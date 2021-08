22 июня 1941 года – о советском экономическом чуде и готовности к отражению врага. Валентин Катасонов

Победа над врагом начала коваться задолго до начала войны

80 лет исполнилось с начала Великой Отечественной войны. Без малого четыре года понадобилось Советскому Союзу, чтобы сокрушить страшного врага. Без крепкого тыла такая победа была бы невозможна. Тыл, прежде всего, экономика. И этот тыл готовился загодя. Победа над врагом начала коваться задолго до 22 июня 1941 года.

Отсчёт подготовки советской экономики к войне следует вести с 1929 года, когда началась первая пятилетка и стартовала индустриализация. Целью было превращение в кратчайшие сроки аграрно-промышленной экономики в преимущественно промышленную. Это было необходимо для решения двух взаимосвязанных задач: 1) обеспечение экономической независимости СССР, превращение советской экономики в самодостаточную (Советский Союз находился в торгово-экономической и кредитной блокаде Запада); 2) создание промышленного фундамента для производства современных видов оружия и военной техники в масштабах, которые позволили бы превысить военный потенциал противника.

У Англии, Германии, США и других индустриализация была растянута на многие десятилетия. Преодолеть существовавшее в 1920-е годы экономическое отставание СССР от стран Запада, готовивших военную агрессию против нашей страны, необходимо было в пределах десятка лет.

Для этого требовалось срочно переходить от либерально-рыночной модели экономики 20-х годов (НЭП) к мобилизационной экономике. Такой переход был осуществлён на рубеже 20-30-х годов.

Была выстроена вертикаль управления экономикой сверху (Совет министров, Совет труда и обороны, Госплан) до низу (десятки тысяч предприятий). Главным инструментом управления стали планы – пятилетние, годовые, квартальные, месячные. Они имели статус закона, их неисполнение строго каралось. Планы имели тысячи позиций, причем подавляющая часть показателей были натуральными (физическими), лишь небольшая часть – стоимостными.

На рубеже 20-30-х гг. была проведена реформа кредитно-банковской системы, большое количество частных коммерческих банков были ликвидированы или реорганизованы в государственные кредитные организации. Банковский сектор стал полностью государственным, а денежное обращение двухконтурным: один контур представлял собой безналичные расчёты между предприятиями и организациями; второй контур – обращение наличных денег для обслуживания граждан (зарплаты, пенсии, стипендии, розничная торговля). Свободного перетока денег из одного контура в другой не было. Государственная форма собственности была доминирующей в промышленности, а в сельском хозяйстве преобладала кооперативная (колхозы), хотя имелась и государственная (совхозы). В сфере внешнеэкономических отношений действовала система государственной монополии внешней торговли и государственная валютная монополия. Советский рубль не использовался для международных расчётов.

Индустриализация проводилась поэтапно. На первом этапе (первая пятилетка) создавался фундамент тяжёлой промышленности (угле- и нефтедобыча, черная и цветная металлургия, производство цемента и других строительных материалов, электроэнергетика). Были приняты особые меры по ускоренному развитию золотодобывающей промышленности на Дальнем Востоке для получения драгоценного металла и закупок оборудования на мировом рынке. Начало индустриализации совпало с началом мирового экономического кризиса. Запад был вынужден отменить или ослабить те ограничения и запреты, которые действовали в рамках разных блокад против СССР, и мы не преминули этим воспользоваться. В проектировании и строительстве многих крупных и крупнейших промышленных объектов участвовали западные (преимущественно американские) специалисты. Советские инженеры, проектировщики, строители ещё находились на положении учеников.

На втором этапе (вторая пятилетка) упор был сделан на машиностроении – производстве металлорежущих и иных станков, энергетического и электротехнического оборудования, автомобилей, паровозов и вагонов, судов, тракторов. На третьем этапе (незавершенная третья пятилетка) было запущено производство специальных станков и оборудования для создания наиболее сложных видов вооружения и военной техники, началось стремительное наращивание выпуска военных самолётов, танков и другой бронетехники, снарядов и боеприпасов, средств связи. На втором и особенно третьем этапах мы постепенно отказывались от услуг западных проектировщиков, строителей и инженеров. Налаживалась подготовка собственных кадров – в вузах и техникумах. Была развернута сеть производственно-технических (ремесленных) училищ для подготовки высококвалифицированных рабочих.

К 1940 году было введено в эксплуатацию более 9 тысяч предприятий. Получалось, что в среднем ежесуточно вводилось по два новых промышленных объекта. И это не считая тех предприятий, которые уже работали на старте индустриализации; они, как правило, подвергались серьезной технической реконструкции. Среди крупнейших промышленных объектов, введенных в строй, можно назвать: ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, Уралмаш, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, автомобильные заводы ГАЗ, ЗИС (позднее ЗИЛ) и другие. Появилась новая железная дорога – Турксиб. Темпы строительства были беспрецедентны. Так, на сооружение Горьковского автомобильного завода понадобилось 17 месяцев, на возведение Сталинградского тракторного завода – 11 месяцев.

По итогам первой пятилетки СССР обошел по объёмам промышленной продукции Германию и Англию и занял второе место в мире после США. На рубеже 30-40-х гг. доля СССР в мировом промышленном производстве достигла 10%. Страна занимала первое место в мире по добыче марганцевой руды, производству синтетического каучука, первое место в Европе и второе в мире по добыче нефти, по валовой продукции тракторостроения и машиностроения. Одно из ведущих мест в мире занимал Советский Союз по выработке электроэнергии, алюминия, выплавке стали и чугуна, добыче угля и производству цемента.

Советское экономическое чудо СССР имеет объяснение.

Доля валового общественного продукта, направлявшегося на капитальные вложения, достигала 50%. Такой высокой нормы накопления мировая история не знала ни до советской индустриализации, ни после. Возможности роста личного потребления советских граждан (другая часть валового общественного продукта) были ограничены. На протяжении всех лет довоенной индустриализации наблюдалось сильное опережение развития отраслей группы «А» (производство средств производства) по сравнению с отраслями группы «Б» (производство предметов потребления). Данные о таком различии в темпах роста отраслей групп «А» и «Б» приводит в свой книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» Н.А. Вознесенский. Валовая продукция промышленности возросла (в неизменных ценах) с 21,4 млрд. руб. в 1928 году до 138,5 млрд. руб. в 1940 году, следовательно, возросла в 6,5 раза, причем производство средств производства возросло с 8,5 млрд. руб. до 84,8 млрд. руб., или в 10 раз. Одновременно возросло с 12,9 млрд. руб. в 1928 году до 53,7 млрд. руб. в 1940 году, или более чем в 4 раза, производство предметов народного потребления.

В годы первой пятилетки были карточки и дефицит многих потребительских товаров. Власти страны приложили большие усилия, чтобы разъяснить людям жизненную необходимость индустриализации, которая требовала «затягивания поясов». Во второй пятилетке уже обозначилась тенденция к росту доходов населения и увеличению массы потребительских товаров в торговле. Разъяснительная работа и повышение доходов населения сделали своё дело, появился трудовой энтузиазм. Вот как описывает годы индустриализации Дмитрий Верхотуров: «...Стройки увлекли народ. Дело, которое в миллионы раз превышает возможности собственных рук, которое требует высочайшего напряжения ума, сообразительности и умения, увлекает и отбрасывает противоречия на второй план. На всех без исключения крупных стройках рабочая масса постепенно заражалась трудовым энтузиазмом, делала рекордные выработки и выдающиеся достижения…» (Верхотуров Дмитрий. Сталин против великой депрессии. Антикризисная политика СССР. – М.: Яуза; Эксмо, 2009, с. 7).

К 22 июня 1941 года страна успела, в основном, выполнить те задачи, которые были поставлены на старте индустриализации. Были достигнуты экономическая независимость и самодостаточность. Был создан единый народнохозяйственный комплекс. Доля импорта в покрытии внутренних потребностей СССР в товарах производственного и потребительского назначения в 1940 года составляла ничтожные 0,3-0,4%. На экспорт в том же году шло не более 1% внутреннего производства.

Была в основном решена и вторая задача – создание военной промышленности и налаживание выпуска самой совершенной военной техники и современного оружия. К началу Великой Отечественной войны Советский Союз по мощности авиазаводов превосходил Германию. Авиапромышленность СССР накануне фашистской агрессии имела 24 самолётостроительных завода, в том числе 15 заводов истребительной, вспомогательной и девять бомбардировочной и штурмовой авиации. В годы довоенных пятилеток в стране практически с нуля была создана крупная танковая промышленность. Перед войной девять заводов выпускали танки, танковую броню и моторы.

В третьей пятилетке выполнялась ещё одна новая задача индустриализации – создание предприятий-дублёров на востоке страны. К 1941 г. на Урале, в Поволжье, Западной и Восточной Сибири была размещена почти шестая часть всех советских военных заводов. По некоторым видам вооружения и боеприпасов они производили свыше 34% продукции оборонной промышленности.

Значение создания промышленного центра на востоке трудно переоценить. На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 года, проживало 40% населения и находились мощности по производству 63% всей довоенной добычи угля, 68% всей выплавки чугуна, 58% всей выплавки стали, 60% всего производства алюминия. На оккупированной территории к ноябрю 1941 года, производилось 38% всей довоенной валовой продукции зерна, 84% всего довоенного производства сахара.

Перемещение производительных сил на восток во второй половине 1941 года было поистине грандиозным. В течение трех месяцев 1941 года (июль – сентябрь) было эвакуировано в восточные районы СССР (Урал, западная Сибирь. Средняя Азия и Казахстан) более 1360 крупных, главным образом военных, предприятий. С декабря 1941 года падение промышленного производства в воевавшем советском Союзе прекратилось, а с марта 1942 года производство вновь быстро пошло вверх; выпуск военной продукции в марте 1942 года только в восточных районах страны достиг уровня производства, который имел место в начале войны на всей территории СССР…

И в заключение некоторые цифры по производству оружия и военной техники за годы Второй мировой войны в СССР (в скобках для сравнения – цифры по Германии): танки и самоходные артиллеристские установки – 82.250 (30.000); миномёты (50 мм и выше) – 347.900 (73.484); пулемёты – 1.477.400 (674.280); военные грузовики – 265.600 (345.914); военные самолёты всех типов – 213.742 (109.320) (Harrison, Mark. The Economics of World War II: Six Great Powers in International Comparison, Cambridge University Press,1998).

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

