Про Москву.

Крейсер находился в районе Одессы, ближе к Румынии! На него, год назад поставили новый локатор с фазированной решеткой, дальность подсветки 500 км! Для чего он там находился? Украинские самолёты перелетели на аэродром в Румынию, и оттуда взлетали в сторону моря, делали крюк, и со стороны Одессы заходили на берег, дальше летели на Днепропетровск и Запорожье, и наносили удары по войскам РФ! Все аэродром, в районе Николаева и Одессы разбиты, и не могли понять откуда? Поэтому погнали Москву с мощным локатором! Он начал светить и с аэродромов Крыма и из Под Донецка начали перехватывать хохлов наши Су 35, так были сбиты 9 МиГов и Сушек ! Это все просчитали НАТО! И вот итог! Сначала по крйсеру ударили с беспилотника, разбили локаторы и антенны! Крейсер сбил один! Но уже ослеп наполовину! Затем с берега пустили хохлы 2 крылатые ракеты Нептун! Наведение осуществлял натовский Орион, который висел над Румынией, он же включил РЭП, и засветил станцию обнаружения ПВО крейсера! Ракеты шли к кораблю, с выключенными головками самонаведения, чтобы корабль не обнаружил луч облучения, наведение осуществлял Орион НАТО! Передавая точные координаты корабля на ракеты! Итог 2 попадания, подрыв боезапаса, и крейсер начал тонуть!

Крейсер "Москва" помимо основного предназначения - уничтожение КУГ и АУГ, способен обеспечивать ПВО корабельной ударной грппы на большой дальности комплексом С-300Ф «Форт», на дальность обнаружения воздушных целей до 300км.

Крейсеру была поставлена задача: Несение боевого дежурства в 100-120 км от Одессы с целью контролироля воздушного пространства в радиусе 250-300 км. Т.о. обеспечить перекрытие своим локационным полем южной половины Молдовы, пространство от Измаила до Одессы и часть территории Румынии (в т.ч. порт Констанца).

"Москва" сильно мешала скрытным переброскам военной авиатехники (вертолёты и самолёты) с территории Румынии на территорию Украины.

За крейсером наблюдали по нему работала воздушная разведка НАТО.

Уничтожение флагмана флота была спланирована как стратегическая задача

Поэтому операция доставки ПКР в Одессу происходила в режиме строгой секретности и под прикрытием РЭБ.

В качестве "убийцы" крейсера выбрали ПКР, но не "Нептун" - как распространяется украинской пропагандой, а

ПКР пятого поколения NSM (Naval Strike Missile, дальность поражения - 185 км, разработка Норвегия-США.

Этот тип ПКР был выбран из необходимости достижения 100% результата

NSM способна выходить на цель по запрограммированному маршруту благодаря ИНС с корректировкой по GPS, самостоятельно находить цель, подлетая к ней на высоте 3-5 метров. При выходе на цель NSM маневрирует и ставит радиоэлектронные помехи. В качестве системы самонаведения используется высокочувствительный тепловизор, самостоятельно определяющий наиболее уязвимые места корабля-цели.

В качестве пусковой установки была использована стационарная контейнерная установка, скрытно доставленная на Украину. Таким образом, после повреждения крейсера "Москва", приведшего к его затоплению у НАТО вновь открылся воздушный коридор для переброски авиатехники на аэродромы Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

После уничтожения крейсера "Москва" у Черноморского флота к сожалению больше нет ни одного корабля с зенитно-ракетной системой дальнего радиуса действия.

Но не всё так плохо, в Крыму размещена трехдиапазонная РЛС "Небо-М", которая способна отслеживать все воздушные цели на дальности до 600 км. Эта РЛС контролирует небо до города Черновцы.

Необходимо помнить, что любая потеря делает нас мудрей и сильнее. Найдено в ТГ.