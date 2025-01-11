О цитатном ловкачестве

С просторов интернета прислали мне цитату из телеграм-канала Андрея Медведева. Раньше мне никогда не доводилось сталкиваться с этим человеком, и я его не знаю, но после ознакомления с текстом, используя дедуктивный метод Шерлока Холмса, сделал вывод, что по каким-то причинам он очень не любит Ленина и СССР.

Подобные настроения мне не были понятны и ранее, и уж тем более непонятны сейчас, после 33 лет жизни при капитализме, но я готов признать, что человек имеет право на убеждения, отличающиеся от моих.

В телеграм-канале, который ведется от имени Андрея Медведева, в одном из постов автор текста вспоминает, что в декабре 2024 года исполнилось 110 лет классической работе Владимир Ильича Ленина «О национальной гордости великороссов». Автор анализирует некоторые цитаты из этой работы в необычном и, надо сказать, довольно удивительном для меня ключе:

«Мы говорим: нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и дальневосточной Европе), «защищать отечество» иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего отечества, т.е. худших врагов нашей родины; – нельзя великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, как наименьшего зла для 9/10 населения Великороссии, ибо царизм не только угнетает эти 9/10 населения экономически и политически, но и деморализирует, унижает, обесчещивает, проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор лицемерными, якобы патриотическими фразами».

«Замените царизм на «путинизм», «Великороссию» на «Россию/Российскую Федерацию», «монархию» на «кровавый режим» или иные слова из лексикона беглых оппозиционеров. И вы сразу поймете, откуда черпают вдохновение все эти наши деколонизаторы, борцы с режимом, ходорковские*, волковы*, певчие* и прочие навальнисты*. Короче, все русофобские упыри.

Так из Ленина. Не из мифического же плана Даллеса. А заодно представьте, в какой ситуации пишется статья «О национальной гордости…». Россия ведет тяжелую войну. А Ленин, сидя в Швейцарии, пишет о том, как разрушить страну и о русских рабах…

Представьте, что сегодня в России некто публикует подобного рода текст. Как вы воспримите текст и самого автора? Так вот, попробуйте найти отличия между тем, что пишет Ленин, и рассуждениями, скажем, участников всяких антироссийских форумов».

Ну и далее в том же духе.

Я даже не буду говорить, что не слишком правильно давать отдельные цитаты вне контекста. В этом нет необходимости – работа Ленина «О национальной гордости великороссов» является классической, ее знают все во всем мире, знает ее руководство нашей страны, проходившее ее в школах и институтах, изучавшее ее во время членства в КПСС. А если кто из молодых людей ее не читал – так обязательно почитайте, работа небольшая и написана четко, конкретно и с чисто ленинской энергетикой. Опять же, тексты Ленина опубликованы миллионными тиражами и у нас, и во всем мире, и есть в каждой уважающей себя библиотеке. Публикуются они и сейчас.

Меня удивило другое, по крайней мере, как я понял, мысль автора – странная параллель между действиями царского правительства в XIX веке и действиями нынешней России. А также более чем странная параллель между большевиками и их заклятыми врагами – «февралистами» образца 1917 года и «демократами» (так мы тогда называли либералов) конца 80-х – 90-х прошлого века.

«Замените царизм на «путинизм», «Великороссию» на «Россию/Российскую Федерацию», «монархию» на «кровавый режим» или иные слова из лексикона беглых оппозиционеров. И вы сразу поймете, откуда черпают вдохновение все эти наши деколонизаторы, борцы с режимом, ходорковские*, волковы*, певчие* и прочие навальнисты*. Короче, все русофобские упыри», – пишет автор.

А зачем же нам менять? Мы лучше вспомним, какой ад и визг устраивала «демократическая» пресса сначала по поводу нашей контртеррористической операции в Афганистане, как теперь оказалось, абсолютно правильной, как требовала поражения нашей армии, вывода войск и осуждения «коммунистического режима». Потом примерно те же люди требовали прекратить нашу контртеррористическую операцию в Чечне. И, наконец, многие из этих людей, кто дожил, кто в российской прессе, а кто и за границей, выступили с осуждением нашей Специальной военной операции на Украине. И во всех трех случаях коммунисты, а конкретно КПРФ, решительно, последовательно, всегда и в любой ситуации словом и делом поддерживали и защищали нашу армию.

Далее, мне совершенно непонятно: что автор призывает «заменить»? Ну начнем с того, что ни Красная Армия, ни армия царской России никогда не вели колониальных, захватнических войн, а Россия никогда не колонизировала другие страны и народы, хотя при этом и сама никогда не была чьей-то колонией, хотя, как совершенно справедливо заметил президент Путин, действительно, до 24 февраля 2022 года шла по пути завуалированного (а подчас и не такого уж завуалированного) подчинения Западу. Сейчас, к счастью, мы с этого пути свернули, и, надеюсь, навсегда.

Что касается действий царского правительства в Восточной Европе и Китае, то пусть о них спорят историки, я же еще из советского (а значит, самого правдивого) школьного анализа истории помню, что эта деятельность вызывала много вопросов.

Но была и другая, которая, когда она совершалась, вопросов не вызывала, а вызывала восторг у всего мира – это освобождение всё той же Восточной Европы от фашизма и Китая от японского милитаризма, которое прошло под Красным флагом и руководством Коммунистической партии и с именем Ленина. До сих пор созданные тогда государства и власти считают себя, по меткому выражению доктора Даяна Джаятилекки из Шри-Ланки, «детьми Ленина». И та же Восточная Европа, начиная с ГДР, стала нашим преданным союзником и другом, активно участвуя в экономическом сотрудничестве в рамках Совета экономической взаимопомощи или в военном в рамках организации Варшавского договора – на нашем счету, как минимум, две успешные совместные контртеррористические операции в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968-м. И так было, пока антикоммунисты Горбачев и Ельцин не сдали наших друзей и союзников на съедение американцам.

Не только в Восточной Европе или Китае, но и по всему миру мы несли народам освобождение и прогресс, а XX век благодаря Ленину стал русским веком, когда мы определяли вектор исторического развития, а русский язык, в общей сложности, учило большее количество людей в мире, чем английский. Положение трудящихся во всем мире значительно улучшилось под влиянием СССР, так как мировой капитал был вынужден идти на уступки, опасаясь прихода к власти в подконтрольных ему странах коммунистов. Ни для кого не секрет, что даже Франция и Италия до Второй мировой войны были близки к созданию социалистических правительств и только открытие так называемого «второго фронта» и высадка в Европе так называемых «союзников» не позволили это сделать.

К чему я веду? А к тому, что, на мой взгляд, ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между действиями царского правительства в Восточной Европе и в Китае и нынешней Специальной военной операцией. Разве Россия ведет колониальную или империалистическую войну? Нет, как раз напротив! На мой взгляд, на нынешней Украине Россия ведет ярко выраженную антиколониальную борьбу, которая, во-первых, является освободительной по отношению как к русскому, так и к украинскому народу, оказавшемуся после 1991 году в колонизации и оккупации, а во-вторых, по своей духовной составляющей, наша СВО ни в коем случае не является колониальной, а есть прямое продолжение Великой Отечественной войны – и именно поэтому так однозначно, сразу же и решительно была поддержана коммунистами, которые принимают в ней самое активное участие во всех качествах. К великому сожалению, уже 103 (и это, увы, не последние данные) наших товарища по партии погибли в борьбе за Родину.

Кроме того, наша Специальная военная операция имеет огромное международное значение. Об ее всемирной антиколониальной составляющей неоднократно говорил и президент Путин, и другие представители властей Российской Федерации. Россия сейчас (впрочем, как и всегда) – главное препятствие на пути мирового зла. Сломив Россию, зло не встретило бы нигде больше такого сопротивления. Разумеется, сломить Россию не удастся. Грубо говоря, сейчас на Украине решается судьба того, как в будущем будут эксплуатировать рабочего в Бразилии или крестьянина в Нигерии. Именно так – идет совершенно глобальная, всемирная борьба за честь и достоинство человека, за право каждого на достойную жизнь.

И в этом смысле СВО, опять же, является продолжением борьбы, которую вел СССР, а основы которой заложил Ленин. И ни для кого не секрет, что большинство людей в мире, как наших друзей, так, кстати, и наших врагов, воспринимают нас именно в таком качестве.

Весь здравомыслящий, прогрессивный и просто психически здоровый и разумный мир смотрит на нас сейчас как на освободителей и как на реальную историческую альтернативу – точно так же, как в свое время смотрели на СССР. И только нашей стране, даже несмотря на 30 с лишним лет капитализма, по плечу такие задачи.

А что касается классики, так она потому и классика, что действительно актуальна во все времена. Только давайте проводить правильные исторические параллели, а не ставить их перпендикулярно и с ног на голову.

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*Ходорковский, Певчих, Волков признаны иноагентами. Навальный признан иноагентом, внесен в список лиц, в отношении которых есть данные о причастности к экстремистской и террористической деятельности.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

https://sovross.ru/2025/01/10/o-citatnom-lovkachestve/