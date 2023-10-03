Уничтожение российского пассажирского самолёта Ту-154 над Черным морем украинскими ПВО

4 октября 2001 года над Черным морем был сбит Ту-154 авиакомпании «Сибирь», летевший по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на борту 78 человек. В самолет попала украинская зенитная ракета из комплекса С-200В, выпущенная в ходе проводившихся в Крыму российско-украинских учений. Тогдашний президент Украины Леонид Кучма так прокомментировал происшедшее журналистам: «Не надо делать из этого трагедию».

Вспышка в небе

Гибель пассажирского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года была далеко не первым случаем уничтожения пассажирского авиалайнера средствами ПВО. Наиболее громкими из таких катастроф были гибель южнокорейского «Боинга», сбитого советским истребителем над Татарским проливом в 1983 году, и уничтожение американскими военными иранского авиалайнера А-300 над Персидским заливом в 1988 году.

В тени этих случаев остается трагедия, случившаяся в период, когда о «холодной войне» успели забыть, а новый виток противостояния еще был впереди.

Осенью 2001 года, сразу после терактов 11 сентября, мир, казалось, сплотился в едином порыве борьбы с международным терроризмом. События, разыгравшиеся в небе над Черным морем 4 октября 2001 года, тоже поначалу были восприняты как вылазка экстремистов. Однако, как было установлено впоследствии, у них была совсем иная природа.

Утром 4 октября 2001 года из Международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Израиле вылетел Ту-154М с бортовым номером RA-85693. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Сибирь», выполнял рейс SBI 1812 по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. На его борту находились 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Рейс проходил спокойно вплоть до 13:45 по московскому времени. В этот момент Ту-154 исчез с экранов радаров. Самолет находился на высоте 11 000 метров примерно в 200 километрах юго-западнее Сочи. Практически сразу диспетчеры получили сообщение от находящегося в том же районе Ан-24 авиакомпании Armavia. Летчик доложил, что наблюдал на более высоком эшелоне яркую вспышку.

«Нет оснований не доверять украинской стороне»

После этого сомнений в том, что произошла катастрофа, практически не было. К месту предполагаемого падения самолета в Черном море вышли спасательные суда, а также вылетели самолеты Минобороны и Федеральной пограничной службы.

На поверхности воды нашли обломки Ту-154 и тела погибших людей. При этом большая часть конструкций самолета, а также останков погибших ушла на дно.

В месте, где упал российский самолет, глубина Черного моря превышает 2000 метров, а дно сильно заилено. В дальнейшем этот факт сыграет в этой истории немаловажную роль.

К моменту катастрофы Ту-154 прошло менее месяца с момента террористической атаки на Нью-Йорк. Кроме того, самолет совершал рейс из Тель-Авива, поэтому сразу возникла версия о бомбе на борту.

В отличие от истории, которая случилась в 2014 году, в 2001 году Соединенные Штаты не стремились засекретить имеющиеся у них данные о катастрофе.

Благодаря утечке этой информации в СМИ, уже через несколько часов телекомпании США сообщили сенсационную информацию: российский лайнер, очевидно, был сбит ракетой украинского комплекса ПВО С-200, запущенной во время военных учений.

Первоначально российская сторона, опираясь на информацию, полученную из Киева, подобную возможность отрицала.

«Во-первых, заранее все необходимые службы на Украине были поставлены в известность. Во-вторых, оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно... В любом случае, нет оснований не доверять украинской стороне», — заявил в день катастрофы президент России Владимир Путин.

«Куда попала?!»

Министерство обороны Украины, в свою очередь, подтвердило, что на полигоне на мысе Опук действительно проводились учебные стрельбы зенитных комплексов, в ходе которых были выпущены 23 ракеты. На учениях присутствовали представители России и других государств. Было подтверждено, что использовался и комплекс С-200, однако утверждалось, что он никак не мог поразить Ту-154 авиакомпании «Сибирь».

Однако уже 5 октября премьер-министр Украины Анатолий Кинах заявил, что версия о попадании ракеты в самолёт «имеет право на существование».

Вместе с российскими специалистами работали и израильские эксперты. Особое внимание привлекли данные, записанные магнитофоном центра автоматизированного управления воздушным движением «Стрела».

В 13:45 магнитофон зафиксировал сигнал, соответствующий выходу экипажа на внешнюю связь, сопровождавшийся эмоциональным криком. В течение последующих секунд кнопку внешней связи нажимали еще несколько раз, благодаря чему были зафиксированы шум и крики на борту. Удалось разобрать и фразу «Куда попала?!», которую прокричал кто-то из пилотов. 9 октября представитель комиссии по расследованию катастрофы заявил: анализ пробоин в фюзеляже показал, что самолёт мог быть поражён ракетой комплекса ПВО С-200 «земля-воздух», так как размер и форма пробоин вполне соответствуют шрапнели осколочно-фугасной боевой части ракеты именно этого комплекса.

«Мы не первые и не последние»

К этому моменту спасатели сообщили: поднять основную часть фюзеляжа со дна вряд ли удастся — у заиленного дна на глубине два километра видимость практически нулевая, и вести работы практически невозможно.

10 октября заместитель Генерального прокурора Сергей Фридинский заявил, что судебно-медицинская экспертиза тел, поднятых из воды, показала, что все жертвы погибли от баротравмы. Это означало, что лайнер стремительно разрушился на большой высоте. Наличие в крови погибших угарного газа говорило о том, что на борту возник пожар.

Совокупность фактов не оставляла сомнений — Ту-154 уничтожен зенитной ракетой.

В этот же день журналисты спросили президента Украины Леонида Кучму, согласен ли он с выводами российских экспертов. Президент ответил, что примет те выводы, которые окончательно утвердит совместная рабочая группа.

На этом Кучма не остановился и произнес слова, которые вошли в историю: «Посмотрите, что творится вокруг в мире, в Европе... мы не первые и не последние, не надо из этого делать трагедию. Ошибки бывают всюду, и не только такого масштаба, а гораздо большего, планетарного масштаба. Если мы сами себя не опустим ниже цивилизованного уровня, все будет хорошо. А если мы сами на себя ведро грязи выльем, так милости прошу».

Слова президента Украины вызвали, мягко говоря, непонимание. Пресс-служба премьер-министра Израиля распространила следующий ответ: «Когда убитый не является представителем твоего народа, тогда, наверное, возможно делать такие академические умозаключения. Погибли 78 человек, большинство из которых были израильтянами — для нас это величайшая трагедия».

Ошибочная «подсветка»

Окончательное заключение Межгосударственного авиационного комитета гласило, что самолёт непреднамеренно был сбит украинской зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе военных учений в Крыму.

Зенитно-ракетный комплекс С-200 использует полуактивную систему наведения, когда источником излучения служит мощный наземный радар («подсветка цели») и ракета ориентируется на отражённый от цели сигнал.

В ходе учений 4 октября 2001 года самолёт Ty-154 случайно оказался в центре предполагаемого сектора обстрела учебной цели и имел близкую к ней радиальную скорость, в результате чего был обнаружен радаром системы С-200 и принят за учебную цель.

Оператор комплекса С-200, работавший в присутствии высокопоставленных офицеров нескольких стран, перенервничал и вместо малозаметной учебной цели «подсвечивал» пассажирский Ту-154. При этом авиалайнер оказался в зоне, которая не была объявлена запретной во время стрельб, и в которой ракета комплекса С-200 по своим характеристикам могла поразить цель.

Через двадцать дней министр обороны Украины Александр Кузьмук был отправлен в отставку. Еще ряд украинских генералов и полковников были уволены со службы или понижены в чинах, но официальной привязки данных кадровых решений к гибели российского авиалайнера не было.

В отличие от расследования гибели рейса МН-17 над Донбассом, следствию по делу о катастрофе Ту-154 над Черным морем не было нужды в качестве доказательств демонстрировать «мультики» и сомнительные фото из интернета. По мнению экспертов, собранных данных вполне хватало на то, чтобы выиграть процесс против Украины в международном суде.

Компенсация без признания вины

Однако в ту пору высшее руководство России сочло, что дело необходимо улаживать полюбовно. Тем более, что Украина выражала к этому открытое стремление.

26 декабря 2003 года Россия и Украина подписали договор «Об урегулировании претензий», согласно которому для выплаты родственникам погибших российских пассажиров было перечислено 7,8 миллионов долларов. Аналогичный договор Украина подписала и с Израилем, которому было выплачено 7,5 миллионов долларов.

Выплата компенсаций осуществлялась ex gratia, то есть без признания юридической ответственности. Таким образом, Израиль и Россия согласились на то, что Украина сохранит лицо, не признав вины за уничтожение Ту-154 официально.

В сентябре 2004 года Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное дело по факту катастрофы, поскольку расследование не установило объективных данных, которые бы достоверно указывали на то, что Ту-154 сбит ракетой С-200, запущенной во время учений украинских войск противовоздушной обороны.

Тактика украинской стороны такова — раз основная часть самолета осталась на дне Черного моря, то и считать доказанным факт уничтожения самолета украинской ракетой ПВО нельзя. А предъявлять претензии Украине на государственном уровне поздно — вопрос решен «полюбовно» еще в 2003 году.

«Это Путин виноват»

Подобные межгосударственные договоренности не устроили многих родственников погибших. Одни сочли компенсацию недостаточной, другие вообще полагали, что дело не в деньгах, а в наказании виновных.

Специально для таких настойчивых Министерство обороны Украины заказало в 2008 году экспертизу, которая объявила выводы МАК несостоятельными. По мнению украинских экспертов, комплекс С-200 не мог сбить Ту-154. Эксперты не исключили, что источник поражения самолёта мог находиться как снаружи, так и внутри лайнера, в частности представлять собой взрывное устройство, помещенное «между потолком внутренней части самолёта» и его внешней оболочкой.

На основании этого заключения в 2011 году Хозяйственным судом Киева был отклонен иск на 15 миллионов долларов, поданный авиакомпанией «Сибирь» к Минобороны и Госказначейству Украины.

Но и это еще не все. В начале 2010-х годов в украинских СМИ появились «расследования», авторы которых утверждали, что ошибка ПВО имела место, но виновниками стали не украинские, а российские военные.

Особенно активно эта версия стала муссироваться после февраля 2014 года, а особенно — после гибели «Боинга» над Донбассом.

Согласно этой версии, Ту-154 был якобы сбит комплексом С-300, принадлежавшим российской армии. После этого, как утверждают сторонники данной теории, президент России Владимир Путин тайно договорился с главой Украины Леонидом Кучмой о том, что украинская сторона за определенные финансовые преференции «возьмет вину на себя».

Адепты этой версии опираются на решение украинских судов, которое базируется на выводах украинских экспертов.

Избежать всего этого можно бы было, если бы Россия в начале 2000-х не питала иллюзий относительно сохранения добрососедских отношений с Украиной, ради которых, собственно, и заключался в 2003 году договор «Об урегулировании претензии». Но что сделано, то сделано.

Большинство тех, кто потерял родных и близких 4 октября 2001 года, не могут прийти на их могилы — местом упокоения для пассажиров и членов экипажа Ту-154 стало дно Черного моря. А над памятью погибших вот уже полтора десятилетия глумятся украинские «эксперты», журналисты и политики. Но, по совету президента Кучмы — «не надо делать из этого трагедию». Андрей Сидорчик

https://lsvsx.livejournal.com/1413843.html

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