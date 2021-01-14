Энергетики Европы готовятся к замерзанию

Европа готовится к продолжительным морозам, когда к концу этой недели температуры упадут ниже нуля. Под термином готовиться надо подразумевать - жидко ходит под себя, потому как морозные дни обещают быть совсем безветренными.

Вторжение Генерала Мороза с тыла через Испанию, который оккупировал Мадрид полуметровыми сугробами, будет усугубляться "секретным русским оружием", известным в западных СМИ как "внезапное стратосферное потепление". Эта новейшая разработка русских оружейников делит на части полярный вихрь, ветры которые обычно удерживают холодный воздух на крайнем севере и отпускают этих "Зверей Востока" на юг.

Прогноз на месяц вперед для северо-запада Европы с использованием данных Weather Company Прогноз на месяц вперед для северо-запада Европы с использованием данных Weather Company

Это угрожает повторить набег такого «зверя с востока» двухлетней давности, когда смертоносный сибирский холодный взрыв ударил по Европе, вызвав эвакуацию из замерзающих жилых зданий, останавливая железнодорожное движение, не говоря уже о других средствах передвижения, кроме собачьих упряжек. Безжалостное вторжение запланировано в лучших русских традициях - в худшее время для систем отопления и электроснабжения Западной Европы: ожидается, что безветренные дни подавят работу ветряной генерации в Европе, а атомные электростанции не смогут прийти на выручку, так как их сейчас выводят из эксплуатации или они на ремонте.

По словам синоптика Maxar Technologies Inc., холода в Европе с 17 по 22 января увеличат на 11% количество градусо-дней в течение которых положено отапливать здания и на следующей неделе оно предательски вырастет до 92 дней, по сравнению со средним сезонным показателем за 10 лет 82,7.

Набег авангарда холодного арктического воздуха в Европу в январе уже привел к всплеску спроса на электроэнергию и снизил объемы хранения газа, в результате чего цены достигли самого высокого уровня за два года.

«Неизвестно, как долго продлится период холода, и это зависит от ряда факторов, но точно известно, что холод продлится неделю, но есть и плохие новости, это может продолжаться до начала февраля», - сказал шведский синоптик Кларт.

Когда спрос растет, а объем возобновляемой энергии остается низким, это означает, что для увеличения предложения потребуются запуск более дорогих и совсем не зеленых тепловых станций. Это приводит к росту цен на рынках электроэнергии на сутки вперед и внутри суток. Это также подвергает рынки риску скачков цен, когда блоки аварийно выключаются, вынуждая системных операторов активировать резервные электростанции или просить промышленность сократить потребление, чтобы сохранить стабильность сети.

Цены на электроэнергию в Германии на сутки вперед достигли самого высокого уровня за два года в пятницу, когда температура в Берлине упала почти до нуля. (Евро за мегаватт в час)

Приближающееся похолодание может привести к дальнейшему росту цен, поскольку ожидается, что к воскресенью в столице Германии температура упадет до -6,9 градусов по Цельсию, а в пятницу - до -15 градусов по Цельсию.

В это же время Electricite de France SA не может ничем помочь из своего атомного арсенала, поскольку на реакторах выполняется техническое обслуживание, в связи с чем компания ограничит поставки электроэнергии для Франции и ее соседей. Во Франции уровень электрического отопления намного выше, чем в большинстве других европейских стран, и спрос более чувствителен к холодной погоде. По словам Гленна Риксона, руководителя отдела анализа европейской энергетики в S&P Global Platts, перспективы доступности электроэнергии в феврале выглядят удручающими.

https://aftershock.news/?q=node/937997

P.S. А построили бы вовремя Северный поток, гдядишь и не змэрзли бы, курилки!