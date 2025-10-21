Рыба, которую не стоит есть

Рыба считается полезной пищей, которая должна присутствовать в рационе каждого из нас. Как говорят врачи и диетологи - рыба является основой питания или «связующим звеном» для других ингредиентов. Доказано, что благодаря содержащимся в ней жирным кислотам, белкам и антиоксидантам рыба приносит большую пользу сердечно-сосудистой системе человека, улучшает состояние кожи и укрепляет наше здоровье в целом.

К сожалению, далеко не все производители заботятся о здоровье потребителей и добросовестно выполняют свою работу. В последнее время на рынке получили распространение некоторые виды рыбы, представляющие опасность для нашего здоровья. К настоящему моменту уже проведено много исследований, в которых подтверждается факт наличия тяжелых металлов в определенных сортах рыбы. Одним из таких металлов является ртуть.

Но не только ртуть оказывает негативное воздействие на наш организм. Есть и другие вредные вещества, которые также присутствуют в рыбьем жире. Попадают они в него из загрязненной окружающей среды. Пластик и различные химикаты, которые оказываются в воде, «портят» плавающую в ней рыбу. Потом она оказывается у нас на столе, а мы считаем такие блюда «здоровыми»!

Красный тунец

Тунец — один из наиболее востребованных видов рыбы. Он бывает разным. Красный тунец содержит значительное количество ртути, которая попадает в него вместе с пищей. Регулярно его потреблять не следует. Особенно это предостережение касается детей и беременных женщин. Такую рыбу можно есть не чаще, чем 1 раз в неделю.

Что касается консервированного тунца, то ходят слухи, что в таком тунце тоже может быть много ртути.

Пангасиус (панга)

Пангасиус считается одной из наименее полезных рыб. Он из Вьетнама и довольно популярен из-за своей низкой стоимости на рынке и универсальности в приготовлении.

Поскольку в этой рыбе практически нет косточек, из нее легче сделать филе, чем, скажем, из камбалы, и это более экономичный вариант. Однако питательная ценность пангасиуса невелика, хотя бы из-за низкого содержания в нем жирных кислот Омега-3.

Пангасиус разводят в устье реки Меконг, которая является одной из самых загрязнённых рек во всем мире. Известно, что для питания пангасиуса используют мертвую рыбу, остатки костей и определённый тип муки, качество которой оставляет желать лучшего.

Кроме того, пангасиус (в большинстве своем) заражен гербицидом, известным как трифлуралин, который может негативно повлиять на здоровье человека.

Сом

Очень важно знать, в какой стране была выращена эта рыба. Так, сомов, выращенных во Вьетнаме, лучше избегать. Они опасны для нашего здоровья.

Причина этого в том, что в этой стране до сих пор используют антибиотики, запрещённые в большинстве стран мира из-за опасности, которую они представляют для человеческого здоровья.

Содержащиеся в них химические вещества накапливаются в рыбе и могут спровоцировать возникновение побочных эффектов у человека после употребления её в пищу.

Морская собака или катран

Катран, морская собака или маленькая акула — еще одна весьма распространенная рыба (особенно в европейской кухне). Ее часто используют как дешевый вариант рыбы-меч. Но в большом количестве потреблять такую рыбу не следует.

В ее жире накапливается кадмий (вредный для человеческого организма металл) и ртуть. Так что лучше всего ограничить ее потребление или даже исключить ее из своего рациона вовсе.

В некоторых ресторанах нам предлагают попробовать дорогие и экзотические блюда, приготовленные из акулы. К сожалению, большинство людей не знают, какой вред окружающей среде и здоровью наносят такие блюда. Также, употребляя блюда из акулы, вы поддерживаете нелегальную ловлю этой рыбы.

Макрель и скумбрия

Скумбрия — еще один распространенный вид рыбы, которую часто можно увидеть в меню ресторанов. Несмотря на это, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет ее опасной для потребления пищей.

В этой рыбе содержится больше всего ртути, если сравнивать с другими сортами. По этой причине от нее лучше отказаться совсем, ну или употреблять ее в очень ограниченных количествах.

Тилапия

Если уж предыдущий вид рыбы мы назвали известным (скумбрия), то что говорить о тилапии… Это один из самых коммерциализированных и потребляемых сортов рыбы.

И несмотря на это, тилапия также попадает в наш «ограничительный» список как одна из самых опасных для здоровья человека. Более того, по количеству жира тилапия сравнима с беконом! Ее чрезмерное потребление может привести к повышению уровня холестерина в крови.

По этой причине потребление тилапии также следует ограничить, особенно если вы страдаете от артрита, астмы или сердечных заболеваний.

Рыба-император

Рыба император (или императорский помакант) питается другими, более мелкими рыбками. Этот фактор превращает ее в хранилище огромных запасов жира, в котором, в свою очередь, накапливается ртуть. Так что старайтесь и эту рыбу потреблять не слишком часто, а лучше и вовсе исключить ее из своего рациона.

Рыба фугу

Эта рыба известна как самый опасный в мире деликатес, ведь именно из неё готовят знаменитое блюдо фугу в Японии и других странах, где осуществляется ловля этого вида рыб.

Эта рыба ядовита, содержащийся в ней смертельно опасный яд называется тетродотоксин. Тетродотоксин содержится в печени, яичниках и коже этой рыбы, поэтому процесс её приготовления очень сложен и опасен.

Даже в процессе термической обработки ядовитое вещество не разрушается, а изъятие упомянутых органов не гарантирует полную безопасность блюда.

Тетродотоксин способен парализовать рефлексы мускулатуры человека. В том числе это касается и мышц брюшины, и диафрагмы, которые мы используем при дыхании. Если это происходит, то человек умирает от удушья.

Выращенный в искусственных условиях лосось

Выращенный в искусственных условиях лосось содержится в маленьких и тесных резервуарах, наполненных бактериями и паразитами. В этом случае рыба часто оказывается больной.

Питанию рыбы при этом также не уделяется должного внимания, а санитарные условия оставляют желать лучшего. Очевидно, что в этом случае лосось вряд ли может быть полезным для здоровья человека.

Икра

Этот деликатес является одним из самых дорогих и востребованных на рынке. К сожалению, из-за высокого спроса на этот продукт качество его снижается. Также часто икру получают от рыбы, выращенной в загрязнённых водах.

Если происхождение икры неизвестно, то лучше отказаться от её покупки. В противном случае вы рискуете употребить токсичный продукт, что грозит неприятными последствиями для здоровья.

