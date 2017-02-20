Я и другие ☭ Научно популярный фильм ☆ СССР Киевнаучфильм ☭ 1971 год

Для меня самое удивительно - это кто и где снял этот фильм! Интересно, где эти психологи и учёные? А, может, это именно они поставили свой следующий и более жёсткий эксперимент через 43 года в 2014? И никак не могут остановиться?(((

Я и другие - научно-популярный фильм 1971 года, снятый на киностудии Киевнаучфильм в СССР. Режиссер Феликс Соболев. Фильм Я и другие состоит из ряда социально-психологических экспериментов. Наибольшую известность приобрел эксперимент на внушаемость, или на конформность, поставленный с детьми дошкольного возраста. В Советском Союзе фильм показывался в педагогических институтах и училищах.



Фильм Я и другие состоит из документальных съемок проводимых психологических экспериментов, голос диктора за кадром комментирует ход эксперимента и реакцию людей. Эксперименты показывают то, как человек может додумывать всё, что не смог запомнить, и как люди способны поддаваться мнению окружающих, даже доходя до абсурда. Эксперименты подготовлены и проведены кандидатом психологических наук Валерией Мухиной.



Психология - наука, изучающая закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей. Объединяет в себе гуманитарный и естественно-научный подходы.

Психология тесно связана с психотерапией, занимающейся вопросами лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека, направленного на избавление человека от проблем эмоционального, личностного, социального характера, и, психиатрией - отраслью медицины, назначение которой распознавание и лечение психических болезней.



Социология - это наука об обществе, системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и развития, социальных институтах, отношениях и общностях. Социология изучает общество, раскрывая внутренние механизмы его строения и развития его структур (структурных элементов: социальных общностей, институтов, организаций и групп); закономерности социальных действий и массового поведения людей, а также отношения между личностью и обществом. Как фундаментальная наука, социология объясняет социальные явления, собирает и обобщает информацию о них. Как прикладная наука, социология позволяет прогнозировать социальные явления и управлять ими. С социологией тесно связаны такие науки, как психология, политология, культурология, антропология и другие гуманитарные дисциплины.



Эксперимент - метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях. Отличается от наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит для проверки гипотезы, установления причинных связей между феноменами. Эксперимент является краеугольным камнем эмпирического подхода к знанию. Критерий Поппера выдвигает возможность постановки эксперимента в качестве главного отличия научной теории от псевдонаучной.



Киевнаучфильм - киевская киностудия, Украинской ССР (УССР) с 1 января 1941 года.