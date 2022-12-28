Как старший лейтенант Воловиков вступил в первый воздушный бой с немцами еще накануне Великой Отечественной войны

19 июня, буквально за три дня до начала Великой Отечественной войны, в советском небе произошел бой, который и можно считать первым воздушным сражением между СССР и Германией. К сожалению, о том бое известно не так много. Но все же.
С нашей стороны в нем принял участие летчик 72-го авиационного полка Северного флота старший лейтенант Воловиков Валентин Дмитриевич на своем истребителе И-153 «Чайка». Со стороны немцев была группа из двухмоторные самолетов, которые сопровождались четырьмя истребителями «Мессершмитт» Bf.109.
Воздушная немецкая разведка над территорией СССР
Как известно, сразу после подписания договора Молотова-Риббентропа, Гитлер издал декрет, который запрещал любой сбор разведданных о Советском Союзе. Но уже к середине 1940 года сбор разведовательной информации возобновился.
В связи с этим в люфтваффе активизировалась деятельность секретного подразделения под командованием Теодора Ровеля, которое занималось воздушной разведкой над территорией СССР. В составе «Команды Ровеля» были дальние разведчики Ю-86.Немецкий разведчик Ю-86 (источник: https://clck.ru/32rAXP)
Не сказать, чтобы немцы беспрепятственно нарушали наши границы. Так, в апреле 1941 года один из немецких разведчиков Ю-86 в результате неисправности двигателя был вынужден обнаружить себя и не без помощи советского истребителя совершить вынужденную посадку.
На допросе немецкие летчики, конечно, отнекивались и в один голос утверждали, что, мол, заблудились и по ошибке пролетели вглубь СССР на расстояние в 200 км. Звучало все это как-то малоубедительно.
Поскольку, начиная с апреля 1941 года, команда Ровеля стала регулярно, чуть ли не три раза в день, наведываться на территорию СССР, встреча с советскими пилотами была лишь делом времени.
Первый воздушный бой накануне войны
Произошел он 19 июня 1941 года.
Старший лейтенант Воловиков при выполнении планового задания встретил в воздухе «неопознанные двухмоторные» самолеты , предположительно Ю-86 и попытался их атаковать.И-153 "Чайка" (источник фото: https://clck.ru/32rAyT)
При заходе на очередной вираж И-153 Воловикова уже был атакован четырьмя истребителей «Мессершмитт» Bf.109 из группы сопровождения.
Понимая, что силы будут неравные, Валентин Воловиков предпочел выйти из боя и уйти высоко в облака.
Так закончился первый бой советских летчиков с летчиками люфтваффе. До начала войны оставалось всего три дня...
☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
Старший лейтенант Валентин Дмитриевич Воловиков принимал активное участие на фронтах Великой Отечественной войны, пока в одном из боев 23.12.1943 года не пропал без вести.
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