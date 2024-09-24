Прогулки по Санкт-Петербургу, ч.23. Еще о мостах

Как возникла Нева? Город Петра стоит на берегу реки Невы. А изначально на её месте несли свои воды реки Тосна и Мга.

Примерно 4500 лет назад Ладожское озеро переполнилось, поднявшись на 12 метров. Его воды перестали вмещаться в границы берегов, и по уже готовым руслам устремились в Балтийское море, образовав Неву.



То есть река очень молода в географическом отношении, ей всего около 2000-2500 лет!

Отношение Петра I к мостам А вы знаете, что Петр I был против постройки мостов из-за того, что они препятствовали судоходству?

В местах, где переход был необходим, перекидывали наплавной мост, но потом его убирали. За переход по мосту взималась плата: 1 копейка с пешехода, 2 копейки с лошади, 5 копеек с кареты. Исаакиевский наплавной мост

В местах, где такого моста не было, горожан переправляли на лодке. Самый крупный перевоз на лодке был в том месте, где сейчас находится Гагаринская улица.

Санкт-Петербург — северная Венеция. До 60-х годов XIX века Петербургские каналы называли каналами и канавами даже в официальной печати. Название Зимней канавки утвердилось лишь к началу XIX века. До этого канал называли Старым или Дворцовым.

В Финляндии, вышедшей из состава России в 1917-м году все каналы, в том числе и телевизионные, называются канавами. Канал Грибоедова в «Преступлении и наказании» Достоевский называл исключительно канавой: «А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня».

Много писателей было в домах

Возле "Канавы" известной.

Но почему Грибоедовским стал?

Как разузнать? Интересно!

Сколько же горя хлебнув от ума,

Мучались! И Достоевский

Здесь поселил всех героев. Роман

Мой с Петербургом, как песня!

М. Люблинская.

Благовещенский мост Благовещенский мост когда-то был первой и единственной постоянной переправой через Неву, он соединяет Васильевский и 2-й Адмиралтейский острова. В 1850 году проект моста считался поистине грандиозным! «Самая постройка моста — дело гигантское. Едва ли в новые времена проводились работы по такому огромному плану, с такою удивительной точностью, изяществом, вкусом и из такого драгоценного материала! Горы гранита переброшены сюда из Финляндии и, как нежный воск, повинуются гениальной мысли человека!» — публикует издание «Северная пчела».

Позже Благовещенский мост пережил две масштабные реконструкции — в 1939 и 2007 годах.

Интересное про Троицкий мост Изначально в конкурсе на проектирование моста победила фирма знаменитого Густава Эйфеля! Но потом вне конкурса заявку подали другие французы, из фирмы "Батиньоль", которая в итоге и взялась за строительство моста.

Закладка переправы состоялась 12 августа 1897 года в присутствии президента Франции Феликса Фора.

За год до этого началось строительство моста Александра Третьего в Париже. Троицкий является его мостом-побратимом.

Перестройка Горсткина моста в 1949 году Название мост получил от торговых помещений, которые ранее находились рядом и принадлежали отставному поручику и купцу С.П. Горсткину. Однако среди народа существует легенда о том, что настоящее название моста связано с торговлей сухими товарами на Сенном рынке, где продавцы измеряли товар горстями.

В 1910 году мост был трёхпролётным и предназначался для пешеходов. Потом, в 1928 его перестроили, чтобы проложить теплофикационные трубы, в 1949 году Горсткин мост капитально перестроили. Сегодня он выглядит так.

Вследствие новой планировки города Ленинграда в 1930-е годы возникла необходимость в постройке нового моста, соединяющего Народную и Ивановскую улицы. Мост был сооружен в стиле конструктивизма в 1932-1936 годах. Володарский мост через Неву расположен в створе Ивановской и Народной улиц. Длина моста без подъездов 332 м, ширина — 27,4 м. Назван в честь комиссара В. Володарского (М. М. Гольдштейна), убитого в 1918 г. в районе будущего моста рабочим Н.Сергеевым. Существует также вариант названия «мост Володарского». Построен в 1932—1936 гг., по проекту инженеров Г. П. Передерий, В. И. Крыжановского и архитекторов А. С. Никольского и К. М. Дмитриева в духе конструктивизма, близко по конструктивному решению к Большеохтинскому мосту. Это был первый мост, построенным в советское время. При сооружении моста впервые на практике была осуществлена доставка железобетонных гибких арок массой до 4000 т, с помощью понтонов. Руководил доставкой арок к месту строительства академик А.Н. Крылов, который сконструировал специальные понтоны. В годы Великой Отечественной войны Володарский мост использовался как дублер Финляндского ж.д. моста и по нему производилась переброска подвижного состава с левого берега реки Невы на правый. 10 сентября 1985 года проходивший под мостом плавучий док задел крылья моста, блокировав разводной механизм. Неисправность была устранена, но после этого на мосту продолжали возникать аварийные ситуации. Как показали исследования, трубчатая арматура арок испытывала огромное перенапряжение. Приборы показывали прогиб пролётных строений до 30 см, который постепенно увеличивался. Остро встал вопрос о реконструкции сооружения. В 1986 году мост был закрыт на реконструкцию. Частичное движение транспорта по мосту было открыто в январе 1992 года, полностью – в январе 1993 года. С февраля по декабрь 2008 года была проведена реконструкция моста — усилены металлоконструкции стационарных пролётных строений. Также была выполнена замена асфальтобетонного покрытия на правобережном низовом тротуаре моста на полимерное покрытие. В ходе ремонта, проводившегося на сооружении в 2012 году, на сооружении была выполнена замена трамвайного пути с применением новых технологий, снижающих вибрацию пролётных строений от проходящего подвижного состава. 27 декабря 2017 года на мосту заработала художественная подсветка Володарский мост является единственной переправой в Северной столице с эстакадной пристройкой для съезда трамваев на левом берегу. А ещё, в народе он завоевал интересное прозвище «Последняя надежда». Название такое мост получил благодаря тому, что его разводят самым последним.

Египетская сила Египетский мост через Фонтанку официально открыли 25 августа 1826 года в присутствии ведущих ученых, инженеров, студентов-строителей и массы простых петербуржцев. Однако мост оказался ненадежным. Катастрофа произошла 20 января 1905 года, когда с одной стороны моста двигался конно-гренадерский полк, а с другой — 11 извозчиков на санях. Конструкция обрушилась, когда военные почти подошли к противоположенной ее части, так что офицеры успели выскочить на набережную Фонтанки, а два взвода с лошадьми, несколько извозчиков и пешеходов рухнули вслед за мостом. Людей удалось спасти, но погибли три лошади. Поговаривали, что трагедию накликала проживающая недалеко от моста Мария Ильинична Ратнер, у которой внезапно проснулись сверхъестественные способности. Во время прохода кавалеристов по мосту она крикнула в окно: «Чтоб вам провалиться!». И это свершилось! Причины ее нелюбви к военным указываются разные: то ли ее в юности бросил кавалерист, то ли просто надоел ежедневный шум. И все-таки Египетский мост служил на протяжении 79 лет, в продолжение которых проводились неоднократные ремонты: в 1866, 1876, 1887, 1894 (замена нижнего настила), 1900 годах. В 1907 году рассматривались три варианта проектов нового моста через Фонтанку по трассе цепного моста: первый из них предусматривал однопролётный арочный мост с ездой понизу, второй — трёхпролётный балочный, а третий — однопролётный арочный с ездой поверху. Из-за начавшейся в 1914 году Первой мировой войны проект не был реализован. Был построен временный. В 1928 году из-за ветхости временного моста вновь стал вопрос о возведении постоянного моста по трассе висячего Египетского моста. Проектирование моста затянулось на долгие годы, и только к 1955 году этот процесс был завершён (за этот период было составлено много вариантов проекта моста: в 1928—1930 годах — семь, в 1949 году — два, в 1954 году — три, в 1955 году — два).

Мост был построен в 1955 году. В 1979 году установлено железобетонное парапетное ограждение проезжей части, в 1988 году заменённое на гранитное. 24 февраля 1989 года с одним из сфинксов столкнулся автомобиль, от сильного удара скульптура упала в Фонтанку. Позже скульптура была поднята из воды и восстановлена силами Мостотреста и реставрационных мастерских. В 2002—2004 годах произведена реставрация четырёх фонарей. В 2004 году выполнена комплексная реставрация одной скульптуры сфинкса: ремонт гранитного постамента и скульптуры. В 2006 году произведена реставрация остальных трёх скульптур сфинксов. Скульптуры сфинксов находятся на музейном учёте в Государственном музее городской скульптуры и включены в Музейный фонд Российской Федерации.

Об Аничковом мосту я уже рассказывала. Но вот не помню говорила ли о таких 5 интересных фактов из ранней истории сооружения. Не многие знают, что река Фонтанка в 18-м веке какое-то время носила название «Безымянный Ерик»

Аничков мост - идея Петра Первого. Строительством моста император устранил преграду в виде реки и Невским проспект, можно сказать, обрел таким образом целостность. Название деревянная переправа получила благодаря Михаилу Аничкову - именно его инженерный батальон строил мост.

А вот Аничков дворец, построенный в 1740-х годах, так назван из-за своей близости к мосту, к подполковнику-инженеру он никакого отношения не имеет!

В 1739-м году комиссия по Петербургским строениям "грозно" постановила именовать мост не иначе как «Невский», но... название не прижилось.

Старо-Никольский мост 1971/2023 год. Мост назвали в 1793 году по расположенному рядом Никольскому собору.

Факты о Мойке Почти за 3 века небольшая и вытекающая из болота речушка «Мья» (Муя) превратилась в одну из красивейших водных магистралей Северной столицы. Интересно узнать о ней чуть больше! Длина Мойки — 4,67 км. Ширина до 40 м. Наибольшая глубина до 3,2 м. В топонимике Петербурга гидроним «Мойка» часто служит, как сокращённое (без добавления слова «набережная»), обиходное обозначение адресов по набережной Мойки — например, «музей-квартира Пушкина на Мойке, 12». Через реку Мойка переброшено аж 15 мостов, многие из которых являются значимыми достопримечательностями Петербурга, такие как синий, красный, зеленый, певческий, поцелуев, инженерный. Мойка — единственная водная артерия Санкт-Петербурга, через которую переброшены цветные мосты. Мойка упоминается в поэзии. У Александра Кушнера можно прочитать: «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки…». У Корнея Чуковского в «Мойдодыре» говорится: «Прямо в Мойку, прямо в Мойку с головою окунут…».

Головинский мост — один из старейших мостов Петербурга, известный с 1817 года. Своё название мост получил в честь расположенной рядом усадьбы Головиных.

Расположен мост в Приморском районе Петербурга перекинут через Чёрную речку в месте ее впадения в Большую Невку и соединяет Выборгскую и Ушаковскую набережные.В 1817 году был построен деревянный мост. В 1875 году он был перестроен в однопролётный с деревянным арочным пролётным строением, состоящим из 7 деревянных арок, и каменными, облицованными гранитом устоями на свайных ростверках. В 1976—1977 годах в связи с созданием скоростной транспортной магистрали по Ушаковской и Выборгской набережным мост был перестроен Это фото 1999 года. С тех пор Головинский мост «зарос» многоэтажками. Фото сегодня.

Биржевой мост изначально хотели назвать иначе В 1894 году это была первая деревянная переправа между Васильевским остром и Петроградской стороной. Сейчас Биржевой мост перестроен в современный железобетонный.

Первоначально мост хотели назвать Петровским, но Городская Дума посчитала, что он небольшой и не соответствует величию императора, поэтому и назвала его более скромным именем — Биржевым.

Итальянский мост через канал Грибоедова. Итальянский мост перекинут через канал Грибоедова в створе Итальянской улицы. Название и улицы, и моста связано с Итальянским дворцом на берегу Фонтанки, на месте которого сейчас находится здание Публичной библиотеки. Фото 1985 года.

История Итальянского моста начинается в 1896 году, когда инженер Колпицын предложил властям свой проект пешеходного моста через канал. Чиновники из Городской управы идею не поддержали, однако инженер не только не сдался, но сам взял и построил деревянную переправу на собственные средства (на сооружение моста у него ушло около 3000 рублей). Мост несколько раз перестраивали. В ходе реконструкции 1955 года его декорировали в стиле конце XIX века: установили фонарные столбы с «венецианскими» фонарями, стилизованные под старину чугунные перила. Фото сегодня. Какая расцветка здания вам нравится больше?

А знали ли вы, что хотели засыпать канал Грибоедова? Канал Грибоедова — один из символов Северной столицы.

Главной причиной, почему хотели засыпать канал, являлся невыносимый запах, особенно в жаркую погоду. Ведь на набережной располагалось огромное количество доходных домов, а канализации в то время не было: нечистоты выливали прямо в водоём!

Предлагалась не сплошная засыпка водоёма, а частичная. Но плану не суждено было воплотиться в жизнь. И хорошо!

А Вы знали, что мост Ломоносова когда-то был разводным? Изначально мост был разводным и деревянным, это было необходимо из-за активного судоходства через реку. После того как судоходство стало менее оживленным, потребность в разведении моста отпала. После внесения изменений в разводную конструкцию моста, отпала необходимость в массивных металлических цепях, так как мост больше не являлся разводным, но они прекрасно вписывались в его общую стилистику, поэтому было принято решение их оставить. Кстати, это единственная переправа через Фонтанку, которая за 130 лет сохранила свой облик почти в неизменном виде!

12 февраля 1905 года получил свое название Рузовский мост – одна из переправ, соединяющих берега Обводного канала Этот мост стал последним деревянным автомобильным мостом через Обводный канал. Он был перестроен в железобетонный только в 1994 году, до этого времени вполне справлялся с транспортным потоком. В блокадную зиму переправа была разобрана на дрова, чтобы помочь ленинградцам выжить.

Демидов мост, соединяющий берега канала Грибоедова, расположен по продолжению переулка Гривцова, который в свою очередь является продолжением Московского проспекта. Примечательно, что движение автомобилей здесь одностороннее, только в сторону центра Петербурга. Свое историческое название Демидов мост получил от фамилии династии известных русских горнозаводчиков Демидовых, чей большой земельный участок располагался неподалеку от данного моста. Известно, что официально мосту было присвоено название "Банковского". Дать такое наименование новому сооружению предложил тогдашний министр финансов Е.Ф. Канкрин, в связи с расположением его вблизи здания Заемного банка. Однако это название в народе не прижилось, и по сей день мост называется Демидовым.

В начале 18 века на месте современного Демидова моста находился деревянный мост, носивший в то время название Малый Саарский, так как через него проходила дорога на Саарскую мызу (Царское Село). В период с 1834 по 1835 годы на месте ненадежного деревянного сооружения был выстроен однопролетный арочный чугунный мост, проект которого разработали инженеры Е. А. Адам и П. П. Базен. Длина этого сооружения достигла 33 метра, а его ширина – 16 метров. Арочное пролетное строение возведенного моста состояло из 91 чугунной коробки, скрепленных между собой болтами. Опоры строения были выполнены из камня и облицованы гранитом. Оградительные решетки сооружения были выполнены из чугуна художественного литья. Въезды на мост украсили металлические торшеры с фонарями. В 1954-1955 годах, на Демидовом мосту по проекту архитектора А. Л. Ротача, были восстановлены утраченные во времена блокады фонари, фонарные столбы, решетки, а так же произошла замена разбитых фасадных листов. В 1999 году мост подвергся капитальному ремонту, в ходе которого был заменен целый ряд конструктивных элементов сооружения. При этом архитектурное оформление моста было сохранено в прежнем виде, что не маловажно для общей панорамы города и его истории. Ведь, несмотря на то, что Демидов мост имеет меньшую известность, чем, к примеру, его сосед – Поцелуев мост, он, тем не менее, представляет собой не меньшую архитектурную, историческую и эстетическую ценность.

Могилевский мост До 1859 года часть сегодняшнего Лермонтовского проспекта, между каналом Грибоедова и Фонтанкой, называлась Грязной улицей из-за того, что на этом участке в прошлом была непролазная грязь!

После этого ее переименовали в Могилевскую — по существовавшему тогда обычаю давать новые названия в основном по губернским городам и большим рекам. Так, Могилевский мост, пролегающий через канал Грибоедова по Лермонтовскому проспекту, берет свое название от прежнего наименования части Лермонтовского проспекта.

Уральский или Винный Первый деревянный балочный мост через реку Смоленку, соединяющий Васильевский остров с островом Декабристов (тогда остров Голодай), появился еще в 1716 году. В 1806 году в этой области были возведены склады для вина, и за этим местом закрепилось название Винный городок.

В 1840-х годах улицу, продолжающую 8-ю и 9-ю линии, назвали Винным переулком. В 1860-х годах комплекс Винного городка передали Патронному заводу, Винный переулок переименовали в Уральскую улицу по реке Урал. Проезды в то время часто именовали в честь рек Российской Империи. Мост называли Винным, пока существовал одноименный переулок, и стали звать Уральским, одновременно с переименованием улицы.

Удивительное место «Семь мостов» Место пользуется большой популярностью у художников, фотографов и любителей прекрасного. Именно отсюда открывается чудесный вид сразу на семь петербургских мостов: Пикалов, Красногвардейский, Ново-Никольский, Старо-Никольский, Смежный, Могилевский и Кашин. Также считается, что здесь можно загадать абсолютно любое желание, которое обязательно сбудется. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки. Белая ночь Львиный мост через канал Грибоедова

А вообще: сколько всего рек в Петербурге и какова их общая длина? В черте города в общей сложности протекает 93 реки, их рукавов, каналов и протоков. Их протяжённость составляет 300 км. Из них 20 искусственных каналов — свыше 160 км. Основная водная магистраль города — река Нева, которая впадает в Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Нева — одна из самых полноводных рек европейской части России. По своему среднегодовому стоку она уступает лишь Волге, Дунаю, Каме и Печоре.

Интересный факт: самое широкое место реки перед Троицким мостом (600 м.), а наименьшее (340 м.) — между Дворцовым мостом и мостом Лейтенанта Шмидта «Петербург уже давно описан, а что не описано, то надо видеть самому» - Иван Гончаров (1812-1891) Чем опасен камень Атакан на дне Невы? В Санкт-Петербурге построено 342 моста, но самым мистическим считается Литейный мост. Как-то давно на месте этого моста была переправа из России в Швецию, это место никому не нравилось. Существует легенда, которая гласит, что во время основания города Петр I выбросил в Неву камень Атакан. Этот камень был символом язычества, его чтили племена, жившие раньше на этой земле, и приносили в жертву людей. Петр I избавился от язычества, а камень бросил в воду.

Около Литейного моста часто происходили беды: то лодка перевернется, то матросы упадут с корабля в воду, то простой проходивший мимо, засмотревшись на воду, перелетит через перила. Совпадения ли это? Кто знает...