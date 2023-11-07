Русский характер. Герой России Денис Портнягин

За несколько дней до нового 2018 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца президент страны Владимир Путин вручил награды отличившимся воинам. Среди них — Денис Портнягин. Герой России. Боец Сил специальных операций.

Весной 2018 года в фильме Андрея Кондрашова «Путин» впервые было рассказано об обстоятельствах совершенного Портнягиным подвига.

По словам главы государства, Портнягин входил в группу специального назначения из четырех-пяти человек, занимавшейся авиационной наводкой. 16 августа 2017 года под городом Акерабат группа была атакована силами боевиков ИГИЛ.

После ранения командира и его заместителя Портнягин принял командование группой и после организации отражения нескольких атак, во избежание возможного пленения, вызвал огонь артиллерии и авиации на себя, сообщив командованию точные координаты расположения группы.

После минометной и авиационной атак, предотвративших приближение боевиков к группе Портнягина, он смог дождаться подхода группы прикрытия и эвакуироваться из района боевых действий. Как поет Юрий Шевчук, это — русский характер!



Нашу душу нельзя

Не понять, не измерить

Если парус порвёт

Самый яростный шторм.

Это русский характер

Помогает нам верить.

Это русский характер

С двуглавым орлом!



ЗА СЕРДЦЕ СИРИИ

«Осенью 2017 года по российским и мировым СМИ прошла сенсационная новость: сирийские войска при поддержке российских ВКС отбили у террористов город Акерабат», — такими словами начинается материал журналиста Сергея Андреева «Битва за сердце Сирии».

Акерабат… Этот населенный пункт — почти географический центр страны и один из самых сложных регионов с точки зрения выполнения боевых задач.

Провинция Хама, в которой расположен Акерабат, стала для сирийских и российских военных специалистов вторым по сложности испытанием. Первую проверку на прочность военные прошли во время освобождения захваченного боевиками древнего и красивого города Алеппо.

Главная сложность в освобождении северной столицы Сирии заключалась в плотной застройке, продвигаться через которую приходилось крайне осторожно.

Решение вопроса с безопасностью Акерабата позволяло убить двух зайцев сразу: обезопасить газовые и нефтяные месторождения Пальмиры, одну из крупнейших энергетических сокровищниц Сирии, и магистраль Алеппо — Ханассер — Итрия — Саламия — Хама, связывающую центральную часть страны с отдаленными районами.

Хама стала настоящим испытательным полигоном для радикальных исламистов — именно здесь впервые с 2015 года на головы правительственной армии посыпались дроны-убийцы, нагруженные взрывчаткой.

Не менее важной задачей для сирийской армии было рассечение двух крупных группировок «джихадистов», при котором «акерабатская часть» террористов неизбежно попадала бы в «котел».



СПЕЦНАЗ ПРИШЁЛ

Ключевая роль при освобождении Акерабата отводилась не только сирийским «Силам тигра» под командованием прославленного генерала Сухейля Аль-Хасана, но и другим спецподразделениям — Республиканской гвардии Иссама Захреддина. И, конечно, ВКС России. Наша авиация действовала в тесном контакте с бойцами Сил специальных операций.

С точки зрения боевой обстановки операция по освобождению Акерабата силами спецназа и российских ВКС была вполне рядовой, типовой задачей, решать такие армейские подразделения научились давно.

Но боевики, обложившие местное население данью и тяжелыми работами на благо «государства» с черным флагом, оказали ожесточенное сопротивление. Противостояли военным обученные и хорошо тренированные головорезы, прибывшие в Сирию из Ракки и Мосула — иракских городов, из которых боевики прихватили тонны тяжелого оружия, включая танки и ракетные комплексы.

Рано утром 16 августа 2017 года на подготовку подавления одного из районов, в котором разведка заметила террористов, была направлена боевая группа Сил специальных операций. Как обычно, в задачи спецназа входило наблюдение и точное целеуказание.

Однако почти сразу по прибытии на место на позиции российского спецназа и десятка бойцов правительственной армии начался огневой налет.

СЕКУНДЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Офицеры спецназа, изучавшие этот бой уже после рассекречивания всех данных и обстоятельств, пришли к выводу, что шансов отбить атаку у российского спецназа практически не было. Командир роты спецназа военной разведки капитан запаса Владимир Прудников пояснил, что небольшая огневая группа хорошо подходит для засады, но обороняться такими силами крайне тяжело.

«Тактика всегда строится в зависимости от обстоятельств, — отмечает военспец Прудников. — Но в этом случае противник превосходил численно. Почти в десять раз боевиков было больше, чем бойцов спецназа.

Давить такую атаку малыми силами крайне тяжело — рассеять противника и лишить его возможности с разбегу взять высоту, на которой закрепились спецназовцы, удалось только благодаря великолепной выучке и боевой подготовке».

За первые несколько секунд, что на российский спецназ и сирийских военных шла «огненная стена», правительственные войска САР на месте боя были подавлены огнем и приняли решение отходить.

Понимая всю тяжесть положения, российский спецназ, еще не успевший толком разведать боевую обстановку, вступил в бой.



ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ

Вся боевая группа, включая командира и заместителя, за несколько минут боя получила тяжелые ранения. Единственным, кто остался в живых и мог действовать, оказался ефрейтор Денис Портнягин. Один из самых опытных бойцов боевой группы Сил специальных операций, несмотря на небольшой — по меркам спецподразделений — возраст (Портнягину на момент событий едва исполнилось двадцать восемь лет), принял командование боевой группой.

Особенных вариантов, как и шансов на благополучный исход боя, как говорят бывшие офицеры спецназа, у одного бойца, даже опытного, практически не было. Заместитель командира роты разведки старший лейтенант запаса Андрей Лазарчук отметил, что шанс уцелеть у ефрейтора из ССО был один на миллион.

«Он (Портнягин) принял самое верное в той ситуации решение, — говорит военспец Андрей Лазарчук. — Обычно это называют «защитой периметра»: он взял в руки пулемет и начал методично работать по противнику.

В результате первую волну наступавших получилось отсечь, после чего у него появилось время оказать помощь раненым и доложить о произошедшем».

Но чудес, как известно, не бывает. Особенно в бою. Через какое-то время напавшие на спецназ боевики добрались и до Портнягина — одна пуля попала в шлем, вторая прилетела ровно в пулемет, из которого ефрейтор до последнего отстреливался от террористов. Из того, чем можно было сдерживать противника, остались лишь гранаты.

Ситуация грозила верной гибелью не только Портнягину, но и всей боевой группе целиком. Если говорить откровенно, то математические шансы Портнягина повторить судьбу погибшего за год до битвы при Акерабате старшего лейтенанта ССО Александра Прохоренко были крайне велики.

Что именно сподвигло Дениса Портнягина на подготовку к подрыву, сказать сложно, но нежелание сдаваться противнику все спецназовцы называют «логичным и взвешенным».

«Ну, скажем так, бывали операции и конфликты, когда каждый боец возил с собой гранату. Если ситуация будет безнадежной, то всегда можно подорвать себя и «забрать» боевиков, — веско говорит военспец Андрей Лазарчук. — Собственно, история майора Романа Филипова, подорвавшего себя после того, как его самолет сбили, а его, раненого, окружили на земле, подтверждает, что лучше уничтожить себя, чем сдаться противнику».

Да, Роман Филипов… Заместитель командира эскадрильи 187-го гвардейского штурмового авиаполка. Его последние слова: «Это вам за пацанов!»



СПАСЕНИЕ С НЕБА

Офицеры спецназа в один голос утверждают: Денис Портнягин действовал не только грамотно, но и предельно хладнокровно, строго по заветам боевой подготовки. В результате грамотной боевой работы он смог сделать главное — выиграл время.

Через час на небольшую полосу земли между ранеными спецназовцами, зажавшими гранаты на случай появления противника, и боевиками обрушился артиллерийский удар. Его, как выяснилось позднее, вызвал сам Портнягин, хорошо понимавший шансы одного человека против сорока боевиков. За короткое время между обстрелом позиций к месту боя подошла еще одна группа спецназа с тяжелым вооружением и двумя БТР. Большими калибрами боевиков «прижали» к земле, после чего началась эвакуация раненых товарищей из группы Портнягина.

Еще через десять минут над местом бойни появились два штурмовика Су-25, дежуривших в небе соседнего квадрата. Понимая бесполезность борьбы и содрогаясь под ударами подкрепления, террористы, побросав раненых и убитых, что есть сил ринулись бежать. Никто из боевой группы, в том числе и сам Портнягин, в тот день не погиб.

Зачистка поля боя показала: Денис Портнягин в одиночку (другие источники утверждают, что с помощью артиллерийского удара) «перемолол» три волны атакующих и уничтожил четырнадцать боевиков. За уникальный (во всех смыслах) бой 28 декабря того же года ефрейтор Портнягин был награжден медалью «Золотая Звезда» и званием Героя России.

Награждение проводил лично президент Владимир Путин, которому доложили все обстоятельства тяжелейшего боя.

Но Звезда Героя и уважение среди коллег не единственное, что получил Портнягин. Через два дня после того боя сирийская армия при поддержке ВКС России завершила окружение боевиков у города Акерабат.

Стратегическая высота, на которую спецназ не дал проникнуть вооруженным до зубов террористам, позволила замкнуть кольцо окружения, и акерабатская группировка боевиков, как и планировалось, оказалась в «котле».

К началу сентября 2017 года «акерабатский котел» (или, как его называют военные, «акерабатский карман») был полностью зачищен от боевиков, значительная часть Сирии, где жили сотни тысяч мирных граждан, оказалась полностью освобождена от террористов.

Хотя операцию по освобождению Акерабата называют «рядовой операцией» этой войны, ее реальная важность и ценность гораздо выше, чем принято считать.

«Что касается самого Портнягина, то, по информации из открытых источников, он продолжает службу в Силах специальных операций, — заключает Сергей Андреев свой очерк «Битва за сердце Сирии».



Мы шагаем в огонь

Чтоб сгореть, но вернуться.

Перед нашей атакой

Неприступных нет стен.

Это русский характер

Не даёт нам согнуться.

Это русский характер

Поднимает с колен.



КРАПОВЫЙ БЕРЕТ

Денис Портнягин родился 19 октября 1989 года в селе Николаевка близ Ивантеевки одноименного района Саратовской области. Родители героя — Олег Иванович и Людмила Анатольевна Портнягины.

На момент описываемых событий его отец занимал должность директора ООО «Нептун», специализирующегося на водопроводных работах. К слову, в 2018 году родители были занесены на Доску почета «Лучшие семьи Губернии».

В 1996 году Денис пошел в среднюю школу Ивантеевки. Занимался спортом, интересовался техникой и военным оружием.

«Основные черты его характера — ответственность, исполнительность, честность и принципиальность. Ничем особенным среди одноклассников не выделялся. Был обычным учеником, спокойным и дисциплинированным, избегал конфликтных ситуаций, стремился к выполнению задания и добивался поставленной цели, не пасуя перед трудностями», — вспоминает его классный руководитель Елена Шевцова.

По окончании школы в 2006 году поступил в Самарский авиационный техникум, где досрочно сдал экзамены и, не дожидаясь получения диплома, в 2009 году ушел по призыву в армию.

После прохождения срочной службы в подразделении войск специального назначения в Нижегородской области, в 2010 году начал работать в Самаре на производстве, а в 2012 году решил пойти на контрактную военную службу.

Портнягин был зачислен в отряд специального назначения «Витязь». В октябре 2012 года состоялись жесткие квалификационные испытания на право ношения крапового берета — предмета исключительной гордости спецназовца. К этому сложнейшему экзамену были допущены 188 военнослужащих подразделений специального назначения и разведки.

В итоге право носить символ доблести и чести спецназа удостоился только 31 боец, — среди них и Денис Портнягин. Лишь каждый шестой выдержал это нелегкое испытание, проходя его на пределе человеческих возможностей. Затем Денис поступил на службу в Силы специальных операций, а в 2017 году во время выполнения специального задания в Сирии ефрейтор Портнягин совершил подвиг. Благодаря награждению стал известен, а до этого, как уже было сказано, в СМИ никак не упоминался.

4 января 2018 года Денис Портнягин был торжественно встречен на малой Родине — в Николаевке, в сельском Доме культуры. 13 января там же, в средней школе имени В. М. Кузьмина, прошел турнир по волейболу имени Портнягина. С упоминанием его имени были связаны многочисленные торжественные и учебные мероприятия местного масштаба.

…9 декабря страна отметила День Героев Отчества. Среди тех, о ком сообщалось в прессе и рассказывалось в школах на Уроках мужества, был и Денис Портнягин. Скромный и мужественный сын России.



Нас нельзя победить,

С нами Бог и Россия!!

Нас учили не ползать,

А стоять во весь рост.



При подготовке статьи были использованы публикации Сергея Андреева «Битва за сердце Сирии» (Life.ru., август 2020 года), фильм «Путин» Андрея Кондрашова (март 2018 года), а также материалы из прессы Ивантеевского района Саратовской области.

Автор: Никита Панин

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