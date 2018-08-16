МВФ предложил России капитулировать

Миссия сотрудников МВФ 2018 года выдала новые рекомендации Российской Федерации, как «восстанавливать» свою экономику. Учитывая, что прошлые рекомендации, включая бюджетное правило и пенсионную реформу, правительство РФ исполнило и продолжает исполнять с азартом дрессированной собачки, не взирая на массовые протесты, стоит прислушаться к тому, что «рекомендует» МВФ, а заодно понять, что нас ждет в этом и следующем году, если, конечно, президент не догадается сменить это правительство или его ключевых персонажей.

«В заключительном заявлении излагаются предварительные выводы персонала МВФ по завершении официального визита сотрудников МВФ (или «миссии»), в большинстве случаев в страну-член МВФ. Миссии проводятся в рамках регулярных (обычно ежегодных) консультаций по Статье IV Статей соглашения МВФ в связи с просьбой об использовании ресурсов МВФ (заимствовании у МВФ), в рамках обсуждений программ, осуществляемых при мониторинге персоналом МВФ, или в рамках других видов мониторинга персоналом экономической ситуации. Официальные органы дали согласие на публикацию настоящего заявления»

Нет, все официально и с разрешения российских властей — жаль, фамилии разрешивших не указали. Для истории, страна ведь должна знать своих героев. Впрочем, догадаться нетрудно. В первой же своей рекомендации МВФ предлагает нам сдаться, иначе не жить, как в Румынии.

«При прогнозируемых темпах роста страна будет отставать от сопоставимых экономик в Восточной Европе, и сближения с уровнем доходов, который отмечается в странах с развитой экономикой, не произойдет. Это обусловлено сочетанием ряда факторов, включая недостаточно развитую инфраструктуру, старение населения и большой масштаб государственного участия в экономике, а также недостатки в области управления и институциональные недостатки, которые привели к повышению степени экономической концентрации и замедлению динамизма. Кроме того, процесс интеграции России в мировую экономику происходит медленно, что уменьшает стимулы к повышению эффективности деятельности и сокращает положительные вторичные эффекты от технологических изменений, происходящих за рубежом. Неопределенность, обусловленная геополитической напряженностью, отрицательно сказывается на частных инвестициях»

В переводе на общедоступный язык: МВФ сообщает, что жизнь у нас будет тяжелая и небогатая, ибо население старое, приватизация идет медленно и с Западом мы плохо дружим. Касательно стареющего населения приводить России в пример западные страны несколько странно, мягко говоря. Там как раз проблема стареющего населения привела к попытке их заменить мигрантами и похоронила целый пучок правительств. Впрочем, из вышесказанного это единственный пункт, где можно подискутировать. Далее России предлагается продать окончательно свои предприятия, а то государства в них много, а олигархов мало…

О том, насколько у нас олигархи являются патриотами, насколько они социально ориентированы и как любят хранить деньги дома, уже ходят анекдоты, притом давно. По факту, МВФ предлагает распродать в офшоры оставшийся госсектор и перевести разговор о санкциях с уровня президентов на уровень указаний колониальной администрации какому-нибудь Абрамовичу. Т.е. реализовать задумку Минфина США с Кремлевскими списками — провести замену власти в стране. МВФ и не скрывает, что целью его «рекомендаций» является наша геополитическая капитуляция в обмен на обещания сладкой жизни, «как в Румынии».

Заявляя, что процесс интеграции России в мировую экономику происходит медленно, там не говорят, что процесс интеграции вообще-то остановили на Западе, введя кучу санкций и перейдя от Крыма к Скрипалями. То есть единственный вариант, когда наша интеграция будет признана успешной, — наша полная капитуляция с возвращением Крыма, сдачей Донбасса, признания «браков» извращенцев и далее по длинному списку.

Правда, подобная капитуляция приведет снова к эффекту 1991 года с развалом страны, а то и 1918 с гражданской войной, но зато, по мнению МВФ, именно в такую Россию потекут инвестиции. Нам в пример Украина, которая давно не то что дружит, а лежит под Западом. Правда, следуя букве МВФ, они пришли к гражданской войне, полному развалу экономики и отсутствию инвестиций, ибо вкладывать особо не во что, зато берут у МВФ кредиты под немалые проценты и загоняют себя в многолетнюю кабалу. Впрочем, это был лишь первый пункт.

Далее будет не менее интересно.

«Для повышения темпов потенциального роста необходимо переключить основное внимание на структурные реформы, направленные на повышение производительности и увеличение предложения трудовых ресурсов и капитала. Мы приветствуем планы официальных органов по увеличению расходов на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры. Однако это следует делать таким образом, чтобы не подорвать доверие к новому бюджетному правилу. В противодействии негативным демографическим тенденциям могла бы помочь (по крайней мере, временно) давно откладываемая параметрическая пенсионная реформа. Кроме того, тщательно продуманный и не влияющий на размер дефицита переход от отчислений на социальное страхование к налогообложению потребления мог бы стимулировать предложение рабочей силы, сократить масштаб неформальных трудовых отношений и способствовать привлечению новых инвестиций. В целях ускорения роста производительности официальным органам нужно настойчиво продолжать работу по повышению конкурентоспособности, содействию торговой интеграции и диверсификации экспорта»

И они берут «под козырек». Пенсионную реформу протягивают как могут, переход от отчислений на социальное страхование к налогообложению потребления, он же налог на добавочную стоимость, тоже идет — совет по отказу от соцотчислений, а с ними и с пережитками прошлого, типа общего медицинского страхования, бесплатного образования и прочих «ненужных» благ, от которых уважаемым заморским господам одни расходы, тоже протаскивается. И вообще, хорошо, что у нас тут медицина, образование и инфраструктура развивается, но лучше переложить это все в валюту, согласно бюджетному правилу, конечно. А то инвестиции не придут. Правда, те, кто в нас инвестирует, например, Китай, особо на МВФ не смотрит и сам знает, куда вкладывать, а инвестиции с Запада не придут по указанной выше причине. Но это «экспертам» от МВФ не интересно.

Дальше идет любимый пункт МВФ о необходимости приватизации, банках и бюджетном правиле.

«Стимулирование роста требует повышения конкуренции на внутренних рынках, снижения участия государства в экономике, а также большей динамичности частного сектора. Участие государства, охватывающее, по оценкам, приблизительно треть всей экономики, необходимо сокращать, особенно в банковском секторе и других секторах с ограниченной аргументацией в пользу государственной формы собственности… Бюджетное правило защищает экономику от колебаний цен на нефть и должно способствовать диверсификации экспорта. Кроме того, бюджетное правило создает якорь для бюджетной политики, определяя ее надежный курс. Таким образом, официальным органам следует воздерживаться от искушения пересмотреть это правило, поскольку это может негативно повлиять на надежность макроэкономической основы. Запланированные на 2018-2020 годы темпы корректировки являются обоснованными, однако ее качество можно было бы повысить, поскольку она чрезмерно сосредоточена на тотальном замораживании расходов, что не является оптимальным и устойчивым подходом»

Иными словами: давайте дадим банкирам еще больше власти, а то они не так эффективно замещают государство, как хотелось бы МВФ. Во-вторых, нечего вам кормить свое народонаселение, которое теперь из-за наших советов в 90-е еще и постарело, давайте держать бюджетное правило в тех же рамках — и ни копейки на развитие.

Граждан предлагают перевести на адресную помощь, по украинскому сценарию.

«Несмотря на то, что расходы на оказание социальной помощи являются высокими, их охват слишком широк, а средства в расчете на получателя незначительны. Параметрическая пенсионная реформа также может создать некоторые дополнительные возможности для бюджета»

«Как эффективно» действуют приказы МВФ на Украине, написаны тысячи материалов. Зачем нам наступать на украинские грабли? — да просто МВФ выгодно загонять страны в долги и потом высасывать их и доить до дефолта. За счет таких сценариев у них и их боссов идут самые высокие прибыли. Тот же пример с Грецией, где МВФ давал кредиты, за счет которых погашались выкупленные американскими хедж-фондами долги, а сами греки только больше влезали в долговую кабалу, здесь показателен. И таких примеров с десятка два наберется — от Югославии до Аргентины.

Закончили же сотрудники миссии словами благодарности за теплый прием от российских чиновников.

«Миссия МВФ благодарит официальные органы и других участников встреч в государственном и частном секторах за сотрудничество, открытые и конструктивные обсуждения, а также за теплый прием»

Остается узнать: их тоже встречали стоя и аплодисментами или обошлись хлебом и солью?