пьес выдержал 4 переиздания.1 из 2 …в коллективе театра были такие работники, как Дмитрий Орлов (впоследствии народный артист РСФСР, актёр Театра Мейерхольда, а потом МХАТа), как старейший советский композитор В. А. Золотарев и другие. Пьесы для театра писали по преимуществу двое — я и поэтесса Е. И. Васильева-Дмитриева. Это и было началом моей поэзии для детей…

С.Я. МАРШАК

В 1922г Елизавета Дмитриева-Васильева вернулась в Петроград. Она занимается переводами (как Маршак…) Кстати, думаю, что вы не знаете, но знаменитый «Кошкин дом» написал не Маршак! Точней не он один))))

В первых изданиях стоят два автора! Елизавета Васильева и Самуил Маршак.

А дальше думайте сами, кто стоит первым и почему…

А вот что писал И.Эренбург :

Незадолго до своей смерти С. Я. Маршак попросил меня приехать к нему. Он говорил мне о судьбе Е. И. Дмитриевой, рассказывал, что в двадцатые годы написал вместе с Елизаветой Ивановной несколько пьес для детского театра — «Кошкин дом», «Козел», «Лентяй» и другие. Пьесы эти вышли с именами обоих авторов. Потом Е. И. Дмитриеву выслали в Ташкент, где она умерла в 1928 году. В переиздании пьес выпало ее имя. Самуила Яковлевича мучило, что судьба и творчество Е. И. Дмитриевой, бывшей Черубины де Габриак, неизвестны советским читателям. Он советовался со мной, что ему следует сделать, и я вставляю эти строки, как двойной долг и перед С. Я. Маршаком, и перед Черубиной де Габриак, стихами которой увлекался в молодости.

Впрочем, Елизавета Дмитриева была не единственной женщиной писательницей, которую «обидел» С.Я. Маршак.

В 1926 г. Елизавета Васильева-Дмитриева пишет «Исповедь» — историю Черубины де Габриак. А в 1927г. её ссылают на 3 года в Ташкент (за кружок антропософов-философское течение).

Там она создала ещё одну литературную мистификацию!

Цикл семистиший «Домик под грушевым деревом» (всего 147 стихов в китайском стиле), написанных от имени «философа Ли Сян Цзы», которого сослали на чужбину «за веру в бессмертие человеческого духа», пропитан тоской по дому, который поэтесса так никогда больше и не увидит. Идею ей подсказал друг (возлюбленный) китаевед Ю.Шуцкой.

Из них первое:

Букет из павлиньих перьев

На столе синий-зеленый букет



Перьев павлиньих…

Может быть, я останусь на много, на много лет



Здесь в пустыне…

«Если ты наступил на иней,

Значит, близок и крепкий лед»…*

Что должно придти, то придет!

Из них четырнадцатое:

Бабочка

…И сон один припомнился мне вдруг:

Я бабочкой летала над цветами;

Я помню ясно: был зеленый луг,

И чашечки цветов горели, словно пламя.

Смотрю теперь на мир открытыми глазами,

Но может быть, сама я стала сном

Для бабочки, летящей над цветком?

фото из открытого источника

Её не стало в 1928 году. Дмитриева скончалась в ташкентской больнице от рака печени. Там в Ташкенте её и похоронили, на Боткинском кладбище. Но могила со временем была утеряна…

Неправда ли трагичная судьба женщины? Не родись красивой, а родись счастливой?

Но в жизни бывает всякое. Каждый человек делает свой выбор. Жизнь лишь предоставляет пути, череду возможностей, но как ими воспользоваться, решает сам человек.

Черубина тоже была выбором. Правильным или нет? Для неё теперь это уже не важно.

В детстве, лет 14-15, я мечтала стать святой и радовалась тому, что я больна темным, неведомым недугом и близка к смерти…. Я совсем не боялась и не боюсь смерти, я семи лет хотела умереть, чтобы посмотреть Бога и Дьявола. И это осталось до сих пор.

Тот мир для меня бесконечно привлекателен. Мне кажется, что вся ложь моей жизни превратится в правду, и там, оттуда, я сумею любить так, как хочу… И мне хочется, чтобы кто-нибудь стал моим зеркалом и показал меня мне самой хоть на одно мгновенье. Мне тяжело нести свою душу…

Из исповеди Черубины Все, что осталось - это легенда о гениальной красавице Черубине и ее стихи.

Черубина де Габриак Цветы

Черубина де Габриак - Ты в зеркало смотри

https://knigi.mirtesen.ru/blog/43318471053/Legenda-o-CHerubi...

https://libpstu.wordpress.com/2020/06/24/%D1%87%D0%B5%D1%80%...