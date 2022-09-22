Половинкины

Владислав Свиблов, рэпер Тимати, экс-депутат Сергей Шишкарёв – вот, похоже, новые воротилы отечественного бизнеса, выросшие на идущем переделе собственности. Из-за антироссийских санкций западные компании волей-неволей распродают свои активы в России. И достаются они новым владельцам с хорошим дисконтом.

В начале лета Владислав Свиблов получил российские рудники и производственные линии, которые принадлежали канадской компании Kinross. За них он будет до 2027 года выплачивать 340 млн долларов. Это при том, что ранее золотой бизнес канадцев в России оценивался в 1,5–2 млрд долларов.

Параллельно структуры Владислава Свиблова выкупают никелево-медное месторождение в Амурской области у британской Amur Minerals. Ещё в мае на переговорах фигурировала сумма в 105 млн долларов, теперь же речь идёт всего о 35 млн долларов.

«Золотой» олигарх

Владислав Свиблов

В цветной металлургии Владислав Свиблов не так давно, но уже успел стать заметной фигурой – его включают в топ-3 российских золотых магнатов. В 2020 году его компания Fortiana выкупила 40% Highland Gold у Романа Абрамовича и его партнёров. Сейчас этот бизнес полностью контролируется Свибловым.

Такие истории успеха выглядели естественно в 90-е, однако сегодня они вызывают вопросы. Как 42-летнему Свиблову, который вплоть до 2017 года был наёмным менеджером, вдруг удалось стать «золотым» олигархом?

Нащупать золотое дно Свиб­лову помог государственный банк ВТБ, который выдал на сделку кредит. Сколько именно – неизвестно. Только первый пакет в 40% Highland Gold обошёлся Свиблову в 574,3 млн долларов – человеку с улицы такие деньги не получить. Также известно, что ранее госбанк уже выдавал структурам Свиблова кредиты суммарно примерно на 70 млрд рублей. Те деньги пошли на покупку Озёрного полиметаллического месторождения в Бурятии. В залог банк получил компанию, которая и будет работать на этом месторождении. То есть, если дело выгорит, господин Свиблов останется в шоколаде, если же нет – банк заберёт себе убыточную структуру. Неудивительно, что по­шли слухи – мол, Свиблов может быть в этом бизнесе всего лишь фронтменом, прикрывая собой реального владельца собственности. Достаточно могущественного, чтобы обес­печить не только финансирование, но и успешное проведение сделок, ведь очевидно, что получить буквально за копейки налаженный иностранцами бизнес желающих было предостаточно.

Кофе для Тимати

Стало известно о планах шведского бренда H&M повысить цены в российских магазинах, которые будут открыты в преддверии ухода компании из России. Устраивать распродажу со скидками H&M не собирается.

Арсен Каноков

Новость о том, что бывшей сетью кофеен американского бренда Starbucks вместе с ресторатором Антоном Пинским будет руководить Тимати (Тимур Юнусов), наделала немало шума. Однако похоже, что имя шоумена в данной истории могло использоваться как ширма. Во-первых, толком не понятно, являются ли Пинский и Юнусов новыми владельцами сети или только управляют ею. К тому же не факт, что они с Тимати поделили сеть кофеен на двоих. Ранее в прессу просачивалась информация о том, что в переговорах о покупке Starbucks на паях с музыкантом и ресторатором участвуют менеджеры компании «Синдика», за которой стоит сенатор и экс-президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. Известно, что «Синдика» управляет сетью торгово-развлекательных комплексов в разных регионах и рядом крупных торговых объектов в Москве. «Форбс» в январе 2022 года включил «Синдику» в рейтинг «королей российской недвижимости», отдав ей 18-е место.

В сеть Starbucks до продажи входили 130 заведений, в ковидном 2021 году они имели выручку 5,2 млрд рублей и чистую прибыль 199,2 млн руб­лей.

Кстати

Компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина договорилась о покупке российских активов австрийской группы Mondi. Её предприятия занимаются производством целлюлозы и лидируют на российском рынке бумажной продукции. Австрийцы рассчитывают продать бизнес за 1,5 млрд долларов, но последнее слово за правительственной комиссией, которая должна одобрить сделку. В число бенефициаров большого передела можно отнести также компанию

ЛУКОЙЛ Вагита Алекперова и Леонида Федуна. Ей досталась сеть АЗС, которая ранее принадлежала британской компании Shell. Сумма сделки не раскрывается, но в результате неё британцы списали 83 млн долларов в виде безвозвратных убытков.

OBI для анонима

Не менее шумный скандал разгорелся весной вокруг сети строительных гипермаркетов OBI. Немецкая головная компания приказала закрыть тогда магазины, однако российский менеджмент взбунтовался и продолжил работать. Тогда немцы дистанционно отключили компьютерную систему и заблокировали кассу. Менеджеры взломали компьютеры, поменяли ПО и хотели снова открыть магазины, по сути захватив их. Правда, единства в рядах российских управленцев не было. Да и законных механизмов реализовать этот план тоже. Пока развивались эти флибустьерские битвы, немцы всё же нашли покупателя на 28 магазинов в России. Им оказался международный бизнесмен-экспат Йозеф Лиокумович. Ранее он хотел купить сеть за 100 млн евро, теперь же она досталась ему за 600 (!) рублей. И хотя остался ещё долг перед материнской компанией в 30 млн евро, но всё равно получается выгодно. Правда, у этой сделки, опять-таки, есть двойное дно. На Лиокумовича записано только 60% компании. Остальные 40% принадлежат теперь российскому бизнесмену, имя которого не раскрывается.

Контейнеры для «Дела»

Сергей Шишкарёв

Мировой лидер на рынке контейнерных перевозок компания Maersk продала свою российскую сеть мультифункциональных терминалов, объединённых в группу Global Ports. Она была российским лидером контейнерных перевозок, имея несколько терминалов на Дальнем Востоке, российской Балтике, а также в Финляндии. Maersk имела в этом бизнесе контрольный пакет – 30,75%. Однако весной транснациональная компания заявила об уходе из России и стала искать покупателя на свою долю. В итоге акции перешли группе «Дело», которая нарастила таким образом свою долю в Global Ports до 61,5%. Сумма сделки не раскрывается, но, согласно утечкам, дисконт мог составлять 50%, если брать за основу показатели бизнеса на конец прошлого года.

Главный бенефициар «Дела» – экс-депутат и экс-глава комитета по транспорту Госдумы Сергей Шишкарёв (в политике он известен как один из создателей партии «Родина»). В 2019 году Шишкарёв выкупил на аукционе у РЖД компанию «Трансконтейнер» – оператора контейнерных перевозок, созданного госмонополией. В битве за актив он обошёл тогда структуры Романа Абрамовича и Владимира Лисина, предложив продавцу 60,3 млн рублей. Выплатить эту сумму предпринимателю помог Сбербанк, предоставив кредит (70–75% от суммы покупки).

Справка

Более тысячи иностранных компаний заявили об уходе или сокращении деятельности в России. В большинстве случаев речь идёт о заморозке инвестиций и рекламных кампаний. Свыше 300 фирм, по подсчётам Йельского университета, полностью прекратили работу. В то же время Роструд говорит о более чем 500 ликвидированных юрлицах.

Аналитики компании Aspring Capital подсчитали, что только 60% иностранных компаний из сделавших громкие заявления о продаже бизнеса сейчас реально готовят документы к сделкам. Из них треть пытается сделать собственниками бывших менеджеров, что, возможно, позволит сохранить производственную связь с головной компанией. Остальные рассматривают продажу стратегическим инвесторам. И здесь есть неприятный для иностранцев поворот. Сделку нужно согласовать на уровне правительственной комиссии. О результатах и принципах её работы открытой информации нет, однако есть утечки. Например, министр финансов Антон Силуанов в июне рассказал участникам съезда РСПП, что при рассмотрении заявления о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег учитываются два критерия: первый –согласие профильного ведомства на смену собственника, второй – дисконт должен быть не менее 50%. «Если хотят уходить, пусть испытывают определённые издержки на выходе из этого актива», – отметил он.