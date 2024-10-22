Рабочие олимпиады - СССР и мировой спорт в межвоенный период

За более чем сто лет существования олимпийское движение постоянно сталкивалось с попытками создать альтернативные спортивные соревнования. Наверное, самая успешная инициатива принадлежала социал-демократам, которые организовали собственные рабочие олимпиады. С ними соперничал созданный в 1919 году Коминтерн и его структурное подразделение — Красный спортивный интернационал. Новости СМИ2

Об отношениях коммунистических и социал-демократических спортивных организаций, использовании Советским Союзом спорта как дипломатической «мягкой силы», вынужденном сотрудничестве Москвы с европейскими социал-демократами и капиталистами — в материале Никиты Николаева.

Первые Олимпийские игры современности, автором идеи и вдохновителем которых был Пьер де Кубертен, прошли в 1896 году в Афинах. Российская империя, чьи подданные стояли у истоков нового движения, официально стала членом международной спортивной семьи лишь в 1912 году, после создания собственного олимпийского комитета. Участие империи в соревнованиях полно как триумфальных, так и скандальных историй. В 1913 году в России даже провели свою олимпиаду — однако она не рассматривалась в качестве альтернативы международным стартам. Вторая российская олимпиада прошла в Риге летом 1914 года. Источник: commons.wikimedia.org

В связи с Первой мировой войной проведение Олимпийских игр было временно прекращено. Вряд ли участники событий тех дней могли себе представить, что российские атлеты официально вернутся на Олимпиаду лишь в 1952 году.

Отказ от рекордов

«Спорт высших достижений» в Советской России межвоенной эпохи был совсем не похож на послевоенный и тем более на современный. Фактически даже такого понятия не существовало. Большевистские идеологи видели в физических упражнениях один из способов формирования и воспитания человека нового типа. В публичных выступлениях вождей и официальных резолюциях «спорт высших достижений» однозначно клеймился как характерный для капиталистического общества. В 1924 году советская физкультура определялась как «средство гармонического развития и физического оздоровления трудящихся; не спортсменство, а коммунистическое воспитание; не рекорд отдельных лиц, а коллективные достижения». Парад физкультурников в Москве. 1927 год. Источник: pastvu.com

На Олимпиады большевиков не приглашали — впрочем, они и сами вряд ли поехали бы на праздник капитализма. Некоторое время советский спорт варился в собственном соку на губернских и всесоюзных соревнованиях рабочих коллективов. Однако довольно скоро большевики осознали, что спорт может стать прекрасным инструментом «мягкой силы» во внешней политике. На эту мысль советских руководителей натолкнули европейские социал-демократы.

Альтернатива II Интернационала

Олимпийские игры 1920 года, первые после Первой мировой войны, проходили в бельгийском Антверпене — городе, сильно пострадавшем от европейского конфликта. МОК превратил международный смотр в парад победителей: комитет не пригласил спортсменов из проигравших стран — Германии, Австрии, Венгрии, Турции и Болгарии.

Европейские левые расценили это решение как необоснованную дискриминацию. С другой стороны, социал-демократы ещё до войны планировали создать международную спортивную организацию на базе партийных физкультурных кружков. В 1920 году члены II Интернационала в швейцарском Люцерне договорились о создании своего «комитета» — Социалистического рабочего спортивного интернационала (Люцернский спортивный интернационал, ЛСИ). Главным принципом его работы была политическая нейтральность, однако она касалась скорее фракций внутри самого левого движения.

Делегаты постановили проводить собственные рабочие соревнования, не зависящие от Международного олимпийского комитета. Эта идея пользовалась большой популярностью, особенно в «отменённых» странах — Германии и Австрии. Именно они лидировали в количестве членов рабочего интернационала. На 1931 год в организации состояло более 1,8 миллиона человек, из которых 1,2 миллиона представляли левых Веймарской республики.

Коминтерн вступает в игру

Советская Россия осталась в стороне и от социал-демократического спорта. В 1919 году большевики провозгласили создание собственного интернационала. Организации требовалась и своя спортивная секция. Инициатором коммунистического «олимпийского комитета» стал видный большевик, непосредственный участник Октябрьского переворота и Гражданской войны, глава Высшего совета физической культуры Николай Подвойский. Николай Подвойский. Источник: commons.wikimedia.org

В 1921 году в составе Коминтерна был образован Красный спортивный интернационал (КСИ, Спортинтерн), которой руководил Подвойский. Главной целью коммунистической альтернативы МОК, согласно уставу, стала «концентрация воли миллионов рабочих спортсменов во всём мире поставить свою спортивную деятельность на службу усиления классовой мощи пролетариата и отдать всю свою силу делу победы пролетариата над капиталистическим обществом».

Спортинтерн противопоставил себя одновременно и буржуазному МОКу, и социал-демократической спортивной организации. Европейские левые, не примкнувшие к Коминтерну, прямо обвиняли большевиков в сознательном расколе рабочего спортивного движения. Внутри КСИ в первые годы его существования, впрочем, звучали голоса за объединение. Однако руководство организации даже не рассматривало такую возможность — напротив, должно существовать лишь одно рабочее спортивное объединение. Эта позиция, в частности, была зафиксирована в редакции устава от 1925 года:

«КСИ есть единый мировой союз рабоче-крестьянских спортивных и гимнастических организаций и объединяет вокруг себя трудящиеся массы в городе и деревне в целях их воспитания и приобщения ко всем видам физической культуры, гимнастики и спорта, дабы в классовой борьбе пролетариата они могли бы участвовать в качестве способных к сопротивлению, физически ловких, бодрых и полных решимости борцов».

Агитационный плакат. 1933 год. Источник: commons.wikimedia.org

Примерно в это же время Спортинтерн был выведен из прямого подчинения Коминтерна и стал секцией Коммунистического интернационала молодёжи. В первой половине 1920‑х годов организация не проводила соревнований, ограничиваясь «переманиванием» членов социал-демократического интернационала. Эта политика лишь отчасти дала плоды. Несмотря на внушительное число членов (около двух миллионов человек), лишь 280 тысяч были гражданами европейских стран — Германии и Чехословакии.

Рабочие олимпиады

Социал-демократы были на шаг впереди коммунистов. Пока советские чиновники разбирались с юридическим статусом КСИ, люцернская организация начала проводить соревнования под собственной эгидой, борясь с «капиталистическими» олимпиадами. В июне 1921 года в Праге состоялись «пробные» летние игры, в которых участвовали представители 13 стран. Большинство медалей завоевали спортсмены из Финляндии. Примечательно, что спустя месяц в столице Чехословакии состоялась неофициальная спартакиада, средства на которую выделил Коминтерн. К сожалению, о составе участников и их количестве ничего не известно. Почтовая марка, приуроченная к рабочей олимпиаде 1921 года. Источник: flickr.com

Спустя четыре года социал-демократы организовали уже официальную рабочую олимпиаду. Местом её проведения стал Франкфурт-на-Майне. На соревнования приехало три тысячи атлетов-рабочих из 12 европейских стран, ещё 100 тысяч человек прибыли в качестве гостей и участников других событий: помимо спортивных мероприятий на рабочей олимпиаде были организованы физкультурные уроки и художественные салоны. На соревнованиях не демонстрировалась национальная символика — спортсмены выходили на стадионы под интернациональным красным стягом. Советские делегаты официально не были допущены из-за идеологического конфликта между Коминтерном и Социалистическим рабочим интернационалом (прямым преемником II Интернационала). Плакат, посвящённый рабочей олимпиаде во Франкфурте. Источник: dhm.de Рабочие футбольные сборные Германии и Финляндии выходят на поле. Франкфурт, 1925 год. Источник: commons.wikimedia.org

Несмотря на просчёты в организации (на это жаловались сами атлеты), игры в целом прошли успешно. Как и четыре года назад, большинство медалей завоевали финские спортсмены. В 1931 году социал-демократы провели ещё две олимпиады, которые по количеству зрителей и участников обогнали игры под эгидой МОК. Они также прошли без советских атлетов.

Спартакиада — коммунистическая олимпиада

Отказ люцернского социал-демократического комитета приглашать представителей СССР на первую рабочую олимпиаду заставил большевиков заняться собственным спортивным альтернативным смотром. В 1924 году исполком КСИ относительно рабочей олимпиады во Франкфурте принял следующую резолюцию:

«…Реформистская бюрократия пытается сделать Олимпиаду простым спортивным празднеством. Это не может входить в задачи пролетарского спортивного движения. Первая международная рабочая Олимпиада должна пройти под знаком классовой борьбы и открыто демонстрировать связь физкультуры пролетариата с пролетарской классовой борьбой».

Спортинтерн приступил к организации соревнований. Спартакиаду предполагалось провести в Москве в 1928 году. Специально для мероприятия был построен стадион «Динамо», который стал самым крупным в стране и вмещал 28 тысяч человек. Соревнования состоялись в августе. На Спартакиаду прибыли атлеты из 17 стран, причём среди них были и те, кто входил в ЛСИ, за что организация исключила их из своих рядов. По этому поводу КСИ уже после соревнований выпустил официальное заявление:

«Многие рабочие спортсмены не могли принять участие в этом международном пролетарском празднестве рабочего спорта, благодаря тому, что были введены в заблуждение или им угрожали вожди из Люцернского спортинтерна».

Постер Спартакиады в Москве. Источник: commons.wikimedia.org

Впрочем, иностранцев на Спартакиаде было очень мало. Из более чем семи тысяч атлетов лишь 612 представляли европейские державы. Самые крупные делегации прибыли из Германии, Финляндии и Австрии. Впоследствии именно из-за недостатка зарубежных гостей первая Спартакиада была названа всесоюзной.

Попытка выйти на настоящий международный уровень

КСИ продолжали проводить собственные соревнования. На 1931 год Спортинтерн запланировал новую Спартакиаду в Берлине — в стране, на которую приходилось большинство иностранных членов организации. Велась тщательная подготовка. В разных странах состоялись отборочные соревнования, на основе результатов которых формировались сборные. На фоне мирового экономического кризиса и роста популярности радикальных левых движений в Москве рассчитывали, что Спартакиада станет важным событием с идеологической точки зрения, которое покажет единство коммунистического европейского движения. Соревнования прямо противопоставлялись Олимпиаде 1932 года в Лос-Анджелесе и рабочей социал-демократической олимпиаде в Вене.

Спартакиада в Берлине не состоялась. 20 июня 1931 года местные власти запретили проведение соревнований, опасаясь массовых акций и демонстраций коммунистов. Вероятно, полиция не желала повторения событий, произошедших 1 мая 1929 года. Тогда столицу Веймарской республики потрясли столкновения коммунистов с полицией, которые унесли жизни несколько десятков человек. Впрочем, спустя несколько дней берлинская полиция оговорилась, что согласна на проведение спортивных состязаний без политических акций. Но КСИ делал упор именно на пропагандистские цели соревнований. Баррикады на улицах Берлина. Май 1929 года. Источник: commons.wikimedia.org

Провести большой коммунистический спортивный праздник за рубежом у Москвы не получилось. Спортинтерн понёс большие материальные и моральные убытки. С этого момента КСИ сосредоточилась на организации Спартакиад только внутри СССР. Проведение всемирных коммунистических соревнований было намечено на 1936 год, но они не состоялись. Советский Союз в первой половине 30‑х годов поменял вектор внешней политики, который отразился и на спорте. Да и сам спорт изменился.

Перемены в дипломатии — перемены в спорте

Первая половина 1930‑х годов в Европе — всплеск популярности фашизма. В Италии и Германии крайние правые пришли к власти. В этих условиях СССР начал налаживать связи с «буржуазными» странами. Советский Союз вступил в Лигу Наций, активно участвовал в работе международных организаций. Нарком по иностранным делам Максим Литвинов успешно создавал имидж СССР как страны, с которой можно вести нормальный диалог.

С другой стороны, внутри Советского Союза менялся массовый спорт. В 1933 году Всесоюзный совет физической культуры постановил создавать массовые спортивные общества с целью «догнать и перегнать буржуазные рекорды в спорте». После этого решения, в частности, появилось знаменитое общество «Спартак». Фактически советский спорт начал двигаться в сторону «высших достижений», которые нещадно критиковал в предшествующее десятилетие. Позднее было установлено звание мастера спорта — важный маркер в изменении государственного подхода в сфере. Теперь погоня за рекордами вытеснила задачу воспитания тела и духа рабочего. Парад физкультурников в Ленинграде. 1933 год. Источник: propagandahistory.ru

Оттепель настала и в отношениях с люцернским комитетом. Движение навстречу друг другу было выгодно обеим сторонам. Коммунисты таким образом входили в более широкое спортивное движение, а социал-демократы налаживали отношения с бывшими противниками на фоне фашистской угрозы. В 1934 году ЛСИ разрешил своим членам участвовать в соревнованиях КСИ. Помимо этого, в СССР стали проводить показательные выступления зарубежных спортсменов, не связанных с коммунистическим движением.

Примирение

Пик сотрудничества ЛСИ и КСИ пришёлся на 1936 год — время, когда традиционные Олимпийские игры проводились в нацистской Германии. Оба спортинтерна объявили о бойкоте соревнований и решили провести собственные соревнования. Организатором выступил люцернский комитет, но теперь на играх могли участвовать спортсмены из СССР. Местом проведения рабочей олимпиады стала Барселона.

В июле 1936 года в город стали прибывать спортсмены. Охват соревнований не имел аналогов — в Барселону приехали шесть тысяч атлетов из 49 стран. Организаторы провели церемонию открытия, но состязания не состоялись — в Испании началась гражданская война. Спортсмены и гости спешно уезжали из Барселоны. В стране остались около 200 атлетов, которые вступили в рабочие ополчения для защиты республики. Афиша народной олимпиады в Барселоне. Источник: propagandahistory.ru

Игры перенесли на следующий год. Новым хозяином рабочей олимпиады стал бельгийский Антверпен. В 1937 году представители 15 стран приняли участие в последних рабочих состязаниях перед началом Второй мировой войны. Советские спортсмены впервые попали на рабочую олимпиаду под эгидой ЛСИ и заняли четвёртое место в общем зачёте, уступив атлетам из Финляндии, Норвегии и Франции. Примечательно, что в футбольном турнире победу одержал созданный совсем недавно клуб «Спартак».

Рабочая олимпиада в Антверпене стала последним аккордом левого спортивного движения в Европе. Следующие соревнования планировалось провести в 1943 году в Хельсинки, но этому не суждено было сбыться. Впрочем, столица Финляндии после войны всё же приняла крупный международный старт — первые послевоенные Олимпийские игры. Афиша рабочей олимпиады в Антверпене. Источник: europeana.eu

В 1937 году Спортинтерн был распущен. Советские власти больше не видели в существовании комитета смысла — главную задачу он выполнить не смог, да и курс был взят на соперничество с «буржуазным» спортом, большевики всё больше перенимали методы «капиталистов». Можно лишь гадать, успел бы СССР стать членом МОК и принять участие в следующей Олимпиаде (она должна была пройти в 1940 году в Токио). Война помешала этим планам. Лишь в 1952 году в Хельсинки советские спортсмены официально стали членами международной олимпийской семьи. При этом Спартакиады продолжали жить — однако они уже не позиционировались как альтернатива соревнованиям МОК и превратились во внутренние состязания.

Никита Николаев

https://vatnikstan.ru/history/alternativnye-olimpiady/