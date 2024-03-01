Комбат пошёл под пули снайперов во время секретной операции

Он был в числе первых двухсот бойцов, кто вертолётами десантировался в Гостомель.

Гвардии майор Алексей Осокин

Семья офицера авиации переехала в Орехово-Зуево в начале двухтысячных. Два сына Николая Леонидовича к этому времени уже сделали жизненный выбор. Алексей поступил в суворовское училище, Дмитрий учился в военной академии.

В детстве Лёша обожал читать. Начал с истории про юнг Северного флота Валентина Пикуля, брал книги в школьной библиотеке, выписывал исторические труды по почте. Знал истории всех пионеров-героев и хотел быть на них похожим.

«Был случай классе в седьмом, играя в хоккей, Лёша сломал ключицу. И чтобы мы не переживали, терпел и молчал об этом. А узнали мы о травме от его одноклассницы», – вспоминает Николай Леонидович.

В школе занимался всем подряд: карате, баскетболом... В Суворовском училище много времени уделял пулевой стрельбе, дорос до первого спортивного разряда. В Рязанском десантном перешёл на гиревой спорт, был чемпионом училища.

Ещё была музыкальная школа в офицерском клубе. Прекрасно играл на фортепьяно, преподаватели хвалили. Но об этом таланте он потом никому не рассказывал. Не любил хвалиться.

ПРАВДИВЫЙ ФИЛЬМ

- В Крымской операции Алексей принимал участие с первого дня и до того времени, когда всё успокоилось, – рассказывает отец. Их туда перебрасывали самолётами. Он говорил, что фильм Пиманова про Крым – наиболее правдивый. Мы вместе с ним его смотрели. И политику государства он полностью одобрял.

– Вы прекрасно понимаете, что десантники всегда в горячих точках. Вы об этом говорили с сыном?

– Нет, хотя, конечно, я об этом думал. Да и жена переживала. Особенно за парашютные прыжки, форсирование рек, в которых Алексей принимал участие. Но про службу он нам не рассказывал.



"ВСЕ НОРМАЛЬНО, МАМА, ТОЛЬКО ЖАРКО"

Алексей служил командиром взвода, заместителем командиров роты и батальона. Дважды был в Сирии. На вопросы матери о том, как там, отвечал всегда одинаково: «Всё нормально, мама, жарко только».

Из Сирии привёз сувениры: погоны и шевроны сирийских военных, с которыми они вместе воевали, матери духи. А больше оттуда ничего не привезёшь.

За первую сирийскую командировку Алексея наградили медалью Суворова. За вторую командировку тоже представляли к награде. Я видел это представление в его личном деле. Но почему-то не наградили.

В отпуск всегда приезжал домой, в Орехово-Зуево. И что зимой, что летом режим у него был одинаковым – дальние пробежки за городом, силовые упражнения, плавание в бассейне.



"ЖЕНИТЬСЯ НЕ ПРОБЛЕМА, А ПОТОМ?"

Отец рассказывает про Алексея, что ко всему он подходил очень ответственно. В том числе и к женитьбе. Говорил, что жениться – не проблема, а потом что? Ведь жена должна принять специфику службы десантника: постоянные командировки, сборы. Так и не женился.

Первая любовь у Алексея была в десантном училище. Девушка тоже там училась. На два года младше его была. Приезжали вместе в Орехово-Зуево домой. Но что-то не срослось.

– Наверняка у него были какие-то планы на будущее?

– Так он еще молодой, 32 года, до пенсии долго. В планах была только академия.

ДВЕ ЗАДАЧИ В ГОСТОМЕЛЕ

Последний раз Алексей прислал сообщение родителям 22 февраля 2022 года. Писал, что всё хорошо. Через два дня он был в числе первых трёхсот бойцов, кто вертолётами десантировался в Гостомель, захватил аэродром и два дня удерживал его до прихода подкрепления.

– Придёт время, и подробности того боя станут известны, – говорит отец героя Николай Леонидович Осокин. – Мы пока знаем лишь то, что все знают, ну и немного от его товарищей.

О том, зачем нужна была эта операция, ходит много разговоров. Но если смотреть на неё в целом, то наши военные выполнили несколько важных задач. Первая: захват стратегического аэродрома и отвлечение внимания ВСУ от наступления на Донбассе. Вторая: создание паники у главарей киевского режима. Выполнили они эти задачи с честью.

Кстати, гостомельская операция очень похожа на ржевскую битву 1942 года, в ходе которой советские войска отвлекали силы фашистов от Сталинграда.



АТАКОВАЛИ ПО НОЧАМ

Против русского десанта в Гостомеле действовало наиболее подготовленное соединение украинской армии – отборная бригада. Атаковали ночами, а днём шли беспрерывные артобстрелы. Но наши выстояли, закрепились и даже развивали наступление…

Комбат Осокин погиб вечером 3 марта уже в самом посёлке Гостомель. Одна рота его батальона попала в сложную ситуацию, были раненые. В украинской армии офицеры по стандартам НАТО в горячку боя не суются, а в русской армии не так.

Алексей на боевой машине десанта (БМД) вместе с экипажем рванул на выручку, эвакуировать людей. Действовал на открытой местности. По ним работали снайперы, выйти из БМД было равносильно самоубийству, но комбат по-другому поступить не мог. Погрузил раненых на борт, а сам был сражён пулей нациста.



"ЗАДЫХАЛСЯ, НЕ СПАЛОСЬ"

– Кто вам сообщил о гибели сына?

– Старший сын. Он в Москве служит, вызвали 5 марта, сообщили. А потом он нам рассказал. А вот в ночь с 3 на 4 марта мне не спалось: то задыхался, то сердце сильно так колотилось...

– А когда узнали о присвоении Алексею звания Героя России?

– Это уже его товарищи рассказывали. То есть разговор об этом шёл с того самого боя в Гостомеле.Затем командование ВДВ представило к награде.

Орден Алексея Осокина его родителям в Главном управлении кадров Министерства обороны России вручил генерал Николай Панков. Похоронен герой на Федеральном военном мемориальном кладбище защитников Отечества в Мытищах.

https://tsargrad.tv/ourheroes



Как отмечает газета «Спецназ России», 2 августа 2022 года, в день ВДВ, состоялось открытие памятной доски Герою Российской Федерации гвардии майору Алексею Осокину в доме № 18 по улице Северная, где живут его родители, а на стене дома, обращённой к въезду в город, появился его портрет.

На мероприятии присутствовали депутат Государственной Думы Российской Федерации Г. О. Панин, глава Орехово-Зуевского городского округа Р. В. Заголовацкий, родные погибшего и общественность города.

2 августа на аллее по ул.Гончарова по инициативе администрации Ульяновска разместили портреты 12 десантников 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады. Все они героически погибли во время спецоперации на Украине. Указом президента России бойцы посмертно награждены орденом Мужества.

Еще несколько важных моментов. Алексей родился 2 сентября 1989 года в городе Карцаг (Венгрия) в семье военнослужащего. Учился в школе села Лебяжье Камышинского района Волгоградской области, где до 2004 года служил его отец.

Указом Президента Российской Федерации от 11 июня 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии майору Осокину Алексею Николаевичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

19 июля семье вручили медаль «Золотая Звезда».

И напоследок. 16 марта 2023 года. Гимназия № 15 Орехово-Зуево. Здесь состоялась встреча с Николаем Леонидовичем, отцом Героя. В конце одна девочка сказала: "Я уношу в своём сердце память об Алексее Осокине, который ценой своей жизни спас своих товарищей"… Тут ни убавить, ни прибавить.

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