Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.50

Начну с нового плаката работы Вадима Окладникова. Российский солдат, стоящий на охране государства. Кто знает историю, тот поймет. А дальше новые портреты Портрет Хохлова Дениса - прибавление к Бессмертному полку. Ранее был еще портрет, вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб наш любимый сын и брат, Щеголев Дмитрий Валериевич 28.09.1994гр.

Церемония прощания состоится 20.07.2022г в 8-00 в Свято-Сергиевском храме г. Плавска (ул. Коммунаров 48).

Запись на стрничке в ВК

https://vk.com/wall19438357_13812

К сожалению больше ничего не найдено. 4 мая 2022 года гвардии сержант Дмитрий Яковлев героически погиб в ходе военной спецоперации на территории Украины. Накануне, в Тункинском районе прошли похороны бойца. Об этом Ариг Ус online сообщили его родственники.

Дмитрий Александрович Яковлев родился 24 марта 1993 года в селе Туран Тункинского района Республики Бурятия в семье Александра Петровича и Светланы Валентиновны Яковлевых, воспитавших троих замечательных сыновей: Андрей, Алексей и Дмитрий. Дмитрий был младшим сыном.

Дмитрий окончил Туранскую среднюю школу. Принимал активное участие в общественной жизни школы и класса. Отличался трудолюбием, добротой и ответственным отношением ко всем поручениям. Имел много друзей, среди друзей и односельчан пользовался большим уважением и авторитетом. Трепетно и чутко относился к своим родителям, друзьям. При первой возможности оказывал помощь и поддержку тем, кто нуждался в этом.

- Известие о трагической гибели Дмитрия Яковлева пронзило острой болью сердца и души родных и близких, одноклассников, друзей, сослуживцев, односельчан. Трудно и горько терять своих любимых и родных. И вдвойне тяжело, когда уходят молодые, здоровые, сильные. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь, и это истинное проявление мужества. Светлую память о Дмитрии мы сохраним навсегда, - говорится в сообщении районной администрации.

После школы в 2010 году Дмитрий поступил в Техникум строительства и городского хозяйства по специальности сварщик электро-газосварочных работ. Весной 2011 года был призван в ряды Российской Армии, проходил срочную службу в поселке Горный Читинской области на должностях электрик-стрелок, старший электрик-стрелок, командир отделения. Вернувшись, недолго работал по специальности.

Служба в армии оставила глубокий след в душе парня, и по зову сердца в декабре 2012 году Дмитрий оказался в рядах вооруженных сил, подписав контракт. С декабря 2012 года по январь 2017 года служил в должности заместителя командира боевой машины – наводчик оператор десантно-штурмового отделения 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (на БМП).

С января 2017 командир отделения – командир боевой машины десантно-штурмового отделения 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады (на БМД, БМП).

В феврале 2013 года добровольцем был направлен в служебную командировку на территорию Северного Кавказа в Республику Дагестан. Принимал участие в контртеррористических операциях.

В октябре 2013 году Дмитрий принимал участие в международном совместном российско-индийском учении по обмену опытом «Индра 2013» на полигоне Махаджан, расположенном на территории штата Раджастан (Индия).

В 2019, 2020, 2021 годах принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики.

Награжден медалями «Участник боевых операций в Сирии», «Укрепление боевого содружества», нагрудным знаком «За службу на Кавказе», многочисленными ведомственными наградами и благодарностями.

У Дмитрия остались супруга Анастасия и 2-летний сын Егор.

Указом президента РФ за проявленный героизм посмертно награжден Орденом Мужества.

https://arigus.tv/news/society/117125-v-buryatii-prostilis-s...

Об этом Герое я ничего не нашла, кроме объявления, что погибли 5 псковских десантника.

Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Это гвардии сержант Юрий Шипулин; гвардии сержант Дмитрий Салатов, гвардии старший сержант Михаил Брыль и гврдии младший сержант Павел Дубков. Ранее сообщалось о смерти гвардии рядового Владимира Бурака.

"Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами", - написал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что семье погибших будет оказана вся необходимая помощь.

И это все.

https://t.me/MV_007_Pskov/490

И снова новость только о гибели и ничего более. Погибли шестеро псковских военных, участвовавших в СВО,

Перестали биться сердца шестерых военнослужащих из Псковской области, которые участвовали в специальной военной операции. Скорбной новостью в своём Telegram-канале поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что на днях родные и близкие простились с военнослужащими, отдавшими свои жизни при исполнении долга. Во время спецоперации на Украине погибли: младший лейтенант гвардии Роман Никитенко; старший сержант гвардии Владислав Иванов; сержант гвардии Кирилл Елисеев; сержант гвардии Андрей Шлянин; сержант гвардии Николай Юганец; рядовой Александр Стычинский.

«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших», - прокомментировал Михаил Ведерников. Он также заверил, что семьям военных окажут всю необходимую помощь.

https://vk.com/wall-216941371_2479



Уроженец Омска погиб в зоне СВО. Вдова лейтенанта Станислава Акермана, который погиб в середине ноября 2022 года, приняла участие в фотопроекте «Жены героев». У Станислава Акермана остались супруга и двое детей.

https://vesiskitim.ru/2022/12/11/geroi-pribyl-gruzom-200-s-u...

Принять участие в фотопроекте, когда муж был жив, Татьяна Акерман, к сожалению, не смогла... Тогда она решила сделать это после того, как узнала, что лейтенанта не стало. Все для того, чтобы сохранить память о любимом супруге для себя и детей. "Я набралась сил, надела китель в первый и последний раз в память о своем муже и после похоронила его в этом кителе. Я почувствовала, что он меня обнимает... Я почувствовала, что он стоит у меня за спиной. Когда муж был жив, я была за ним, как за каменной стеной, и теперь я чувствую, что он нас оберегает", – произнесла Татьяна и добавила: "Знаете, это очень энергетически сильная вещь, китель, и в моей ситуации надеть его было невыносимо больно".

Оставшись одна с маленькой дочкой и сыном на руках Татьяна по примеру Екатерины Колотовкиной – инициатором проекта "Жены героев", тоже решила заняться в Омске гуманитарной миссией и помогать военнослужащим и их родным. "Мне мужа уже никто не вернет, но я очень хочу, чтобы все мужья, сыновья вернулись домой с победой. Я буду делать все, что в моих силах, помогать морально, материально... Я сделаю все, чтобы наши дети жили под мирным небом", – сказала вдова военнослужащего.

https://www.vesti.ru/article/3079029

28.10.2022 года в с. Ближнее состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на фасаде школы № 15 в память о ее выпускнике Романе Иванове, героически погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

В церемонии открытия приняли участие члены семьи погибшего, заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков, депутат Государственного совета Республики Крым Рэм Киселев, Глава муниципального образования городской округ Феодосия - председатель Феодосийского городского совета Вячеслав Мусаев, первый заместитель главы администрации города Владимир Попенков, представители депутатского корпуса города, гвардии подполковник Алексей Новохотько, сослуживцы Романа, настоятель храма с. Ближнее Агапита Печерского отец Николай, руководство, преподаватели и учащиеся школы. «Я хочу обратиться ко всем здесь присутствующим со словами глубокой благодарности. К семье, которая воспитала защитника Родины, которая поддерживала его в выборе профессии. К его сослуживцам — к каждому, кто сегодня защищает нашу Отчизну и охраняет мирное небо над нашими головами. К педагогам, которые вырастили уже не одно поколение людей, способных не словами, а делами доказывать, что они являются настоящими патриотами своей страны. К ученикам этой школы, которые хранят память обо всех героях, вышедших из ее стен. Низкий поклон каждому из вас!» - подчеркнул Владимир Бобков. Гвардии прапорщик Роман Юрьевич Иванов пришел служить в воздушно-десантные войска в 2018 году. Был назначен на должность начальника медицинского пункта. 24 февраля 2022 года в составе батальонной тактической группы убыл на выполнение специальной военной операции на территории Украины. Успешно выполнял боевые задачи, в ходе которых неоднократно проявлял героизм и отвагу. Несмотря на интенсивный и плотный уровень обстрела со стороны противника, лично проводил мероприятия по эвакуации раненых на пункты сбора и оказанию медицинской помощи. 11 марта в ходе очередного артиллерийского обстрела из крупнокалиберных минометов противника получил тяжелое осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества. После слов поддержки близким, слов благодарности и уважения к подвигу героя почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено гвардии подполковнику Алексею Новохотько. Участники мероприятия почтили память всех погибших при исполнении воинского долга минутой молчания и возложили венок и цветы к памятному знаку. https://feo.rk.gov.ru/ru/article/show/10913

Портрет работы Вадима у нас был, но т ам я еще не ставила материалы, найденные в интернете:Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Поэтому добавляю сюда, что нашла.

20 августа 2022 года, в Белорецке простились с 32-летним гвардии старшим лейтенантом и кавалером Ордена Мужества Айдаром Мустафиным. Он был командиром взвода танковой бригады, погиб на территории Луганской области, выполняя боевое задание.

Айдар Мустафин родился он в Белорецке в 1990 году. До 14 лет с родителями жил в Тюменской области. С седьмого класса мечтал быть военным. После девятого класса сам забрал документы из Башкирской гимназии, где учился, и отнес в 20-ю школу, хотел поступить в кадетский класс.

Был способным и умным парнем, занимался авиамоделированием, спортом, легкой и тяжелой атлетикой, много и регулярно тренировался.

После кадетского класса его готовы были взять без экзаменов в артиллерийское училище, но Айдар выбрал танковое.

https://prufy.ru/news/society/128478-mechtal_byt_voennym_v_b...

Также известно, что лейтенант в училище был художником-оформителем. На втором курсе уже совмещал учебу и работу. Окончив учебу с красным дипломом, Айдар служил в танковой дивизии в разных частях страны. Последние годы жил в Пскове и служил комвзвода танковой бригады.

— Айдар был прекрасным семьянином, справедливым командиром, подчиненные его уважали. Для него всегда важно было сохранить свой взвод, своих ребят, — написал в соцсетях Андрей Иванюта.

https://ufa1.ru/text/incidents/2022/08/20/71587652/

И вот еще нашлась запись в инсте Скриншот с ВК: https://ufa1.ru/text/incidents/2022/08/20/71587652/

Погиб старшина Анатолий Петухов. Он служил по контракту пулеметчиком в мотострелковом батальоне.

При исполнении воинского долга на Донбассе погиб старшина Анатолий Петухов, уроженец посёлка Поросозеро. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков. Анатолий Петухов служил по контракту пулеметчиком в мотострелковом батальоне.

«Искренне соболезную родным и близким. Скорбим вместе с вами», — сообщил руководитель республики.

https://petrozavodsk.bezformata.com/listnews/posyolka-poroso...

29 августа в поселке Поросозеро открыли две мемориальные доски в память о Виталии Тишкевиче и Анатолии Петухове, которые в мае погибли в ходе спецоперации на Донбассе. Памятные таблички установили на здании Поросозерской средней школы, где когда-то учились погибшие, сообщили в группе «Суоярвский район» в соцсети.

Мемориальные доски подготовили по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова. Вместе с родными, близкими, сослуживцами погибших героев в церемонии открытия приняли участие глава Суоярвского муниципального района Наталья Валентиновна Васенина, председатель районного Совета ветеранов Анна Александровна Кудрявых, глава Поросозерского сельского поселения Ольга Владимировна Шинкевич, а также учителя, ученики школы и жители поселка.

Открытие мемориальной доски в память о погибших на Донбассе в Поросозере. Фото взято из группы «Суоярвский район» в соцсети «ВКонтакте

https://vk.com/feed?w=wall-184761945_9021

9 октября трагическая весть пришла на западнодвинскую землю: в ходе военной операции на Украине погиб наш земляк – Сергей Вячеславович ПОЛИКАРПОВ.

9 декабря на здании Западнодвинской СОШ №1 в честь Сергея, бывшего выпускника школы, была открыта мемориальная доска.

На мероприятии присутствовали родители старшего сержанта Сергея Поликарпова, представители администрации округа, трудовых коллективов учреждений, организаций и предприятий округа, учащиеся школы, а также рядовые западнодвинцы.

Обращаясь к присутствующим, глава Западнодвинского муниципального округа Оксана Голубева сказала:

– Сегодня для нас всех очень важное событие: открытие мемориальной доски в честь погибшего при исполнении служебного долга Сергея Поликарпова, который погиб, спасая мир. Сергей был настоящим героем, защитником, оберегающим спокойный сон своих соотечественников.

Ещё раз выражаю семье Сергея соболезнования. Низкий поклон вам за воспитание парня. Это наша общая утрата, которая невосполнима. Наш долг – помнить и чтить подвиг земляка. Мы гордимся Сергеем. Светлая память и вечная слава Герою.

Заместитель военного комиссара Западнодвинского и Андреапольского муниципальных округов, Торопецкого и Жарковского районов Игорь Гришачкин отметил, что на войне в первую очередь гибнут самые лучшие, те, кто готов отдать свою жизнь за победу. Это настоящие граждане своей страны, мужчины, защитники. Игорь Александрович призвал учащихся школы помнить об этих ребятах, как и они, когда-то сидевших за партами и слушавших рассказы о подвигах героев Великой Отечественной войны. И на их примере воспитывать себя настоящими гражданами и защитниками Родины, быть достойными их памяти.

Классный руководитель Сергея Анжела Смирнова рассказала, что учителям школы, в 5 класс которой он пришёл в 2008 году, Сергей запомнился «яркой личностью с твёрдым характером и чёткой жизненной позицией. Весёлым, подвижным и отзывчивым учеником. Но в то же время простым и улыбчивым парнем. Настоящим товарищем». Свою речь А. Смирнова закончила словами о том, что Сергей Поликарпов «служит примером отваги, мужества и героизма, является гордостью школы. Каждый ученик, каждый педагог, человек, вошедший в эти двери, будет знать, что здесь учился Герой. Подвиг Сергея будет навеки закреплён в истории нашего города. И открытие мемориальной доски – прямое тому подтверждение».

Право открыть доску памяти было предоставлено отцу погибшего воина Вячеславу Поликарпову и главе округа Оксане Голубевой, которые под звуки гимна РФ освободили доску от временно закрывавшей её ткани.

Затем все присутствующие почтили память Сергея Поликарпова минутой молчания и возложили живые цветы к мемориальной доске. Незадолго до открытия памятной доски мы побеседовали с тётей С. Поликарпова Лилией Сергеевой. Она рассказала о родном племяннике, который рос и мужал на её глазах.

Сергей родился в семье Вячеслава и Натальи Поликарповых, проживавших в дер. Улин (сейчас Западнодвинский сектор), 20 января 1998 года.

В деревне у мальчика было много друзей. Причём, как рассказывает его тётя, он мог легко найти общий язык с ребятами любого возраста. А они всегда относились к нему с уважением – умел Сергей отстоять свою позицию, был принципиален с детских лет в своих убеждениях и неизменно справедлив.

В 2005 году Сергей стал первоклассником местной Улинской основной школы. С 2009 по 2013 годы он учился в Западнодвинской СОШ №1.

Лилия рассказывает, что Серёжа рос мальчиком любознательным и активным, любил похулиганить, особенно уже в подростковом возрасте, чем, конечно, доставлял хлопот учителям. Но многое ему прощалось, поскольку парень он был общительный, с хорошим чувством юмора, обаятельный и харизматичный, принимал участие в мероприятиях, которые проходили в местном Доме культуры. Про таких говорят: «душа компании». По примеру отца Сергей стал заядлым охотником и страстным рыболовом. Не боялся молодой человек и физического труда: колол дрова, носил воду, помогал и своим родственникам в заготовке дров, занимался различной мужской работой.

После окончания девятого класса в 2013 году С. Поликарпов продолжил обучение в Западнодвинском технологическом колледже им. И. А. Ковалёва по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей». Получив среднее профессиональное образование, Сергей до призыва в армию успел какое-то время поработать, правда, не по полученной специальности.

В мае 2016 года состоялись его проводы в армию. Служить парню предстояло в прославленной 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии, расположенной в г. Пскове.

Армейская жизнь настолько увлекла молодого человека, что по завершении срока срочной службы он подписал контракт на прохождение военной службы и остался в ставшей уже родной дивизии. Возможно, в стремлении отдать предпочтение военной профессии сказались гены отца – бывшего участника Афганской войны.

На тот момент у Сергея уже была любимая девушка. С Анной они познакомились через общего знакомого – она была родной сестрой его сослуживца из далёкого Красноярска. Стали общаться. Когда Сергею выделили комнату в общежитии, Анна переехала к нему. В 2020 году молодые люди поженились, а в июле у них родился сын Кирилл.

В разговоре с родственниками Сергей иногда высказывал желание сразу после завершения контракта начать обучение профессии юриста – он живо интересовался всеми вопросами, касающимися этого вида деятельности, ему нравилось изучать различные правовые нормы.

Но с другой стороны, он чувствовал ответственность за прибывающих новобранцев, стремился передать им свои накопленные знания, опыт. Эта мотивация всё же удерживала его от решительного шага в сторону дальнейшего обучения. Сослуживцы, вспоминая Сергея, отмечали его высшей степени порядочность, верность долгу, ответственность в несении службы и выполнении поставленных задач, лидерские качества. При этом каждому из них он запомнился, как человек позитивный, с неизменной улыбкой, с хорошим чувством юмора, той самой «душой компании».

С начала проведения специальной военной операции на Украине С. Поликарпов был направлен в зону ведения боевых действий. За проявленные смелость и мужество старший сержант Поликарпов награждён Орденом святого Георгия IV степени, а также медалью «За боевые отличия». Представлен к ордену Мужества посмертно.

На фото, которые Сергей отправлял родным, чётко прослеживается процесс его становления как мужчины: из юноши с тонкими чертами лица он постепенно превратился в молодого мужчину с волевым подбородком и решительным взглядом, настоящего воина.

Со времени похорон прошло уже два месяца, но родственники регулярно посещают могилу своего солдата в дер. Песно. Сюда же и по сей день приходят знакомые и незнакомые, желающие помянуть добрым словом старшего сержанта, танкиста, друга, земляка Сергея Поликарпова.

http://avangard-zdv.ru/index.php/obshchestvo/4633-bessmertna...

Таких людей нам не хватает…

Старшина парашютно-десантной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка Андрей Султанов погиб 25 июля при исполнении служебного долга. Ровно за месяц до своего 45-летия…

Андрей родился в Гурьевской области Казахской ССР. Переехав в Сальск, поступил в 83-е училище. Получил профессию мастера сельхозпроизводства. Но в итоге выбрал профессию военного.

В 1997-1999 годах служил срочную службу в одном из элитных подразделений внутренних войск – отдельном разведывательном батальоне «Пересвет». А потом заключил контракт в этом же подразделении, где прослужил до 2006 года. Это были годы активных боевых действий в Чеченской республике. Андрей показал себя с самой достойной стороны и заслужил право ношения зеленого берета – главного символа разведки Росгвардии.

Уволился в запас в звании прапорщика. Обзавелся семьей в городе Кострома, работал на гражданке. В 2013 году Андрей вновь поступил на контрактную службу в 331-й ПДП с дислокацией в Костроме. В составе которого принял участие в возвращении Крыма. Одним из первых полк отправился и на Украину с началом специальной военной операции. Участвовал в боях под Киевом, Изюмом и Попасной.

У героя в Костроме, где он и был похоронен со всеми почестями, осталась жена Юлия и две дочки 14-ти и 3-х лет, Камила и Алиса. В Сальске живет его мама – Светлана.

За годы службы Андрей Султанов получил награды: медали Жукова и Суворова, трижды – «За участие в военном параде в День Победы», «За возвращение Крыма», «За отличие в военной службе», «За боевые отличия», нагрудные знаки «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», За отличие в службе». Посмертно удостоен ордена Мужества.

Вечная память защитнику Отечества.

https://vk.com/wall-212377316_8047



Жидков Валерий у нас был вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32. Этот портрет серии Бессмертного полка.

Семёнов Александр тоже был: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

И тоже этот портрет серии Бессмертного полка.

О Семенове Дмитрии ничего не найдено.

Некоторые новости от близких и родных.

Мама Максима Попова поделилась новостью - вывесили мемориальную табличку на школу, в которой учился ее сын. О нем рассказано вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)

Спустя 7 месяцев родным наконец вручили орден Это МАМА О нём написано вот тут: Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.1. (38)

Камаеву Антону поставили мемориальную табличку на территории школы. О нем у нас можно найти тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Вот такуой банер в Феодосии установили сами родные за свой счет. На нем много портретов работы Вадима. Правительство республики Башкирии установили вот такой стенд с героями. Это фото, но несколько человек из Героев Вадим рисовал. А этот большие плакаты расположены в Ставрополе Я их поставила потому, что многие портреты взяты из работ Вадима. На краснои и синем фоне - однозначно.

А эти три фотографии были в чате МАМ. Прислали с фронта. На службе. Бойцы на фронте сами соорудили "Окопный храм"

И последюю работу выложу, которую сделала сама МАМА. Его бойцы звали "лейтенант-Улыбака". Вот тут о нем можно прочесть: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

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