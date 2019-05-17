ФБР рассекретило документы о возможном бегстве Адольфа Гитлера в Аргентину

Один из аргентинских источников сообщал, что нацистский диктатор мог укрыться после поражения в войне на территории латиноамериканской страны.



Официальную версию, согласно которой вождь Третьего рейха покончил с собой 30 апреля 1945 года, неоднократно подвергали сомнению. Тем не менее она была, есть и, вероятнее всего, будет самой правдоподобной. С другой стороны, любители конспирологических теорий наконец-то получили «доказательства» бегства Гитлера в другую страну, пусть и довольно сомнительные.

Как сообщает официальный печатный орган правительства Российской Федерации, после войны американское Федеральное бюро расследований изучало возможность того, что фюрер пережил войну. Рассекреченный документ, посвященный этому вопросу, датирован 21 сентября 1945 года. То есть анализ возможного побега Гитлера начали уже после победы над Японией 2 сентября 1945 года.

В центре внимания специалистов оказалась версия о возможном использовании субмарины, которая могла доставить Гитлера в Аргентину. Агентурное сообщение говорит, что две подводные лодки высадили людей на берега Аргентины, а затем неизвестных увезли верхом на лошадях в предгорья Анд. Источник отмечает слабость Гитлера, вызванную, в частности, астмой и язвами. На момент прибытия в Аргентину его якобы сопровождали еще 50 человек, которые могли быть должностными лицами Третьего рейха и членами их семей. После высадки Адольф Гитлер якобы проживал в окраинах Анд. Выдержка из доклада / ©FBI

В докладе говорится, что информированный источник хотел защититься от преследования аргентинских властей, кроме того, он назвал имена шести чиновников, которые якобы предоставили Гитлеру возможность сбежать. Стоит также отметить материал одного из аргентинских журналистов, в котором он утверждает, что будто бы видел полицейский отчет с информацией о странной подводной лодке, которая высадила офицера и гражданское лицо у берегов латиноамериканского государства.

Несмотря на эти показания, руководство ФБР пришло к выводу об «отсутствии достаточной информации, чтобы поверить в эту историю». Кроме того, в докладе говорится о невозможности продолжить поиски Гитлера, ввиду неполной информации о возможности его побега. Выдержка из доклада / ©FBI

Ранее, напомним, у побережья Дании нашли немецкую подводную лодку U-3523, которая, если верить конспирологам, перевозила руководство Третьего рейха в Южную Америку. Результаты сканирования морского дна показали, что субмарина лежит на большой глубине — 123 метра, что затрудняет исследования. Подводная лодка типа XXI. Такую якобы могли использовать для побега Гитлера / ©wikipedia

С другой стороны, едва ли анализ документов ФБР или изучение затонувшей лодки смогут изменить наше представление о смерти немецкого вождя. В прошлом году ученые из университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин опубликовали выводы независимого исследования останков Адольфа Гитлера, хранящихся в архивах ФСБ России, и подтвердили официальные выводы о его самоубийстве.