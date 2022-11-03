Территория Героев...(48)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/21297 https://t.me/mod_russia/21320 https://t.me/mod_russia/21328 https://t.me/mod_russia/21333 https://t.me/mod_russia/21370

https://t.me/mod_russia/21394 https://t.me/mod_russia/21404 https://t.me/mod_russia/21427 https://t.me/mod_russia/21431

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Вавилов Владислав Во время спецоперации погиб военный из Татарстана — Владислав Вавилов, родом из Бугульмы.

Ему было 26 лет.

У него остались жена и дочка

https://116.ru/text/incidents/2022/09/18/71663543/

Военнослужащий Хорушко Кирилл Губернатор Архангельской области сообщил

https://29.ru/text/politics/2022/05/25/71359841/

Старший лейтенант Должиков Дмитрий Ему было 25 лет.

Дмитрий Должиков родился в городе Бишкеке Кыргызской Республики, а с 2002 года проживал в Вятскополянском районе Кировской области.

Он рано лишился родителей и в 2004 году попал в школу-интернат. Параллельно Дмитрий Должиков занимался военной подготовкой в «Центре специальной подготовки имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова».

После школы парень поступил в Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище. Окончил он его в 2019 году в звании лейтенанта.

В том же году Дмитрий Должиков был назначен на воинскую должность командира танкового взвода.

Он служил в Нижегородской области.

Узнав о гибели друга, Дмитрий Должиков написал на танке: «За Ванька».

https://116.ru/text/incidents/2022/04/19/71268320/

Младший сержант Коростелев Иван Воспитанник школы-интерната Иван Коростелев — он был младше Дмитрия Должикова на полтора года. Парни дружили много лет и вместе оказались на Украине. Иван Коростелев был младшим сержантом 45 бригады спецназначения. Он погиб 25 февраля.

https://116.ru/text/incidents/2022/04/19/71268320/

Капитан Некрасов Алексей Пал смертью храбрых в ходе СВО капитан бронетанковых войск Алексей Васильевич Некрасов.

В 2017 году Алексей восстановлен на военной службе в составе шестой отдельной танковой бригады Нижегородской области. Командир танкового взвода, командир танковой роты… Неоднократно участвовал в совместных учениях с военнослужащими республики Беларусь.

https://zpobeda.ru/aleksej-nekrasov/

Ефрейтор Телетнев Егор Телетнев Егор Евгеньевич, 2000 г.р, г. Кяхта.

Вместе со своими сослуживцами Егор Евгеньевич принимал участие в специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. До конца оставаясь верным Присяге и воинскому долгу, ефрейтор Телетнев Егор Евгеньевич погиб.

https://zpobeda.ru/egor-teletnev/

Доброволец Неведров Евгений Егорьевск простился с земляком-героем Евгением Неведровым.

Ему было всего 32 года.

В марте 2022-го он отправился добровольцем на Донбасс, где участвовал в специальной военной операции.

Евгений Неведров погиб во время освобождения города Попасная Луганской Народной республики.

https://zpobeda.ru/evgenij-nevedrov/

Гвардии рядовой Петрухин Александр В Сампурском районе Тамбовской области проводили в последний путь Александра Петрухина из посёлка Сатинка. Радист-разведчик одного из элитных подразделений Вооружённых сил страны погиб при выполнении боевого задания в Харьковской области.

За отвагу и мужество, проявленные во время специальной военной операции на Украине посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/aleksandr-petruhin/

Военнослужащий Абдуллаев Эдгар В ходе СВО на Украине погиб житель села Аглоби Дербентского района Эдгар Эскендерович Абдуллаев.

https://zpobeda.ru/edgar-abdullaev/

Военнослужащий Кан Константин Кан Константин Викторович погиб в ходе спецоперации под Угледаром.

Посмертно представлен к награде орден Мужества

У него осталась мать, жена и две дочки.

https://zpobeda.ru/konstantin-kan/

Военнослужащий Сорокин Дмитрий Сорокин Дмитрий Сергеевич.

Погиб 13.08.2022.в ЛНР Лисичанске, в ходе боевых действий!

https://zpobeda.ru/dmitrij-sorokin/

Военнослужащий Власенко Никита Власенко Никита Иванович

7.11.1997-31.08.2022.

Погиб на Украине Херсонская обл., Белозёрский район, с.Чернобаевка.

https://zpobeda.ru/nikita-vlasenko/

Старший сержант Гусятников Евгений Егорьевск Московской области простился со старшим сержантом морской пехоты Евгением Гусятниковым.

Он участвовал в специальной военной операции на Донбассе в составе разведывательного батальона. Погиб при исполнении воинского долга 1 сентября 2022 года.

Евгений Гусятников Указом Президента был представлен к ордену мужества посмертно.

Герой был похоронен с воинскими почестями на кладбище в деревне Челохово.

https://vk.com/wall-201190697_394673

Доброволец Шахмагиров Фарид Фарид Шахмагиров, пошел воевать добровольцем, родом из Дагестана,воевал до последней капли крови за простых луганчан и донбасовцев.

Погиб от попадания ракеты himars.

https://zpobeda.ru/farid-shahmagirov/

Машовец Николай Погиб 02.09.22 г.

https://zpobeda.ru/nikolaj-mashovec/

Царенко Данил Погиб 07.09.22

https://zpobeda.ru/danil-carenko/

Военнослужащий Николаев Виктор Погиб 07.03.2022

https://zpobeda.ru/viktor-nikolaev/

Военнослужащий Никитин Павел В Азове откроют памятник и мемориальную доску тульскому десантнику Павлу Никитину, погибшему в ходе спецоперации на Донбассе.

Павел родился и вырос в селе Маргаритово Азовского района. После армии он остался служить по контракту: был направлен в Тулу, в воздушно-десантные войска, а оттуда – на Донбасс. Там он получил смертельное ранение.

Ему был 21 год.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/pavel-nikitin/

Старший лейтенант Елфимов Максим В ходе специальной военной операции на Украине погиб старший лейтенант Елфимов Максим Николаевич

Максим Николаевич родился в селе Усть-Кулом, Коми. Успешно окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил по контракту в городе Псков заместителем командира десантно-штурмовой роты.

https://zpobeda.ru/maksim-elfimov/

Капитан Шелохвостов Александр При выполнении специальных задач в ходе СВО, погиб начальник инженерной службы войсковой части 91704 капитан Шелохвостов Александр Александрович.

Родился Александр 8 марта 1988 года в совхозе Власть Советов Шатковского района Горьковской области.

https://t.me/strana_geroev/4067

Военнослужащий Кодров Андрей В Керчи простились с морпехом, погибшим в Херсонской области.

Андрей Кодров родился 20 июня 1981 года. Учился в школе №12. После её окончания поступил в Симферопольский государственный университет (ныне Крымский федеральный университет).

Служил в 810-й бригаде Морской пехоты, которая базируется в Севастополе.

Погиб в Бериславском районе Херсонской области.

https://t.me/strana_geroev/4054

Военнослужащий Соколовский Андрей Андрей Соколовский служил старшим разведчиком группы спецназа.

Родился в Казахстане, но в 1997 году, когда ему было 4 года переехал в Тетюши. Там окончил школу и сельхозтехникум.

Ему было 28 лет, осталось два сына: старшему исполнилось шесть лет, младшему - год.

https://kazanreporter.ru/news/49855_starsij-razvedcik-specnaza-iz-tatarstana-pogib-na-ukraine

Военнослужащий Зимин Константин В деревне Симаково Верхнеландеховского района простились с участником специальной военной операции Константином Зиминым.

Проходил военную службу по контракту на территории другого региона.

При исполнении воинского долга проявил высочайшие мужество и храбрость.

Представлен к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/konstantin-zimin/

Лейтенант Новиков Александр (Бэмби) Во время выполнения служебно-боевой задачи в зоне СВО погиб молодой лейтенант Александр Новиков, позывной «Бэмби», выпускник 1 роты курсантов НВВКУ, ему было 23 года…

https://t.me/rosich_ru/26096

Военнослужащий Месяц Алексей "Бабка" Алексею "Бабке" Месяцу (1978-2022) посмертно присвоен Орден Мужества.

Алексей, проявляя мужество и героизм, погиб при штурме укреплений в р-не села Мощун (Киевская обл.)

https://t.me/vladlentatarsky/16995 Гвардии младший сержант Абзаров Владимир погиб 18 октября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/vladimir-abzarov/

Младший сержант Лубошнов Алексей Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Лубошнов Алексей Петрович - выпускник Старочукальской школы.

Родился 11.06.1980 г. В 1997 году окончил 11 классов.

После срочной службы по контракту участвовал в Чеченской войне. 8 месяцев воевал с Чеченскими боевиками. Вернулся домой, женился.

В 2022 году снова решил вернуться в военную службу.

В ходе военной операции 23 октября героически погиб.

Награждён орденом Мужества, посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksej-luboshnov/

Военнослужащий Зигангареев Ришат В зоне специальной военной операции погиб татарстанец из Мамадыша Ришат Зигангареев.

Смертельные ранения боец получил в конце сентября.

На военную службу Ришат был призван в июле 2014 года. Позже он заключил контракт, а с февраля 2022 года служил в зоне СВО.

https://kazanreporter.ru/news/52211_mama-pogibsego-na-ukraine-tatarstanca-uverena-cto-syn-peredal-ej-vestocku

Военнослужащий Абдулазизов Дмитрий Абдулазизов Дмитрий Юрьевич, дата рождения 9.11.1978 погиб на спец операции.

Служил г. Новороссийск 108 полк.

Ранее участвовал в военной операции в Сирии. И был награжден медалью.

Так же был награжден медалью за возвращение Крыма 20.02.14-18.03.14.

И медалью "За отличие в военной службе".

Награжден орденом Мужества (посмертно).

Осталась жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/dmitrij-abdulazizov/

Военнослужащий Папуна Александр Александр Михайлович Папуна.

22.08.1991 — 24.10.2022г.

Погиб под Авдеевкой.

Добрый,весёлый,отзывчивый,смелый, полон оптимизма и планов на будущее.

https://zpobeda.ru/aleksandr-papuna/

Военнослужащий Абашки Евгений Военнослужащий из Владикавказа Евгений Абашки, участвовавший в спецоперации на Украине, скончался вследствие ранений в Москве в военном госпитале.

Евгений служил в 58-ой общевойсковой армии.

https://zpobeda.ru/evgenij-abashki/

Военнослужащий Мелешков Данил Под Луганском в ходе спецоперации погиб Данил Мелешков, парень из Белгорода, был выпускником гимназии № 2.

Его все любили: одноклассники, учителя, тренеры!

Светлый был парень. Честный. Правильный.

Он хотел защищать Родину!

https://zpobeda.ru/danil-meleshkov/

Военнослужащий Степанов Алексей Степанов Алексей, военнослужащий ВДВ, служил в 1 гаубичной артиллерийской батарее гаубичного артиллерийского дивизиона 83 гвардейской Десантно-Штурмовой бригады

Награжден орденом Мужества (посмертно)

https://zpobeda.ru/stepanov-aleksej/

Военнослужащий Кротов Евгений В ходе спецоперации на Украине погиб Евгений Кротов из поселка Дзержинского (Лужский район, Ленинградская область)

Он отдал жизнь, защищая Родину и жителей Донбасса.

https://zpobeda.ru/evgenij-krotov/

Доброволец Некрасов Виктор Виктор Николаевич Некрасов погиб при исполнении воинского долга.

Награждён медалью «За отвагу» посмертно.

В мае этого года Виктор Некрасов вступил в добровольческий отряд.

https://zpobeda.ru/vadim-turchinov/

Авдеев Александр «Зеленый» Родился в г. Красноармейск, жил до марта 2022 года в Ленинградской области.

Был в самообороне Крыма. 2014-2015 г. отряд «Суть времени»

Погиб в бою 08.09.2022 г. под Авдеевкой

https://zpobeda.ru/aleksandr-avdeev/

Военнослужащий Рабданов Александр Рабданов Александр, 2000 г.р, п.Могойтуй.

Бывший студент-хуварак из Бурятии.

После окончания кадетской школы в 2019 году ушёл в армию. Спустя полгода срочной службы подписал контракт и перевёлся в Кяхту – в бригаду мотострелкового батальона.

Пал при защите Донбасса в марте во время проходящей на Украине спецоперации.

https://zpobeda.ru/aleksandr-rabdanov/

Военнослужащий Калеников Ян Смертью храбрых в бою в районе Красного Лимана погиб Калеников Ян.

Ян родился 1 августа 1989 года в г. Чирчик Ташкенской области.

Ян Калеников — выпускник МОАУ «СОШ № 25» г. Оренбурга 2008 года. За период обучения принимал активное участие в общественной жизни школы, занимался спортом, участвовал в школьных и районных соревнованиях.

По характеру Ян был скромным, добрым, честным, уравновешенным, самостоятельным, ответственным, общительным и аккуратным. Имел немало друзей и всегда был готов оказать им помощь в трудную минуту.

С первых дней Ян принимал участие в СВО. В апреле 2022 года был ранен, но после восстановления вернулся в строй. Указом президента Российской Федерации награжден медалью Александра Суворова.

Награжден орденом мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/yan-kalenikov/

Сержант Чимитов Булат Чимитов Булат Базар-Хандаевич, 1981 г.р, с.Туран.

Сержант, старший разведчик 30 отдельной Роты специального назначения. Героически погиб во время спецоперации на Украине.

В 2000-2002 гг. проходил срочную службу в рядах Российской армии. Булат является ветераном Второй Чеченской кампании.

Булат — любящий сын, прекрасный отец для своих троих детей, пример для двух младших братьев.

https://zpobeda.ru/bulat-chimitov/

Старший прапорщик Устенко Павел В ходе проведения военной спецоперации на территории Украины погиб выпускник Озерской школы, Устенко Павел Вячеславович. Ему было 27 лет.

17 марта 2022 года Устенко Павел Вячеславович по личной инициативе был направлен в Донецкую республику. В период с 18 марта по 4 сентября 2022 года мужественно выполнял поставленные боевые задачи. Пользовался заслуженным уважением сослуживцев и боевых товарищей.

4 сентября 2022 года Павел Устенко геройски погиб в бою с превосходящими силами украинских нацистов в районе города Балаклея Харьковской области.

У Павла осталась семья: жена, двухлетний сын, мама, старший брат.

Добрый, отзывчивый, улыбчивый, скромный…

https://zpobeda.ru/pavel-ustenko/

Доброволец Сухих Сергей В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины в Херсонской области, с. Александровка погиб Сухих Сергей Васильевич, 07.11.1968 года рождения.

Сергей Васильевич работал в администрации Хомутовского района Курской области, возглавлял Хомутовский районный Совет Ветеранов, в последнее время работал в Хомутовском районном суде. Был ветераном боевых действий.

В апреле месяце Сергей Васильевич уехал служить добровольцем в зону проведения СВО.

Все мы знали его как ответственного человека с активной жизненной позицией и твердыми жизненными принципами, всегда был готов прийти всем на помощь, тем самым заслужил почет и уважение среди местных жителей.

Сергей Васильевич награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/sergej-suhih/

Балязин Георгий В ходе проведения военной спецоперации, героически погиб Балязин Георгий Игоревич.

https://zpobeda.ru/balyazin-georgij/

Военнослужащий Владимиров Вячеслав Владимиров Вячеслав Сергеевич, погиб во время специальной военной операции на Украине

https://zpobeda.ru/vyacheslav-vladimirov/ Погиб 05.03.2022

https://zpobeda.ru/sergej-kotov/

Военнослужащий Вересов Иван Погиб 05.03.2022

https://zpobeda.ru/veresov-ivan/

Военнослужащий Глазьев Виталий Погиб 06.03.2022

https://zpobeda.ru/vitalij-glazev/

Военнослужащий Марченко Даниил Погиб 07.03.2022

https://zpobeda.ru/daniil-marchenko/

Военнослужащий Воротынцев Максим Погиб 07.03.2022

https://zpobeda.ru/maksim-vorotyncev/

Военнослужащий Потехин Николай Погиб 07.03.2022

https://zpobeda.ru/potehin-nikolaj/

Военнослужащий Тарбаев Владислав В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, пгт. Шерловая гора.

Тарбаев Владислав — 26.05.2002 год рождения.

Владиславу было всего лишь 20 лет.

Очень добрый и вежливый парень.

Отзывчивый и весёлый.

https://zpobeda.ru/tarbaev-vladislav/

Урванцев Игорь Житель Копейска Урванцев Игорь погиб во время специальной операции на Украине.

Игорь 2001 года рождения.

Осталась жена и 4-х месячный ребенок.

https://zpobeda.ru/urvancev-igor/

Буравлёв Владимир Погиб защищая свою землю от нацистов.

10.02.1997-05.09.2022

https://zpobeda.ru/vova-buravljov/

Военнослужащий Дыдынский Алексей Дыдынский Алексей Олегович

24.04.1985-7.03.2022

Друг, любимый муж, любимый отец, любимый сын, единственный брат и отважный сослуживец.

https://zpobeda.ru/aleksej-dydynskij/

Военнослужащий Сергазин Азамат При исполнении воинского долга на Украине погиб Азамат Жумабаевич Сергазин, уроженец п. Ленинский.

https://zpobeda.ru/azamat-sergazin/

Старший лейтенант Коцур Александр При исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине погиб житель ст.Архонская Пригородного района Александр Коцур.

Вверенное старшему лейтенанту Коцуру подразделение осуществляло контроль за обеспечением безопасности в пункте временного пребывания украинских военнопленных, когда противник нанёс по объекту ракетный удар. После первого смертоносного залпа, который повлек за собой гибель людей и разрушения, Александр, несмотря на контузию, предпринял попытку спасти оставшихся в живых военнопленных, организовав их эвакуацию и разбор завалов. Он находился в самом эпицентре трагедии, когда туда ударил второй залп вражеской РСЗО, оборвав жизнь бесстрашного офицера.

Александру было 26 лет.

Остался маленький сын.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kocur/

Гвардии старший лейтенант Алиев Тимур Β хoдe вoeннoй cпeцoпepaции нa Укpaинe пoгиб Тимуp Алиeв, зaмecтитeль кoмaндиpa 1 ΠДР пo вoeннo-пoлитичecкoй paбoтe. 51 пoлк.

https://zpobeda.ru/timup-aliev/

Старший лейтенант Рукосуев Эдуард При исполнении воинского долга геройски погиб командир разведывательного взвода Рукосуев Эдуард Иванович.

Старший лейтенант Рукосуев, оценив смертельную угрозу для жизни подчиненных, среагировал мгновенно, приказав им перегруппироваться и… вызвал огонь на себя.

В том бою погиб только он, командир, сраженный выстрелом из гранатомета, ценой своей жизни сохранив жизни подчиненным…

https://zpobeda.ru/eduard-rukosuev/

Майор Хордаев Тархан Β хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции в ocвoбoждeнии ЛДΗР гepoичecки пoгиб Хордаев Тархан Расулович.

Был нaчaльникoм штaбa бaтaльoнa.

Имeл oчeнь мнoгo знaкoмых, тoвapищeй и дpузeй.

Зa выcoкий гepoизм пpoявлeнный пpи выпoлнeнии вoинcкoгo дoлгa, нaгpaждён Оpдeнoм Μужecтвa (пocмepтнo)

https://zpobeda.ru/tarhan-hordaev/

Военнослужащий Пряничников Павел Погиб выполняя спец операцию Павел Пряничников

Таким вот и останется в памяти, добрым, отзывчивым, с необыкновенно голубыми глазами.

https://zpobeda.ru/pavel-pryanichnikov/

Старший прапорщик Шурыгин Олег Олег Шурыгин погиб, выполняя воинский долг.

Ему было 33 года.

Олег Шурыгин учился в школе в Серебряных Прудах, потом была армия. Защита Родины стала для Олега делом всей жизни. Он участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской республике. В ходе выполнения боевого задания получил смертельное ранение.

Наград у Олега Шурыгина было много. Это медали генерала Ермолова, «За воинскую доблесть», «За службу на Северном Кавказе».

Орден Мужества старший прапорщик получил посмертно.

https://zpobeda.ru/oleg-shurygin/

Военнослужащий Шестов Андрей При выполнении боевого задания на Украине погиб военнослужащий из Горно-Алтайска Андрей Михайлович Шестов.

Андрей родился 18 мая 1996 года в Горно-Алтайске. Учился в гимназии №9, затем в политехническом колледже им. Гнездилова, получил профессию электрогазосварщика.

В 2015 году был призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил Российской Армии. После срочной службы подписал контракт. В течение года принимал участие в антитеррористической кампании в Сирии. Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации за воинскую доблесть.

Участвовать в спецоперации Андрей решил вместе со своими товарищами по службе. На Украину они отправились летом. В боях Андрей проявил себя с самой лучшей стороны, сражался доблестно и самоотверженно.

Родные и близкие навсегда запомнят Андрея добрым, открытым, скромным, честным человеком. Он имел немало друзей и всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту. Мечтал создать семью с любимой девушкой.

https://zpobeda.ru/andrej-shestov/

Гвардии капитан Лубсанов Цырен Лубсанов Цырен Александрович.

Погиб во время специальной военной операции на Украине, посмертно представлен к ордену Мужества.

https://zpobeda.ru/cyren-lubsanov/

Доброволец Перминов Михаил В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Михаил Перминов.

35-летний оренбуржец Михаил Перминов не смог остаться в стороне от происходящего на Донбассе — стал добровольцем. Погиб под Лисичанском в Луганской области.

За отвагу и самоотверженность при выполнении всех боевых заданий, за беззаветную верность своей Родине и своему народу Михаил Перминов награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/mihail-perminov/

Доброволец Орлов Евгений В Волгограде проводили в последний путь добровольно пришедшего в военкомат и погибшего в зоне специальной военной операции на Украине 28-летнего Евгения Орлова.

В мае в ходе спецоперации погиб его отчим — 41-летний гвардии капитан народной милиции ДНР Дмитрий Гончаров.

Как рассказали пришедшие на церемонию прощания близкие Евгения, он родился в Волгограде, окончил кадетскую школу, затем Астраханскую государственную академию водного транспорта. В 2014-м был призван на срочную службу в армии. Службу проходил в воздушно-десантных войсках — сначала в Ростове, затем на границе с Грузией. В 2017 году Евгений подписал контракт и служил в городе Шали Чеченской Республики. В 2018-м он вернулся в родной город.

https://zpobeda.ru/evgenij-orlov/ 41-летний Дмитрий Гончаров, уроженец Волгограда, приехал на Донбасс для защиты его жителей. Когда началась специальная военная операция, принял участие и в ней. Проходил службу в силовых структурах национальной милиции ЛНР и ДНР.

7 апреля Дмитрий геройски погиб при защите народа Донбасса и выполняя задачи командования.

http://volgograd-news.net/society/2022/05/05/239594.html

Доброволец Пуцолу Элиа Боец спецназа, погиб в бою 17 октября.

Эля приехал на Донбасс из Италии в 2018 году, чтобы защищать Донбасс и мир от нацизма 21 века. Он сразу пошел в армию и все это время служил в бою. Он был отличным солдатом, бесстрашным и высококвалифицированным, одним из лучших бойцов в самом элитном подразделении армии ДНР.

Он не любил войну и убийства, но понимал, что другого выбора нет, и что нацисты и нацизм - это болезнь. Он вылечил многих из них.

Вне поля боя он был добрым, щедрым и настоящим джентльменом. Его мечтой было открыть после войны приют для брошенных животных.

Его тело будет возвращено матери и отцу в Италию.

Ему было 28 лет.

Он жил и умер как Герой

https://t.me/SpetnazDNR/406

Доброволец Кастильо Алексис (Альфонсо) Воин-интернационалист из Колумбии погиб на Донбассе, сражаясь за Россию

Колумбиец Алексис Кастильо 28 октября попал под артобстрел ВСУ под Песками. Вместе с тремя сослуживцами они отразили контратаку украинских формирований в районе села Пески и сумели уничтожить 22 бойца противника.

К сожалению, Кастильо, как и его товарищи погибли. Колумбиец скончался от полученных в результате обстрела ранений: его посекло осколками.

Алексис Кастильо с позывным «Альфонсо» сражался на Донбассе все 8 лет. О произошедшем на Украине перевороте он узнал, будучи в Испании, но после того, как случилась Одесская трагедия, решил для себя, что больше не может оставаться в стороне.

На скорбную новость уже отреагировал президент Колумбии Густаво Петро: «Умер молодой человек, который хотел стать революционером. Революция — это мир».

Многие в мире уже давно поняли, что воюют не просто с нацизмом или против НАТО, а за новый, более справедливый мир.

https://t.me/c/1801542020/422

Я внук того солдата

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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