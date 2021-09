Пришло время потребовать от Казахстана закрыть все военно-биологические объекты США

Главный телевизионный канал «Звезда» министерства обороны России озадачился проблематикой американских военно-биологических лабораторий, а на передаче «Открытый эфир. Ток-шоу» 11 августа его ведущие и вовсе обвинили руководство республики в несоблюдении обязательств о биологической безопасности и в том, что данные объекты будут обслуживать Пентагон еще в течение ближайших лет.

Россия, кажется, начала приближаться к разрешению проблем наличия биологических лабораторий, находящихся в республиках Закавказья и Средней Азии. Так, в мае этого года Армения в рамках подписанного меморандума обязалась предоставить возможность российским специалистам проводить постоянный мониторинг деятельности развернутых американцами биологических лабораторий. Такой же документ в ближайшее время должен подписать и Казахстан.

Но Пентагон уже вложил значительные суммы в развитие сети военно-биологических объектов, и отступать не намерен. Например, только на строительство Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы и его обслуживание было потрачено 400 миллионов долларов и еще 100 миллионов на финансирование других НИИ и лабораторий в Казахстане. Не менее 165 миллионов за последнее время было выделено агентством по предотвращению военных угроз министерства обороны США (DTRA) на развитие биологических лабораторий в соседнем Узбекистане.

Более того, выясняется, что, несмотря на прошлогодние заявления Касым-Жомарта Токаева, что в Казахстане не производится биологическое оружие и на всех объектах нет американских специалистов, в действительности военные биологи по-прежнему продолжают работать в ЦРЛ в рамках проектов по модернизации и созданию новых боевых штаммов. И это, по словам участников передачи, отражено в бюджетных планах DTRA за 2021 и 2022 годы, где как раз показан порядок осуществления запланированных программ в рамках ЦРЛ в Алматы.

Журналисты «Звезды» в подтверждение также приводят сведения о том, что Пентагон непосредственно осуществляет свою работу на шести объектах в разных регионах Казахстана через компанию подрядчика CH2M, которая и сейчас курирует и контролирует выполнение всех военно-биологических исследований. Есть также признание руководителей Центра особо опасных инфекций министерства здравоохранения РК, сделанное в апреле этого года, что они продолжают работу с данной американской компанией.

Об этом говорит и начальник отдела Центра контроля над заболеваниями по Центральноазиатскому региону при посольстве США Дэниэль А. Сингер, который заявил, что американское военное ведомство продолжает закупать новое оборудование для казахстанских лабораторий и курировать выполнение прежних программ. То есть, сами американцы опровергают утверждения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По мнению ведущих передачи «Открытый эфир. Ток-шоу», сначала американских военных биологов в 90-х и в начале нулевых интересовали наработки советских ученых и коллекции наиболее опасных патогенов, собранных медиками по все Средней Азии, начиная с 20-х 30-х годов. Но затем они стали проводить в Казахстане эксперименты, вызвавшие вспышки бруцеллеза и конго-крымской геморрагической лихорадки, так как они появлялись сразу же после начала исследований данных заболеваний на данных объектах.

Кроме этого, уже достоверно известно о том, что казахстанские лаборатории участвовали в работах по генетической модификации коронавируса летучих мышей, чтобы сделать его опасным для человека. Так, журналом «Вирусы» были опубликованы данные о научных разработках, которые проводились еще в апреле 2019 года на базе Алматинской ЦРЛ в рамках проекта KZ-33 Агентства по сокращению угроз Минобороны США. В частности, группа ученых США и Казахстана совместно работали над новым штаммом вируса, переносчиками которых являлись летучие мыши.

Еще одним подтверждением активной деятельности американских военных биологов в последние годы является проект «Camels as biosurveillance sentinels: Risk at the human – camel interface», что в переводе означает «Верблюды как сторожевые наблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку», который сейчас осуществляется на территории Казахстана и Таджикистана с привлечением местных ученых и специалистов. Исполнителем является всё то же Агентство по уменьшению оборонной угрозы (DTRA), проводящее все военно-биологические исследования, связанные с поиском и дальнейшей модификацией в лабораторных условиях штаммов опаснейших недугов.

Об этой угрозе использования одомашненных верблюдов, как резервуаров по переносу биологических боеприпасов, сообщил автор данных строк и Коалиция по запрещению биологического оружия, инициированного левыми партиями.

Благодаря неравнодушным таджикским ученым стало известно, что данная программа рассчитана на 2020-22 годы и является продолжением того самого проекта НИИ проблем биологической безопасности Казахстана и американских ученых в рамках DTRA по исследованию ближневосточного респираторного коронавируса у летучих мышей и верблюдов, который уже частично был реализован у нас в Казахстане в 2016-2018 годах.

Что самое важное, на этой передаче телеканала «Звезда» известный российский политолог Никита Мендкович заявил, что американцы преднамеренно используют лаборатории на постсоветском пространстве для ведения исследований двойного назначения.

«В них участвуют военнослужащие США. Кроме того, моё расследование показало, что в ряде случаев происходит намеренное заражение местной фауны завезенными штаммами, которые проводят американские специалисты. Затем они же рассматривают результаты, как и насколько быстро происходит их распространение в соседних с Россией странах, и какую сопротивляемость оказывала местная биосреда», – указал политолог.

По его словам, всё это указывает на подготовку биологической войны на территории, приграничной с Россией и Китаем. Более того, он предложил считать данные лаборатории на постсоветском пространстве военными объектами США со всеми вытекающими отсюда последствиями. И действительно, давно пора, так как данные лаборатории являются настоящими военно-биологическими базами и бомбами одновременно, которые уже проводят испытания и диверсии как на территории Казахстана, так и соседней России.

Примером тому может служить вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки в 2014-м году в северокавказских субъектах РФ, штаммы которых были собраны в Казахстане годом раньше, а затем модифицированы в Центре Лугара в Грузии. Многочисленные вспышки атипичных заболеваний в республике также могут в любой момент перекинуться на территорию России и Китая. И в ситуации обострения отношений с Пентагоном и НАТО эти военные американские объекты надо немедленно закрывать.

Но ликвидации данных опасных объектов и проведению исследований по заказу министерства обороны США препятствуют именно казахстанские власти, которые говорят, что там якобы разрабатывается вакцина против коронавируса, которая так и не прошла все стадии испытаний, то якобы отечественные ПЦР-тесты, оказавшиеся на самом деле китайскими. Так, и с утверждениями Касым-Жомарта Токаева о том, что на этих объектах уже нет американских военных биологов, как и нет никаких разработок биологического оружия.

Если всё это учитывать, то логично спрогнозировать — казахстанская сторона и дальше под любыми предлогами будет оправдывать работу лаборатории ЦРЛ в Алматы и учреждений, которые её обслуживают. Так как эти объекты, вкупе с «учебными центрами» и другими организациями Пентагона, она рассматривает в качестве своеобразной гарантии своей независимости от Москвы и Пекина. Думаю, по этой же причине в своё время возник вопрос возможного размещения военных баз США на Каспии.

Поэтому в ситуации серьезных геополитических изменений в Евразии после поражения американцев в Афганистане, Пекину и Москве необходимо требовать от Нур-Султана (Целинограда) выполнения своих союзнических обязательств и немедленного уничтожения всех военных объектов вероятного противника на территории Казахстана.

